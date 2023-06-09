Деньги
Артур Томилко

ЦБ шестой раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% Статьи редакции

Регулятор отмечает рост инфляционного давления и рассматривает возможность повышения ставки на ближайших заседаниях.

  • Инфляционные ожидания населения остаются на повышенном уровне, как феврале, марте и апреле 2023 года, сообщил Центробанк.
  • Годовая инфляция на 5 июня 2023-го достигла 2,6% после 2,3% в апреле. Текущие темпы прироста цен в годовом выражении составляют около 4%. Рост инфляционного давления проявляется по всё более широкому кругу товаров и услуг, отмечает ЦБ.
  • Кредитная активность остаётся высокой как в корпоративном, так и в розничном сегменте. Ускорились темпы роста ипотечного и необеспеченного потребительского кредитования. Регулятор видит в этом снижение склонности к сбережению у граждан.
  • Решение о дальнейшем повышении ключевой ставки ЦБ будет принимать с учетом динамики инфляции. При этом баланс рисков смещается в сторону проинфляционных. Регулятор рассматривает возможность повышения ставки на ближайших заседаниях.
  • Следующее заседание Банка России по ключевой ставке запланировано на 21 июля 2023 года.
  • В феврале 2022 года ЦБ повысил ключевую ставку больше чем вдвое — с 9,5% до рекордных 20%, чтобы «поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценивания».
  • В апреле он начал постепенно её снижать, а с сентября сохраняет на уровне 7,5%. Опрошенные Forbes и «Ведомостями» аналитики объясняют это умеренным ростом цен.
  • Ключевая ставка — это процент, под который ЦБ выдаёт кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Чем ниже ставка, тем ниже проценты, которые банки могут устанавливать по кредитам. При высокой — обычно растут вклады и депозиты.

#новость #ключеваяставка #цб

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 Вадим Д.

Ура! Ничего не произошло!

Отличная новость (-:

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Иван Серик
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Энтони Лавджой

Доллар за сотку

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Alexey Ivanov

Не надоело?

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Anton Innokentievich

он просто купил за 95, все еще думает в выигрышь

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debil
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Невкусно и грустно

M2 ... со всех вокзалов поезда, уходят в дальние края ... доллар пока еще по 82 ...

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Иван Серик

Увы! Уже 83..

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Anton Innokentievich

скоро по 120, пора закупаться, причем срочно, всеми путями

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Зеленый самолетик

Эксперты микро/макро экономики поясните это хорошо или плохо?

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Evgeny

Нормально. Кредитные ставки остаются на прежнем уровне. Эльвира молодец. Без сарказма.

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Зеленый самолетик

А если я никогда кредитов не брал и не собираюсь брать. На меня как то кредитная ставка будет влиять?

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