День 472: продажи зарубежных туров на праздничные выходные 10-12 июня выросли на 83% год к году Статьи редакции
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Курсы ЦБ на 10 июня: доллар — 82,64 рубля, евро — 89 рублей.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 82,24 рубля.
Объём привлечённых российскими банками кредитов у ЦБ в мае 2023 года снизился до 8,45 трлн рублей. Это минимальный показатель с февраля 2022-го. Участники рынка отмечают, что в случае потенциального повышения ключевой ставки, потребность в займах у Центробанка может стать еще ниже из-за избытка рублёвой ликвидности.
Кто и как адаптируется
Шведская Essity, которая владеет брендами Zewa, Libresse, получила одобрение российских властей на продажу местного бизнеса, рассказала компания. Сделка должна быть закрыта во втором квартале 2023 года, покупатель не раскрывается. Об уходе из России компания объявила ещё в апреле прошлого года.
Какие есть проблемы и трудности
Число кибератак с использованием программ-вымогателей в январе – мае 2023-го выросло на 50-60% год к году, подсчитали аналитики Positive Technologies. Если раньше атаки были нацелены на малый и средний бизнес, то сейчас — на крупные компании из сфер ритейла и строительства. Наиболее популярным способом проникновения в сеть организации стали атаки на на службы удалённого доступа.
Контекст
Объём продаж организованных выездных туров на праздничные выходные 10-12 июня увеличился на 83% по сравнению с уровнем 2022 года, рассказали в Travelata.ru. Наиболее популярными направлениями у россиян оказали Египет и ОАЭ. Доля продаж внутренних туров сократилась с 33% до 14% из-за расширения возможностей для зарубежных поездок и отказа от госпрограммы туристического кешбэка.
Новости предыдущего дня, 9 июня — здесь.
Стабильность в стране — кибератаки растут. А кто-то говорит, что нет прогресса.
Нате, довольны?
сдавайтесь
Неплохая альтернатива дорогим турам, вместо 10 ночей едешь на 2
Не пробовали зарабатывать больше? Ну там работу сменить, подучиться?
А смысл? Всё равно не успеешь за всеми мощными рывками экономики и головокружительными успехами страны в целом.
Если все доярки станут председателями, кто будет доить коров?
Дело в том что наверное такие люди этого просто не понимают.
Таких людей скорее всего устраивает что человек может работать целый день, но при этом оставаться бедным. Что просто АБСУРД.
Зачем нужна справедливая оплата труда? Нахер это. 17 тыщь - средний класс.
Надо бизнес делать, зачем учителями работать? Всё по заветам Димона.
А те кто бизнес не делают не вписались в рыночек и заслуживают своей участи. Дебилы короче ленивые.
вы правы - пришлось пойти подучиться на курсы хирургов - теперь режу по маленьку зарплату добавили
Звучит очень угрожающе...
Мы провели расследование и нашли фотки атакующих, серьезные ребята:
Владелец брендов Zewa, Libresse и Libero прекращает работу в России.
Займи мне очередь, не говори, за чем стоишь😂
Вторую битву за гигиеной, как в марте 22 в МЕТРО, я не переживу.
Как будто Барни Стинсон со своей статистикой (-:
Но организованные туры минобороны лучше всех устраивает.
В Госдуме призвали создать легальные российские файлообменники для размещения на них пиратского контента
Если в России появится легальный файлообменник для кино и другого санкционного контента, то это позволит освоить новые рекламные площадки и защитить граждан от рекламы подпольных казино и букмекерских контор, заявили депутаты от «Справедливой России».
Депутаты ссылаются на данные соцопросов, согласно которым, почти половина россиян поддерживают идею пользоваться пиратскими торрентами, считая это справедливым решением в условиях санкций.
О, читал в твиттере, что Египет сейчас перспективное направление для россиян. Только почему-то на украинском в основном туры продают
в египте опасно - особенно в море
грузия турция куба китай индия ?
Банки завели новые патриотические вклады и уже добровольно предлагают не только бизнесу
Дорогие <наша культура>! Атансьён силь ву пле!