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Деньги
Таня Боброва

День 477: власти опасаются продлевать беспошлинный порог ввоза в €1000, растёт производство «винных напитков» Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Источник:  Мария Ленц / «Комсомольская правда»

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 15 июня: доллар — 84,32 рубля, евро — 91,06 рублей.

Курсы на Мосбирже на 07:33 мск: доллар — 84,55 рубля, евро — 91,39 рубля.

Курсы на Forex на 14 июня 21:06 мск: доллар — 83,78 рубля, евро — 90,50 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 85,17 рубля.

ВТБ планирует до конца 2023 года увеличить число доступных стран для трансграничных переводов розничных клиентов с 11 до 25. Ключевыми из новых направлений станут Индия и Турция, пишет Frank Media.

ЦБ продлил разрешение заключать сделки со страховщиками с «недружественными» акционерами, узнали «Ведомости».

Какие есть проблемы и трудности

В правительстве опасаются, что продление беспошлинного порога в €1000 для ввоза товаров из-за рубежа физлицами может помешать развитию отечественного производства, рассказали источники «Ведомостей». Профильные министерства якобы склоняются к тому, чтобы не сохранять действующий порог после 1 октября — в этом случае он снизится до €200.

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Почти половина российских предприятий нуждаются в росте инвестиций, показал опрос ВШЭ. Наиболее востребованы вложения в покупку отечественного оборудования, выполнение проектов по импортозамещению, а также в обучение сотрудников, пишет РБК.

Объявленный полный уход австрийской Swarovski из России уже завершён, сообщил глава компании. На февраль 2022 года в стране было 12 фирменных магазинов сети.

Контекст

Производство «винных напитков», сокращавшееся с 2019 года, начало расти. По данным Росстата, за первые четыре месяца 2023 года выпуск напитков с содержанием вина или фруктовых виноматериалов увеличилось на 6,5% год к году, пишет «Ъ».

По словам источника «Ъ» на рынке электроники, в апреле-июне 2023-го на рынке сложился переизбыток iPhone. По данным TelecomDaily, предложение по смартфонам Apple превышает спрос примерно вдвое — особенно явно затоваривание iPhone 14 и 13.

В 2022 году 40,5% всего трафика в рунете приходилось на боты — это на 5 п.п. больше, чем в 2021 году, рассказали в Qrator Labs «Ведомостям». Соответственно, сгенерированный людьми интернет-трафик сократился за год с 64,5 до 59,5%, следует из данных компании.

Новости предыдущего дня, 14 июня — здесь.

#новость

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 Вадим Д.
власти опасаются продлевать беспошлинный порог ввоза в €1000

Опасение справедливое. И правительство следует излюбленной методике — запретить, обложить пошлинами, или хотя бы максимально усложнить получение чего бы ни было не отечественного.
А «отечественное» — это шильдики и ввозимое «правильными» конторами.

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Алекс Д.

Параллельный импорт на 200$ ёпта...

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Слегка Придурковатый

"на рынке электроники, в апреле-июне 2023-го на рынке сложился переизбыток iPhone"

Потому что этот ваш Айфон нам и нахуй не нужон!

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Иван Мандарин
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Слегка Придурковатый
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Вадим Д.

Винные напитки, сметанки и прочие «продукт»содержащая дрянь укрепляется.

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ZIPA

Люди продают айфоны, покупают вино-продукты - ИИ аналитик так бы это связал

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Вадим Д.
сгенерированный людьми интернет-трафик сократился за год с 64,5 до 59,5%

Наступает новая эра, то ли ещё будет (-:

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Алекс Д.
ВТБ планирует до конца 2023 года увеличить число доступных стран для трансграничных переводов розничных клиентов с 11 до 25. Ключевыми из новых направлений станут Индия и Турция

Молодцы- после обрушения в феврале прошлого года, акции начинают потихоньку ползти вверх...

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S1m0ne

А если б не устроили все причины обрушений, выходов миллиардов из росс экономики и штрафы всем, ты б щас ваще новую машину уже купил, да? 😂
А то пишешь как <плохонький, да мой, ну хоть не ссытся, молодец> про этот <рост>.

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Алекс Д.

Не, зачем мне новая машина?

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S1m0ne

А я б взяла.

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Алекс Д.

Нефиг было старую продавать.

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S1m0ne

Бля, кто ж знал-то?
Вон у подруги близнец, даже её капитал в мае на 165к дешевле вышел, чем я решила <быть умнее и скинуть, пока летает>, и сижу без ступы ваще, пиздец, как вы ходите этими ногами. Меня слушать - это всё надо наоборот делать.

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Алекс Д.

Сейчас ступы очень дорого стоят, единственный вариант гнать электричку из Китая...

пиздец, как вы ходите этими ногами

шаг за шагом (:

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Konstantin Feoktistov

"не является финансовой рекомендацией"

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Нейрослав Жепетеев

ИИ не понять хождение культями кожаных мешков.

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Алекс Д.

Да не, ВТБ никогда не был инвест идеей- слишком часто размывают акции и творят фигню, хотя покупка "Банка Москвы" в дремучих годах была хорошей сделкой с правительством...

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Wi Fi

Производство винных напитков…🤔

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S1m0ne

Шапито реально, потому что основу 2012 года выкрали со склада МВД. Это просто шапито.

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jonewayne

Что именно не так?) Например, я не люблю не сладкие вина, а из сладких вкусных для себя нашёл только в ценовом диапазоне от 1 до 5к за бутылку. Но в ленте и других магазинах продаётся сербский винный напиток Acura по цене около 500р за бутылку. Вообще отличная штука, сладкая, не терпкая. По аналогии с тем, что не всем нравится пиво, и они пьют сидр.

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Слегка Придурковатый

Вина не бывают сладкими - и точка. Только сухие.

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Сергей Леопольдович

"Профильные министерства якобы склоняются к тому, чтобы не сохранять действующий порог после 1 октября — в этом случае он снизится до €200."
Кое-кто из учредителей Алиэкспресс Россия будет в печали...

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Максим Ростокин

На владельцев коммерческих партий данное ограничение никак не повлияет

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iMHO Tech

Алижкспрес давно уже прилёг на бок

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Neutron
В правительстве опасаются, что продление беспошлинного порога в €1000 для ввоза товаров из-за рубежа физлицами может помешать развитию отечественного производства

а до того что мешало?

предложение по смартфонам Apple превышает спрос примерно вдвое — особенно явно затоваривание iPhone 14 и 13.

дайте угадаю, потому что платежеспособные в массе куда-то делись? А те что остались не особенно уверены в том что ситуация стабильная и можно спокойно тратить?

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Слегка Придурковатый

Да просто этих Айфонов уже у каждой кухарки по пять штук в каждой тумбочке. Хуй знает теперь что с ними делать.

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Мох

Никуда не делись, пригнал в Москву на днях и охренел от заполнения всех дорогих ресторанов. Элитные авто и квартиры тоже незначительно спали в продажах.

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Seppo Nopilainen
склоняются к тому, чтобы не сохранять действующий порог после 1 октября — в этом случае он снизится до €200.

таможенники на наземных КПП заготовили шампанское

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Makar

"может помешать развитию отечественного производства"
Производства чего? Шильдиков? Сказок?

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Makar

"Наиболее востребованы вложения в покупку отечественного оборудования, выполнение проектов по импортозамещению, а также в обучение сотрудников"
Какой-то день сказок...

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Makar

"Производство «винных напитков», сокращавшееся с 2019 года, начало расти."
Плодово-выгодное...

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32 комментария
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