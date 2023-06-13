Деньги
Маша Цепелева

Правительство одобрило законопроект о налоге на «сверхприбыль» Статьи редакции

Деньги надо будет перечислить до 28 января 2024 года.

  • 13 июня на заседании правительства одобрили законопроект о налоге на «сверхприбыль», но с исключениями. Он не коснётся компаний, созданных после 2020 года, а также тех, у кого средняя доналоговая прибыль за 2021-2022 годы не превышает 1 млрд рублей. Также взнос могут не платить компании малого и среднего бизнеса, организации-плательщики единого сельскохозяйственного налога и компании нефтегазового сектора и добычи угля.
  • Ставка составит 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над показателем за 2018-2019-й. Налог надо заплатить до 28 января 2024 года, сумму компания считает самостоятельно.
  • Можно сократить ставку до 5%, если перечислить деньги с 1 октября по 30 ноября 2023 года. В законопроекте предлагается реализовать решение через налоговый вычет.
  • Средства от налога направят на поддержку семей с детьми, заявил глава Минфина Антон Силуанов. Накануне в интервью РБК первый зампред правительства Андрей Белоусов заявил, что инициаторами введения налога на сверхприбыль стали предприниматели из-за своих «колоссальных сверхдоходов».
  • Минфин оценивал потенциальные поступления «добровольного взноса» в сумму около 300 млрд рублей.

#новость

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78 комментариев
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 Den

"Накануне в интервью РБК первый зампред правительства Андрей Белоусов заявил, что инициаторами введения налога на сверхприбыль стали предприниматели из-за своих «колоссальных сверхдоходов»."

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Я даже не буду писать про нарушение конституции и инвестиционный климат и прочее, всем этим можно только задницу подтереть в нынешних условиях

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Seppo Nopilainen

Они еще попросили у призывников загранники аннулировать.

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S.Capusta

Простые люди еще не просили расширить этот налог и на них тоже, на мелкие ИП и ООО?
Не удивлюсь

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3 комментария
Seb Seb

Почему только в нынешних?)))

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Невкусно и грустно

По многочисленным просьбам трудящихся колбаса станет дороже, а зарплаты ниже

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Вадим Д.

Что такое «сумма превышения прибыли»?! Что за хрень творится?

И да, добро пожаловать во время действия законов с обратной силой!
Всё — добровольно 👆🏻 А нужно будет — повторят «по просьбам трудящихся»!

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S1m0ne
инициаторами введения налога на сверхприбыль стали предприниматели из-за своих «колоссальных сверхдоходов»

Как перестать орать(

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Алекс Д.

Ну например была прибыль в 2018-2019г 0,9 млрд, компания расширила штат, получила ещё часть рынка, расширила географию присутствия и вот она "сверхприбыль"...

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Ware Wow
«Открою большую тайну». Бизнес сам попросил о налоге на сверхприбыль, заявил Белоусов.
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Лиса Пенькова

Просил, просил и наконец-то выпросил🎉

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High Stakes

Милорд пустеет, казна.

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kadiy val

Пора пополнять амбары.

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1 комментарий
Васисуалий Лоханкин

Главное, что не как в девяностые!
Платишь "добровольный взнос" и не будет проблем.

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Гриша Колесников

Заносишь дань

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Вася Пражкин
Средства от налога направят на поддержку семей с детьми

А список семей есть? Или "и так понятно"?

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Дмитрий Богачев

Или "на поддержку семей с детьми, участвующими в СВО"

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2 комментария
Васисуалий Лоханкин

Те же семьи, где у всех отсрочка от армии )

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Иван Бирюков

Компании нефтегазового сектора и добычи угля))

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Гоги Твардовски

И что не так?

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6 комментариев
Станислав С.

С какого хрена их исключили ? в чем логика ?

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1 комментарий
Штуки из труб

С них и так уже взяли, не переживайте.

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Ник К.

Вы что-то другое ожидали от выходцев из КПСС?)
Это жеж марксистское "прибавочная стоимость"

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Ioanne

а ты че переживаешь, у тебя нихуя не было и не будет

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2 комментария
Александр Пустовалов

Россия - худшая страна для ведения бизнеса..

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Кузьмич

А много у вас своих бизнесов в России и за рубежом?

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3 комментария
Григорий Ефремов

Говорят, что у нас наоборот лучшая страна для бизнеса. Полагаю, что из-за обхода налогов.

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1 комментарий
Александр Кудин

В итоге все ляжет на плечи конечного потребителя...

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jonewayne
любая новость на vc о чём-либо

...

"всё ляжет на плечи потребителя!!1"
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3 комментария
Рулон Обоев

"инициаторами введения налога на сверхприбыль стали предприниматели"

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Владислав

-

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Иван Саблин

Поднять НДФЛ для олигархов видать не судьба хотя бы до 25%, Путину самому платить не охото

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Василий Алибабаевич

А с чего ему платить? Гараж, старенькая "Нива" и прицеп "Скиф".

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1 комментарий
Sergey Prince

«Всё идёт по плану»

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Paul Brezcuu

Деньги нужны сейчас, а что будет завтра уже никого не волнует) я уверен что ПФР уже дербанят

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debil
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VC головного мозга
Средства от налога направят на поддержку семей с детьми

Всей правды мы, конечно же, не узнаем.

PS: ну что, в кубышке, похоже, уже и со дна мало что наскребешь, раз принимаются все новые налоговые законы, иногда по нескольку в день.

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Sergeant Ding

https://youtu.be/OyNrpkyyycI

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Mary Murray

не прячьте ваши денежки по банкам и углам . а что если сразу все забрать и отдать людям.

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Василий Алибабаевич
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Фоксик

Пока спорят над списком людей

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Wi Fi

Нам пока не о чем беспокоиться. Расходимся, господа.

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Лев Аристов

Вот именно нам беспокоится и надо!

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Анна Матвеева

Ну еще бы оно не одобрило!

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sunblade

Ну если теперь Закон стал иметь обратную силу, то чего только 2021-2022 года с 2018-2019 годами сравнили, давайте тогда уже сразу с 1992-1993 годами сравнивайте

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Sergeant Ding

Это следующий этап

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Unknwn Popular

Средства от налога направят на поддержку семей с детьми, заявил глава Минфина Антон Силуанов. Накануне в интервью РБК первый зампред правительства Андрей Белоусов заявил, что инициаторами введения налога на сверхприбыль стали предприниматели из-за своих «колоссальных сверхдоходов».

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Unknwn Popular

Также взнос могут не платить компании малого и среднего бизнеса, организации-плательщики единого сельскохозяйственного налога и компании нефтегазового сектора и добычи угля.

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Андрей Соломатов
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Галина Власова

Все чудесатее и чудесатее!!!!

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Станислав

Ну в 2021 году мало у кого как бы есть прирост прибыли. А так еще есть время отчеты пересдать все. Мол провели аудиторскую проверку, она новые убытки нашла. В общем кто в теме, те уйдут в тень.

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Фоксик

Интересно, а налоги на прибыль с этой сверхприбыли уплачены?
Как с ними быть?

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Mary Murray

а что это вдруг резко понадобились деньги - интересно на что

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Владислав

Белоусов заявил, что инициаторами введения налога на сверхприбыль стали предприниматели из-за своих «колоссальных сверхдоходов».

Аха-ха-ха-ха-ха))

Что-то у меня много денег стало, пойду отнесу чиновникам.

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Владислав

Самое странное это кончено говорить про сверхприбыли в стране где цены выросли вдвое. Хотя погодите.. Совпадение?

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Sergeant Ding

https://youtu.be/7G3nttkL7hw

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78 комментариев
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