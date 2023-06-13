Деньги
Таня Боброва

Проживающие в Европе россияне пожаловались на ограничения операций по своим счетам и картам в Revolut Статьи редакции

Сервис ужесточил требования к необходимым документам, которые подтверждают право жить в ЕС.

  • Revolut — один из немногих банковских сервисов, которые открывают счета в евро по российскому паспорту и долгосрочной визе, пишет Forbes. Но теперь россияне столкнулись с ограничениями по счетам, указывает издание со ссылкой на чаты в Telegram.
  • Один из собеседников издания во Франции говорит, что за несколько недель до окончания срока действия его долгосрочной визы Revolut попросил предоставить документы, позволяющие проживать в ЕС.
  • Документы, выданные французской префектурой по гуманитарным основаниям, сервис не устроили. Поддержка просила либо стандартную карточку вида на жительство, либо визу D сроком на 180 дней. В итоге россиянин может тратить только деньги, которые остались на карте. Ограничения снимут при предоставлении документов.
  • Ещё двое россиян столкнулись с такими же проблемами — они живут в Латвии. Revolut за две-три недели до окончания срока действия документов прислал уведомления с просьбой подтвердить резидентство в стране либо визой, либо карточкой ВНЖ. Теперь по карте можно только тратить остатки.
  • В Revolut подтвердили, что ужесточили формальные требования: в связи с ограничениями, введёнными ЕС в отношении граждан России и Беларуси, все обладатели российских и белорусских паспортов должны предъявить сервису продлённый ВНЖ или рабочую визу, которые позволяют им оставаться в ЕС более 180 дней.
  • В компании добавили, что в качестве обоснования для разблокировки не принимают справки, подтверждающие подачу документов на продление ВНЖ или визы, счета за коммунальные услуги и траты в стране пребывания. Ограничения касаются именно россиян и белорусов и действуют на всей территории присутствия сервиса.
  • Финтех-стартап Revolut, основанный Николаем Сторонским и Владом Яценко, работает в Великобритании, Европе и США, а с мая 2023 года и в Бразилии.

#новость #revolut

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100 комментариев
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 Василий Алибабаевич

Чувствуете этот сладкий запах свободы и торжества прав человека? "Народ России нам не враги" (с)

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Никита Трифонов

Как европейцев п*дорами называть, евреев жидами, украинцев хохлами, про американцев я вообще молчу, так русские первые, а как в обраточку получать, так сразу "мамаа, где их европейские ценности, не справедливо, русофобы".

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9 комментариев
Future Prophecies

Простых работяг задушить - это за милое дело

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Игорь Ромин

Ну да, предоставить ВНЖ или визу это прям ограничения, ага. При том, что другие банки и так без этих доков хуй чего откроют

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3 комментария
Невкусно и грустно
На проекте с 2 мая 2023

Ого, Лахтошиза теперь вместо дефолтного Марио на аватарке стала таскать картинки из банка?

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4 комментария
VC головного мозга

О, этот эпичный возглас "а нас-то за что?!!", звучащий из-под Z

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3 комментария
Роман Славутин

Удивительно, что они работали вообще

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Vitalii

Русские же привыкли расплачиваться наличными. Нафига им банки?

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Kruason

Если честно, то похоже на вброс. Во первых, «ужесточение» не вчера произошло. Я с ним столкнулся еще в декабре прошлого года. И проблема сводилась к тому, что револют не мог принять временный документ между визой D и получением ВНЖ - полагаю, бюрократические ограничения, так как такой документ не принимает ни один известный мне банк. И не ясно, причем тут национальность. Как только получил ВНЖ - их kyc сразу же сняли все ограничения.

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Maxim

Было такое уже "ко-ко-ко, россиянам закрывают счета в европейсих банках". Только, то, что эти россияне крипту на них выводили "забыли" написать. Так что ничего нового в подаче новостей в нужном свете нет.

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1 комментарий
Вадим Д.

Крестовый поход против россиян только набирает обороты со временем.
Скоро маркировать начнут, как бы ни хотелось избежать аналогий прошлого.

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Невкусно и грустно

Вадим, вам точно волноваться не стоит. Вы - единственный и неповторимый

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1 комментарий
S1m0ne

Ну разве это крестовый поход? Тогда жгли и грабили, нанося <доброе светлое>. Вот когда будут каленым железом, тогда можно пугаться.

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3 комментария
Vitalii

Вас и маркировать не нужно, клейма ставить негде.

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Александр Соар

Вообще мигранты с российским паспортом заграницей сейчас открывают все возможные банковские счета и сервисы, как говорится на всякий случай. И никогда не хранят деньги в одном месте. Это такая уже житейская практика. Приезжаешь в страну и сразу PayPal, wise, revolut, Papara, сербскую, индонезийскую, турецкую карту и так далее.

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Аккаунт

Щас бы поехать жить на птичьих правах в страны, где тебя считают человеком второго сорта. Высшая степень куколдизма.

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1 комментарий
Нейрослав Жепетеев

Не понимают, что много трудностей создают, а потом удивляются тому, что утяжеляют жизнь.

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1 комментарий
Mr. xXx

Wise не открывает уже карты по причине красного паспорта. Ряду знакомым, кто подавал - всем отказ.

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Olesia Shikhareva

Я " проживающий в Европе Россиянин", четвертый год живу в Италии и пятый год пользуюсь Револют. Нет никаких ограничений. Набор документов тот же самый, спокойно проходят платежи из России через некоторые банки, но проверяют конечно, поддержка холдирует платеж и задаёт вопросы " на каком основании" . Я поясняю что я предприниматель, вот выставленный счёт, вот документы на платеж. Все. Платеж пропускают. С банков под санкциями не пропускают естессно. Так что " у страха глаза велики"

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Alex

Холдирует пеймент и задаёт квесчены

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4 комментария
N. Ascari

Для подтверждения права жить в ЕС какой документ предоставляли? И в каком виде?

