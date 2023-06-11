Дело в главе Stability AI и его любви к преувеличениям. Он приукрашивал условия партнёрства с Amazon, врал об участии в разработке Midjourney и связи с ООН, Всемирным банком и ВОЗ. А ещё не говорил, что первичный код Stable Diffusion написали несвязанные с ним исследователи.

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Эмад Мостак. Источник: Sifted

Конспект материала Forbes.

Компанию Stability AI — разработчика ИИ-генератора изображений Stable Diffusion — основал Эмад Мостак. Он владеет магистерской степенью Оксфордского университета, наградой за реструктуризацию загибающегося хедж-фонда и выступает как доверенное лицо ООН.

Именно он, явив миру Stable Diffusion, подтолкнул OpenAI к запуску чат-бота ChatGPT и он же однажды получит Нобелевскую премию мира за то, что изменит с помощью ИИ разные отрасли — от кинопроизводства до образования. Во всяком случае так говорит и считает сам Мостак.

На деле же Эмад лишь бакалавр и давно не работает с ООН. Тот хедж-фонд в итоге всё-таки закрылся, а первоначальный код ИИ-генератора написала другая компания. И это не единственные преувеличения и несостыковки в историях 40-летнего предпринимателя.

Он привлекал инвесторов сотрудничеством с ВОЗ, ОЭСР и Всемирным банком, которые об этом ничего не знают, называл Amazon стратегическим партнёром, хотя та считает Stability AI рядовым клиентом. А ещё говорил о том, как хорошо идут дела у бизнеса, не раз задерживая зарплаты сотрудникам.

Многие считают Эмада Мостака визионером, но не собеседники Forbes — журнал изучил внутренние документы компании и поговорил с 13 действующими и бывшими сотрудниками Stability AI, а также с более чем 20 инвесторами, помощниками и некогда коллегами основателя.

По словам одного из них, предприниматель просто умеет присваивать себе чужие заслуги и заявлять во всеуслышание о том, что трудно проверить на достоверность.

Партнёрства, которых нет

Карьерный путь Мостака начался в 2005 году — после окончания Оксфорда. Публично он говорит, что получил степень магистра, но на деле у него есть только диплом бакалавра, выяснил Forbes. По словам представителя Stability AI Мотеза Бишара, Мостак всё-таки получит магистерский, просто, возможно, только в июле 2023 года.

До ИИ-разработок предприниматель занимался финансами. Сперва поработал в швейцарской компании, а в 2017 году присоединился к хедж-фонду Capricorn. Там он получил награду за «реструктуризацию фирмы и управление ею в кризисный период» — точнее, этим хвастается он сам.

Соучредитель Capricorn Деймон Хофф говорит, что хоть Мостак и числился одним из директоров по инвестициям, сам он инвестиции «не инициировал». По словам Хоффа, проект с фондом в $330 млн, на который тот ссылается, закрылся в 2018 году из-за плохих финансовых показателей.

Параллельно с этим Мостак несколько раз пытался развивать собственные стартапы. Среди идей был криптопроект на основе оцифрованного Корана, а ещё он говорил, что нашёл способ «лечить аутизм, используя ИИ для изучения научной литературы и создания молекулярных графов».

Stability AI он основал уже в 2019 году — как «умный» центр обработки данных, который должен был помочь международным агентствам и ведомствам «принимать решения на фоне пандемии Covid-19».

В 2020 году он выступил как эксперт наряду с представителями ЮНЕСКО, ВОЗ и Всемирного банка, но сдвинуть проект с мёртвой точки не получилось, и примерно через год его свернули.

Выступление Мостака начинается примерно на 21 минуте 35 секунде

После этого компания несколько раз меняла позиционирование — то думала развернуть сеть торговых автоматов-холодильников с продуктами быстрого приготовления, то собиралась заняться NFT. Когда рынок генеративного ИИ приковывал всё больше внимания, Мостак переориентировался снова.

