«Тинькофф Инвестиции» в тестовом режиме начнут предоставлять брокерские услуги подросткам от 14 лет Статьи редакции
Пилот запустят «до конца недели», которая закончится 18 июня.
- Об этом «РБК инвестициям» рассказал директор брокера Дмитрий Панченко.
- Для открытия счёта потребуется паспорт родителя и свидетельство о рождении ребенка. «Также мы сейчас определяем, каким будет лимит таких инвестиций — 10 тысяч или 15 тысяч рублей в год», — сказал он.
- Сделки будет совершать ребёнок, но его родитель должен дать на это своё одобрение. Также подросткам будут доступны «основные российский бумаги, но какие именно — Панченко не уточнил.
- «Мы видим запрос 40 тысяч детей в месяц, которым меньше 18 лет, которые просят открыть брокерский счёт», — сказал Панченко, отвечая на вопрос, в какую сумму «Тинькофф» оценивает рынок «детских» инвестиций.
- Согласно ч.1 ст.26 Гражданского кодекса, ребёнок может открыть брокерский счёт с 14 лет, но операции по нему он может совершать только с письменного согласия родителей. До 14 лет тоже можно открыть счёт — но сделки будут проводить родители, а на каждую операцию потребуется разрешение и органов опеки.
- При этом на практике у большинства брокеров стоит возрастной ценз — счета открывают с 18 лет. Завести брокерский счёт с 14 лет можно в «Финаме» и «Альфа-банке».
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- Нам нужны деньги от ВСЕХ людей
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Инвестиции в один конец)
Тинек уже не знает кого обобрать, на подростков переключился. Скоро новорожденным будет предлагать счета открывать.
Да, лично сотрудники Тинькоффа врываются в дома подростков, открывают им счет и отжимают их деньги.
А чё идея
Рождается ребенок:
Мат капитал идёт в инвестициии
Собирают див портфель
За 18 лет Профит
Но не точно
Каеф. Теряй штаны смолоду!
Не имеет значение, что предлагает тинькофф, имеет значение что он изначально гавно и найдёт способ как привлечь клиента, а потом его ободрать или отодрать это кому как повезёт
Хыыыыы.
Интересно, Галю на всю котлету разрешили бы?
Не согласна с комментариями выше, как родитель ищу продукт, где мой ребенок смог бы научиться инвестициям и как следствие получит опыт и понимание финансовой грамотности.
Но у нас этот вопрос встал в 11 лет, так что пока деньги ребенок хранит в копилке 😁
Научить ребёнка в 11 лет поучаствовать в мутных схемах и всё проебать, это бесценно.
Ох уж эта мутная схема - покупать акции на бирже. Хуже только детей продавать.
Лучше ребенок на акциях теряет чем на всякое гамно типа вейпы, сиги, ягуары
Хотя чем раньше изучить инвестиции в фондовый рынок тем лучше самое главное понять что хомяков в любом случае накуканят
Котлетим и обнуляем депо ещё до совершеннолетия 😉
Ооо, вот этот дело! Всё лучше, чем на сиги и водяру тратить. Чём раньше начинаешь, тем раньше учишься. Как раз к 30 уже десять раз сольешь депозит, а там уже начнёшь по нормальному инвестировать, чтобы не на грядке торчать, а на яхте загорать.
Врачи могут не разрешить долго находиться на солнце без почки и глаза, так что идею с яхтой отметаем)
Круто, теперь можно официально получить статус "Мамкин Инвестор"!:D
Ну разве не уроды? Пошарить по карманам у детей, чтобы заработать еще копейку - ну как это?
и что?
Обнулять мамкины бакшиш на завтраки.
Много раз видел запрос у подростков на открытие сим-карты Мобайл и брокерского счета. Наконец-то их просьбы услышали :)
Тинькофф, молодцы!
Когда за душой нет ни цента, доллар уже капитал.
Такой маленький, а уже банкрот
На самом деле круто, если бы я в 14 лет проебал треть денег в тинькофф.инвестициях - это наверно уберегло бы меня от проеба денег сейчас.
Брокерский счет как приложение к потребительскому кредиту, чтоб к 18 уже был должен пару миллионов рублей банку