Мы всегда все запускаем в формате test & learn, и тестово это всё начинается на этой неделе. Мы раскатываем такую возможность для подростков от 14 лет на несколько десятков тысяч клиентов, смотрим как это работает, какая реакция и где у нас допущены ошибки.