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Он публично называл Stability AI одной из ведущих компаний в области ИИ и рассказывал, что «собирает» один из десяти крупнейших суперкомпьютеров в мире и готов предложить вычислительные мощности и деньги независимым разработчикам, честно соперничающим с «титанами» вроде OpenAI и Google.

По словам самого Мостака, суперкомпьютер компании работал на базе тысяч самых современных графических процессоров Nvidia, а сервера «были куплены» со скидкой в 80% у Amazon Web Services (AWS). Последнюю Stability AI представляла инвесторам как своего «стратегического партнёра».

В самой Amazon тем временем так не считали. Вице-президент ИИ-отдела AWS Братин Саха объяснил Forbes, что их условия сотрудничества не отличались от других: компания всего лишь получила «доступ к инфраструктуре AWS» и скидку, которую дают тем, кто берёт на себя долгосрочные обязательства.

Более того, по словам троих бывших сотрудников Stability AI, однажды Amazon даже угрожала лишить Мостака доступа к части процессоров, потому что та несколько месяцев не оплачивала счета и задолжала «миллионы долларов».

Преувеличена, впрочем, была не только связь с Amazon. В презентациях для инвесторов компания описывала генератор изображений Midjourney как часть своей «экосистемы» и говорила, что активно участвовала в его разработке и помогла сформировать «сообщество пользователей». Основатель Midjourney Дэвид Хольц при этом сказал Forbes, что Мостак сделал «крайне скромное» денежное вливание, но в остальном не имел никакого отношения к проекту.

В тех же презентациях Мостак включил в список партнёров ЮНЕСКО, ОЭСР, ВОЗ и Всемирный банк, хотя они, по словам четырёх бывших сотрудников, не участвовали в развитии компании. Основатель даже называл себя «главой ИИ-отдела департамента ООН по борьбе с Covid-19».

В ЮНЕСКО заявили, что связь ООН со Stability AI ограничилась инициативой, которую практически сразу свернули. Остальные три организации признались, что ничего не знают о партнёрстве.

Умение вовремя присвоить чужие заслуги

В июне 2022 года Мостак познакомился с группой немецких исследователей, которые за семь месяцев до этого запустили вместе с ИИ-стартапом Runway генератор изображений с открытым исходным кодом Latent Diffusion. Они обучали модель всего на нескольких десятках графических процессоров от Nvidia.

Предприниматель предложил им использовать для работы «суперкомпьютер» Stability AI, и те согласились. Благодаря наличию бóльших вычислительных мощностей производительность Latent Diffusion выросла, а уже в августе того же года в интернете появилась и новая модель — Stable Diffusion.

Пресс-релиз о её выходе выпустила сама Stability AI, а Мостак тем временем поспешил провозгласить себя главным идейным вдохновителем ПО. Разработчиков Latent Diffusion компания не упоминала и говорила инвесторам, что Stable Diffusion — «её собственная» модель.

Чего у него не отнять, так это умения приписывать себе чужие заслуги и заявлять о том, что нельзя проверить на достоверность. бывший подчинённый предпринимателя

Через несколько дней после запуска Stable Diffusion компания привлекла $100 млн при оценке в $1 млрд от крупных фондов Coatue и Lightspeed — при том, что ещё не приносила большой выручки и намеревалась получить сумму в восемь раз меньше.

В октябре, когда Runway выпустил новую версию Stable Diffusion, Stability AI обвинила стартап в посягательстве на её интеллектуальную собственность и потребовала удалить ПО с хостинга Hugging Face.

Соучредитель Runway Кристобаль Валенсуэла отметил, что проект не нарушал авторских прав, так как у модели открытый исходный код. После этого Мостак отозвал запрос на удаление, но ни стартап, ни немецкие исследователи больше не захотели с ним работать.

Вторые признались, что после запуска Stable Diffusion хотели публично заявить об участии в первоначальных разработках, но весь пресс-отдел их университета на тот момент был в отпуске.

