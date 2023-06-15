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Источник: Мария Ленц / «Комсомольская правда»



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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 15 июня: доллар — 84,32 рубля, евро — 91,06 рублей.

Курсы на Мосбирже на 07:33 мск: доллар — 84,55 рубля, евро — 91,39 рубля.

Курсы на Forex на 14 июня 21:06 мск: доллар — 83,78 рубля, евро — 90,50 рубля.

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На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 85,17 рубля.

ВТБ планирует до конца 2023 года увеличить число доступных стран для трансграничных переводов розничных клиентов с 11 до 25. Ключевыми из новых направлений станут Индия и Турция, пишет Frank Media.

ЦБ продлил разрешение заключать сделки со страховщиками с «недружественными» акционерами, узнали «Ведомости».

Какие есть проблемы и трудности

В правительстве опасаются, что продление беспошлинного порога в €1000 для ввоза товаров из-за рубежа физлицами может помешать развитию отечественного производства, рассказали источники «Ведомостей». Профильные министерства якобы склоняются к тому, чтобы не сохранять действующий порог после 1 октября — в этом случае он снизится до €200.

Почти половина российских предприятий нуждаются в росте инвестиций, показал опрос ВШЭ. Наиболее востребованы вложения в покупку отечественного оборудования, выполнение проектов по импортозамещению, а также в обучение сотрудников, пишет РБК.

Объявленный полный уход австрийской Swarovski из России уже завершён, сообщил глава компании. На февраль 2022 года в стране было 12 фирменных магазинов сети.

Контекст

Производство «винных напитков», сокращавшееся с 2019 года, начало расти. По данным Росстата, за первые четыре месяца 2023 года выпуск напитков с содержанием вина или фруктовых виноматериалов увеличилось на 6,5% год к году, пишет «Ъ».

По словам источника «Ъ» на рынке электроники, в апреле-июне 2023-го на рынке сложился переизбыток iPhone. По данным TelecomDaily, предложение по смартфонам Apple превышает спрос примерно вдвое — особенно явно затоваривание iPhone 14 и 13.

В 2022 году 40,5% всего трафика в рунете приходилось на боты — это на 5 п.п. больше, чем в 2021 году, рассказали в Qrator Labs «Ведомостям». Соответственно, сгенерированный людьми интернет-трафик сократился за год с 64,5 до 59,5%, следует из данных компании.