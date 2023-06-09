Деньги
Полина Лааксо

Qiwi добилась отмены решения Nasdaq о делистинге с условием разделить бизнес на российский и международный Статьи редакции

До этого того же добился и «Яндекс» — он тоже запланировал реструктуризацию.

  • Американская биржа удовлетворила апелляцию Qiwi и не будет проводить делистинг акций компании — при условии, что та разделит бизнес и результаты реструктуризации «будут соответствовать критериям Nasdaq», рассказала Qiwi.
  • В АО «Киви» войдут российские активы, а в Qiwi Plc — международный бизнес. Если ЦБ одобрит раздел, холдинги будут развиваться независимо друг от друга, а бумаги Qiwi Plc продолжат котироваться на американской бирже.
  • Qiwi планирует «завершить процесс формирования российского и международного периметров» в июне 2023 года, а до конца августа рассчитывает закончить и саму реструктуризацию.
  • В марте 2023 года Nasdaq уведомила Qiwi, Ozon, «Яндекс» и HeadHunter о том, что исключит их ценные бумаги из листинга, если те не оспорят решение. Компании подали апелляции. Нью-Йоркская биржа приняла такое же решение в отношении бумаг «Циана» — сервис тоже оспорил его.
  • Комиссия при Nasdaq уже оставила в силе решение о делистинге акций Ozon, а решение по «Яндексу» отменила.
Источник: «РИА Новости»

#новость #qiwi #nasdaq

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8 комментариев
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 Невероятный Блондин

Озон, которого сняли:
А что так можно было?

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Всё как у людей

Когда решил немного сэкономить на юристах)

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Ivan Boldyrev

А что у него в международной части?

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Бублик static void

В СНГ доставка есть)

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Ivan Boldyrev

Маловато для NASDAQ.

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Mary Murray

а нельзя этот насдак выгнать чтобы не мешал работать?

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Ivan Boldyrev

А им никто пользоваться не заставляет.

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Булка хлеба

Надо свой придумать просто. И название нормальное дать.

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