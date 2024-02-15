«Тинькофф» стал обучать сотрудников с психологами, чтобы они отговаривали клиентов брать кредиты под влиянием мошенников Статьи редакции
Например, они могут описывать сценарии злоумышленников, в которых «клиент узнает себя».
- Банк начал проводить обучение сотрудников с психологами, чтобы они разубеждали клиентов брать крупные кредиты для участия в мошеннических схемах. Об этом пишет Frank Media со ссылкой на замруководителя центра экосистемной безопасности «Тинькофф» Олега Замиралова.
- По его словам, пока это пилотный проект, в нём участвуют три психолога. Само обучение длилось два месяца, после него сотрудники проходили контрольный тест. Замиралов отметил, что в тестах «они переубеждали клиентов лучше настоящих психологов, потому что насмотрелись на множество мошеннических схем и могут описать сценарии, в которых клиент узнает себя».
- При этом остаются «тяжёлые случаи», рассказал Замиралов. Для таких клиентов «Тинькофф» выделил особых представителей, которые выезжают на работу или домой к «жертвам» и показывают им скриншоты и записи разговоров с мошенниками.
- Так клиенты могут посмотреть на ситуацию с другой стороны и передумать брать кредит: «Максимальная такая встреча у нас длилась четыре часа, но в результате клиент поверил и на определённом скриншоте увидел, что у него аналогичная ситуация, это помогло».
- В «Тинькофф» также рассказали, что разработали модель, которая может выявить мошенничество на этапе подтверждения заявки на кредит. По данным компании, она позволяет пресекать более 90% заявок на кредит наличными, оформленных под воздействием социальной инженерии. Какие именно параметры оценивают в таких заявках, банк не раскрывает.
- По данным ЦБ, которые приводило РБК, в 2023 году мошенники украли у россиян 15,8 млрд рублей. Банки смогли вернуть около 8,7% этой суммы. При этом организации предотвартили хищения на 5,8 трлн рублей у своих клиентов.
- В феврале 2024 года ЦБ предложил ввести период охлаждения при выдаче крупных кредитов для борьбы с мошенниками. «Мы предлагаем с миллиона рублей начать (сумму можно обсуждать, срок охлаждения можно обсуждать), но нужен зазор между одобрением кредита и выдачей денег. Потому что кредит за несколько минут — это здорово, но некоторые люди, большое количество людей, несут огромные затраты», — говорила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
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«Тинькофф» стал обучать сотрудников с психологами, чтобы они убеждали клиентов брать кредиты
план по выдаче кн под 50% годовых, сам себя не сделает.)
"Поймите, кредит под залог квартиры это прекрасно! Давайте перейдем к оформлению"
угу, видел ролик, якоюы так для ЮЛ/ИП кредиты выдавали.
кредит для бизнеса под залог квартиры учередителя/ЫПешника=)
Этим они постоянно занимаются. Согласитесь, удобно не откладывать желанные покупки?
Отговоравивали лучше звучит, поэтому лайк
Сами от себя получается?
Опасно, могут выйти сами на себя
Работают против себя?
Чаще всего мне предлагают взять кредит (хотя я совершенно без оных отлично поживаю) именно сотрудники банков (-:
Смотрите, ребята, по миру пойдёте.
- Добрый день, я хочу взять в кредит 5 млн рублей.
- Добрый. А это вас случайно не мошенники попросили взять деньги?
- Нет конечно!
- Хорошо, можем одобрить 10 млн рублей. Только для Вас!
Эх где вы раньше были, батя чуть 800к не отдал специалисту из ватсапа
Ведь можно было впарить за 60% годовых.. 😢
Тинькофф стал обучать сотрудников с мошенниками, чтобы они уговаривали клиентов брать кредит под 30% годовых.
Пчёлы против мёда
И рекомендовать брать кредит у банка 🤤
Потом же придется отправлять сотрудников к психиатру - может развиться раздвоение личности.
P.s. Уже лет 7 они стабильно уговаривают взять кредит - но зачем?
Если он нужен - люди сами придут. Примеров - много.
Если не нужен - не возьмут.
И УЖ ТЕМ БОЛЕЕ, дорогой тинек, если вы видите у меня средства, вклады - зачем мне кредит или кредитная карта?