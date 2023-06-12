День 474: некоторые скандинавские компании объявили бойкот производителю Alpen Gold, Oreo и Tuc за работу в России Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 10-12 июня: доллар — 82,64 рубля, евро — 89 рублей.
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Какие есть проблемы и трудности
Компания Mondelez, которая, помимо прочего, производит печенье Oreo и Tuc, шоколад Alpen Gold, Toblerone и Milka и мятные леденцы Halls столкнулась с «корпоративным бойкотом», так как до сих пор окончательно не ушла из России, хоть и приостановила инвестиции в развитие и рекламу. Продавать её продукцию отказались авиакомпании Scandinavian Airlines и Norwegian Air, железнодорожная SJ, сеть отелей Strawberry и другие. Mondelez заявила, что встретится с некоторыми правительственными ведомствами, чтобы «донести свою позицию».
Контекст
В 2023 году «АвтоВАЗ» рассчитывает экспортировать 10-15 тысяч машин, а в 2024 году — до 50 тысяч, сообщил президент компании Максим Соколов. Итоговый объём будет зависеть от того, как будет меняться государственное регулирование в разных странах.
Издание РБК со ссылкой на опрос Европейского совета по международным отношениям рассказало, жители каких европейских стран дружелюбнее настроены по отношению к России. «Лидерами» стали Болгария, Венгрия и Австрия.
Спрос на вклады в юанях растёт, поэтому российские банки пытаются конкурировать друг с другом за клиента с помощью повышения ставок. Как пишет «Ъ», к началу июня 2023 года ставки по трёхлетним депозитам в части банков превысили уровень 3% годовых.
Новости предыдущего дня, 11 июня — здесь.
"жители каких европейских стран дружелюбнее настроены по отношению к россиянам."
Все же отношение к России не есть отношение к россиянам.
привет! вы во всем правы, поправили, спасибо
На самом деле все было верно изначально
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3% в Польше можно списать на то что 3% ошиблись или не поняли вопроса.
)
Ну что Lot могут не посадить на рейс, это известный факт, тем более с тур.визой.
Вопрос что россиянин с тур визой делает в Польше? Скорее всего незаконно проник через другие страны Шенгена
Сейчас россияне с просто турвизой могут быть где угодно, сколько дадут, потому что они просто не хотят быть заочно извещенными на госуслугах и выходить в чем есть, это что, секрет?
Хз, с картой побыта летаю без проблем. С туристическими визами сюда, в принципе, нельзя россиянам, видать в этом дело. Страна готовится к войне
Ну если вы так сказали то конечно можно!
Живу в стране из первых строчек антирейтинга рф 3 года, ни разу не испытывал проблем из-за того что у меня есть гражданство рф. Тут отлично разделяют сторонников режима от граждан. Люди понимают, что россияне уехали из своей страны не от хорошей жизни и согласия с властями. Когда началась война, хозяйка квартиры, которую арендую, позвонила мне и посочувствовала, спросила как там мои родные и нужна ли какая-то помощь или отсрочка платежей чтобы помочь родным в рф или вывезти их оттуда. Коллеги (со всей Европы и не только), знающие о моем гражданстве, тоже часто интересуются как я и семья там.
Болгары даже тут восхищаются
Не хочется уходить назад на скучный европейский рынок где милку по праздникам покупают
При огромном обилии нормального шоколада, вообще не вижу смысла в Милке.
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Больше чем в рф милку никто не любит
а мне показалось милф
Не показалось
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Скука...дайте пожалуйста ещё новостей...
Пожалуйста. Растет благосостояние россиян!
Итоги апреля:
• Родившихся: 96.1 тыс (-3.6% гг), 4М23: 407.2 тыс (-3.1% гг)
• Умерших: 135.9 тыс (-7.3% гг), 4М23: 595.7 тыс (-18.5% гг)
• Естественная убыль: -39.8 тыс (-15.2% гг), 4М23: -188.5 тыс (-39.4% гг)
Апрельская рождаемость на уровне 3204 чел в сутки – это многолетний минимум, даже не знаем с каких времён (в 21-м веке таких показателей не было). Столь низкие значения невозможно объяснить демографическими волнами, это отчасти и влияние событий, начавшихся в 2022г.
Естественная убыль за 4М23 составила 189 тыс чел – это заметно выше, чем в доковидные времена. По итогам года ждём сокращения численности россиян ввиду естественной убыли не менее чем на 500 тыс (2022: -599, 2021: -1 043, 2020: -689).
До этого в январе — марте число родившихся снизилось на 2,9% год к году и составило 311,1, тыс. детей.
В 2022 году в России родилось 1,306 млн детей — минимальное число с 2001 года. В целом по стране рождаемость оказалась в 1,5 раза ниже смертности (1,905 млн).
Одновременно с падением рождаемости растет смертность. За первый четыре месяца естественная убыль населения России достигла 189 тыс. человек, что значительно больше, чем во времена до пандемии коронавируса.
«Столь низкие значения невозможно объяснить демографическими волнами, это отчасти и влияние событий, начавшихся в 2022 году», — пишет телеграм-канал MMI. По его оценке, «еще более драматичные» цифры будут летом, когда пройдут 9 и более месяцев после объявления мобилизации.
Суммарный коэффициент рождаемости первых детей за последние шесть лет упал на 19,9%, а вторых — на 31%, говорила замминистра труда и социальной защиты России Ольга Баталина.
Копипаста из методички новостной повесткой не считается.
что такое, уже и российские замминистры продались за печеньки ? или может ситуация такая что высосать из пальца чудесных цифр не получается ?
не переживай, в мае-то уж точно все будет еще лучше
Цифры пиздец на самом деле. Детей за полгода - 500 вагонов метро.
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Так приведи свои. А то пришел, ляпнул "не верю". Или ты из этих, для которых пока на RT не написано, значит не существует?
Отличные новости
Хотя не-е...не надо пойду лучше кино како гляну...
Интересна разница мнений между Германией и Австрией. Тенденция или ошибка выборки в исследовании?
Опрашивали сотрудников райффайзена
16к человек на 11 стран это ни о чем.
Государственная пропаганда.
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- Вот два стула и нам удобно на них сидеть. Ну вы сами попробуйте, вот, пожалуйста..
говношоколад альпенгольд - пока-пока
В Общественной палате заявили о нежелании женщин рожать детей в непатриархальных семьях
«Семья, в которой женщина является главой, — в ней не рождаются дети. 100%. Ну один, может быть, случайно, или два. Женщина занята обеспечением семьи, женщина работает, для неё мужчина — как очередной ребёнок. А если мужчина глава семьи, то она спокойна и начинает рожать детишек, потому что она как за каменной стеной», — заявил зампред комиссии ОП по демографии Павел Пожигайло.
Отберите уже у них кокс
А сколько им надо? 10?
Матерый, оплот нынешней партии власти и типичный ее представитель. Прям как под копирку там кадры.
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