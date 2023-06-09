Российские клиенты турецкого DenizBank пожаловались на списания денег — банк объяснил это технической ошибкой Статьи редакции
Компания уже начала возвращать средства.
- В начале июня 2023 года россияне пожаловались, что DenizBank стал списывать деньги с их счетов. Одним из первых об этом написал Telegram-канал «Ну чё, народ, погнали!».
- Списания обозначались как «комиссия за управление счётом» и были не фиксированными — например, у одного из клиентов «пропала» 51 турецкая лира (около 180 рублей), у другого — 846 лир (почти 3000 рублей). Forbes со ссылкой на пострадавших писал, что в некоторых случаях деньги списывались со счёта полностью. При этом на счетах находились суммы до 2000 лир (7000 рублей).
- 9 июня 2023 года в головном офисе DenizBank сообщили ТАСС, что клиенты получили уведомления о списаниях из-за технического сбоя.
- Банк работает «над устранением сбоев в процессе доставки уведомлений». Чтобы получить деньги со своих счетов, клиенты могут обратиться в любое из отделений, добавили в компании. Участники тематического чата в Telegram сообщают, что банк начал возвращать деньги.
2169 просмотров
Что бы устранить у вас техническую проблему, оплатите 2000 лир
Это не Тинькофф же.
С такими предложениями в Тиньков без собеса берут.
Да, это хуже
Специальный технический сбой.
Ого!!! Чертовы миллионеры, так им и надо
просто из за сбоя пропали последние три нуля и получилось 2000)
Никому не интересны малообеспеченные беженцы с поехавшей диктатуры ¯\_(ツ)_/¯
Мда... Ситуация, однако.
извините из за сбоя ваш счет обнулился. какой еще миллион долларов - там было три рубля)
Кто заметил – "это технический сбой, сейчас вернем ваши деньги".
Кто не заметил:
Российские клиенты турецкого DenizBank пожаловались - кто будет жаловаться того депортируют на родину
Уведомления были такой силы, что деньги на счету исчезали полностью! Ведь всем известно, что сначала происходят уведомления, а потом списания и никак иначе
как будет на турецком - цап царап. тэшыкюре дырым или как
Скорость публикации новостей с задержкой в сутки. Прямо ⚡️ молния редакция.
Турецкий банкинг - суровый и беспощадный, напоминает лохотрон. Покрутил, погадал, думал шарик угадал)))