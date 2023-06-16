Деньги
Маша Цепелева

Путин предложил ввести амнистию по валютным нарушениям и KPI для вузов по занятости выпускников Статьи редакции

Владимир Путин выступил на ПМЭФ в Санкт-Петербурге, где перечислил предложения для бизнеса и поделился мнением о развитии экономики страны.

  • Путин считает, что надо ввести аминистию для бизнеса за «вынужденные» нарушения валютного законодательства. Пока на наказания действует мораторий. «[Надо] полностью закрыть этот вопрос, чтобы потом не было никаких оснований притягивать бизнес к ответственности, что называется, задним числом», — отметил Путин. Он добавил, что мораторий на штрафы за нарушения из-за «внешних недружественных действий» продлят на 2024 год.
  • Он также предложил отменить проверки бизнеса, если тот «не связан с высокими рисками причинения вреда гражданам или окружающей среде». В этом случае «достаточно профилактических мероприятий».
  • Для вузов и техникумов Путин предложил ввести показатели эффективности — по качеству занятости выпускников, а также пятилетние планы по востребованности специалистов.
  • По словам Путина, российские представители бизнеса «всё чаще просят не пускать блуждающие иностранные компании назад». Но «если ушедшие иностранные компании захотят вернуться, Россия не будет для них закрывать двери и будет создавать условия для их работы».
  • Он также считает, что экономическая стратегия, выбранная во втором квартале 2022 года, сработала. «В апреле [2023 года] российский ВВП вырос на 3,3% в годовом выражении, а по итогам года он должен прибавить более 1%. Рост ВВП составит до 1,5%, а возможно, и до 2% год к году».
  • Минимальный размер оплаты труда к 2023 году должен увеличиться минимум в два раза в номинальном выражении, «что станет дополнительным стимулом для роста зарплат по стране в целом». С 1 января 2024 года МРОТ проиндексируют на 18,5%. В 2023 году МРОТ составляет 16 242 рубля в месяц.
  • Путин поручил до конца 2023 года ускорить процесс переезда компаний, зарегистрированных за рубежом, упростить процедуры для этого и «защитить права россиян, которые владеют активами через зарубежные структуры».
Фото «РИА Новости»

#новость #пмэф2023

3104 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
57 комментариев
Написать комментарий...
 Kelerius
Для вузов и техникумов Путин предложил ввести показатели эффективности — по качеству занятости выпускников, а также пятилетние планы по востребованности специалистов.

Это кстати неплохое предложение)

Ответить
Развернуть ветку
Elnar I

Интересно сколько баллов (в минус) дадут за каждого переехавшего в недружественные страны :)

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Bravemoon

И чем региональный медунивер виноват, что я по специальности не работаю? Это надо с глав регионов спрашивать

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Вадим Д.
KPI для вузов по занятости выпускников

Эээ... Вопросики! Каким образом ВУЗ будет нести ответственность за занятость возможно бездарных и почти наверняка невостребованных на рынке труда орд экономистов и юристов?

Ответить
Развернуть ветку
Kelerius

А нефиг у себя в инженерных вузах открывать факультеты юриспруденции

Ответить
Развернуть ветку
5 комментариев
Арам Манучарян

А «возможно бездарных» было обидно..

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Nikolai

Kpi устаревшая методика, должны на okr переходить для вузов, в рамках okr задача четко сформулирована и вызовы понятны ))

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Андрей Донской

Надо не KPI для вузов делать, а гибкую, современную программу, которая будет гарантировать этот KPI по определению. Пока изменение программы у нас согласуется через миллион структур и в течение пятнадцати лет, никакой гибкости и выполненного KPI не будет.

Ответить
Развернуть ветку
Церетели

Лично в моём ВУЗе программа менялась каждые год-два.

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Кайгородов

Путин красавчег!

Ответить
Развернуть ветку
Sergey Gnezdilov

Курьер с ключами от новой Лады уже в пути! Всего хорошего вам!

Ответить
Развернуть ветку
Nasha Rasha

https://youtube.com/shorts/QjziBf3_VYk?feature=share3

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Тесла-канадец
Рост ВВП составит до 1,5%, а возможно, и до 2% год к году

Сказочник. Чел реально не шарит ни в экономике ни в военном деле.
Рост ввп за счёт войны обернётся сильным падением как только деньги в кубышке закончится.

Ответить
Развернуть ветку
Игорь Худолей

А вот и эксперты с форума интернет поймали, каково будет падение и в каком году, что б быть готовым?

