Правительство одобрило законопроект о налоге на «сверхприбыль» Статьи редакции
Деньги надо будет перечислить до 28 января 2024 года.
- 13 июня на заседании правительства одобрили законопроект о налоге на «сверхприбыль», но с исключениями. Он не коснётся компаний, созданных после 2020 года, а также тех, у кого средняя доналоговая прибыль за 2021-2022 годы не превышает 1 млрд рублей. Также взнос могут не платить компании малого и среднего бизнеса, организации-плательщики единого сельскохозяйственного налога и компании нефтегазового сектора и добычи угля.
- Ставка составит 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над показателем за 2018-2019-й. Налог надо заплатить до 28 января 2024 года, сумму компания считает самостоятельно.
- Можно сократить ставку до 5%, если перечислить деньги с 1 октября по 30 ноября 2023 года. В законопроекте предлагается реализовать решение через налоговый вычет.
- Средства от налога направят на поддержку семей с детьми, заявил глава Минфина Антон Силуанов. Накануне в интервью РБК первый зампред правительства Андрей Белоусов заявил, что инициаторами введения налога на сверхприбыль стали предприниматели из-за своих «колоссальных сверхдоходов».
- Минфин оценивал потенциальные поступления «добровольного взноса» в сумму около 300 млрд рублей.
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"Накануне в интервью РБК первый зампред правительства Андрей Белоусов заявил, что инициаторами введения налога на сверхприбыль стали предприниматели из-за своих «колоссальных сверхдоходов»."
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Я даже не буду писать про нарушение конституции и инвестиционный климат и прочее, всем этим можно только задницу подтереть в нынешних условиях
Они еще попросили у призывников загранники аннулировать.
Простые люди еще не просили расширить этот налог и на них тоже, на мелкие ИП и ООО?
Не удивлюсь
Почему только в нынешних?)))
По многочисленным просьбам трудящихся колбаса станет дороже, а зарплаты ниже
Что такое «сумма превышения прибыли»?! Что за хрень творится?
И да, добро пожаловать во время действия законов с обратной силой!
Всё — добровольно 👆🏻 А нужно будет — повторят «по просьбам трудящихся»!
Как перестать орать(
Ну например была прибыль в 2018-2019г 0,9 млрд, компания расширила штат, получила ещё часть рынка, расширила географию присутствия и вот она "сверхприбыль"...
Просил, просил и наконец-то выпросил🎉
Милорд пустеет, казна.
Пора пополнять амбары.
Главное, что не как в девяностые!
Платишь "добровольный взнос" и не будет проблем.
Заносишь дань
А список семей есть? Или "и так понятно"?
Или "на поддержку семей с детьми, участвующими в СВО"
Те же семьи, где у всех отсрочка от армии )
Компании нефтегазового сектора и добычи угля))
И что не так?
С какого хрена их исключили ? в чем логика ?
С них и так уже взяли, не переживайте.
Вы что-то другое ожидали от выходцев из КПСС?)
Это жеж марксистское "прибавочная стоимость"
а ты че переживаешь, у тебя нихуя не было и не будет
Россия - худшая страна для ведения бизнеса..
А много у вас своих бизнесов в России и за рубежом?
Говорят, что у нас наоборот лучшая страна для бизнеса. Полагаю, что из-за обхода налогов.
В итоге все ляжет на плечи конечного потребителя...
..."всё ляжет на плечи потребителя!!1"
"инициаторами введения налога на сверхприбыль стали предприниматели"
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Поднять НДФЛ для олигархов видать не судьба хотя бы до 25%, Путину самому платить не охото
А с чего ему платить? Гараж, старенькая "Нива" и прицеп "Скиф".
«Всё идёт по плану»
Деньги нужны сейчас, а что будет завтра уже никого не волнует) я уверен что ПФР уже дербанят
Всей правды мы, конечно же, не узнаем.
PS: ну что, в кубышке, похоже, уже и со дна мало что наскребешь, раз принимаются все новые налоговые законы, иногда по нескольку в день.
https://youtu.be/OyNrpkyyycI
не прячьте ваши денежки по банкам и углам . а что если сразу все забрать и отдать людям.
Пока спорят над списком людей
Нам пока не о чем беспокоиться. Расходимся, господа.
Вот именно нам беспокоится и надо!
Ну еще бы оно не одобрило!
Ну если теперь Закон стал иметь обратную силу, то чего только 2021-2022 года с 2018-2019 годами сравнили, давайте тогда уже сразу с 1992-1993 годами сравнивайте
Это следующий этап
Средства от налога направят на поддержку семей с детьми, заявил глава Минфина Антон Силуанов. Накануне в интервью РБК первый зампред правительства Андрей Белоусов заявил, что инициаторами введения налога на сверхприбыль стали предприниматели из-за своих «колоссальных сверхдоходов».
Также взнос могут не платить компании малого и среднего бизнеса, организации-плательщики единого сельскохозяйственного налога и компании нефтегазового сектора и добычи угля.
Все чудесатее и чудесатее!!!!
Ну в 2021 году мало у кого как бы есть прирост прибыли. А так еще есть время отчеты пересдать все. Мол провели аудиторскую проверку, она новые убытки нашла. В общем кто в теме, те уйдут в тень.
Интересно, а налоги на прибыль с этой сверхприбыли уплачены?
Как с ними быть?
а что это вдруг резко понадобились деньги - интересно на что
Белоусов заявил, что инициаторами введения налога на сверхприбыль стали предприниматели из-за своих «колоссальных сверхдоходов».
Аха-ха-ха-ха-ха))
Что-то у меня много денег стало, пойду отнесу чиновникам.
Самое странное это кончено говорить про сверхприбыли в стране где цены выросли вдвое. Хотя погодите.. Совпадение?
https://youtu.be/7G3nttkL7hw