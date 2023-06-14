Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 14 июня: доллар — 83,64 рубля, евро — 90,38 рублей.

Курсы на Мосбирже на 07:13 мск: доллар — 84,62 рубля, евро — 91,23 рубля.

Курсы на Forex на 07:30 мск: доллар — 84,42 рубля, евро — 91,04 рубля.

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На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 84,96 рубля.

Минэкономики предложило с 2025 года обязать публичные акционерные общества раскрывать дивидендную политику, которая должна содержать данные о том, как определяется размер дивидендов, когда их выплачивают и что влияет на распределение прибыли. Это позволит сделать инвестирование более предсказуемым.

Кто и как адаптируется

Турецкий производитель мебели Kelebek, основанный в 1935 году, планирует в июле 2023-го открыть свой первый магазин в России, узнало «РИА Новости» от источников на рынке консалтинга. Точку площадью 1300 м² развернут в московском ТЦ «Мега Теплый Стан». В будущем компания хочет открыться и в других городах — с населением свыше 500 тысяч человек.

Какие есть проблемы и трудности

Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с управляющей структуры Decathlon более 140 млн рублей в пользу собственников петербургского ТЦ «Лето» — там работал магазин сети и площадью 5529 м². Большую часть суммы составляют штрафы — по €1000 за каждый час простоя закрытой точки. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано. В суде Decathlon заявлял, что штраф не обоснован, так как у ритейлера были уважительные причины для закрытия — это ограничения на ввоз товара со стороны ЕС.

Минпромторг разработал поправки, которые вводят балльную систему для оценки «отечественности» беспилотников — так ведомство рассчитывает «углубить» локализацию производства и снизить зависимости от зарубежных поставок. Мнение участников рынка, опрошенных «Ъ», разделилось. Одни сомневаются, что это ускорит локализацию, так как компании смогут набирать баллы за перекрашивание и сборку импортных деталей, но допускают, что со временем производители адаптируются. Другие не исключают, что это «убьёт рынок на самом старте».

Контекст

По итогам 2022 года количество заявок на изобретения в области квантовых технологий в России снизилось: разработчики подали 16 заявок против 28 в 2021 году, подсчитали аналитики Dsight и инвестфонда «Восход». Лидер по заявкам — представительство японской Canon. За ним следует ИТМО. Первое снижение с 2019 года связывают, помимо прочего, с проблемами на рынке поставок импортного оборудования из Европы и США.

РБК провёл блиц-опрос среди новых владельцев ранее иностранных активов — вроде McDonald’s, KFC, IKEA Starbucks, Electrolux, Fazer и других. В нём они коротко рассказали, попытались ли бы выкупить бизнес, если бы компания не ушла, откуда брали деньги, чувствуют ли дополнительную ответственность за репутацию зарубежного бренда и сталкивались ли со сложностями при покупке.

В «АвтоВАЗе» допустили перевод бренда Lada на кириллицу, но сперва изучат экономическую целесообразность такого изменения, так как один только ребрендинг дилерских центров может обойтись в миллиарды рублей. К тому же Lada — экспортный продукт, а значит нужно решить, как он будет называться за рубежом.

По итогам апреля 2023 года российские банки увеличили остатки в валюте дружественных стран без учета юаня на корреспондентских счетах в банках-нерезидентах: с марта они выросли на $1,7 млрд и достигли $4,7 млрд, сообщил ЦБ. Среди валют — гонконгский доллар, дирхам ОАЭ, индийская рупия, турецкая лира, вьетнамский донг, казахстанский тенге и другие.

Председатель правления «Сбера» Герман Греф дал интервью РБК. В нём он заявил о необходимости создать альтернативу платёжной системе «Мир», чтобы развивать конкуренцию, и рассказал, что ожидает роста экономики России по итогам 2023 года на уровне 2%.