Глава ВТБ назвал покупку доли в «Яндексе» по рыночной цене «несправедливой» и предложил внешнее управление Статьи редакции
До этого он допускал отказ банка от участия в сделке из-за увеличения цены.
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- Президент ВТБ Андрей Костин в ходе ПМЭФ заявил, что покупка «Яндекса» консорциумом инвесторов по заявленной цене нецелесообразна. Компанию пытаются продать для выхода иностранных инвесторов, но без дисконта. Поэтому её надо передать под внешнее управление, добавил он.
- До этого Костин допускал отказ ВТБ от участия в сделке. Он объяснял это повышением цены до $7 млрд. «Мы делали предложение на другом уровне», — заявил он.
- В апреле 2023 года Владимир Путин подписал указ о введении временного управления имуществом лиц из «недружественных» стран в ответ на лишение российских граждан и компаний имущества в этих странах. Временным управляющим в таком случае по умолчанию назначается Росимущество. Первыми под действие указа попали энергетическая «Юнипро» и генерирующая «Фортум».
- В ноябре 2022 года Yandex N.V. объявила, что планирует выделить основную часть бизнеса в отдельную группу под контролем менеджмента «Яндекса». Yandex N.V. планирует со временем выйти из числа акционеров этой группы компаний и сменить название.
- В марте 2023-го источники РБК рассказали, что речь идёт о выделении российского бизнеса в отдельное юрлицо и привлечении инвесторов в его капитал. Ещё одним этапом реструктуризации может стать продажа 51% российского «Яндекса» инвесторам.
- Как сообщал The Bell, условия сделки должен изучить совет директоров Yandex N.V., после чего — предложить её акционерам. Если они согласятся, нидерландская компания учредит в России «дочку», которой передадут все российские и несколько зарубежных проектов «Яндекса». Затем Yandex N.V. продаст контрольный пакет в этой компании консорциуму российских инвесторов, а взамен получит деньги и лицензии на некоторые технологии для развития за рубежом.
- По данным The Bell, Владимир Путин уже согласовал сделку по продаже «Яндекса» консорциуму инвесторов — это глава «Интерроса» Владимир Потанин, глава «Севергрупп» Алексей Мордашов, совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов и банк ВТБ. «Яндекс» заявил, что новые инвесторы не получат контроль над компанией в после реструктуризации.
Кажется, это всё, что нужно знать о верховном ВТБисте. Понятно, что банковское жлобство особенное, но тут раскрыт весь потенциал и образ мысли.
Не привыкли ребятки еще с 90-х активы по рыночной цене покупать, не по-пацански это.
Я считаю, что вообще сделку не надо делать на таких уровнях. Это пидорская [сделка] получается. У нас есть указ президента — за нихуя, а здесь речь идёт о пидорской сделке, [заплатить] американским инвесторам, за то, что у нас отобрали всё... Надо по схеме «Фортума» действовать: отжать себе и нихуя не возвращать, даже когда закончатся санкции.
Почему западные инвесторы должны получить с нас сполна? Вот у меня только чувство жадности дальше растёт. Ещё за нихуя я понимаю отжать, а за полную стоимость, я считаю, что сделка пидорская. Я считаю, что её надо торпедировать и послать их на хуй. [Надо] по-нашему, по понятиям. Закончатся санкции, и вернём друг другу — они нам всё, а мы им тогда по-честному.Нихуя.
Андрей Костин, цитата по ТАСС
Вообще не понимаю вашего недовольства. Пускай радуются что мы не требуем приплатить сверху!
Кстати в этой конструкции не понятно куда ушел Кудрин работать в уже внешнее или еще не внешнее управление?)
Цирк с медведями, цыганами и регистрацией и смс.
Канада недавно отдала у России самолёт. Что вы думаете об этом, Вадим?
Просто понял, что кешбэк не придет. А, старательно выбирал.
Да разве это жлобство? Человек три копейки от сердца оторвать готов.
Ахахаха) Рассуждения в стиле 90-х
что то изменилось?
у него ностальгия по рекету?
В 90-ые ларьки потрошил, а теперь уважаемый поц
отрастили кабанчика
Кабанчик да )
Прогромировай! Инвестировай!
Где дивиденды справедливые от ВТБ ?
Можно еще спросить, что деньгами в фондах: китай, развивающие страны и т.д. А то под шумок санкций, все фонды приостановили и даже не дергаются.
цап-царап
Он произнёс вслух мнения всех чиновников
"Ещё за три копейки я понимаю купить"
Даю четыре - и забираю Яндекс себе.
Также пресс служба ВТБ дополнила "Табличка на лавочке Центрального парка в Нью Йорке была и будет более целесообразной, чем покупка компании Яндекс"
Яндексу внешнее управление и не нужно. Как поиск он и так скатился до уровня помойки. Ни алгоритмов вменяемых, ничего... Все только под управлением Сегаловича как мозга, ну и отчасти похуже качеством с управленцем Воложем создано. А теперь можно хоть за копейки, хоть бесплатно отдать - все равно развития нет и судя по тягомотине в управлении уже и не будет.
Г-ну Костину явно лучше использовать рот только для того, чтобы в него есть. Говорить из него, судя по цитате, у него не очень получается.Вот у меня только чувство справедливости дальше растёт.
Мне кажется, вся эта фраза — опечатка в «Я ох^евший».и вернём друг другу — они нам всё, а мы им тогда по-честному.
Ah-h, I see what you did there ;)
Человек еще не купил, а у него уже «отобрали всё». Учитесь, малята..
Алиса, чей теперь Яндекс?
Ну понятное дело, не просто так же ВТБ постоянно размывает свои акции.
как с тиньковым?
как с тиньковым
Пту-шник ***, знать не знает, что указ президента не закон. Я уж не говорю про нарушение конституции, которой можно подтереться.
Главное что бы веб-мастера не страдали от этих действий.
Гугл вам не даст пропасть. Правда там долго все и дороже
И не Костин ВТБ создавал
Отъебитесь уже от яндекса, еще и его под санкциями не хватало.
В пунктах выдачах потом приложения на ios будут устанавливать.
если с яндекс музыки добровольно кучу музыки перестали выкладывать, то под санкциями и старое заберут. с кинопоиском аналогично
Это лишь вопрос времени...