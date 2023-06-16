День 478: россияне лидируют среди иностранных покупателей недвижимости в Турции Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 16 июня: доллар — 83,96 рубля (на 36 копеек меньше, чем 15 июня), евро — 90,96 рублей (на 10 копеек меньше).
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 85,19 рубля.
Никаких объективных оснований для исключения России из FATF (группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег) нет, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Кто и как адаптируется
«Азбука вкуса» начала производство готовой еды для российских авиакомпаний «Россия» и «Смартавиа», пишут «Ведомости». На этапе тестов блюда стали доступны пассажирам, вылетающим из аэропортов «Шереметьево» и «Пулково».
В России может появиться первый бизнес-акселератор для поддержки стартапов в сфере разработки видеоигр, рассказали на ПМЭФ в Ассоциации профессионалов индустрии оперирования и разработки игр и VK Play. Как пишут «Ведомости», концепция программы и список мер поддержки находятся в процессе формирования и обсуждения с представителями ИРИ и ФРИИ.
Контекст
За первые пять месяцев 2023 года продажи российского ПО в потребительском сегменте оказались в 2,5–6 раз выше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, подсчитали в Wildberries, «М.Видео-Эльдорадо» и Ozon. В лидерах продаж — «Ред ОС» и Uncom OS, «Р7-офис», а также антивирусы Kaspersky и Dr.Web.
С ноября 2022 года россияне остаются лидерами по числу приобретенных объектов недвижимости в Турции — в мае граждане России приобрели 991 домов и квартир по сравнению с 817 объектами в апреле.
Российский AliExpress стал единственным из крупных маркетплейсов, столкнувшимся с оттоком продавцов по итогам января-мая 2023 года, следует из подсчётов сервиса «Точка Маркетплейсы». Как пишет «Ъ» со ссылкой на аналитиков, год к году число продавцов на площадке сократилось на 27%.
Из-за проблем с участием в международных турнирах крупные компании ещё в 2022-м продали свои киберспортивные команды. Но оставшиеся в России клубы смогли так или иначе попасть на крупные чемпионаты, а в финансирование киберспорта все активнее включаются букмекеры. Обзор рынка от «Ъ».
Новости предыдущего дня, 15 июня — здесь.
Россияне наращивают покупку недвижимости за пределами родины. Чёй-то не хотят отчизне доверять в этом вопросе. Негоже так.
Просто денег очень много, можем себе позволить. В России-то тоже спрос на недвижимость не падает.
Тащемта Родина и Отчизна обычно писались с заглавной... Раньше так было... В лучшие времена
Климат не тот
С ноября 2022 года россияне остаются лидерами по числу приобретенных объектов недвижимости в Турции — в мае граждане России приобрели 991 домов и квартир по сравнению с 817 объектами в апреле.
Как непатриотично! В для кого настроили доступного жилья, которое сейчас как никогда выгодно и по ставке и по космической цене? Или всем не хватает и поэтому от безысходности решили ещё и в Турции прикупить бетона?
Может просто потому что за покупку недвиги в РФ не дают турецкий паспорт?))
а может просто что-то случилось?
Рывок за рывком
Гойда за гойдой
Блевок за блевком
За первые пять месяцев 2023 года продажи российского ПО в потребительском сегменте оказались в 2,5–6 раз выше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, подсчитали в Wildberries, «М.Видео-Эльдорадо» и Ozon. В лидерах продаж — «Ред ОС» и Uncom OS, «Р7-офис», а также антивирусы Kaspersky и Dr.Web.
а радоваться тут чему? Рост за счет втюханного в нагрузку консультантами мвидео и предустановленного производителем зачастую ненужного ПО
Ну да теперь можно кошмарить покупателей, что офис работать перестанет, поэтому берите наш отечественный, на берёзовом соке.
Интересно, как это выглядит для обычного клиента в мвидео, который имеет малейшее представление о винде и решил купить ноутбук. Я думаю он вообще не знает о Red OS и других подобных. Это же Linux, или я ошибаюсь?
Может просто цены в России на недвижимость выросли на порядок? У нас в регионе в 2 раза цены увеличились за 4 года, я бы сейчас в РФ не стала покупать, на пике цен.
в два раза это не на порядок все же.
Да пора забыть про какие-либо основания для давления на Россию. Теперь это настолько «модный» тренд, что само упоминание РФ развязывает всем руки и вызывает радостную поддержку «мирового сообщества».
Интересно, что же произошло, что пошла такая "мода". Никак не могу понять.
Закроем границы России и все.
Сегодня дружим завтра в НАТО и вся недвижимость останется только на фото в хороших воспоминаниях как с рядом стран)))
Турция старейший участник нато
хотел написать комментарий, но что-то мне кажется он немного мог не соглашаться с УК
Что-то такие заявы сильно напоминают.. Ах да, вроде это
Мать за ногу: компании киберспорсменов продают!
Ну да раз там букмекеры крутятся, все логично.
Какие цены на 1-2 bedroom flat сейчас?
Не важно, гражданство от $400к
Обнищал народ... Тока в Турциях да в Дубаях могут недвигу купить. А раньше-то... Британские замки скупали оптом, целые острова в Адриатике...
Турция наш!
Турция наш получается?
"С ноября 2022 года россияне остаются лидерами по числу приобретенных объектов недвижимости в Турции" И что-то мне подсказывает, что это не конечная точка
Черенок еще на полшишечки засунули.
14 июня
Модульбанк приостановил переводы в китайских юанях в Евросоюз, Швейцарию, Великобританию и США, кроме банков группы Bank of China
Это новое требование банка-корреспондента Bank of China, теперь получить или отправить CNY можно только из/в его» дочерних" банков - список филиалов в США (https://www.boc.cn/en/aboutboc/ab6/200812/t20081216_494260.html) и в Европе (https://www.boc.cn/en/aboutboc/ab6/200812/t20081216_494259.html).
15 июня
Поддержка банка Финам подтвердила аналогичные ограничения по юаням, а в чатах Interactive Brokers стали приходит сообщения, что отправленные переводы из БКС Банка не приходят на брокерские счета (БКС использовал в цепочке коррсчет в BoC)
В Турции, говорите, много русских? А нет ли там ущемления прав русскоязычных граждан?
А Турция в "НАТЕ", туда рученки не полезут, иначе по голове получат крепко.
«Азбука вкуса» начала производство готовой еды для российских авиакомпаний «Россия» и «Смартавиа», пишут «Ведомости» - вот почему эта еда в лоточках стоит как моя жизнь