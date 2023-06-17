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Фото «РИА Новости»

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 17-19 июня: доллар — 83,64 рубля (на 32 копейки меньше, чем 16 июня), евро — 91,63 рублей (на 67 копеек больше).

Курсы на Мосбирже: доллар — 84,13 рубля, евро — 91,65 рубля.

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Курсы на Forex на 17 июня: доллар — 83,63 рубля, евро — 91,40 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 84,82 рубля.

Кто и как адаптируется

ЦБ в 2023 году запланировал запустить оплату в магазинах по лицу за покупки до определенной суммы, заявила первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова на ПМЭФ. В проекте будет участвовать Центр биометрических технологий и Национальная система платежных карт.

Комиссия для магазинов за приём оплаты в цифровых рублях составит не более 0,3%, рассказала Скоробогатова в интервью РБК: «Это на каком-то втором этапе, когда уже будет более активно пилотироваться цифровой рубль».

В июле 2023-го «Автодор» обсудит рост тарифов на проезд по платным автодорогам, заявил в интервью РБК председатель правления госкомпании Вячеслав Петушенко. Насколько могут быть увеличены тарифы, он не сказал. В последний раз «Автодор» индексировал цены в феврале 2023 года.

Аудитория российской платформы коротких вертикальных видео Yappy в 2023 году выросла до 11 млн пользователей, в приложении публикуют контент более 2 млн человек, сообщил ТАСС гендиректор Yappy Данила Овчаров.

Какие есть проблемы и трудности

«АвтоВАЗ» для увеличения производства может привлечь на завод в Тольятти осужденных к принудительным работам, заявил на ПМЭФ глава компании Максим Соколов. «Мы планируем увеличить выпуск объемов нашей продукции на 20%, мощность наших конвейеров позволяет, но чтобы увеличивалась скорость, должны быть дополнительные рабочие руки. Этих рук как раз не хватает. <...> Мы используем все инструменты, чтобы в следующем году привлечь дополнительно около 4 тысяч человек на площадку в Тольятти для увеличения выпуска нашей продукции». Из них заключённых будет «может быть, сотня, две».