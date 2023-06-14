Суд в США отказался заморозить активы Binance.US по требованию SEC Статьи редакции
Представители биржи заявили, что в этом случае она не сможет платить сотрудникам и поставщикам.
- Суд поручил Комиссии по ценным бумагам США (SEC) и Binance.US прийти к соглашению, которое позволит компании поддерживать основные операции, пока продолжается разбирательство о нарушении законов, регулирующих оборот ценных бумаг. Запрос регулятора на заморозку активов американского подразделения биржи отклонён, пишет The Washington Post.
- SEC заявляла, что заморозка активов необходима для защиты средств американских клиентов биржи на сумму $2,2 млрд. Представители Binance.US указали, что заморозка будет равносильна «смертному приговору», поскольку компания не сможет выплачивать зарплаты и переводить деньги партнёрам.
- SEC подала в суд на Binance 5 июня 2023 года. Комиссия обвинила компанию в «управлении незарегистрированными биржами и продаже незарегистрированных ценных бумаг». Через день, 6 июня, регулятор предъявил аналогичные обвинения Coinbase.
- 9 июня Binance.US приостановила пополнение депозитов в долларах, а также предупредила что банки-партнёры готовятся заморозить вывод средств в долларах 13 июня 2023 года. Компания также заявила о намерении «защищать себя, клиентов и отрасль от необоснованных атак SEC».
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Вот и децентрализация крипты… а столько было желаний, надежд. Все равно вогнали в рамки…(
Децентрализация находится вне централизованных бирж
Какие рамки, дядь? Рамки совсем незначительные и касаются исключительно граждан Америки. Для России и стран зарубежья все по-прежнему.
+децентрализацию немного не догоняешь, это не биржа
Не согласен. Если Бинанс умрет, потому что не сможет расплатиться с партнёрами, то это будет касаться всех пользователей, а не только граждан Америки.
Ну умрет и умрет, чего бубнить. Столько централизованных бирж развелось, бери любую.
...и опять из Амерички этой вашей, которая скоро развалится.
А что, так можно было?
Независимый суд, сменяемая власть, рефлексия над ошибками и преступлениями прошлого...не, такого не бывает, подлые мерикосы смущают неискушенные умы россиян! Скрепоразрушители! Начальник сказал заморозить, значит заморозить!
Хренасе. Что эти американские суды себе позволяют!