FalKoopa🌈 @FalKoopa_ Ответ на публикацию @Forbes There's something poetic about the CEO of an AI company taking credit for other people's work, just like the AI itself. Как же поэтично, что гендиректор ИИ-компании присваивает себе чужой труд — ну прям как сам ИИ

«Денег нет, но вы держитесь»

С 2020 по 2023 год Stability AI неоднократно задерживала зарплату — иногда больше чем на месяц, рассказали Forbes семь сотрудников. Она также не спешила уплачивать зарплатные налоги — настолько, что однажды к ней в офис пришли регуляторы и пригрозили арестовать активы.

Мотез Бишара заверил, что все обязательства давно исполнены — и перед налоговой, и перед сотрудниками. Но один из последних признался, что до сих пор не получил деньги за 181 час работы.

Инвесторы об этом не знали — как и о том, что, пока работники переживали из-за зарплат, жена Мостака Зехра Куреши переводила деньги с корпоративного счёта на свой личный — на это указывают выписки по транзакциям, которые заполучил Forbes. По словам издания, речь идёт о «десятках тысяч фунтов».

Бишара пояснил, что изначально стартапом «от и до» управлял сам Мостак. Отсюда и переводы: порой его семья вливала деньги в бизнес, а иногда, наоборот, брала у него взаймы. Сейчас, как рассказал представитель Stability AI, за финансы отвечает отдельная команда, а все кредиты, которые Куреши и Мостак выписывали на личные нужды, были погашены.

Вопросы, впрочем, возникали не только к денежным переводам, но и к роли самой жены Мостака в бизнесе. Официально она значилась главой отдела по связям с общественностью, но самые первые сотрудники стартапа помнят, что в беседах она называла себя операционным директором.

Бывшие и нынешние работники рассказали, что Куреши регулярно отчитывала их — причём так жестко, что доводила некоторых до слёз. Сама она называет это прямолинейностью и признаётся, что никогда не пыталась никого задеть.

По словам Бишары, жена Мостака покинула Stability AI и совет директоров в конце января 2023 года, чтобы заняться своими проектами. Однако в мае она всё ещё числилась в организационной структуре компании — в должности, равной по уровню позиции самого основателя.

Уверенность в завтрашнем дне

Stability AI потребовалось всего шесть дней, чтобы привлечь первые $100 млн. Как инвесторы успели за такой короткий срок проверить её деятельность — неясно, ведь обычно на экспертизу due diligence уходят месяцы, замечает Forbes.

Сам Мостак на вопросы про ключевые показатели отвечает уклончиво. Он, например, говорит, что фирма разрабатывает ИИ-модели по индивидуальным заказам для «десятков клиентов», однако раскрыть соглашается лишь двоих:

Первый — это индийский холдинг Eros Investments. Его медиаструктуру подозревали в обмане инвесторов и исключили из биржевого списка NYSE.

Второй — правительство южноафриканской страны Малави, где Stability AI якобы предоставит детям 4 млн планшетов. Правительство государства не ответило на запрос.

Собеседники Forbes считают сомнительными и финансовые успехи компании. Менее чем через два месяца после запуска Stable Diffusion Мостак заявлял, что выручка компании превышала показатели OpenAI, которая тогда получала «несколько десятков миллионов долларов», и в январе 2023 года он повторил: у бизнеса нет проблем с деньгами.

При этом, по данным источников издания, показатель годовой возобновляемой выручки Stability — ARR — не превышает $10 млн.

Чтобы «удержаться на плаву», проекту, как и его конкурентам, понадобится много денег, вопрос лишь в том, найдутся ли инвесторы, пишет Forbes. Эмад заверял, что это нетрудно, однако три участника венчурного рынка рассказали изданию, что тот уже несколько месяцев пытался собрать $400 млн по оценке в $4 млрд, но все потенциальные вкладчики отказывались.

Не помогает и то, что компания участвует в нескольких разбирательствах за нарушение авторских прав, и вынуждена мириться с тем, что в мае 2023 года у версии Stable Diffusion от исходных разработчиков было больше скачиваний, чем у самой популярной версии от самой Stability AI. А ещё с тем, что StableLM — ответ компании чат-боту ChatGPT — не получил того же признания на старте, что и Stable Diffusion.