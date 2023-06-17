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Деньги
Маша Цепелева

День 479: «АвтоВАЗ» решил привлечь к работе заключённых, ЦБ запустит оплату в магазинах по лицу до конца 2023-го Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Фото «РИА Новости»

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 17-19 июня: доллар — 83,64 рубля (на 32 копейки меньше, чем 16 июня), евро — 91,63 рублей (на 67 копеек больше).

Курсы на Мосбирже: доллар — 84,13 рубля, евро — 91,65 рубля.

Курсы на Forex на 17 июня: доллар — 83,63 рубля, евро — 91,40 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 84,82 рубля.

Кто и как адаптируется

ЦБ в 2023 году запланировал запустить оплату в магазинах по лицу за покупки до определенной суммы, заявила первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова на ПМЭФ. В проекте будет участвовать Центр биометрических технологий и Национальная система платежных карт.

Комиссия для магазинов за приём оплаты в цифровых рублях составит не более 0,3%, рассказала Скоробогатова в интервью РБК: «Это на каком-то втором этапе, когда уже будет более активно пилотироваться цифровой рубль».

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В июле 2023-го «Автодор» обсудит рост тарифов на проезд по платным автодорогам, заявил в интервью РБК председатель правления госкомпании Вячеслав Петушенко. Насколько могут быть увеличены тарифы, он не сказал. В последний раз «Автодор» индексировал цены в феврале 2023 года.

Аудитория российской платформы коротких вертикальных видео Yappy в 2023 году выросла до 11 млн пользователей, в приложении публикуют контент более 2 млн человек, сообщил ТАСС гендиректор Yappy Данила Овчаров.

Какие есть проблемы и трудности

«АвтоВАЗ» для увеличения производства может привлечь на завод в Тольятти осужденных к принудительным работам, заявил на ПМЭФ глава компании Максим Соколов. «Мы планируем увеличить выпуск объемов нашей продукции на 20%, мощность наших конвейеров позволяет, но чтобы увеличивалась скорость, должны быть дополнительные рабочие руки. Этих рук как раз не хватает. <...> Мы используем все инструменты, чтобы в следующем году привлечь дополнительно около 4 тысяч человек на площадку в Тольятти для увеличения выпуска нашей продукции». Из них заключённых будет «может быть, сотня, две».

Новости предыдущего дня, 16 июня — здесь.

#новость

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Василий Алибабаевич

Хорошее решение. АвтоТаз, собранный руками принудчиков, которым на качество поебать, пробьёт очередное дно.

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Роман Вячеславович

Сейчас прибегут, объяснят, почему это хорошо. на крайняк скажут "работников больше, плохо что ли"

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Алеоп

Давайте начнем с того, что плохого?
А то так никто и не прибежал

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Makar

ТАЗ это плохо!

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S1m0ne

А автоЗАК им собирать не доверят.

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Василий Алибабаевич

Ну вот когда возьмут новенькую лада аура за 2+ ляма, пусть набегут и расскажут какая она топ за свои деньги. А мы за них порадуемся.

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Невкусно и грустно

РЫНОЧЕК ПОРЕШАЛ (ой, или мы таки не дождемся такого коммента от лахтоботов с марио на аватарках?)

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BblCMOPK HACMOPKA

а место на конвейере будет зависеть от статьи?

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Alexander Golubev

Донатеров ФБК отправят в бухгалтерию.

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Vlad

А какая энергетика будет у этих машин, которым уже давно на пенсию пора(((

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Илья Попов

Когда не желают западных ценностей и технологии, то не удивительно. Вместо того, чтоб сказать несколько сладких слов западным, накопленные знания и деньги потратить на развитие страны, экономики и за благополучия народа, некоторые товарищи выбрали другой путь и получили, то что на лицо.

