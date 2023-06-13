Основатели «МойОфис» и F+ tech запустили фонд «Стриго кэпитал» для инвестиций в ИТ-стартапы Статьи редакции
Приоритет отдадут разработчикам ОС, кросс-платформенного ПО, систем хранения данных и продуктов для программно-определяемых сетей.
- Основатель компании-разработчика «МойОфис» Дмитрий Комиссаров будет искать перспективные проекты, управляющий партнёр F+ tech Алексей Мельников возьмётся за аудит бизнес-моделей и финансов, а бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Эдуард Батанов будет выстраивать операционную деятельность, рассказали «Ведомости». Задачи соучредителя F+ tech Владимира Корнева не уточнили.
- Управлять фондом будет петербургская компания «Фортис инвест», 90% которой принадлежат ООО «СКИФ» — оно учреждено совладелицей крупного производителя мороженого «Талосто» Виолеттой Порошиной. В проекте также участвуют другие представители ИТ-рынка, но их имена не назвали.
- «Стриго кэпитал» работает как закрытый паевой инвестиционный фонд, или ЗПИФ. В России этот формат выбирают редко, говорят опрошенные газетой эксперты. По их словам, у таких фондов больше требований к управляющей компании и ограничений в «настройке прав участников», а ещё их «жёстче регулируют». Но зато ЗПИФ может скрыть акционеров и выйти на биржу.
- Инвестировать будут в первые раунды ИТ-стартапов после посевного этапа — когда у проекта уже есть MVP, бизнес-план и первые продажи. Основной приоритет отдадут разработчикам ОС, кросс-платформенного ПО, систем хранения данных, а также продуктов для виртуализации и программно-определяемых сетей.
- На старте фонд оценили в 300 млн рублей — это деньги акционеров. Они рассчитывают в течение года собрать ещё 3 млрд рублей — в том числе за счёт рыночных инструментов и притока инвесторов. В портфеле уже есть два стартапа: это разработчик мобильного Telegram-клиента для ОС «Аврора» Avroid и поставщик гиперконвергентных платформ Hyperus. Оба актива передала в фонд F+ tech — и именно они и составляют инвестиции Мельникова и Корнева в проект.
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«Стриго кэпитал» - это тонкий стёб такой?
Идеальное название для для гос компании 😁🤌
Стриго?! 😂 Нативнее было бы ООО «Стрижём и пилим»!
Как яхту назовёте, так и поплывёт)
«Стриго купонэс».
Gunvor?
Нормальное название.
Следущий фонд, полагаю, будет "Съебо отсюдо".
Стриго! 🤣 Жгут основатели офисов.
"а бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Эдуард Батанов будет выстраивать операционную деятельность"
Как быстро он разворует Кэпитал?
Кто-то вообще до этой статьи знал про существования поделился под названием "Мой Офис"? Им кроме гос структур вообще кто-то пользоваться будет?
Использую его в телефоне. А на компах имхо лучшая альтернатива бесплатным либре и оупен офису..
А почему не Гугл Документы? Пришел с Майкрософт офиса на них и вроде, на данный момент, из всех альтернатив (а уж тем более от нашего правительства) это лучший вариант
а вы ничего не путаете?
Мой Офис — это не Мои Документы
Это не мой офис и не мои документы. Я вообще сюда случайно зашёл, туалет искал.
Это вообще мой офис! Вы чо тут беспределите?!!)
Это онлайн редактор получается? Чот не нашёл, как открыть в нём файл, с компа, без загрузки его в облако..
файл с компа открывается после проверки товарищем майором, что непонятного?
Немного другие весовые категории, но вспомнился сразу ОЛБИ-Дипломат.
у Мой офис стало слишком много денег? может лучше бы в разработку свое го продукта вложились?
Некогда
Название фонда вызывает настороженность.
Видимо ментором проекта стал П.Дуров. Чувствуется его подход. На свои бабки свой продукт делать ссыкотно. А найду ко я инвесторов на это дело. Если че потом не выстрелило, пользователи не правильные.
Стартаперам туда лезть не советую, эти ребята суперподкованные Вам с их договором от вашего продукта останется только запись в википедия, типа идея Вени Карапузова.
А вот простые разработчики могут получить не плохие места работы. Основатели ребята известные в отрасли денег им точно дадут.
Стрижка только начата ✂️💵