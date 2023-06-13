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Деньги
Таня Боброва

День 475: бизнес переходит на китайское и российское звуковое оборудование, Toyota продала завод без опциона на выкуп Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Источник: «Яндекс Карты»

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 10-13 июня: доллар — 82,64 рубля, евро — 89,00 рублей.

Курсы на Мосбирже на 07:00 мск: доллар — 82,88 рубля, евро — 89,34 рубля.

Курсы на Forex на 21:16 мск 12 июня: доллар — 83,62 рубля, евро — 89,93 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 83,91 рубля.

В 2022 году государство получило 753 млрд рублей дивидендов от госкомпаний — в 2,2 раза больше, чем в 2021-м. Тройку лидеров по сумме платежей образовали «Газпром», «Роснефтегаз» и «Транснефть», пишет РБК.

Россияне, проживающие в Европе, жалуются на ограничения операций по своим картам и счетам в Revolut, узнал Forbes. Причина — ужесточение требований банка к документам, подтверждающим право жить в Европе, и трудности с получением ВНЖ или долгосрочных виз.

Какие есть проблемы и трудности

Поставщики аудиосистем для бизнеса (супермаркетов, ресторанов, торговых центров, организаторов мероприятий) рассказали «Ъ», что среди заказчиков снизился спрос на звуковые системы премиальных зарубежных брендов. Частично нишу занимают российские производители. Но, признают участники рынка, им всё сложнее конкурировать с китайским оборудованием, которое хуже по качеству, но значительно дешевле.

Кто и как адаптируется

Структура Эмина Агаларова, сына владельца Crocus Group Араса Агаларова, планирует летом 2023 года начать в Подмосковье производство энергетиков Berg, выпускающихся в Азербайджане, узнал «Ъ». Его партнёрами в проекте стали совладельцы производителя напитка.

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Основатель «МойОфис» Дмитрий Комиссаров создал венчурный фонд «Стриго кэпитал» для инвестиций в ИТ-стартапы, пишут «Ведомости». Партнёрами проекта стали бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Эдуард Батанов, а также совладельцы производителя электроники F+ tech Алексей Мельников и Владимир Корнев.

«Национальная медиа группа» купила права на новые фильмы киностудии Bazelevs, которая принадлежала Тимуру Бекмамбетову: медиахолдинг получит эксклюзивные права на кинотеатральный прокат, телевизионный показ и релиз в интернете пакета новых проектов кинокомпании.

Контекст

В апреле-мае 2023 года трафик в магазинах одежды и обуви Москвы вырос на 8% год к году, подсчитали в Focus Technologies для «Ъ». Но их товарооборот за этот же период увеличился всего на 2% из-за того, что средний чек в сегменте снизился на 5%. Тренд на сокращение среднего чека при росте трафика наблюдается с начала 2023 года.

Российские активы японской Toyota, в том числе завод в Санкт-Петербурге, продали ФГУП «НАМИ» без опциона на обратный выкуп, сообщил в интервью «РИА Новости» глава Минпромторга Денис Мантуров. Он также отметил, что условия для возвращения иностранных автоконцернов в Россию будут обсуждать индивидуально.

У трети банков и других финансовых учреждений в Нидерландах не получается отследить и заморозить российские активы из санкционного списка, в том числе из-за ошибок в написании фамилий.

Полиграфическая промышленность, деревообработчики и угледобытчики оказались в большей зависимости от иностранного оборудования, чем остальные отрасли. Это результаты опроса руководителей 1000 предприятий Центром конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ, пишет РБК.

Разработчики должны будут обеспечить совместимость своего ПО минимум с двумя отечественными ОС, чтобы продукт мог претендовать на включение в реестр российского. Соответствующий проект постановления правительства подготовили в Минцифры, пишут «Ведомости».

Новости предыдущего дня, 12 июня — здесь.

#новость

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51 комментарий
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 Александр Привалов

Наконец-то яроссия встряхнулась ото сна и встаёт с колен. Хватит уже зависить от запада, пора уже свои производства запускать, создавать рабочие места. Не знаю только, что будут в первую очередь развивать: авиастроение? Или может быть, 21й век всё-таки, начнём с чипов?...

начать в Подмосковье производство энергетиков Berg, выпускающихся в Азербайджане

А, ну ок.

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Вадим Д.

Россиянин должен быть на драйве: в любой момент может потребоваться бежать пешком в сторону границы, вопрос только в выборе направления.

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1 комментарий
Сергей Федотов

Так вот вся их цена то и вылезла... Все на что способны - берг..
Надо больше освещать то, что у нас в наукоградах происходит, с промышленностью. Тогда у всех этих релокантов может глаза то что-то и увидят, да и мы узнаем. А вокруг засилье маркетинга, теперь вот скил-боксы из каждого утюга, да ит.

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3 комментария
Makar

А в гвозди уже могём?

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Вадим Д.
условия для возвращения иностранных автоконцернов в Россию будут обсуждать индивидуально

А-ха-ха, саркастический смех. Ну да, так стремятся вернутся, что даже не планируют.

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Сергей Федотов

Придут. Не сегодня, но завтра. Куда сбывать все эти поло? Будучи умнее, не будут вкладываться в производство здесь. А мы введем пошлины, чтобы они вынуждены были открываться и создавать рабочие места. Хотя...

