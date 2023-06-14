Деньги
Артур Томилко

Суд в США отказался заморозить активы Binance.US по требованию SEC Статьи редакции

Представители биржи заявили, что в этом случае она не сможет платить сотрудникам и поставщикам.

  • Суд поручил Комиссии по ценным бумагам США (SEC) и Binance.US прийти к соглашению, которое позволит компании поддерживать основные операции, пока продолжается разбирательство о нарушении законов, регулирующих оборот ценных бумаг. Запрос регулятора на заморозку активов американского подразделения биржи отклонён, пишет The Washington Post.
  • SEC заявляла, что заморозка активов необходима для защиты средств американских клиентов биржи на сумму $2,2 млрд. Представители Binance.US указали, что заморозка будет равносильна «смертному приговору», поскольку компания не сможет выплачивать зарплаты и переводить деньги партнёрам.
  • SEC подала в суд на Binance 5 июня 2023 года. Комиссия обвинила компанию в «управлении незарегистрированными биржами и продаже незарегистрированных ценных бумаг». Через день, 6 июня, регулятор предъявил аналогичные обвинения Coinbase.
  • 9 июня Binance.US приостановила пополнение депозитов в долларах, а также предупредила что банки-партнёры готовятся заморозить вывод средств в долларах 13 июня 2023 года. Компания также заявила о намерении «защищать себя, клиентов и отрасль от необоснованных атак SEC».

#новость #sec #binance

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10 комментариев
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 Sergei Fedostsev

Вот и децентрализация крипты… а столько было желаний, надежд. Все равно вогнали в рамки…(

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Vlad

Децентрализация находится вне централизованных бирж

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Mega Mozg

Какие рамки, дядь? Рамки совсем незначительные и касаются исключительно граждан Америки. Для России и стран зарубежья все по-прежнему.
+децентрализацию немного не догоняешь, это не биржа

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Sergei Fedostsev

Не согласен. Если Бинанс умрет, потому что не сможет расплатиться с партнёрами, то это будет касаться всех пользователей, а не только граждан Америки.

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Mega Mozg

Ну умрет и умрет, чего бубнить. Столько централизованных бирж развелось, бери любую.

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Sultan Eshmi
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Афро Латино Европеец

...и опять из Амерички этой вашей, которая скоро развалится.

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Ivan Boldyrev

А что, так можно было?

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Жони Дое

Независимый суд, сменяемая власть, рефлексия над ошибками и преступлениями прошлого...не, такого не бывает, подлые мерикосы смущают неискушенные умы россиян! Скрепоразрушители! Начальник сказал заморозить, значит заморозить!

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Афро Латино Европеец

Хренасе. Что эти американские суды себе позволяют!

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10 комментариев
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