Ответить
Развернуть ветку
Pedal Horse Mashineries Inc

И экономист тупой и вояка никакой, а сидит долго и крепко. Какой-то диссонанс.

Ответить
Развернуть ветку
Фоксик

Так у него и дефицит бюджета небольшой

Ответить
Развернуть ветку
Вася Пражкин

Хотел съерничать, но так хорошо, как у Вовы у меня не получится. Снимаю шляпу, так сказать.

Ответить
Развернуть ветку
Nasha Rasha

https://youtube.com/shorts/QjziBf3_VYk?feature=share3

Ответить
Развернуть ветку
Ребят вы издеваетесь?

Момент с видео про Украинцев, конечно, фееричный

Ответить
Развернуть ветку
Зеленый самолетик

Получается что все хорошо и волноваться не о чем?

Ответить
Развернуть ветку
Вася Пражкин

А чего волноваться - пятница, лето.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Alex Shevchenko

"Русское радио..."

Ответить
Развернуть ветку
Kristina Samoilova

волнение ничем не поможет ,так что не забиваем голову

Ответить
Развернуть ветку
Paul Brezcuu

Этот форум такая кринжатина для душевно больных)

Ответить
Развернуть ветку
Церетели

VC - это не форум, а "крупнейшая в рунете платформа для предпринимателей и высококвалифицированных специалистов малых, средних и крупных компаний". В остальном согласен.

Ответить
Развернуть ветку
Oleg Shirochenkov
Минимальный размер оплаты труда к 2023 году должен увеличиться минимум в два раза в номинальном выражении. С 1 января 2024 года МРОТ проиндексируют на 18,5%. В 2023 году МРОТ составляет 16 242 рубля в месяц. 

Чиво?!
32 косаря МРОТ?
Для штрафов, исчисляемых в МРОТ?
Или только на 18,5% проиндексируют?
Представляю жопу в регионах, если МРОТ 32 будет.

Ответить
Развернуть ветку
Vik

Ошибка вроде, в 2 раза - это про 2030 год.

Ответить
Развернуть ветку
Syrex

так инфляция же. за последние 7 лет только официальная инфляция была 46.95 %, то есть если бы в 2016 МРОТ был 10к, а сейчас 15к, то это он считай не изменился вообще. по реальным же ценам инфляция ещё больше, так что увеличение МРОТ в 2 раза за 7 лет - это фактически даже с официальной инфляцией означает увеличение МРОТ лишь на треть, а по факту ещё меньше

Ответить
Развернуть ветку
Владимир Лопатин
Ответить
Развернуть ветку
Ла Ма

"Минимальный размер оплаты труда к 2023 году должен увеличиться минимум в два раза в номинальном выражении..."
Дед ещё в 22 году живёт.

Ответить
Развернуть ветку
Александр Озерцов

Интересно, сперва инвесторов ВТБ кинули, есть большие подозрения, что акции - тютю и ВТБ просто ими закрывал свои проблемы с валютой, а теперь просто "давайте забудем, было и было"??
Обожаю правосудие в РФ!

Ответить
Развернуть ветку
Рулон Обоев

Зная плешивого и его клоунские дырявые инициативы, всё будет реализовано, как обычно, через жопу

Ответить
Развернуть ветку
Jami Johnson

У нас так все делается, другого ожидать и не стоит

Ответить
Развернуть ветку
Neutron

по занятости выпускников это не к вузам, а к государству.

Ответить
Развернуть ветку
Ira Leonova

Какие нарушения можно считать вынужденными?

Ответить
Развернуть ветку
Astas Jr

KPI для вузов по занятости выпускников это годнота

Ответить
Развернуть ветку
Boris Treukhov

Да на самом деле давно система есть, которая считает отчисления работодателей выпускников по ВУЗам и направлениям подготовки - осталось только включить(инфа вся есть в СМЭВ).
А еще лучше смотреть насколько зарплата выпускника выше среднего по региону и тогда бюджетные места перераспределять.

Ответить
Развернуть ветку
Макс Мартин

Владимир Владимирович, у меня шампанское на балконе уже столько лет ждет. Хорош играть в МакКлауда, порадуй граждан.

Ответить
Развернуть ветку
Юрий Подшибякин

"KPI для вузов по занятости выпускников"- удумают же такое

Ответить
Развернуть ветку
Борис Интеграторов

Мой президент!

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
57 комментариев
null