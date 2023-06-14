Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 14 июня: доллар — 83,64 рубля, евро — 90,38 рублей.
Курсы на Мосбирже на 07:13 мск: доллар — 84,62 рубля, евро — 91,23 рубля.
Курсы на Forex на 07:30 мск: доллар — 84,42 рубля, евро — 91,04 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 84,96 рубля.
Минэкономики предложило с 2025 года обязать публичные акционерные общества раскрывать дивидендную политику, которая должна содержать данные о том, как определяется размер дивидендов, когда их выплачивают и что влияет на распределение прибыли. Это позволит сделать инвестирование более предсказуемым.
Кто и как адаптируется
Турецкий производитель мебели Kelebek, основанный в 1935 году, планирует в июле 2023-го открыть свой первый магазин в России, узнало «РИА Новости» от источников на рынке консалтинга. Точку площадью 1300 м² развернут в московском ТЦ «Мега Теплый Стан». В будущем компания хочет открыться и в других городах — с населением свыше 500 тысяч человек.
Какие есть проблемы и трудности
Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с управляющей структуры Decathlon более 140 млн рублей в пользу собственников петербургского ТЦ «Лето» — там работал магазин сети и площадью 5529 м². Большую часть суммы составляют штрафы — по €1000 за каждый час простоя закрытой точки. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано. В суде Decathlon заявлял, что штраф не обоснован, так как у ритейлера были уважительные причины для закрытия — это ограничения на ввоз товара со стороны ЕС.
Минпромторг разработал поправки, которые вводят балльную систему для оценки «отечественности» беспилотников — так ведомство рассчитывает «углубить» локализацию производства и снизить зависимости от зарубежных поставок. Мнение участников рынка, опрошенных «Ъ», разделилось. Одни сомневаются, что это ускорит локализацию, так как компании смогут набирать баллы за перекрашивание и сборку импортных деталей, но допускают, что со временем производители адаптируются. Другие не исключают, что это «убьёт рынок на самом старте».
Контекст
По итогам 2022 года количество заявок на изобретения в области квантовых технологий в России снизилось: разработчики подали 16 заявок против 28 в 2021 году, подсчитали аналитики Dsight и инвестфонда «Восход». Лидер по заявкам — представительство японской Canon. За ним следует ИТМО. Первое снижение с 2019 года связывают, помимо прочего, с проблемами на рынке поставок импортного оборудования из Европы и США.
РБК провёл блиц-опрос среди новых владельцев ранее иностранных активов — вроде McDonald’s, KFC, IKEA Starbucks, Electrolux, Fazer и других. В нём они коротко рассказали, попытались ли бы выкупить бизнес, если бы компания не ушла, откуда брали деньги, чувствуют ли дополнительную ответственность за репутацию зарубежного бренда и сталкивались ли со сложностями при покупке.
В «АвтоВАЗе» допустили перевод бренда Lada на кириллицу, но сперва изучат экономическую целесообразность такого изменения, так как один только ребрендинг дилерских центров может обойтись в миллиарды рублей. К тому же Lada — экспортный продукт, а значит нужно решить, как он будет называться за рубежом.
По итогам апреля 2023 года российские банки увеличили остатки в валюте дружественных стран без учета юаня на корреспондентских счетах в банках-нерезидентах: с марта они выросли на $1,7 млрд и достигли $4,7 млрд, сообщил ЦБ. Среди валют — гонконгский доллар, дирхам ОАЭ, индийская рупия, турецкая лира, вьетнамский донг, казахстанский тенге и другие.
Председатель правления «Сбера» Герман Греф дал интервью РБК. В нём он заявил о необходимости создать альтернативу платёжной системе «Мир», чтобы развивать конкуренцию, и рассказал, что ожидает роста экономики России по итогам 2023 года на уровне 2%.
Новости предыдущего дня, 13 июня — здесь.
Жигули получатся.
Ничего придумывать не надо — раз, шильдиков на складах жигульваза и свалках ещё много — два, «это вам не 90-е, а благостные 70-е» — три.
Ха-ха, предсказуемое инвестирование в России, лучший анекдот месяца 👍🏻
И нахера делать ребрендинг?
Что бы отмыть побольше бабла?
Есть мнение, что скрепная кириллица в названии бафает качество конечного продукта на +1000%.
Отлично! Просто букавки поменять. Может 300 мильярдов?
Прикиньте, сколько нужно переиздать журналов, переделать сайтов и проч источников информации, где Лада написана латиницей 🙈
и это только за логотип
АвтоВАЗ бл**ь может начнет замену своего хлама на современные автомобили
Нормально так отрицательно падает- к дефолту наверное...
По традиции в августе дефолт
нда. Очень насущная проблема. Кроме распила бабла что дает? Немедленно станет лучшее качество? Узнаваемость повысится? ясреди кого?
Может ломаться меньше будет.
Дело богоугодное. Потом ещё на обратном переводе на латиницу можно бабок попилить.
К тому же Lada — экспортный продукт, а значит нужно решить, как он будет называться за рубежом.
Интересно в каких это странах куда эту Ладу вывозят не знают русские буквы?