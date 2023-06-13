Деньги
Евгения Евсеева

«Тинькофф Инвестиции» в тестовом режиме начнут предоставлять брокерские услуги подросткам от 14 лет Статьи редакции

Пилот запустят «до конца недели», которая закончится 18 июня.

  • Об этом «РБК инвестициям» рассказал директор брокера Дмитрий Панченко.

Мы всегда все запускаем в формате test & learn, и тестово это всё начинается на этой неделе. Мы раскатываем такую возможность для подростков от 14 лет на несколько десятков тысяч клиентов, смотрим как это работает, какая реакция и где у нас допущены ошибки.

Дмитрий Панченко
  • Для открытия счёта потребуется паспорт родителя и свидетельство о рождении ребенка. «Также мы сейчас определяем, каким будет лимит таких инвестиций — 10 тысяч или 15 тысяч рублей в год», — сказал он.
  • Сделки будет совершать ребёнок, но его родитель должен дать на это своё одобрение. Также подросткам будут доступны «основные российский бумаги, но какие именно — Панченко не уточнил.
  • «Мы видим запрос 40 тысяч детей в месяц, которым меньше 18 лет, которые просят открыть брокерский счёт», — сказал Панченко, отвечая на вопрос, в какую сумму «Тинькофф» оценивает рынок «детских» инвестиций.
  • Согласно ч.1 ст.26 Гражданского кодекса, ребёнок может открыть брокерский счёт с 14 лет, но операции по нему он может совершать только с письменного согласия родителей. До 14 лет тоже можно открыть счёт — но сделки будут проводить родители, а на каждую операцию потребуется разрешение и органов опеки.
  • При этом на практике у большинства брокеров стоит возрастной ценз — счета открывают с 18 лет. Завести брокерский счёт с 14 лет можно в «Финаме» и «Альфа-банке».

#новость #тинькофф #инвестиции

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26 комментариев
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 Рэдрик Шухарт

- Нам нужны деньги от ВСЕХ людей
- Даже от детей?
- ВЫПИШИТЕ ЕМУ ПРЕМИЮ

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Paul Brezcuu

Инвестиции в один конец)

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Антон Логинов

Тинек уже не знает кого обобрать, на подростков переключился. Скоро новорожденным будет предлагать счета открывать.

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Андрей Панов

Да, лично сотрудники Тинькоффа врываются в дома подростков, открывают им счет и отжимают их деньги.

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Rafa Ramazanoff

А чё идея
Рождается ребенок:
Мат капитал идёт в инвестициии
Собирают див портфель
За 18 лет Профит
Но не точно

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Амбассадор Черноголовки

Каеф. Теряй штаны смолоду!

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Дмитрий Самохин

Не имеет значение, что предлагает тинькофф, имеет значение что он изначально гавно и найдёт способ как привлечь клиента, а потом его ободрать или отодрать это кому как повезёт

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Невероятный Блондин
а на каждую операцию потребуется разрешение и органов опеки.

Хыыыыы.

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Вася Пражкин

Интересно, Галю на всю котлету разрешили бы?

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Раз Идва

Не согласна с комментариями выше, как родитель ищу продукт, где мой ребенок смог бы научиться инвестициям и как следствие получит опыт и понимание финансовой грамотности.
Но у нас этот вопрос встал в 11 лет, так что пока деньги ребенок хранит в копилке 😁

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Critical Error

Научить ребёнка в 11 лет поучаствовать в мутных схемах и всё проебать, это бесценно.

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Андрей Панов

Ох уж эта мутная схема - покупать акции на бирже. Хуже только детей продавать.

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Rafa Ramazanoff

Лучше ребенок на акциях теряет чем на всякое гамно типа вейпы, сиги, ягуары
Хотя чем раньше изучить инвестиции в фондовый рынок тем лучше самое главное понять что хомяков в любом случае накуканят

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Зая Наебтдинова

Котлетим и обнуляем депо ещё до совершеннолетия 😉

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Вектореан Элон

Ооо, вот этот дело! Всё лучше, чем на сиги и водяру тратить. Чём раньше начинаешь, тем раньше учишься. Как раз к 30 уже десять раз сольешь депозит, а там уже начнёшь по нормальному инвестировать, чтобы не на грядке торчать, а на яхте загорать.

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Евген

Врачи могут не разрешить долго находиться на солнце без почки и глаза, так что идею с яхтой отметаем)

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Алексей Лерер

Круто, теперь можно официально получить статус "Мамкин Инвестор"!:D

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умный человек
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Zutara

Ну разве не уроды? Пошарить по карманам у детей, чтобы заработать еще копейку - ну как это?

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Alexandra Jordan

и что?

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Энтони Лавджой

Обнулять мамкины бакшиш на завтраки.

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Nikolay S

Много раз видел запрос у подростков на открытие сим-карты Мобайл и брокерского счета. Наконец-то их просьбы услышали :)

Тинькофф, молодцы!

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Milton Fridman

Когда за душой нет ни цента, доллар уже капитал.

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Невкусно и грустно

Такой маленький, а уже банкрот

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Igi Kont

На самом деле круто, если бы я в 14 лет проебал треть денег в тинькофф.инвестициях - это наверно уберегло бы меня от проеба денег сейчас.

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John Nash

Брокерский счет как приложение к потребительскому кредиту, чтоб к 18 уже был должен пару миллионов рублей банку

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26 комментариев
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