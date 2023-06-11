«АвтоВАЗ» приостановил отгрузку новых Lada Vesta в три дилерских центра Москвы на время проведения проверки из-за подозрений в необоснованном завышения цен. Рекомендованная цена производителя на автомобиль — от 1,24 млн до 1,7 млн рублей, но у дилеров цена оказалась выше — до 2,1 млн рублей на одну из самых простых комплектаций с механической коробкой передач. По результатам проверки концерн примет решения о штрафных санкциях или разрыве дилерского соглашения.