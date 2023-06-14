Деньги
Маша Цепелева

Биржевой курс доллара вырос до 85 рублей — впервые с апреля 2022 года Статьи редакции

Рост может быть связан с апрельским падением цен на нефть и сохранением ключевой ставки на уровне 7,5%.

  • Американская валюта подорожала на Мосбирже до 85,03 рубля в 9:40 мск 14 июня 2023 года. Евро торговался по 91,42 рубля. До этого доллар стоил дороже 85 рублей 4 апреля 2022 года.
  • По данным на 10:40 мск, курс доллара на Мосбирже — 84,73 рубля, евро — 91,37 рубля.
  • Рост курсов связан с обострением геополитической ситуации и апрельским спадом цен на нефть, считает инвестиционный стратег «БКС Мир Инвестиций» Александр Бахтин. В брокере добавили, что негативно повлияло и решение ЦБ оставить ключевую ставку на уровне в 7,5%: «Относительно низкие процентные ставки в экономике — один из фундаментальных факторов ослабления любой валюты».

  • В «Альфа-Инвестициях» прогнозируют доллар летом в районе 85-90 рублей, если цены на нефть не вернутся к уровням $85-90 за баррель. По данным на 14 июня, фьючерс на нефть Brent стоит $74,77 с поставкой на август 2023-го.

  • Курс доллара «уже выглядит высоковато исходя из фундаментальных факторов», поэтому без дополнительных катализаторов дальше расти американской валюте будет сложно, рассказал РБК Евгений Локтюхов из ПСБ. «Рассчитываем на позитивные новости с ПМЭФ и ослабление импульса к росту доллара. Актуальным диапазоном на ближайшие дни видим диапазон 82-85 рублей», — добавил он.

#курсывалют #новость

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61 комментарий
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 Дима Попов

Не понимаю, так мы обыграли всх или нет?🤔

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Вадим Д.

Геополитик и стратег всех переиграл. Больше всех переиграно своё население.

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Вася Пражкин

Еще нет, но румыны и болгары уже восхитились.

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Vitalii

Теперь точно обыграли

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Evgeny Neonegin

Есть еще над чем работать, немного отстаем.

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Makar

Да! Мы их негодяев опять обделались!!!

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zinkovvi

Обошли на вираже..

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Kiss1nger

Что на это скажут наши любимые патриоты, обещавшие "па 30 к лету" ? Или 85 это уже считается приемлемым курсом?

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Вадим Д.

Поцреоты скажут — «а вот всем говорили по 100 будет, а где же, всего-то по 85». Интонацию, думаю, поняли (-:

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1 комментарий
Кузьмич

Из секты к "к маю доллар по 200"?

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10 комментариев
Вася Пражкин

Это еще больше рублей за эту мерзкую зеленую бумажку. Скрепы разогнуло-то как!

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Император Нолимоций

Стопка купюр за $1 в одну скрепу не помещается уже.

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2 комментария
Евгений Гагарин

Только на пользу @ "Мы раньше продавали товар, который стоил 1 доллар, а получали за него 32 рубля. А теперь товар продали на рубль, а получили 45. Доходы бюджета увеличились, а не уменьшились!"

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Alex R

Странно, что человек с таким недоразвитым мозгом может занимать должность выше, чем охранник в пятёрочке.

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3 комментария
Вадим Д.

Это их худые черти бермутят воду во пруду, Это все придумал Черчилль в восемнадцатом году. ©

Да и чего внимание обращать на курс ₽ к «недружественным» валютам? Что там с юанем, дирхамом и рупией? Пора заместить на «дружественные» показатели!

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Leo Uvarov

я думаю, динамика не изменится.

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Alex R

"Американская валюта подорожала на Мосбирже до 85,03 рубля". Т.е. это типа не рубль упал, а доллар подорожал. Так россиянам спокойнее))

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Император Нолимоций

От создателей «Хлопка», «Задымления», «Подтопления» и «Выпал»:
«Доллар укрепился».

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Unknown W

мне всё же кажется именно доллар подорожал, т.к. все тряслись из-за "дефолта", но его отменили))))

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9 комментариев
Nikita Stepnov

Скоро будут говорить "в связи со этим самым, рубль начал окапываться"

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2 комментария
Rownie

Предсказуемо на фоне падение цен на нефть, уголь, газ и дефиците бюджета. Опустят еще чтобы забить дыру .

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Evgeny Neonegin

Проблема в том, что реальный диаметр дыры может нас всех серьезно удивить.

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1 комментарий
Невкусно и грустно

Местным экспертам на заметку: с начала того, чего нельзя называть, ваша любимая Сахипзадовна увеличила М2 на 25% за полтора года. То ли еще будет.

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Makar

Прорыв за прорывом!
Рекорд за рекордом...

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Dmitry Lvov

Читаю комменты и ржу в голос! Товарищи, вы совсем не знакомы с фундаментальным анализом?! Читайте новости! Доллар просаживается, когда выходят новости о причастности Штатов к "грязным делишкам" или на скандальных внутриполитических А сейчас вышли новости о том, что пиндосы не при делах в истории с "Северным потоком" (на минуточку крупнейший теракт со времён Башен!) - голландцы и норвеги утверждают, что всё это Украина во главе с Залужным. И доллар лезет вверх. Ожидаемо. Курс так и будет танцевать вокруг 80 рублей. На десятку больше, на десятку меньше - не принципиально для экономики, но приятно для спекулянтов. После слива Украины ожидаю кратковременный рост бакса и евро опять больше сотни. Весной 22-го года рост был на панике, а здесь будет на позитивном ожидании. И один хер всё вернëтся к +/- 80 рублям.

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Dee
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KK

Спасибо что объяснили.
А теперь также расскажите о плюсах разбазариванию ФНБ, дефиците бюджета, падения рождаемости и т.д.

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Сергей С.

Я вчера задумался, а что будет, если ВВП потеряет рычаги над экспортерами? Ну вот будет Сечин ему отвечать "извини, Владир Владирыч, нету, максимум 1 млрд в сутки могу в рубли переводить".

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Nikita Stepnov

Так он ему и щас так скорее всего говорит. Потому что остальное - рупия, на которую бананов и хны можно закупить. Ннада?

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Энтони Лавджой

Доллар за сотку

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Слегка Придурковатый

"связан с обострением геополитической ситуации"

А что там за обострение на этот раз?

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Кузьмич

Ну что ж не понятно, что за обострение? Русским по белому написано, обострение геополитической ситуации!

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