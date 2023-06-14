Деньги
Артур Томилко

От повышения НДФЛ для уехавших россиян отказались из-за риска увеличить отток кадров — Минфин Статьи редакции

В последней версии законопроекта ведомство установило ставку в 13-15% независимо от налогового резиденства.

  • Повышение ставки НДФЛ до 30% для россиян, работающих на российские компании из-за рубежа, могло привести к усилению оттока компаний и специалистов, а также снижению налоговых поступлений, заявил на ПМЭФ замминистра финансов в Алексей Сазанов.

Если вводить ставку 30% НДФЛ, предприятия, на которых работают такие физлица, могут создать филиалы за рубежом и трудоустроить физлиц там. И тогда мы потеряем не только НДФЛ, но и страховые взносы. Поэтому, чтобы избежать такого перетока трудовой силы, мы предложили единую ставку — как для резидентов, так и для нерезидентов.

Алексей Сазанов
  • Сазанов добавил, что эмигрировавшие в «недружественные» страны граждане также смогут избежать двойного налогообложения, несмотря на возможную приостановку соответствующих межгосударственных соглашений. Возможность зачесть подоходный налог, уплаченный в этих странах, сохранится.
  • Впервые Минфин предложил внести налоговые поправки летом 2022 года. Ведомство хотело обязать уехавших сотрудников российских компаний платить налоги в России — те могли этого не делать, после потери налогового резидентства.
  • Правительство внесло в Госдуму законопроект об изменении налоговой ставки для работающих за границей россиян-фрилансеров 24 апреля 2023 года. Он предлагал российским работодателям или заказчикам брать с вознаграждений уехавших из страны исполнителей НДФЛ по базовой ставке в 13% или 15%. После утраты налогового резидентства — 30%. Однако уже на следующий день, 25 апреля, законопроект отозвали для доработки.
  • 18 мая Минфин представил обновлённую редакцию документа. Ведомство предложило облагать заработок россиян, уехавших за границу, но работающих с российскими компаниями и заказчиками по трудовым договорам и договорам ГПХ, по ставке в 13% или 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год.
  • 30 июня законопроект повторно внесли в Госдуму. В тексте сказано, что ставка НДФЛ в 13-15% будет распространятся также на «удаленщиков» и фрилансеров, которые в том числе перестали быть налоговыми резидентами России, устроенных по трудовым договорам или договорам гражданско-правового характера.

#новость #минфин #ндфл

2307 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
42 комментария
Написать комментарий...
 Глеб Голубев

Разве уехало не 1,5 человека, которые еще и вернулись (судя по сим картам)? Что это за послабления?

Ответить
Развернуть ветку
При себе ничего нет

Люди уехали а сим карты обратно через границу перекинули вот и решили наши что вернулся народ.

Ответить
Развернуть ветку
ilia

Сейчас (ну или завтра утром по Спб-Мск) вам расскажут что "вот-вот... вот сейчас... не, ну говорили это полгода назад, год, но щас точно все бегунки вернутся" (и рождаемость поднимут! как мне тут пару дней назад утверждали))

Ответить
Развернуть ветку
Gre Li

Кто-то уехал, кто-то вернулся. Кто-то заехал устроить дела, чтобы опять уехать. Ну и да, от симок за границей мало толка.

Ответить
Развернуть ветку
Ави Шниперсон

В каком плане мало толка ?

Ответить
Развернуть ветку
Gre Li

Дорого, иногда не работают, нужен ещё телефон. очень дорого. Да, я говорил, что цены задраны?

Ответить
Развернуть ветку
user0564335

не обязательно за них платить, смски же бесплатно приходят. Для банков и прочего.
Многие телефоны работают с двумя симками, а в некоторых есть eSIM которые можно легко свапать

Ответить
Развернуть ветку
Denis Sidorenko

Поздно новость вышла. Завтра лахтёры заступят на дежурство и расскажут как правильно трактовать инфоповод

Ответить
Развернуть ветку
S1m0ne

Божечки, как Вы 3 года молчали, я б не смогла!

Ответить
Развернуть ветку
C. Steel

Вы уже справились, лахтёры опоздали.
Целых три года ждали, чтобы написать этот важный комментарий. И наконец-то дождались.

Ответить
Развернуть ветку
Ware Wow

Странно, а чего они сами не попросили увеличить им налоги?

Ответить
Развернуть ветку
illusive man

ага, как предприниматели с их сверхприбылью с которой они не знают что делать)

Ответить
Развернуть ветку
Аккаунт отморожен

А что случилось? Вроде и не уехал никто, а кто уехал уже вернулись все почти. Народ как обычно разве не требует увеличить налоги? Не верю.

