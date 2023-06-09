Деньги
Таня Боброва

Российские клиенты турецкого DenizBank пожаловались на списания денег — банк объяснил это технической ошибкой Статьи редакции

Компания уже начала возвращать средства.

  • В начале июня 2023 года россияне пожаловались, что DenizBank стал списывать деньги с их счетов. Одним из первых об этом написал Telegram-канал «Ну чё, народ, погнали!».
  • Списания обозначались как «комиссия за управление счётом» и были не фиксированными — например, у одного из клиентов «пропала» 51 турецкая лира (около 180 рублей), у другого — 846 лир (почти 3000 рублей). Forbes со ссылкой на пострадавших писал, что в некоторых случаях деньги списывались со счёта полностью. При этом на счетах находились суммы до 2000 лир (7000 рублей).
  • 9 июня 2023 года в головном офисе DenizBank сообщили ТАСС, что клиенты получили уведомления о списаниях из-за технического сбоя.

Наш банк провёл техническую процедуру по неактивным счетам наших клиентов-нерезидентов с остатком денежных средств на них менее 2000 турецких лир, чтобы произвести учёт этих средств на едином внутрибанковском счёте.

Во время этой процедуры произошла техническая ошибка в нашей системе и коммуникационной инфраструктуре, что привело к сбоям в предоставлении уведомлений клиентам. Все денежные средства на счетах находятся в сохранности.

представитель DenizBank
  • Банк работает «над устранением сбоев в процессе доставки уведомлений». Чтобы получить деньги со своих счетов, клиенты могут обратиться в любое из отделений, добавили в компании. Участники тематического чата в Telegram сообщают, что банк начал возвращать деньги.

#новость #турция #denizbank

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16 комментариев
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 Зеленый самолетик

Что бы устранить у вас техническую проблему, оплатите 2000 лир

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Император Нолимоций

Это не Тинькофф же.

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Вася Пражкин

С такими предложениями в Тиньков без собеса берут.

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Айрат Сафаргалин

Да, это хуже

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Аккаунт разморожен

Специальный технический сбой.

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Невероятный Блондин
При этом на счетах находились суммы до 2000 лир (7000 рублей).

Ого!!! Чертовы миллионеры, так им и надо

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Mary Murray

просто из за сбоя пропали последние три нуля и получилось 2000)

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VC головного мозга

Никому не интересны малообеспеченные беженцы с поехавшей диктатуры ¯\_(ツ)_/¯

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Вадим Д.

Мда... Ситуация, однако.

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Mary Murray

извините из за сбоя ваш счет обнулился. какой еще миллион долларов - там было три рубля)

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Родитель 1

Кто заметил – "это технический сбой, сейчас вернем ваши деньги".

Кто не заметил:

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Mary Murray

Российские клиенты турецкого DenizBank пожаловались - кто будет жаловаться того депортируют на родину

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Vasya Aksyonov
привело к сбоям в предоставлении уведомлений клиентам

Уведомления были такой силы, что деньги на счету исчезали полностью! Ведь всем известно, что сначала происходят уведомления, а потом списания и никак иначе

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Mary Murray

как будет на турецком - цап царап. тэшыкюре дырым или как

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Смогарев Кирилл

Скорость публикации новостей с задержкой в сутки. Прямо ⚡️ молния редакция.

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Андрей Комягин

Турецкий банкинг - суровый и беспощадный, напоминает лохотрон. Покрутил, погадал, думал шарик угадал)))

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16 комментариев
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