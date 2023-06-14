В «Альфа-Инвестициях» прогнозируют доллар летом в районе 85-90 рублей, если цены на нефть не вернутся к уровням $85-90 за баррель. По данным на 14 июня, фьючерс на нефть Brent стоит $74,77 с поставкой на август 2023-го.

