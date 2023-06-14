От повышения НДФЛ для уехавших россиян отказались из-за риска увеличить отток кадров — Минфин Статьи редакции
В последней версии законопроекта ведомство установило ставку в 13-15% независимо от налогового резиденства.
- Повышение ставки НДФЛ до 30% для россиян, работающих на российские компании из-за рубежа, могло привести к усилению оттока компаний и специалистов, а также снижению налоговых поступлений, заявил на ПМЭФ замминистра финансов в Алексей Сазанов.
- Сазанов добавил, что эмигрировавшие в «недружественные» страны граждане также смогут избежать двойного налогообложения, несмотря на возможную приостановку соответствующих межгосударственных соглашений. Возможность зачесть подоходный налог, уплаченный в этих странах, сохранится.
- Впервые Минфин предложил внести налоговые поправки летом 2022 года. Ведомство хотело обязать уехавших сотрудников российских компаний платить налоги в России — те могли этого не делать, после потери налогового резидентства.
- Правительство внесло в Госдуму законопроект об изменении налоговой ставки для работающих за границей россиян-фрилансеров 24 апреля 2023 года. Он предлагал российским работодателям или заказчикам брать с вознаграждений уехавших из страны исполнителей НДФЛ по базовой ставке в 13% или 15%. После утраты налогового резидентства — 30%. Однако уже на следующий день, 25 апреля, законопроект отозвали для доработки.
- 18 мая Минфин представил обновлённую редакцию документа. Ведомство предложило облагать заработок россиян, уехавших за границу, но работающих с российскими компаниями и заказчиками по трудовым договорам и договорам ГПХ, по ставке в 13% или 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год.
- 30 июня законопроект повторно внесли в Госдуму. В тексте сказано, что ставка НДФЛ в 13-15% будет распространятся также на «удаленщиков» и фрилансеров, которые в том числе перестали быть налоговыми резидентами России, устроенных по трудовым договорам или договорам гражданско-правового характера.
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Разве уехало не 1,5 человека, которые еще и вернулись (судя по сим картам)? Что это за послабления?
Люди уехали а сим карты обратно через границу перекинули вот и решили наши что вернулся народ.
Сейчас (ну или завтра утром по Спб-Мск) вам расскажут что "вот-вот... вот сейчас... не, ну говорили это полгода назад, год, но щас точно все бегунки вернутся" (и рождаемость поднимут! как мне тут пару дней назад утверждали))
Кто-то уехал, кто-то вернулся. Кто-то заехал устроить дела, чтобы опять уехать. Ну и да, от симок за границей мало толка.
В каком плане мало толка ?
Дорого, иногда не работают, нужен ещё телефон. очень дорого. Да, я говорил, что цены задраны?
не обязательно за них платить, смски же бесплатно приходят. Для банков и прочего.
Многие телефоны работают с двумя симками, а в некоторых есть eSIM которые можно легко свапать
Поздно новость вышла. Завтра лахтёры заступят на дежурство и расскажут как правильно трактовать инфоповод
Божечки, как Вы 3 года молчали, я б не смогла!
Вы уже справились, лахтёры опоздали.
Целых три года ждали, чтобы написать этот важный комментарий. И наконец-то дождались.
Странно, а чего они сами не попросили увеличить им налоги?
ага, как предприниматели с их сверхприбылью с которой они не знают что делать)
А что случилось? Вроде и не уехал никто, а кто уехал уже вернулись все почти. Народ как обычно разве не требует увеличить налоги? Не верю.
Глядите-ка, песчинка адекватных рассуждений в пустыне безумия
Ничего личного, просто бизнес
Это и так было понятно, что увеличение налогов это проблема оставшихся компаний, а не уехавших сотрудников) Видать масштаб проблемы дает о себе знать, раз не хотят сжигать мосты и идут на попятную. Хотя тем, кто релоцировался и получил работу, все меньше смысла работать на рос. компании, т.к. банально зарплаты неконкурентные, т.е. чтобы удержать сотрудника, придется еще и доплатить, а не просто там налоги срезать.
Есть и вполне себе конкурентные - зависит от ситуации. Тут скорее другой аспект - если уж человек решил обосноваться вне России надолго, то ему имеет смысл платить в стране и социальные/пенсионные отчисления.
Не спорю, топовые ребята конечно получают сколько назовут) Но таких разве много? Не думаю, что изза работников Яндекса решили повернуть налоги вспять, пара тысяч сотрудников вряд ли сделают погоду, им и с учетом 30% налогов вполне обеспечат нормальную ЗП. А вот средние проекты уже не тянут конкуренцию по ЗП даже без налогов.
Ага, обос..лись ))))
- Мужчина, проснитесь, вы обосрались!
- А я и не сплю...
)))))
"Возможность зачесть подоходный налог, уплаченный в этих странах, сохранится." - зачесть??? Да почти в любой стране подоходный налог будет больше 13-15 процентов. Тогда Россия его вообще обнулить должна для таких граждан.
Многие страны сейчас имеют миграционные программы и льготы для ит. В Польше, как ит, плачу 6%, есть еще фикс. социальные взносы и пр, ну допустим еще 4%. Причем молодежи до 26 лет уплаченный подоходный налог возвращают обратно по итогам года, так Польша приучает молодежь платить налог. Если работать по ип с заказчикам из вне ЕС, то первый год можно вообще не платить налоги. Более того регионы страны бьются между собой за налоговых резидентов и предоставляют всякие плюшки, так Варшава дает 50% скидку на общественный транспорт, музеи, выставки всем своим резидентам
Комментарий удален модератором
Налог на поэзию будет?
Всё проще, надо расширить границы России до мест обитания данной категории граждан.
да можно хоть до границ Солнечной системы расширить ))) нет, до границ Галактики!!!!
Граница России нигде не заканчивается, поэтому все мыслимые и немыслимые Вселенные входят в состав РФ.
и, наконец, неизбежный эпилог:
Выключите нейросеть, кто-нибудь.
Да блин, до конца надо было идти)
За 3 дня? 😂
уже полтора года, а конца не видно ))) табакерки, штоль, закончились
Я вот, кстати, поймала себя на мысли, как внезапно мы вернулись в эпохи седовласых старцев. Нас теперь что, снова ждут триПэ - пятилетки пышных похорон и гонки на лафетах?
для начала - два П, полный пиздец, а там посмотрим )))
Там волосы-то вроде у одного Сергея Семеныча остались в принципе.
А в какой момент страховые взносы стали собственностью Алексея Сазанова и Ко и они стали переживать за их потерю?
За такие вещи надо наказывать инициаторов. Сначала положили жабу, теперь ею подавились.
Ну слава тебе, яйца!
Все больше бизнеса ушло бы в тень на таких драконовских условиях, по-моему это совершенно очевидно
Минфин - ссыкло.