Qiwi добилась отмены решения Nasdaq о делистинге с условием разделить бизнес на российский и международный Статьи редакции
До этого того же добился и «Яндекс» — он тоже запланировал реструктуризацию.
- Американская биржа удовлетворила апелляцию Qiwi и не будет проводить делистинг акций компании — при условии, что та разделит бизнес и результаты реструктуризации «будут соответствовать критериям Nasdaq», рассказала Qiwi.
- В АО «Киви» войдут российские активы, а в Qiwi Plc — международный бизнес. Если ЦБ одобрит раздел, холдинги будут развиваться независимо друг от друга, а бумаги Qiwi Plc продолжат котироваться на американской бирже.
- Qiwi планирует «завершить процесс формирования российского и международного периметров» в июне 2023 года, а до конца августа рассчитывает закончить и саму реструктуризацию.
- В марте 2023 года Nasdaq уведомила Qiwi, Ozon, «Яндекс» и HeadHunter о том, что исключит их ценные бумаги из листинга, если те не оспорят решение. Компании подали апелляции. Нью-Йоркская биржа приняла такое же решение в отношении бумаг «Циана» — сервис тоже оспорил его.
- Комиссия при Nasdaq уже оставила в силе решение о делистинге акций Ozon, а решение по «Яндексу» отменила.
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Озон, которого сняли:
А что так можно было?
Когда решил немного сэкономить на юристах)
А что у него в международной части?
В СНГ доставка есть)
Маловато для NASDAQ.
а нельзя этот насдак выгнать чтобы не мешал работать?
А им никто пользоваться не заставляет.
Надо свой придумать просто. И название нормальное дать.