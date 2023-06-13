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Источник: «Яндекс Карты»

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 10-13 июня: доллар — 82,64 рубля, евро — 89,00 рублей.

Курсы на Мосбирже на 07:00 мск: доллар — 82,88 рубля, евро — 89,34 рубля.

Курсы на Forex на 21:16 мск 12 июня: доллар — 83,62 рубля, евро — 89,93 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 83,91 рубля.

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В 2022 году государство получило 753 млрд рублей дивидендов от госкомпаний — в 2,2 раза больше, чем в 2021-м. Тройку лидеров по сумме платежей образовали «Газпром», «Роснефтегаз» и «Транснефть», пишет РБК.

Россияне, проживающие в Европе, жалуются на ограничения операций по своим картам и счетам в Revolut, узнал Forbes. Причина — ужесточение требований банка к документам, подтверждающим право жить в Европе, и трудности с получением ВНЖ или долгосрочных виз.

Какие есть проблемы и трудности

Поставщики аудиосистем для бизнеса (супермаркетов, ресторанов, торговых центров, организаторов мероприятий) рассказали «Ъ», что среди заказчиков снизился спрос на звуковые системы премиальных зарубежных брендов. Частично нишу занимают российские производители. Но, признают участники рынка, им всё сложнее конкурировать с китайским оборудованием, которое хуже по качеству, но значительно дешевле.

Кто и как адаптируется

Структура Эмина Агаларова, сына владельца Crocus Group Араса Агаларова, планирует летом 2023 года начать в Подмосковье производство энергетиков Berg, выпускающихся в Азербайджане, узнал «Ъ». Его партнёрами в проекте стали совладельцы производителя напитка.

Основатель «МойОфис» Дмитрий Комиссаров создал венчурный фонд «Стриго кэпитал» для инвестиций в ИТ-стартапы, пишут «Ведомости». Партнёрами проекта стали бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Эдуард Батанов, а также совладельцы производителя электроники F+ tech Алексей Мельников и Владимир Корнев.

«Национальная медиа группа» купила права на новые фильмы киностудии Bazelevs, которая принадлежала Тимуру Бекмамбетову: медиахолдинг получит эксклюзивные права на кинотеатральный прокат, телевизионный показ и релиз в интернете пакета новых проектов кинокомпании.

Контекст

В апреле-мае 2023 года трафик в магазинах одежды и обуви Москвы вырос на 8% год к году, подсчитали в Focus Technologies для «Ъ». Но их товарооборот за этот же период увеличился всего на 2% из-за того, что средний чек в сегменте снизился на 5%. Тренд на сокращение среднего чека при росте трафика наблюдается с начала 2023 года.

Российские активы японской Toyota, в том числе завод в Санкт-Петербурге, продали ФГУП «НАМИ» без опциона на обратный выкуп, сообщил в интервью «РИА Новости» глава Минпромторга Денис Мантуров. Он также отметил, что условия для возвращения иностранных автоконцернов в Россию будут обсуждать индивидуально.

У трети банков и других финансовых учреждений в Нидерландах не получается отследить и заморозить российские активы из санкционного списка, в том числе из-за ошибок в написании фамилий.

Полиграфическая промышленность, деревообработчики и угледобытчики оказались в большей зависимости от иностранного оборудования, чем остальные отрасли. Это результаты опроса руководителей 1000 предприятий Центром конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ, пишет РБК.

Разработчики должны будут обеспечить совместимость своего ПО минимум с двумя отечественными ОС, чтобы продукт мог претендовать на включение в реестр российского. Соответствующий проект постановления правительства подготовили в Минцифры, пишут «Ведомости».