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Фото «Ъ»

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 10 июня: доллар — 82,64 рубля, евро — 89 рублей.

Курсы на Мосбирже на 9 июня: доллар — 82,64 рубля, евро — 88,97 рубля.

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Курсы на Forex на 9 июня: доллар — 82,59 рубля, евро — 88,78 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 82,24 рубля.

Объём привлечённых российскими банками кредитов у ЦБ в мае 2023 года снизился до 8,45 трлн рублей. Это минимальный показатель с февраля 2022-го. Участники рынка отмечают, что в случае потенциального повышения ключевой ставки, потребность в займах у Центробанка может стать еще ниже из-за избытка рублёвой ликвидности.

Кто и как адаптируется

Шведская Essity, которая владеет брендами Zewa, Libresse, получила одобрение российских властей на продажу местного бизнеса, рассказала компания. Сделка должна быть закрыта во втором квартале 2023 года, покупатель не раскрывается. Об уходе из России компания объявила ещё в апреле прошлого года.

Какие есть проблемы и трудности

Число кибератак с использованием программ-вымогателей в январе – мае 2023-го выросло на 50-60% год к году, подсчитали аналитики Positive Technologies. Если раньше атаки были нацелены на малый и средний бизнес, то сейчас — на крупные компании из сфер ритейла и строительства. Наиболее популярным способом проникновения в сеть организации стали атаки на на службы удалённого доступа.

Контекст

Объём продаж организованных выездных туров на праздничные выходные 10-12 июня увеличился на 83% по сравнению с уровнем 2022 года, рассказали в Travelata.ru. Наиболее популярными направлениями у россиян оказали Египет и ОАЭ. Доля продаж внутренних туров сократилась с 33% до 14% из-за расширения возможностей для зарубежных поездок и отказа от госпрограммы туристического кешбэка.