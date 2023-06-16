Путин предложил ввести амнистию по валютным нарушениям и KPI для вузов по занятости выпускников Статьи редакции
Владимир Путин выступил на ПМЭФ в Санкт-Петербурге, где перечислил предложения для бизнеса и поделился мнением о развитии экономики страны.
- Путин считает, что надо ввести аминистию для бизнеса за «вынужденные» нарушения валютного законодательства. Пока на наказания действует мораторий. «[Надо] полностью закрыть этот вопрос, чтобы потом не было никаких оснований притягивать бизнес к ответственности, что называется, задним числом», — отметил Путин. Он добавил, что мораторий на штрафы за нарушения из-за «внешних недружественных действий» продлят на 2024 год.
- Он также предложил отменить проверки бизнеса, если тот «не связан с высокими рисками причинения вреда гражданам или окружающей среде». В этом случае «достаточно профилактических мероприятий».
- Для вузов и техникумов Путин предложил ввести показатели эффективности — по качеству занятости выпускников, а также пятилетние планы по востребованности специалистов.
- По словам Путина, российские представители бизнеса «всё чаще просят не пускать блуждающие иностранные компании назад». Но «если ушедшие иностранные компании захотят вернуться, Россия не будет для них закрывать двери и будет создавать условия для их работы».
- Он также считает, что экономическая стратегия, выбранная во втором квартале 2022 года, сработала. «В апреле [2023 года] российский ВВП вырос на 3,3% в годовом выражении, а по итогам года он должен прибавить более 1%. Рост ВВП составит до 1,5%, а возможно, и до 2% год к году».
- Минимальный размер оплаты труда к 2023 году должен увеличиться минимум в два раза в номинальном выражении, «что станет дополнительным стимулом для роста зарплат по стране в целом». С 1 января 2024 года МРОТ проиндексируют на 18,5%. В 2023 году МРОТ составляет 16 242 рубля в месяц.
- Путин поручил до конца 2023 года ускорить процесс переезда компаний, зарегистрированных за рубежом, упростить процедуры для этого и «защитить права россиян, которые владеют активами через зарубежные структуры».
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Это кстати неплохое предложение)
Интересно сколько баллов (в минус) дадут за каждого переехавшего в недружественные страны :)
И чем региональный медунивер виноват, что я по специальности не работаю? Это надо с глав регионов спрашивать
Эээ... Вопросики! Каким образом ВУЗ будет нести ответственность за занятость возможно бездарных и почти наверняка невостребованных на рынке труда орд экономистов и юристов?
А нефиг у себя в инженерных вузах открывать факультеты юриспруденции
А «возможно бездарных» было обидно..
Kpi устаревшая методика, должны на okr переходить для вузов, в рамках okr задача четко сформулирована и вызовы понятны ))
Надо не KPI для вузов делать, а гибкую, современную программу, которая будет гарантировать этот KPI по определению. Пока изменение программы у нас согласуется через миллион структур и в течение пятнадцати лет, никакой гибкости и выполненного KPI не будет.
Лично в моём ВУЗе программа менялась каждые год-два.
Путин красавчег!
Курьер с ключами от новой Лады уже в пути! Всего хорошего вам!
https://youtube.com/shorts/QjziBf3_VYk?feature=share3
Сказочник. Чел реально не шарит ни в экономике ни в военном деле.
Рост ввп за счёт войны обернётся сильным падением как только деньги в кубышке закончится.
А вот и эксперты с форума интернет поймали, каково будет падение и в каком году, что б быть готовым?
И экономист тупой и вояка никакой, а сидит долго и крепко. Какой-то диссонанс.
Так у него и дефицит бюджета небольшой
Хотел съерничать, но так хорошо, как у Вовы у меня не получится. Снимаю шляпу, так сказать.
https://youtube.com/shorts/QjziBf3_VYk?feature=share3
Момент с видео про Украинцев, конечно, фееричный
Получается что все хорошо и волноваться не о чем?
А чего волноваться - пятница, лето.
"Русское радио..."
волнение ничем не поможет ,так что не забиваем голову
Этот форум такая кринжатина для душевно больных)
VC - это не форум, а "крупнейшая в рунете платформа для предпринимателей и высококвалифицированных специалистов малых, средних и крупных компаний". В остальном согласен.
Чиво?!
32 косаря МРОТ?
Для штрафов, исчисляемых в МРОТ?
Или только на 18,5% проиндексируют?
Представляю жопу в регионах, если МРОТ 32 будет.
Ошибка вроде, в 2 раза - это про 2030 год.
так инфляция же. за последние 7 лет только официальная инфляция была 46.95 %, то есть если бы в 2016 МРОТ был 10к, а сейчас 15к, то это он считай не изменился вообще. по реальным же ценам инфляция ещё больше, так что увеличение МРОТ в 2 раза за 7 лет - это фактически даже с официальной инфляцией означает увеличение МРОТ лишь на треть, а по факту ещё меньше
"Минимальный размер оплаты труда к 2023 году должен увеличиться минимум в два раза в номинальном выражении..."
Дед ещё в 22 году живёт.
Интересно, сперва инвесторов ВТБ кинули, есть большие подозрения, что акции - тютю и ВТБ просто ими закрывал свои проблемы с валютой, а теперь просто "давайте забудем, было и было"??
Обожаю правосудие в РФ!
Зная плешивого и его клоунские дырявые инициативы, всё будет реализовано, как обычно, через жопу
У нас так все делается, другого ожидать и не стоит
по занятости выпускников это не к вузам, а к государству.
Какие нарушения можно считать вынужденными?
KPI для вузов по занятости выпускников это годнота
Да на самом деле давно система есть, которая считает отчисления работодателей выпускников по ВУЗам и направлениям подготовки - осталось только включить(инфа вся есть в СМЭВ).
А еще лучше смотреть насколько зарплата выпускника выше среднего по региону и тогда бюджетные места перераспределять.
Владимир Владимирович, у меня шампанское на балконе уже столько лет ждет. Хорош играть в МакКлауда, порадуй граждан.
"KPI для вузов по занятости выпускников"- удумают же такое
Мой президент!