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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 16 июня: доллар — 83,96 рубля (на 36 копеек меньше, чем 15 июня), евро — 90,96 рублей (на 10 копеек меньше).

Курсы на Мосбирже на 07:24 мск: доллар — 83,85 рубля, евро — 91,72 рубля.

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Курсы на Forex на 15 июня 19:09 мск: доллар — 83,30 рубля, евро — 91,10 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 85,19 рубля.

Никаких объективных оснований для исключения России из FATF (группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег) нет, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Кто и как адаптируется

«Азбука вкуса» начала производство готовой еды для российских авиакомпаний «Россия» и «Смартавиа», пишут «Ведомости». На этапе тестов блюда стали доступны пассажирам, вылетающим из аэропортов «Шереметьево» и «Пулково».

В России может появиться первый бизнес-акселератор для поддержки стартапов в сфере разработки видеоигр, рассказали на ПМЭФ в Ассоциации профессионалов индустрии оперирования и разработки игр и VK Play. Как пишут «Ведомости», концепция программы и список мер поддержки находятся в процессе формирования и обсуждения с представителями ИРИ и ФРИИ.

Контекст

За первые пять месяцев 2023 года продажи российского ПО в потребительском сегменте оказались в 2,5–6 раз выше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, подсчитали в Wildberries, «М.Видео-Эльдорадо» и Ozon. В лидерах продаж — «Ред ОС» и Uncom OS, «Р7-офис», а также антивирусы Kaspersky и Dr.Web.

С ноября 2022 года россияне остаются лидерами по числу приобретенных объектов недвижимости в Турции — в мае граждане России приобрели 991 домов и квартир по сравнению с 817 объектами в апреле.

Российский AliExpress стал единственным из крупных маркетплейсов, столкнувшимся с оттоком продавцов по итогам января-мая 2023 года, следует из подсчётов сервиса «Точка Маркетплейсы». Как пишет «Ъ» со ссылкой на аналитиков, год к году число продавцов на площадке сократилось на 27%.

Из-за проблем с участием в международных турнирах крупные компании ещё в 2022-м продали свои киберспортивные команды. Но оставшиеся в России клубы смогли так или иначе попасть на крупные чемпионаты, а в финансирование киберспорта все активнее включаются букмекеры. Обзор рынка от «Ъ».