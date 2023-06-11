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Деньги
Артур Томилко

День 473: «АвтоВАЗ» решил проверить дилеров на необоснованное завышение цен на новые Lada Vesta Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Фото Autonews

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 10 июня: доллар — 82,64 рубля, евро — 89 рублей.

Курсы на Мосбирже на 9 июня: доллар — 82,64 рубля, евро — 88,97 рубля.

Курсы на Forex на 9 июня: доллар — 82,59 рубля, евро — 88,78 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 83,49 рубля.

Контекст

«АвтоВАЗ» приостановил отгрузку новых Lada Vesta в три дилерских центра Москвы на время проведения проверки из-за подозрений в необоснованном завышения цен. Рекомендованная цена производителя на автомобиль — от 1,24 млн до 1,7 млн рублей, но у дилеров цена оказалась выше — до 2,1 млн рублей на одну из самых простых комплектаций с механической коробкой передач. По результатам проверки концерн примет решения о штрафных санкциях или разрыве дилерского соглашения.

Китайская авиакомпания China Eastern Airlines запустила полёты между Санкт-Петербургом и Шанхаем. Перевозчик будет выполнять три рейса в неделю на самолётах Airbus A330-300. Прямые перелёты из Пулково в Шанхай возобновилось впервые с 2019 года.

Новости предыдущего дня, 10 июня — здесь.

#новость

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 Мурад Муртазалиев
до 2,1 млн рублей

Лада за 2 ляма. Только выиграли получается.

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Pavel Zakharov

Я помню когда веста спорт перевалила за 1 лям, вой был ппц. А теперь голая гранта уже приближается к ляму).

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Sergei Timofeyev

с кондеем тут взяли за 834. Вой - да, стеклоподъёмники воют.

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Pavel Zakharov

Повезло, сегодня видел мужика, он только за 900 с копейками смог купить с кондеем)

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Sergei Timofeyev

Если что - Москва. Где-то месяц назад.

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Alex Shevchenko

Эка вас ностальгнуло 😁

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Alex Shevchenko

.

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Вадим Д.

Правильно, автоваз! Необоснованно завышать цены на свои "автомобили" можете только вы! А тут конкуренты в таком важном вопросе. Метлой их!

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S.Capusta

* «АвтоВАЗ» приостановил отгрузку новых Lada Vesta в три дилерских центра из-за подозрений в необоснованном завышения цен.

У меня простой вопрос.
- А разве можно диктовать цены? Вроде бы антимонопольное регулирование прямо запрещает это делать. И уж тем более анулировать за это контракты.

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yeah sure

Ты что нибудь кроме заголовков читай, вопросы отпадут.

"Если результаты проверки подтвердят систематические нарушения дилерских соглашений, предписывающих в том числе реализацию автомобилей по рекомендуемым розничным ценам, к данным партнерами будут применены штрафные санкции"

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Sergei Timofeyev

РРЦ незаконна по своей сути. При таком сговоре, обычно, сажают.

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ZuDwa

Сговоре кого с кем?

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Sergei Timofeyev

Производителя и дилера. Производителю не должно быть дела до того, по какой цене продаётся его автомобиль.

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ZuDwa

Ну как сказать. История комплексная. Производитель, в общем-то, сейчас на костыликах, масштабы не те. Барыги это понимают, и ломят цену, потому как если сейчас всё распродадут, то неизвестно, когда следующая партия поступит, а аренду и зарплату ждать по 3 месяца тоже не много желающих, а потребитель у нас е... ый, глядя как цены ползут хоть на гречку, хоть на машину, начинает всё сметать, влезая в кредиты. А то завтра ж не будет, или будет, но оооочень дорого. Ещё полтора года назад было можно толкаться и выбирать из поло, рапид, рио, салярисов всяких, да и то условно, учитывая нашу культуру сборки, да и то Веста там не особо мелькала. А так да, производителю в общем то похер должно быть, но он нынче за свою поделку хочет столько, ну а дальше перечитываем комментарий.

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Sergei Timofeyev

Кто ж довёл производителей до такого состояния?

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ZuDwa

А он всегда таким был, была ниша своя, в которой он не особо развивался, А тут вдруг счастье какое, все конкуренты сами свалили и рынок оставили. А предложить можно только вот это, ну и почему бы и не заработать?

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Sergei Timofeyev

А чего не хочет зарабатывать?

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ZuDwa

Да он то может и хочет, не умеет только.

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Sergei Timofeyev

Не умеешь - учись или умри.

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Роман Вячеславович

ну в случае, если дилер является собственником автомобилей - может продавать за сколько угодно.
если автомобили дилеру не принадлежат (а часто именно такая схема), а производитель хочет, чтобы автомобили продавались, а не стояли месяцами в салонах - имеет право вносить подобные пункты в контракты.

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S.Capusta

Отвечу в той же манере:
Прочитай то, что я написал, и задай себе вопрос, можно ли включать в соглашение рекомендованные цены. И штрафовать за это.

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Ivan Cato

Не можно, а нужно.

Чтобы избежать демпинга, а также избежать падения продаж товара из-за высокой цены.

Человек не соблюдает РРЦ, я с ним не работаю. И при этом я никому ЯВНО ничего не навязываю. Не хотите соблюдать РРЦ, мы с вами больше не работаем.

Вот и всё.

Вообще свободный рынок это своего рода миф. Его нет на самом деле. Есть некое подобие, но абсолютной свободы нет.

Вы можете открыть бар, но опиумную курильню открыть не выйдет. Понимаете?

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ZuDwa

О да! Apple сколько носом не тыкали, а цена фикс была у всех официалов. Всех устраивало, и брали.

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Арсений

Dyson аналогично

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ZuDwa

Да много кто, если покопаться.

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Sergei Timofeyev

А тебе не кажется, что РРЦ - это под уголовную статью попадает? :)

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Степан Фадеев

Опять всё не так.
Цены выше рекомендованных - да они там все охренели?
Пытаются бороться с теми, кто завышает цены и нарушает договор - да они там охренели?

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Невкусно и грустно

Где боты с комментариями про "рыночек порешал"?

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Мурад Муртазалиев

По классике должен появиться Pavel S, тот самый, который любит яйца Моя Цена, и рассказать нам,что Лада Веста лучшая, из машин, не то что Мерседесы всякие.

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Хэппи милф

Пчёлы против мёда

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Pavel Zakharov

Очередное сотрясание воздуха. РРЦ обычно не задирают, вся наценка от допов и кредитов. Схема дилеров уже обкатана со времен ковида, и ничего не изменится до тех пор пока предложение ощутимо не превысит спрос (чего в ближайшие пару лет вообще не просматривается).

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ZuDwa

Неё, тут очень своеобразная философия. Я так понимаю, что вой доносится именно от фанатов ВАЗа, хотя при прочих равных за 2 с хвостиком (да чего уж, ближе к 3) проще смотреть на тот же coolray

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Невкусно и грустно

Это всего лишь инструменты нерыночной борьбы. В каком мире производителю не все равно, по какой цене продают его товар (если его продают)? Шиза да и только, но рыночек под благими предлогами для правильных диллеров почистить можно, под веселое улюлюкание толпы про наказание жадных барыг и дилеров (хотя на их место придут такие же барыги и дилеры, только уже правильные)

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Энтони Лавджой

Давно пора наглецов прищучить

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Aleksei M

Это совершенно бесполезное занятие, пример турции показал, что автомобили будут выкупать «частники» на год вперед и выставлять со своей наценкой и даже если не в здании диллера то в своем дворе или автостоянке

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35 комментариев
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