Традиционно советская и потом российская экономика всегда была экспортно ориентированной. Мы покупаем большое количество технологий и товаров ровно на те деньги, которые мы получаем от экспорта. Потом внешние инвестиции — это не только деньги, но и технологии, обучение персонала самому передовому опыту. И те отрасли российской экономики, где хорошо развита конкуренция, построены за эти годы заново и вполне себе конкурентоспособны.

<...> Слава богу, что нам есть что разворачивать с Запада на Восток. Если бы всего этого периода раньше не было, это касается не только нашей деятельности, но и деятельности наших предшественников, нам бы нечего было сегодня обсуждать.