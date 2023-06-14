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Деньги
Полина Лааксо

Планы создать платёжный сервис для иностранцев и прогноз роста экономики к концу года: главное из интервью Германа Грефа Статьи редакции

Председатель правления «Сбера» также рассказал РБК, зачем стране альтернатива НСПК и какие есть проблемы с развитием ИИ.

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Источник: «РИА Новости»

О состоянии российской экономики

  • Последствия 2022 года оказались не такими сложными, как ожидалось. «Не могу сказать, что это была приятная прогулка», — говорит Греф, но отмечает: падение ВВП на 2,1% — это минимум, который никто не мог представить даже в самых оптимистичных прогнозах.
  • «Сбер» ожидает, что 2023 год экономика «закончит ростом» порядка 2% — это хороший результат. А до докризисных показателей она восстановится в течение двух лет.
  • «Болезненный» процесс перестройки экспортно-импортных отношений продвигается быстро. В ближайшие два-три года у российского бизнеса будет «хорошая возможность» занять освобождающиеся ниши.

Про разрушение международных экономических связей

  • На вопрос о том, ошибкой ли было тратить десятилетия на встраивание России в международные рыки, Греф ответил отрицательно.

Традиционно советская и потом российская экономика всегда была экспортно ориентированной. Мы покупаем большое количество технологий и товаров ровно на те деньги, которые мы получаем от экспорта. Потом внешние инвестиции — это не только деньги, но и технологии, обучение персонала самому передовому опыту. И те отрасли российской экономики, где хорошо развита конкуренция, построены за эти годы заново и вполне себе конкурентоспособны.

<...> Слава богу, что нам есть что разворачивать с Запада на Восток. Если бы всего этого периода раньше не было, это касается не только нашей деятельности, но и деятельности наших предшественников, нам бы нечего было сегодня обсуждать.

Герман Греф
  • Тренд на глобализацию постепенно меняется на тренд на регионализацию. На фоне этого компаниям приходится менять «ареал торговли» и искать новые рынки сбыта, но Россия делает это не с нуля — и это упрощает адаптацию.

О возможном новом кризисе

Мировая экономика имеет циклический характер, поэтому кризис рано или поздно произойдёт. Вопрос — когда? На эту тему есть много шуток среди экономистов. Но, тем не менее, любая крупная структура просчитывает такого рода варианты для того, чтобы быть к ним готовыми, насколько это вообще возможно.

Мы руководствуемся принципом: надейся на лучшее, просчитывай и готовься к худшему, извлекай максимальную пользу из того, что получилось. Сейчас мы работаем над трехлетней стратегией и будем закладывать в том числе такой сценарий.

Герман Греф

Про развитие искусственного интеллекта

  • Технологии ИИ стали всеобщим инструментом, как электричество, говорит Греф. Если раньше компания думала, как с их помощью повысить эффективность бизнеса, то ИИ «станет одним из главных двигателей изменений бизнес-модели в целом».

Что касается наших разработок, то очень часто читаю о том, что мы сидим на импортных продуктах, но это не так. Всё, что касается наших разработок в части больших языковых моделей и больших трансформеров, — это от начала до конца наша собственная разработка. Мы никак не зависим ни от каких вендоров.

Герман Греф
  • Данных для обучения моделей достаточно — даже несмотря на отсутствие доступа к данным других рынков. Греф отмечает, что «сегодня весь мир идёт к тому, чтобы ограничивать циркуляцию национальными границами», так что компании вынуждены либо «локализовываться» в других странах, либо учиться на собственных данных.
  • Единственная трудность заключается в аппаратном обеспечении — а именно в специализированных чипах ASIC и ряде других инструментов, которые производят лишь несколько компаний в мире. «Это сегодня вызов», над которым работает и правительство, говорит Греф. Всё остальное у «Тинькофф» и, например, у «Яндекса» уже отлажено.

Про разработку ещё одной российской платёжной системы

  • Благодаря быстрому запуску Национальной системы платёжных карт (НСПК) Россия «не ощутила шоков» от ухода Visa и Mastercard. Но чтобы рынок платёжных инструментов развивался и дальше, нужна конкуренция, потому что «два всегда лучше, чем один».

Сейчас не готов обсуждать, потому что нет конкретных планов. Но было бы неплохо, если бы либо НСПК изменила свой статус и была продана участникам рынка, как изначально предполагалось, чтобы банки стали ее участниками, либо в конце концов появился еще один рыночный игрок, чтобы можно было сравнивать качество услуг и влиять на ценообразование.

Герман Греф
  • Чтобы появился второй игрок, нужна «установка со стороны государства», поскольку сейчас механизмы созданы «под одного». Греф не уверен, что это возможно в рамках «Сбера», и не поддерживает его монополию в принципе.

Это полная иллюзия, что можно удержать конкурентоспособность компании в отсутствие конкуренции. Я понимаю, что и для меня, и для всей команды критически важно видеть, что конкуренты не спят, «отъедают» у нас кусочки рынка, показывают нам слабые места. И это очень здорово.

Герман Греф

О планах «Сбера» на будущее

  • В будущем в эквайринговой сети «Сбера» может появиться платёжное решение для расчётов иностранцев, которые приезжают в Россию, и возможность удалённо отрывать счета. Но для этого сперва нужно изменить законы — над этим сейчас и работают.
  • Интереса к покупке активов иностранных банков, которые уходят из России, у компании нет. Слухи о том, что «Сбер» может выкупить бизнес российского «Райффайзенбанка», неверны.
  • Прогнозы по прибыли Греф не афиширует — «тем более в условиях такой волатильности». А ряд некогда дочерних компаний будут развивать по «партнёрской схеме», чтобы гарантировать «соответствующее» качество услуг в долгосрочной перспективе. То есть модель взаимоотношений изменилась, но стратегии бизнеса остались прежними.
  • На вопрос о том, продлён ли контракт Грефа, который истекает в конце 2023 года, председатель предложил сначала «дожить» до этого времени. «это двухсторонний контракт — мой и моих акционеров. Надо спрашивать у обеих сторон», — заключил он.

#новость #сбер #германгреф

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S.Capusta

БУМ - Большого Ума Мужик. И к тому же гибкий.

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Вадим Д.

Фантазёр, ты меня называла!

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