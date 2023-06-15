День 477: власти опасаются продлевать беспошлинный порог ввоза в €1000, растёт производство «винных напитков» Статьи редакции
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Курсы ЦБ на 15 июня: доллар — 84,32 рубля, евро — 91,06 рублей.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 85,17 рубля.
ВТБ планирует до конца 2023 года увеличить число доступных стран для трансграничных переводов розничных клиентов с 11 до 25. Ключевыми из новых направлений станут Индия и Турция, пишет Frank Media.
ЦБ продлил разрешение заключать сделки со страховщиками с «недружественными» акционерами, узнали «Ведомости».
Какие есть проблемы и трудности
В правительстве опасаются, что продление беспошлинного порога в €1000 для ввоза товаров из-за рубежа физлицами может помешать развитию отечественного производства, рассказали источники «Ведомостей». Профильные министерства якобы склоняются к тому, чтобы не сохранять действующий порог после 1 октября — в этом случае он снизится до €200.
Почти половина российских предприятий нуждаются в росте инвестиций, показал опрос ВШЭ. Наиболее востребованы вложения в покупку отечественного оборудования, выполнение проектов по импортозамещению, а также в обучение сотрудников, пишет РБК.
Объявленный полный уход австрийской Swarovski из России уже завершён, сообщил глава компании. На февраль 2022 года в стране было 12 фирменных магазинов сети.
Контекст
Производство «винных напитков», сокращавшееся с 2019 года, начало расти. По данным Росстата, за первые четыре месяца 2023 года выпуск напитков с содержанием вина или фруктовых виноматериалов увеличилось на 6,5% год к году, пишет «Ъ».
По словам источника «Ъ» на рынке электроники, в апреле-июне 2023-го на рынке сложился переизбыток iPhone. По данным TelecomDaily, предложение по смартфонам Apple превышает спрос примерно вдвое — особенно явно затоваривание iPhone 14 и 13.
В 2022 году 40,5% всего трафика в рунете приходилось на боты — это на 5 п.п. больше, чем в 2021 году, рассказали в Qrator Labs «Ведомостям». Соответственно, сгенерированный людьми интернет-трафик сократился за год с 64,5 до 59,5%, следует из данных компании.
Новости предыдущего дня, 14 июня — здесь.
Опасение справедливое. И правительство следует излюбленной методике — запретить, обложить пошлинами, или хотя бы максимально усложнить получение чего бы ни было не отечественного.
А «отечественное» — это шильдики и ввозимое «правильными» конторами.
Параллельный импорт на 200$ ёпта...
"на рынке электроники, в апреле-июне 2023-го на рынке сложился переизбыток iPhone"
Потому что этот ваш Айфон нам и нахуй не нужон!
Винные напитки, сметанки и прочие «продукт»содержащая дрянь укрепляется.
Люди продают айфоны, покупают вино-продукты - ИИ аналитик так бы это связал
Наступает новая эра, то ли ещё будет (-:
Молодцы- после обрушения в феврале прошлого года, акции начинают потихоньку ползти вверх...
А если б не устроили все причины обрушений, выходов миллиардов из росс экономики и штрафы всем, ты б щас ваще новую машину уже купил, да? 😂
А то пишешь как <плохонький, да мой, ну хоть не ссытся, молодец> про этот <рост>.
Не, зачем мне новая машина?
А я б взяла.
Нефиг было старую продавать.
Бля, кто ж знал-то?
Вон у подруги близнец, даже её капитал в мае на 165к дешевле вышел, чем я решила <быть умнее и скинуть, пока летает>, и сижу без ступы ваще, пиздец, как вы ходите этими ногами. Меня слушать - это всё надо наоборот делать.
Сейчас ступы очень дорого стоят, единственный вариант гнать электричку из Китая...пиздец, как вы ходите этими ногами
шаг за шагом (:
"не является финансовой рекомендацией"
ИИ не понять хождение культями кожаных мешков.
Да не, ВТБ никогда не был инвест идеей- слишком часто размывают акции и творят фигню, хотя покупка "Банка Москвы" в дремучих годах была хорошей сделкой с правительством...
Производство винных напитков…🤔
Шапито реально, потому что основу 2012 года выкрали со склада МВД. Это просто шапито.
Что именно не так?) Например, я не люблю не сладкие вина, а из сладких вкусных для себя нашёл только в ценовом диапазоне от 1 до 5к за бутылку. Но в ленте и других магазинах продаётся сербский винный напиток Acura по цене около 500р за бутылку. Вообще отличная штука, сладкая, не терпкая. По аналогии с тем, что не всем нравится пиво, и они пьют сидр.
Вина не бывают сладкими - и точка. Только сухие.
"Профильные министерства якобы склоняются к тому, чтобы не сохранять действующий порог после 1 октября — в этом случае он снизится до €200."
Кое-кто из учредителей Алиэкспресс Россия будет в печали...
На владельцев коммерческих партий данное ограничение никак не повлияет
Алижкспрес давно уже прилёг на бок
а до того что мешало?предложение по смартфонам Apple превышает спрос примерно вдвое — особенно явно затоваривание iPhone 14 и 13.
дайте угадаю, потому что платежеспособные в массе куда-то делись? А те что остались не особенно уверены в том что ситуация стабильная и можно спокойно тратить?
Да просто этих Айфонов уже у каждой кухарки по пять штук в каждой тумбочке. Хуй знает теперь что с ними делать.
Никуда не делись, пригнал в Москву на днях и охренел от заполнения всех дорогих ресторанов. Элитные авто и квартиры тоже незначительно спали в продажах.
таможенники на наземных КПП заготовили шампанское
"может помешать развитию отечественного производства"
Производства чего? Шильдиков? Сказок?
"Наиболее востребованы вложения в покупку отечественного оборудования, выполнение проектов по импортозамещению, а также в обучение сотрудников"
Какой-то день сказок...
"Производство «винных напитков», сокращавшееся с 2019 года, начало расти."
Плодово-выгодное...