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3 комментария
Станислав

Ну просто в Тойоте видят все детали. Оборудование за несколько лет или устареет, или его сломают, или банально растащат. Все равно если начинать новое производство нужно будет все восстанавливать и модернизировать.

Дешевле новый завод построить.

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Makar

На коленях приползут...но есть нюанс...

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Вадим Д.

Тренд на сокращение среднего чека будет сохраняться в стране повсеместно и вечно, кол скоро экономика ориентирована строго в одном направлении. Продавцы одежды, обуви и мебели (да всего, впрочем) ещё удивятся тому, как долго россияне могут не обновлять гардероб, да и мебель починять научатся.

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Александр Привалов
сокращение среднего чека будет вечно

не раскачивайте лодку, не более 100%

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1 комментарий
S.Capusta

Отсутствие денег, китайский ширпотреб повсюду и полный контроль за стадом.

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3 комментария
Невкусно и грустно
Тренд на сокращение среднего чека будет сохраняться в стране повсеместно и вечно

Мне больше понравилось, как про это написали. Дескать оборот упал, потому что чек упал. А цены выросли или нет? А как выглядит ситуация, когда при росте цен даже чек падает?

Ничего страшного. Почитаем скоро какой-нибудь отчет Пятерочки, где чек вырастет на инфляцию. Как никак, на хрючеве будут экономить в последнюю очередь.

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1 комментарий
S1m0ne

Техно мальчики и так были не дёшевы, а теперь ещё дороже будут😭

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S.Capusta

* Toyota продали активы без опциона на обратный выкуп. И условия для возвращения будут обсуждать индивидуально.

Я так понял, «мы выстояли, и будем продолжать», как-то не вызывает особого энтузиазма у иностранцев?

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Александр Привалов

Наоборот же, все увидели, что это на десятилетия, а последствия для рынка уже необратимые. Показали япошкам где раки зимуют.

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Вадим Д.
бизнес переходит на китайское и российское звуковое оборудование

Китайское и точка, продолжение лишнее, пожалуй.

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Элвис Пресли,поэт-песенник

Без опциона на обратный выкуп.

Отжали без права переписки...

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Афро Латино Европеец

Так погибают автопроизводители.

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Нейрослав Жепетеев

Энергетики? Они с энергетикой перепутали? Ещё один день, когда я вижу новость про производство чего-то бесполезного.

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S1m0ne

Как бесполезного?
Уже к середине 30х <великая индУстрия> двигалась плакатами, планами, ссылками невинных в Канск и прочее, а также групповым УРА на расстрел Тухачевского, Якира, <прочих захватчиков, вредителей> и гноением их детей и женщин в лагерях. Сейчас пусть лучше силу придают энергетиками для великого замещения трудовых успехов, купить-то, как тогда после поездок Микояна, готовые технологии и оборудование уже не выйдет😂😂😂

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2 комментария
Павел Шкутко

Яга это продукт стратегический. Многим без него не осознать реальность

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Афро Латино Европеец
Россияне, проживающие в Европе, жалуются на ограничения операций по своим картам и счетам в Revolut

Да ладно. Тут по VC бегают евроэмигранты и рассказывают, как у них там всё песдато и беспроблемно, кому верить? )))

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Юрий Б.

А какой вывод вы для себя сделали из прочтения новости про Револют?

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1 комментарий
Павел Шкутко

Только Путину по первому кАНАЛУ.

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Makar

"Разработчики должны будут обеспечить совместимость своего ПО минимум с двумя отечественными ОС"
...

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Maxim

Надеюсь, БолгенОС не забудут

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Алекс Д.
Курсы ЦБ на 10-13 июня: доллар — 82,64 рубля, евро — 89,00 рублей.

Доколе они будут расти? там же почти дефолт и ничем не обеспеченные фантики...
Ой, или это рубль падает быстрее, чем они?

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Ника Авдонина

трафик в магазинах вырос, товарооборот увеличился, но средний чек в снизился, ага понимаю

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debil
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Павел Шкутко

Только Тойота здраво оценивает перспективы

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Maxim
производителя электроники F+ tech
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Слегка Придурковатый

"...в том числе из-за ошибок в написании фамилий"

Выкусите-ка, вражины! И здесь вас переиграли.

Например, на английском языке фамилия известного топового комментатора пишется как Slightlygoofy, а на голландском — Eenbeetjemaf.

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Айдар Каримов

Всё Бекмамбетова выкупили

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Слегка Придурковатый

"Но, признают участники рынка, им всё сложнее конкурировать с китайским оборудованием, которое хуже по качеству, но значительно дешевле"

Какую-то недосказанность я вижу в этой новости. По уже сложившейся традиции, какой-нибудь там "Консорциум поставщиков аудиосистем для бизнеса" должен был попросить Минпромторг (а можно и сразу правительство) как минимум ограничить параллельный импорт и ввести заградительные пошлины для китайской и иной зарубежной продукции. Чтоб, так сказать, возродить производство импортозамещённых отечественных аудиосистем.

Ну а чего, они разве хуже автопроизводителей, вендоров вычислительной техники и пожаробезопасников что ли?

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Makar

"среди заказчиков снизился спрос на звуковые системы премиальных зарубежных брендов"
Это каких?
"Частично нишу занимают российские производители."
А что такие есть? Или опять шильдики?

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Никита

"У трети банков и других финансовых учреждений в Нидерландах не получается отследить и заморозить российские активы из санкционного списка, в том числе из-за ошибок в написании фамилий." Comedy Gold

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