Биржевой курс доллара вырос до 85 рублей — впервые с апреля 2022 года Статьи редакции
Рост может быть связан с апрельским падением цен на нефть и сохранением ключевой ставки на уровне 7,5%.
- Американская валюта подорожала на Мосбирже до 85,03 рубля в 9:40 мск 14 июня 2023 года. Евро торговался по 91,42 рубля. До этого доллар стоил дороже 85 рублей 4 апреля 2022 года.
- По данным на 10:40 мск, курс доллара на Мосбирже — 84,73 рубля, евро — 91,37 рубля.
- Рост курсов связан с обострением геополитической ситуации и апрельским спадом цен на нефть, считает инвестиционный стратег «БКС Мир Инвестиций» Александр Бахтин. В брокере добавили, что негативно повлияло и решение ЦБ оставить ключевую ставку на уровне в 7,5%: «Относительно низкие процентные ставки в экономике — один из фундаментальных факторов ослабления любой валюты».
В «Альфа-Инвестициях» прогнозируют доллар летом в районе 85-90 рублей, если цены на нефть не вернутся к уровням $85-90 за баррель. По данным на 14 июня, фьючерс на нефть Brent стоит $74,77 с поставкой на август 2023-го.
- Курс доллара «уже выглядит высоковато исходя из фундаментальных факторов», поэтому без дополнительных катализаторов дальше расти американской валюте будет сложно, рассказал РБК Евгений Локтюхов из ПСБ. «Рассчитываем на позитивные новости с ПМЭФ и ослабление импульса к росту доллара. Актуальным диапазоном на ближайшие дни видим диапазон 82-85 рублей», — добавил он.
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Не понимаю, так мы обыграли всх или нет?🤔
Геополитик и стратег всех переиграл. Больше всех переиграно своё население.
Еще нет, но румыны и болгары уже восхитились.
Теперь точно обыграли
Есть еще над чем работать, немного отстаем.
Да! Мы их негодяев опять обделались!!!
Обошли на вираже..
Что на это скажут наши любимые патриоты, обещавшие "па 30 к лету" ? Или 85 это уже считается приемлемым курсом?
Поцреоты скажут — «а вот всем говорили по 100 будет, а где же, всего-то по 85». Интонацию, думаю, поняли (-:
Из секты к "к маю доллар по 200"?
Это еще больше рублей за эту мерзкую зеленую бумажку. Скрепы разогнуло-то как!
Стопка купюр за $1 в одну скрепу не помещается уже.
Только на пользу @ "Мы раньше продавали товар, который стоил 1 доллар, а получали за него 32 рубля. А теперь товар продали на рубль, а получили 45. Доходы бюджета увеличились, а не уменьшились!"
Странно, что человек с таким недоразвитым мозгом может занимать должность выше, чем охранник в пятёрочке.
Это их худые черти бермутят воду во пруду, Это все придумал Черчилль в восемнадцатом году. ©
Да и чего внимание обращать на курс ₽ к «недружественным» валютам? Что там с юанем, дирхамом и рупией? Пора заместить на «дружественные» показатели!
я думаю, динамика не изменится.
"Американская валюта подорожала на Мосбирже до 85,03 рубля". Т.е. это типа не рубль упал, а доллар подорожал. Так россиянам спокойнее))
От создателей «Хлопка», «Задымления», «Подтопления» и «Выпал»:
«Доллар укрепился».
мне всё же кажется именно доллар подорожал, т.к. все тряслись из-за "дефолта", но его отменили))))
Скоро будут говорить "в связи со этим самым, рубль начал окапываться"
Предсказуемо на фоне падение цен на нефть, уголь, газ и дефиците бюджета. Опустят еще чтобы забить дыру .
Проблема в том, что реальный диаметр дыры может нас всех серьезно удивить.
Местным экспертам на заметку: с начала того, чего нельзя называть, ваша любимая Сахипзадовна увеличила М2 на 25% за полтора года. То ли еще будет.
Прорыв за прорывом!
Рекорд за рекордом...
Читаю комменты и ржу в голос! Товарищи, вы совсем не знакомы с фундаментальным анализом?! Читайте новости! Доллар просаживается, когда выходят новости о причастности Штатов к "грязным делишкам" или на скандальных внутриполитических А сейчас вышли новости о том, что пиндосы не при делах в истории с "Северным потоком" (на минуточку крупнейший теракт со времён Башен!) - голландцы и норвеги утверждают, что всё это Украина во главе с Залужным. И доллар лезет вверх. Ожидаемо. Курс так и будет танцевать вокруг 80 рублей. На десятку больше, на десятку меньше - не принципиально для экономики, но приятно для спекулянтов. После слива Украины ожидаю кратковременный рост бакса и евро опять больше сотни. Весной 22-го года рост был на панике, а здесь будет на позитивном ожидании. И один хер всё вернëтся к +/- 80 рублям.
Спасибо что объяснили.
А теперь также расскажите о плюсах разбазариванию ФНБ, дефиците бюджета, падения рождаемости и т.д.
Я вчера задумался, а что будет, если ВВП потеряет рычаги над экспортерами? Ну вот будет Сечин ему отвечать "извини, Владир Владирыч, нету, максимум 1 млрд в сутки могу в рубли переводить".
Так он ему и щас так скорее всего говорит. Потому что остальное - рупия, на которую бананов и хны можно закупить. Ннада?
Доллар за сотку
"связан с обострением геополитической ситуации"
А что там за обострение на этот раз?
Ну что ж не понятно, что за обострение? Русским по белому написано, обострение геополитической ситуации!