Наш банк провёл техническую процедуру по неактивным счетам наших клиентов-нерезидентов с остатком денежных средств на них менее 2000 турецких лир, чтобы произвести учёт этих средств на едином внутрибанковском счёте.

Во время этой процедуры произошла техническая ошибка в нашей системе и коммуникационной инфраструктуре, что привело к сбоям в предоставлении уведомлений клиентам. Все денежные средства на счетах находятся в сохранности.