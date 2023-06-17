День 479: «АвтоВАЗ» решил привлечь к работе заключённых, ЦБ запустит оплату в магазинах по лицу до конца 2023-го Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 17-19 июня: доллар — 83,64 рубля (на 32 копейки меньше, чем 16 июня), евро — 91,63 рублей (на 67 копеек больше).
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 84,82 рубля.
Кто и как адаптируется
ЦБ в 2023 году запланировал запустить оплату в магазинах по лицу за покупки до определенной суммы, заявила первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова на ПМЭФ. В проекте будет участвовать Центр биометрических технологий и Национальная система платежных карт.
Комиссия для магазинов за приём оплаты в цифровых рублях составит не более 0,3%, рассказала Скоробогатова в интервью РБК: «Это на каком-то втором этапе, когда уже будет более активно пилотироваться цифровой рубль».
В июле 2023-го «Автодор» обсудит рост тарифов на проезд по платным автодорогам, заявил в интервью РБК председатель правления госкомпании Вячеслав Петушенко. Насколько могут быть увеличены тарифы, он не сказал. В последний раз «Автодор» индексировал цены в феврале 2023 года.
Аудитория российской платформы коротких вертикальных видео Yappy в 2023 году выросла до 11 млн пользователей, в приложении публикуют контент более 2 млн человек, сообщил ТАСС гендиректор Yappy Данила Овчаров.
Какие есть проблемы и трудности
«АвтоВАЗ» для увеличения производства может привлечь на завод в Тольятти осужденных к принудительным работам, заявил на ПМЭФ глава компании Максим Соколов. «Мы планируем увеличить выпуск объемов нашей продукции на 20%, мощность наших конвейеров позволяет, но чтобы увеличивалась скорость, должны быть дополнительные рабочие руки. Этих рук как раз не хватает. <...> Мы используем все инструменты, чтобы в следующем году привлечь дополнительно около 4 тысяч человек на площадку в Тольятти для увеличения выпуска нашей продукции». Из них заключённых будет «может быть, сотня, две».
Новости предыдущего дня, 16 июня — здесь.
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Хорошее решение. АвтоТаз, собранный руками принудчиков, которым на качество поебать, пробьёт очередное дно.
Сейчас прибегут, объяснят, почему это хорошо. на крайняк скажут "работников больше, плохо что ли"
Давайте начнем с того, что плохого?
А то так никто и не прибежал
ТАЗ это плохо!
А автоЗАК им собирать не доверят.
Ну вот когда возьмут новенькую лада аура за 2+ ляма, пусть набегут и расскажут какая она топ за свои деньги. А мы за них порадуемся.
РЫНОЧЕК ПОРЕШАЛ (ой, или мы таки не дождемся такого коммента от лахтоботов с марио на аватарках?)
а место на конвейере будет зависеть от статьи?
Донатеров ФБК отправят в бухгалтерию.
А какая энергетика будет у этих машин, которым уже давно на пенсию пора(((
Когда не желают западных ценностей и технологии, то не удивительно. Вместо того, чтоб сказать несколько сладких слов западным, накопленные знания и деньги потратить на развитие страны, экономики и за благополучия народа, некоторые товарищи выбрали другой путь и получили, то что на лицо.
Будут делать подвеску из хлебного мякиша
Зеки прям нарасхват в этом году, я так подозреваю, поэтому количество уголовок за всякую хуйню растет. Рабы - основа будущего страны!
Рабы — это скрепы.
Сажаешь большинство россиян в тюрьму под надуманными предлогами. Привлекаешь заключенных к работе на заводе за еду. Продаешь результат их работы зарубеж либо тем, кто еще не сел. Profit.
"ЦБ в 2023 году запланировал запустить оплату в магазинах по лицу"
Ха-ха представляю вечно небритых алкашей с пропитыми харями, которые пытаются оплатить лицом в виноводочных...
Цифровым рублём
А чо, норм. Суёшь рожу в сканер а там Чат гопоты говорит что тебе выдать - бухло или сервелат.
Рабская сила это рывок.
Прорыв.
