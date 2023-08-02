Euroclear впервые пересмотрел отказ в разблокировке активов российского инвестора Статьи редакции
Частный инвестор с ВНЖ Евросоюза и счетами в Швейцарии смог добиться изменения решения.
- О первом случае пересмотра отказа Euroclear в отношении российских инвесторов рассказал «Ъ» партнёр мультисемейного офиса ITSWM Игорь Кузнец.
- В начале января 2023 года инвестор, у которого на двух брокерских счетах находились ценные бумаги на $10 млн, подал заявление на разблокировку активов, причитающихся по ним дивидендов и купонов. Он просил о переводе бумаг и средств на счета в швейцарском банке.
- В апреле он получил лицензию только на разблокировку купонов и дивидендов. В отношении бумаг по одному брокеру пришёл отказ, по второму решение не принято. После этого инвестор подал жалобу в Минфин Бельгии, а также в госсовет Бельгии для обжалования, рассказал Кузнецов.
- В результате заявителю выдали лицензии на разблокировку ценных бумаг на счету одного из брокеров, если они останутся в ЕС или Швейцарии, а также на перевод купонов и дивидендов. Ответ пришёл меньше чем через месяц.
- В марте 2022 года Euroclear и ещё один международный депозитарий Clearstream заблокировали счета НРД. Общий объём замороженных активов оценивался в 6 трлн рублей. В декабре НРД получил разрешения на разблокировку, но ЦБ предупредил: это не гарантирует положительного исхода.
- В январе 2023 года Минфин Бельгии приступил к изучению заявок от российских брокеров — это «Тинькофф Инвестиции», «БКС», «Альфа-Инвестиции», «Финам» и другие. Некоторые частные инвесторы тем временем получали отказы.
- В июле российские инвесторы подали первый коллективный иск к Euroclear, общая сумма требований — 2 млрд рублей.
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В начале января 2023 года инвестор, у которого на двух брокерских счетах находились ценные бумаги на $10 млн
Кейсы таких мимокродилов, имеют мало полезного для 99,99% из 5 миллионов заблокированных россиян
Резидентам (в т.ч. налоговым) РФ никаких послаблений и не обещали, за обслуживание таких клиентов любая финансовая компания может запросто попасть под санкции.
Банк санкт петербург которому разморозили 100 миллионов его активов, наверное просто является резидентом америки , ну или все выдавшие ему лицензию уже попали под санкции ) но это опять же не имеет никакого отношения к обычным россиянам
Ясненько. Богатеям под санкциями Великобритания снимает ограничения за мзду, Евроклир таким же удовлетворяет в их требованиях, а обычные россияне хер что получат. Разве что однократный шенген под даты поездки с допросами на границе.
Где ваш допрашивали? В какой стране?
Сотрудники WizzAir в Ереване на вылете, в Австрии по прилете, потому что я летел в Вену с венгерским шенгеном.
Когда (месяц год)?
Что спрашивали сотрудники Wizzair, учитывая что в их компетенцию входит визуальная проверка наличия визы в Шенген в вашем случае?
Как проходил допрос на контроле в Австрии?
Вас отводили в спец помещение или около будки пограничника?
Насколько задержали?
10-е числа июля этого года.
Сотрудники Wizz не печатали посадочный талон, и соотв. не регистрировали на рейс в Ереване, пока я им не показал обратный билет из Будапешта в Белград. Онлайн-регистрации в Ереване нет, т.к. перелет нешенген -> шенген. С их слов, а у меня довольно бесконфликтный диалог был, они так перестраховываются, чтобы не везти пассажира назад из шенгена в случае отказа во въезд.
В Австрии у жены попросили: билеты до Венгрии на поезд, бронирования отелей в Вене и Будапеште. Разумеется все показали, т.к. цель поездки была именно Венгрия.
1) И вы называйте это допрос?
Это нормальная история. Не вводите читателей в заблуждение.
2) Почему нет онлайн регистрации если нешенген- шенген?
Я летал Ереван - Стамбул- Мадрид Пегасом - онлайн регистрация работала. И при этом я все равно получил посадочные, так как сдавал багаж. В Ереване посмотрели на визу и все. Ноль вопросов.
Может, это прикол WizzAir?
3) Австрия выдавала Шенген супруги?
Это допрос и не нужный формализм, а не нормальная история. Ранее максимум, что было, это отпечатки на границе и все. Венгры при поездке из Сербии таким не занимаются, итальянцы кстати тоже при прилете из нешенгена. Им вообще пофиг. У меня это далеко не первая поездка в шенген, есть с чем сравнить. Так что преуменьшением и обесцениванием существующих сложностей по факту занимаетесь только вы.Почему нет онлайн регистрации если нешенген- шенген?
Напишите в спортлото, то есть в WizzAir. При вбивании данных паспортов на их портале при "регистрации" на почту приходит .pdf с отметкой "ЭТО НЕ ПОСАДОЧНЫЙ ТАЛОН". Весь Винский этим исписан.Австрия выдавала Шенген супруги?
Рекомендую перечитать выше написанное, чтоб впредь не задавать глупых вопросов.
Вы правила почитайте в ту паспортную зону, прежде чем советы выдавать другим.
Затем правила авиакомпаний в части проверки виз у пассажиров.
И термин "допрос" выучите, прежде чем его использовать.
А уже потом, может, и подискутируем.
Давайте предметно. В правилах визового кодекса все четко написано. Проверка броней отелей это формализм и допрос, а ваши советы давайте не очень смышленным родителям, которые видимо вас не смогли выучить, воспитать и дать нормальное образование.
Май 23го, Швеция, Малме, прилёт был из Северной Македонии, шенген Франции (и первый въезд был во Францию, но по факту в другом месте останавливался, чем отель при при подаче на визу) допрос порядка 2 часов, ночь, отдельное помещение, вся смена допрашивала по очереди, 8-9 человек.. Разыгрывали плохих/хороших пограничников, с эмоциями, какими-то смешными предъявами, типа зачем у Вас есть вторая сим карта, или просили разъяснять рисунки в ежедневники - на грани крика и тыкания в лицо разговор.. думаю легко могли отказ во въезде поставить..
Пропустили в итоге)
Так а что в итоге то? Какова был причина задержания?
Багаж (если он был) обыскивали?
"и первый въезд был во Францию, но по факту в другом месте останавливался, чем отель при при подаче на визу" - так это никто не проверяет, если только вы не преступник.
Я подавался на испанский шенген с документами на поездку в ноябре 2022, я впервые въехал в Испанию летом 2023.
В Мадриде никто вообще ничего не спросил, хотя я заготовил обратные билеты, бронь на гостиницу и даже страховку .
Ноль интреса. Пальчики приложил и адьос
.
Ну их можно понять, им тяжело как никому.
Ну и чего теперь, Альфа банк деньги вернет?
https://vc.ru/claim/756091-alfa-kapital-kinul-na-evro
Всё случается, зараза, даже пересмотр отказа.
О, это про меня!