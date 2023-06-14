Планы создать платёжный сервис для иностранцев и прогноз роста экономики к концу года: главное из интервью Германа Грефа Статьи редакции
Председатель правления «Сбера» также рассказал РБК, зачем стране альтернатива НСПК и какие есть проблемы с развитием ИИ.
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О состоянии российской экономики
- Последствия 2022 года оказались не такими сложными, как ожидалось. «Не могу сказать, что это была приятная прогулка», — говорит Греф, но отмечает: падение ВВП на 2,1% — это минимум, который никто не мог представить даже в самых оптимистичных прогнозах.
- «Сбер» ожидает, что 2023 год экономика «закончит ростом» порядка 2% — это хороший результат. А до докризисных показателей она восстановится в течение двух лет.
- «Болезненный» процесс перестройки экспортно-импортных отношений продвигается быстро. В ближайшие два-три года у российского бизнеса будет «хорошая возможность» занять освобождающиеся ниши.
Про разрушение международных экономических связей
- На вопрос о том, ошибкой ли было тратить десятилетия на встраивание России в международные рыки, Греф ответил отрицательно.
- Тренд на глобализацию постепенно меняется на тренд на регионализацию. На фоне этого компаниям приходится менять «ареал торговли» и искать новые рынки сбыта, но Россия делает это не с нуля — и это упрощает адаптацию.
О возможном новом кризисе
Про развитие искусственного интеллекта
- Технологии ИИ стали всеобщим инструментом, как электричество, говорит Греф. Если раньше компания думала, как с их помощью повысить эффективность бизнеса, то ИИ «станет одним из главных двигателей изменений бизнес-модели в целом».
- Данных для обучения моделей достаточно — даже несмотря на отсутствие доступа к данным других рынков. Греф отмечает, что «сегодня весь мир идёт к тому, чтобы ограничивать циркуляцию национальными границами», так что компании вынуждены либо «локализовываться» в других странах, либо учиться на собственных данных.
- Единственная трудность заключается в аппаратном обеспечении — а именно в специализированных чипах ASIC и ряде других инструментов, которые производят лишь несколько компаний в мире. «Это сегодня вызов», над которым работает и правительство, говорит Греф. Всё остальное у «Тинькофф» и, например, у «Яндекса» уже отлажено.
Про разработку ещё одной российской платёжной системы
- Благодаря быстрому запуску Национальной системы платёжных карт (НСПК) Россия «не ощутила шоков» от ухода Visa и Mastercard. Но чтобы рынок платёжных инструментов развивался и дальше, нужна конкуренция, потому что «два всегда лучше, чем один».
- Чтобы появился второй игрок, нужна «установка со стороны государства», поскольку сейчас механизмы созданы «под одного». Греф не уверен, что это возможно в рамках «Сбера», и не поддерживает его монополию в принципе.
О планах «Сбера» на будущее
- В будущем в эквайринговой сети «Сбера» может появиться платёжное решение для расчётов иностранцев, которые приезжают в Россию, и возможность удалённо отрывать счета. Но для этого сперва нужно изменить законы — над этим сейчас и работают.
- Интереса к покупке активов иностранных банков, которые уходят из России, у компании нет. Слухи о том, что «Сбер» может выкупить бизнес российского «Райффайзенбанка», неверны.
- Прогнозы по прибыли Греф не афиширует — «тем более в условиях такой волатильности». А ряд некогда дочерних компаний будут развивать по «партнёрской схеме», чтобы гарантировать «соответствующее» качество услуг в долгосрочной перспективе. То есть модель взаимоотношений изменилась, но стратегии бизнеса остались прежними.
- На вопрос о том, продлён ли контракт Грефа, который истекает в конце 2023 года, председатель предложил сначала «дожить» до этого времени. «это двухсторонний контракт — мой и моих акционеров. Надо спрашивать у обеих сторон», — заключил он.
БУМ - Большого Ума Мужик. И к тому же гибкий.
Фантазёр, ты меня называла!