Раз уж покупать по лицу, то можно и ща е-баллы (-:
С нетерпением ждали 479 дня и вот пришла. Радуйся народ.
Ты старый уже и просто забыл, что всё идёт по плану.
А заключённых то хватит?
Или новых решили наскирдовать?
Сняли с конвейера и за решетку.
Скрутили в КБ и за колючку.
Скорый суд, приговор и выньте-надте!
Вы в Хопре и работаете на том же месте за тарелку супа!
Профит!
сидеть в нашей колонии - большая честь! на автоваз устраивают!
Всё во имя человека!
Всё на благо человека!
И мы знаем этого человека!
Кто с детства каждому знаком,
Кто не ученый, не поэт,
А покорил весь белый свет.
Кого повсюду узнают,
Скажите, как его зовут?
Буратино?
"Мы планируем увеличить выпуск объемов нашей продукции на 20%"
А что такой большой спрос на тазики?
Предлагаю такую новость:
Из заявлений Путина.
1. Россия увеличит расходы на оборону.
2. Россия слезла с нефтяной иглы.
3. Россия будет расширять свободу предпринимательства.
4. Западные ТНК в России будут замещены российским бизнесом.
Основной лейтмотив выступления.
1. Расчет Запада на крах российской экономики рухнул. Это просчет Запада.
2. Российская экономика восстанавливается и развивается быстрее чем ожидали на Западе и у нас в стране.
3. Экономический курс после начала СВО в целом себя оправдал и будет служить фундаментом для дальнейшего развития.
4. Россия не будет идти к автаркии, а будет сохранять и расширять торгово-экономические связи с внешним миром.
5. Стабильная экономическая ситуация позволит России успешно противостоять Западу и обеспечивать СВО.
Мне понравился тезис про рекордно низкую безработицу. Просто хрестоматийный. Можно ставить в один ряд с "омоложением" научных кадров, после ковида.
А что не так? Я не знаю никого кто не может работу найти. У меня таких знакомых нет.
Значит вы не живёте в маленьком городе.
Я живу в пригороде Владивостока
Я живу в городе где население 90 тысяч человек, тут у нас есть шахта и 2 завода, куда можно попасть только по связям, остались только вахты или продавцы...
Не верю.
Это слишком маленькая выборка) у меня даже в айти есть знакомые, которых уволили/сократили и сейчас они не могут найти работу без даунгрейда по зарплате в 1.5-2 раза
Вопрос безработицы это, я думаю, вопрос для размышления. Как говорится надо было в гинекологи идти: всегда при деньгах и руки в тепле.
Многие хотят быть айтишниками или ещё кем-то но призвание в другом. Нужно учится быть мобильнее. Нет работы здесь - переезжай туда где есть. Или пробуй что-то ещё. Не обязательно радикально менять сферу деятельности. Можно тупо из Pyton разраба перейти к коммерсам на 1С писать. например. Искать надо...
Все так. А если объявить вторую волну мобилизации, то еще и переманивать будут, всех, вплоть до бухариков.
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и села на иглу Китая. Аха-ха-ха.
Р, автоваз наконец-то прекратил делать вид, что является нормальным производством, теперь всё встанет на свои места. Автовёдра будут собирать те, кто не может шить рукавицы и валить лес.
похоронили что ли его уже :(
бедное нечто. нет, я понимаю что привлекать зеков к труду это скорее благо, но конкретно тут - лучше уж закопать.
А почему нет? У меня батя накосячил в своё время. Посадили. Потом отправили в Хабаровск на химию. Там устроился в Хабэнерго, проработал пол жизни, стал уважаемым ветераном. А мог бы остаться уркой если бы не дали шанс.
не, повторюсь, я в принципе за исправительный труд. тем более, если удастся по профессии. это лучше чем уркой становиться.
а вот с автовазом конкретно - будет беда. и так хуета растеряла всех работников, делает машины по неадекватным ценам, так теперь еще качество снизится.
хотя казалось бы.
Не факт что снизится :-) Это невозможно.
ну почему же
Классная тачка. Эко.
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Ожидаемо из всех новостей одна тема для реакции :-)