ЦБ шестой раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% Статьи редакции
Регулятор отмечает рост инфляционного давления и рассматривает возможность повышения ставки на ближайших заседаниях.
- Инфляционные ожидания населения остаются на повышенном уровне, как феврале, марте и апреле 2023 года, сообщил Центробанк.
- Годовая инфляция на 5 июня 2023-го достигла 2,6% после 2,3% в апреле. Текущие темпы прироста цен в годовом выражении составляют около 4%. Рост инфляционного давления проявляется по всё более широкому кругу товаров и услуг, отмечает ЦБ.
- Кредитная активность остаётся высокой как в корпоративном, так и в розничном сегменте. Ускорились темпы роста ипотечного и необеспеченного потребительского кредитования. Регулятор видит в этом снижение склонности к сбережению у граждан.
- Решение о дальнейшем повышении ключевой ставки ЦБ будет принимать с учетом динамики инфляции. При этом баланс рисков смещается в сторону проинфляционных. Регулятор рассматривает возможность повышения ставки на ближайших заседаниях.
- Следующее заседание Банка России по ключевой ставке запланировано на 21 июля 2023 года.
- В феврале 2022 года ЦБ повысил ключевую ставку больше чем вдвое — с 9,5% до рекордных 20%, чтобы «поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценивания».
- В апреле он начал постепенно её снижать, а с сентября сохраняет на уровне 7,5%. Опрошенные Forbes и «Ведомостями» аналитики объясняют это умеренным ростом цен.
- Ключевая ставка — это процент, под который ЦБ выдаёт кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Чем ниже ставка, тем ниже проценты, которые банки могут устанавливать по кредитам. При высокой — обычно растут вклады и депозиты.
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Ура! Ничего не произошло!
Отличная новость (-:
Доллар за сотку
Не надоело?
он просто купил за 95, все еще думает в выигрышь
M2 ... со всех вокзалов поезда, уходят в дальние края ... доллар пока еще по 82 ...
Увы! Уже 83..
скоро по 120, пора закупаться, причем срочно, всеми путями
Эксперты микро/макро экономики поясните это хорошо или плохо?
Нормально. Кредитные ставки остаются на прежнем уровне. Эльвира молодец. Без сарказма.
А если я никогда кредитов не брал и не собираюсь брать. На меня как то кредитная ставка будет влиять?