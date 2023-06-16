Я считаю, что вообще сделку не надо делать на таких уровнях. Это рыночная [сделка] получается. У нас есть указ президента — за 50%, а здесь речь идёт о рыночной сделке, [заплатить] американским инвесторам, за то, что у нас отобрали всё... Надо по схеме «Фортума» действовать: забрать в управление и вернуть им тогда, когда закончатся санкции.



Почему западные инвесторы должны получить с нас сполна? Вот у меня только чувство справедливости дальше растёт. Ещё за три копейки я понимаю купить, а за полную стоимость, я считаю, что сделка плохая. Я считаю, что её надо торпедировать и не делать. [Надо] по-честному. Закончатся санкции, и вернём друг другу — они нам всё, а мы им тогда по-честному.