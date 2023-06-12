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Источник: Grocery Gazette

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 10-12 июня: доллар — 82,64 рубля, евро — 89 рублей.

Курсы на Мосбирже на закрытии торгов 9 июня: доллар — 82,64 рубля, евро — 88,97 рубля.

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Курсы на Forex на 9 июня 19:00 мск: доллар — 82,64 рубля, евро — 88,95 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 83,42 рубля.

Какие есть проблемы и трудности

Компания Mondelez, которая, помимо прочего, производит печенье Oreo и Tuc, шоколад Alpen Gold, Toblerone и Milka и мятные леденцы Halls столкнулась с «корпоративным бойкотом», так как до сих пор окончательно не ушла из России, хоть и приостановила инвестиции в развитие и рекламу. Продавать её продукцию отказались авиакомпании Scandinavian Airlines и Norwegian Air, железнодорожная SJ, сеть отелей Strawberry и другие. Mondelez заявила, что встретится с некоторыми правительственными ведомствами, чтобы «донести свою позицию».

Контекст

В 2023 году «АвтоВАЗ» рассчитывает экспортировать 10-15 тысяч машин, а в 2024 году — до 50 тысяч, сообщил президент компании Максим Соколов. Итоговый объём будет зависеть от того, как будет меняться государственное регулирование в разных странах.

Издание РБК со ссылкой на опрос Европейского совета по международным отношениям рассказало, жители каких европейских стран дружелюбнее настроены по отношению к России. «Лидерами» стали Болгария, Венгрия и Австрия.

Источник: РБК

Спрос на вклады в юанях растёт, поэтому российские банки пытаются конкурировать друг с другом за клиента с помощью повышения ставок. Как пишет «Ъ», к началу июня 2023 года ставки по трёхлетним депозитам в части банков превысили уровень 3% годовых.