Ответить
Развернуть ветку
Радегаст Верижников

Глядите-ка, песчинка адекватных рассуждений в пустыне безумия

Ответить
Развернуть ветку
Ави Шниперсон

Ничего личного, просто бизнес

Ответить
Развернуть ветку
Slava Itprofi

Это и так было понятно, что увеличение налогов это проблема оставшихся компаний, а не уехавших сотрудников) Видать масштаб проблемы дает о себе знать, раз не хотят сжигать мосты и идут на попятную. Хотя тем, кто релоцировался и получил работу, все меньше смысла работать на рос. компании, т.к. банально зарплаты неконкурентные, т.е. чтобы удержать сотрудника, придется еще и доплатить, а не просто там налоги срезать.

Ответить
Развернуть ветку
Хозяин

Есть и вполне себе конкурентные - зависит от ситуации. Тут скорее другой аспект - если уж человек решил обосноваться вне России надолго, то ему имеет смысл платить в стране и социальные/пенсионные отчисления.

Ответить
Развернуть ветку
Slava Itprofi

Не спорю, топовые ребята конечно получают сколько назовут) Но таких разве много? Не думаю, что изза работников Яндекса решили повернуть налоги вспять, пара тысяч сотрудников вряд ли сделают погоду, им и с учетом 30% налогов вполне обеспечат нормальную ЗП. А вот средние проекты уже не тянут конкуренцию по ЗП даже без налогов.

Ответить
Развернуть ветку
Афро Латино Европеец

Ага, обос..лись ))))

Ответить
Развернуть ветку
Хозяин

- Мужчина, проснитесь, вы обосрались!
- А я и не сплю...

Ответить
Развернуть ветку
Афро Латино Европеец

)))))

Ответить
Развернуть ветку
Хозяин

"Возможность зачесть подоходный налог, уплаченный в этих странах, сохранится." - зачесть??? Да почти в любой стране подоходный налог будет больше 13-15 процентов. Тогда Россия его вообще обнулить должна для таких граждан.

Ответить
Развернуть ветку
Илья Фридман

Многие страны сейчас имеют миграционные программы и льготы для ит. В Польше, как ит, плачу 6%, есть еще фикс. социальные взносы и пр, ну допустим еще 4%. Причем молодежи до 26 лет уплаченный подоходный налог возвращают обратно по итогам года, так Польша приучает молодежь платить налог. Если работать по ип с заказчикам из вне ЕС, то первый год можно вообще не платить налоги. Более того регионы страны бьются между собой за налоговых резидентов и предоставляют всякие плюшки, так Варшава дает 50% скидку на общественный транспорт, музеи, выставки всем своим резидентам

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Энтони Лавджой

Налог на поэзию будет?

Ответить
Развернуть ветку
Вектореан Элон

Всё проще, надо расширить границы России до мест обитания данной категории граждан.

Ответить
Развернуть ветку
Афро Латино Европеец

да можно хоть до границ Солнечной системы расширить ))) нет, до границ Галактики!!!!

Ответить
Развернуть ветку
Вектореан Элон

Граница России нигде не заканчивается, поэтому все мыслимые и немыслимые Вселенные входят в состав РФ.

Ответить
Развернуть ветку
Афро Латино Европеец
Ответить
Развернуть ветку
Афро Латино Европеец
Ответить
Развернуть ветку
Афро Латино Европеец

и, наконец, неизбежный эпилог:

Ответить
Развернуть ветку
C. Steel

Выключите нейросеть, кто-нибудь.

Ответить
Развернуть ветку
Астахов Лев

Да блин, до конца надо было идти)

Ответить
Развернуть ветку
S1m0ne

За 3 дня? 😂

Ответить
Развернуть ветку
Афро Латино Европеец

уже полтора года, а конца не видно ))) табакерки, штоль, закончились

Ответить
Развернуть ветку
S1m0ne

Я вот, кстати, поймала себя на мысли, как внезапно мы вернулись в эпохи седовласых старцев. Нас теперь что, снова ждут триПэ - пятилетки пышных похорон и гонки на лафетах?

Ответить
Развернуть ветку
Афро Латино Европеец

для начала - два П, полный пиздец, а там посмотрим )))

Ответить
Развернуть ветку
Император Нолимоций

Там волосы-то вроде у одного Сергея Семеныча остались в принципе.

Ответить
Развернуть ветку
Konstantin Karpov

А в какой момент страховые взносы стали собственностью Алексея Сазанова и Ко и они стали переживать за их потерю?

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Федотов

За такие вещи надо наказывать инициаторов. Сначала положили жабу, теперь ею подавились.

Ответить
Развернуть ветку
S1m0ne

Ну слава тебе, яйца!

Ответить
Развернуть ветку
a.borrov

Все больше бизнеса ушло бы в тень на таких драконовских условиях, по-моему это совершенно очевидно

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Минфин - ссыкло.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
42 комментария
null