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Станислав

Ну в принципе особой жестокости нет. Просто товарищи настроили скрипт проверки документов, и который до момент истечения срока вида на жительство выдает сигнал. Если у вас осталось две три недели , то вы конечно будете его продлевать. Продлите отправите им, вам все восстановят.

Тем более деньги тратить можно, другие банки просто заблокируют вам счет и мол это уже ваши проблемы.

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vicvegan

Еще в ноябре заблокировали Revolut, хотя есть внж одной европейской страны, причин не разглашают. перешел на n26

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Elnar I

Крипту по P2P обменивали?

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Тот самый партизан

А как же инклюзивность, равноправие и демократические ценности?

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Seppo Nopilainen

Беженцу из Конго (к примеру) тоже откажут в обслуживании.
А вообще логика "вы же Европа, вы ж мне должны" странна.

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8 комментариев
Kiss1nger

Там же где уважение границ и территориальной целостности другого государства.

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1 комментарий
debil
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Андрей Королев

Теперь можно тратить только остатки - то есть, можно пользоваться только своими деньгами. Русофобы однозначно, не дают овердафт понаехам без документов и работы.

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Leo

живу в Испании. никогда не использовал revolut и не планирую. зачем? для транзита денег из рф использую банк в Грузии. и все хорошо.

никаких крестовых походов против россиян, никаких иноагентов, это все бред, который боты придумывают в поддержку русского мира, за денюжки. во всех европейских странах много эммигрантов, переезды из одной страны в другую не сичтаются началом новой жизни, а в порядке вещей. если ты говоришь на месном языке с акцентом, то никто не считает тебя человеком второго сорта.

да, есть отдельные перегибы, там полиция на ву рф подумала, что поддельные, там машину на таможне с номерами рф не пустили. но такие случаи единичны, о них сразу все сообщество узнает. и с учетом того, что с нормальнмыи людими из рф в европу может уехать и классическая всем нам известная мразота, озабоченность и настороженность европейских стран понятна.

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Алексей Ромалин
никогда не использовал revolut и не планирую. зачем?

Использую для двух целей
1. Одноразовые виртуальные карты для покупок в интернете - на тех сервисах где они раз купил и забыл о нем.
2. В поездках. Мой локальный банк имеет хреновые курсы обмена, а у революта заметно лучше.

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2 комментария
Нейрослав Жепетеев

Скоро как иноагентов будут помечать, скриньте.
Надо было на заводе батрачить за гроши дальше, а не бежать во всякие Европы с деньжищами. Радовались бы дешёвому пивасику каждую пятницу, а не плакались бы о том, что чашечку Эспрессо на остатки по карте покупать будете.

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Алекс Д.
Надо было на заводе батрачить за гроши дальше

На каких это заводах батрачат за гроши?

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4 комментария
Бублик static void

И тут хотят паспорт хорошего русского.

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Isaac Asimov

а с другой стороны других паспортов простым смертным не дают, даже при их желании. вот и остается огребать пиздов и за ваших и за наших, за вашу и нашу свободу так скзть

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1 комментарий
Anton K

Интересно, что гражданам других стран открывают счета без проблем, даже если они в Европе по тур. визе.

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Elnar I

Чел, не пизди. Любой может скачать аппку и проверить. Выбираешь например гражданство Аргентины и он попросит внж. Такая хуйня как ты описал работала и для россиян в начале работы продукта, сейчас ни для кого.

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1 комментарий
Ави Шниперсон

Да просто отпечаток пальца прикладываешь при первом заходе в приложение и сразу счёт открыт

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Leo

вранье. это общее правило, касается и обычных оффлайн банков.

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2 комментария
Вектореан Элон

Исключительная нация.

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Genio Genio

Нет таких наций, против природы не попрешь

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Elnar I
Ограничения касаются именно россиян и белорусов

Ложь.

https://reddit.com/r/Revolut/comments/13owqy3/why_does_revolut_want_a_copy_of_my_id/

Из-за протестов на реддите ссылка пока не работает, но в разделе про обсуждение революта там гражданин ЕС пожаловался, что он у него попросили новый документ взамен истекшего. Хотя им не обязательно всегда иметь валидные документы… Но револют считает иначе.

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Руслан

Написано: почему revolut хочет копию моего ID

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Зеленый самолетик

Чем карты МИР не устраивают?

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Слегка Придурковатый

Разве чего-то другого можно было ожидать от британо-литовского банка, лол.

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Genio Genio

Думал их уже нет, а вот и они, да ещё с такой хорошей рекламой

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Genio Genio

Иноагентам предоставить справку с РФ что они иноагенты :D

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Terri Brown

Ну а кто-то рассчитывал на что-то другое?))

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Zamir Saidov

Они разве не всегда просили подтвердить проживание в стране, куда шлют карту? Вроде ещё до войны я им грузил фото. И недавно по истечению срока заново грузил новый документ. Что-то жести не вижу.

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kav

Страшно что живем в мире где притеснение по национальному признаку снова считают нормой

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N. Ascari
Поддержка просила либо стандартную карточку вида на жительство, либо визу D сроком на 180 дней.

В каком виде они просят это предоставить? Если тупо в электронном виде фото или видео - тогда милости просим в даркнет форумы, где такую картинку изготовят за 20$-30$.

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