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Сучий сын

Будут делать подвеску из хлебного мякиша

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ingeniare

Зеки прям нарасхват в этом году, я так подозреваю, поэтому количество уголовок за всякую хуйню растет. Рабы - основа будущего страны!

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Аккаунт разморожен

Рабы — это скрепы.

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Аккаунт разморожен

Сажаешь большинство россиян в тюрьму под надуманными предлогами. Привлекаешь заключенных к работе на заводе за еду. Продаешь результат их работы зарубеж либо тем, кто еще не сел. Profit.

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Makar

"ЦБ в 2023 году запланировал запустить оплату в магазинах по лицу"
Ха-ха представляю вечно небритых алкашей с пропитыми харями, которые пытаются оплатить лицом в виноводочных...

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Василий Алибабаевич

Цифровым рублём

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Алексей С

А чо, норм. Суёшь рожу в сканер а там Чат гопоты говорит что тебе выдать - бухло или сервелат.

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Ben

Рабская сила это рывок.
Прорыв.

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Вадим Д.

Раз уж покупать по лицу, то можно и ща е-баллы (-:

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Илья Попов

С нетерпением ждали 479 дня и вот пришла. Радуйся народ.

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Александр Голубев

Ты старый уже и просто забыл, что всё идёт по плану.

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Александр Голубев

А заключённых то хватит?
Или новых решили наскирдовать?
Сняли с конвейера и за решетку.
Скрутили в КБ и за колючку.
Скорый суд, приговор и выньте-надте!
Вы в Хопре и работаете на том же месте за тарелку супа!
Профит!

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Роман Вячеславович

сидеть в нашей колонии - большая честь! на автоваз устраивают!

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Александр Голубев

Всё во имя человека!
Всё на благо человека!
И мы знаем этого человека!

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Василий Алибабаевич

Кто с детства каждому знаком,
Кто не ученый, не поэт,
А покорил весь белый свет.
Кого повсюду узнают,
Скажите, как его зовут?

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Алексей С

Буратино?

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Makar

"Мы планируем увеличить выпуск объемов нашей продукции на 20%"
А что такой большой спрос на тазики?

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Алексей С

Предлагаю такую новость:

Из заявлений Путина.

1. Россия увеличит расходы на оборону.
2. Россия слезла с нефтяной иглы.
3. Россия будет расширять свободу предпринимательства.
4. Западные ТНК в России будут замещены российским бизнесом.

Основной лейтмотив выступления.

1. Расчет Запада на крах российской экономики рухнул. Это просчет Запада.
2. Российская экономика восстанавливается и развивается быстрее чем ожидали на Западе и у нас в стране.
3. Экономический курс после начала СВО в целом себя оправдал и будет служить фундаментом для дальнейшего развития.
4. Россия не будет идти к автаркии, а будет сохранять и расширять торгово-экономические связи с внешним миром.
5. Стабильная экономическая ситуация позволит России успешно противостоять Западу и обеспечивать СВО.

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Андрей Новиков

Мне понравился тезис про рекордно низкую безработицу. Просто хрестоматийный. Можно ставить в один ряд с "омоложением" научных кадров, после ковида.

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Алексей С

А что не так? Я не знаю никого кто не может работу найти. У меня таких знакомых нет.

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Антон Козак

Значит вы не живёте в маленьком городе.

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Алексей С

Я живу в пригороде Владивостока

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Антон Козак

Я живу в городе где население 90 тысяч человек, тут у нас есть шахта и 2 завода, куда можно попасть только по связям, остались только вахты или продавцы...

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Алексей С

Не верю.

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jonewayne

Это слишком маленькая выборка) у меня даже в айти есть знакомые, которых уволили/сократили и сейчас они не могут найти работу без даунгрейда по зарплате в 1.5-2 раза

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Алексей С

Вопрос безработицы это, я думаю, вопрос для размышления. Как говорится надо было в гинекологи идти: всегда при деньгах и руки в тепле.
Многие хотят быть айтишниками или ещё кем-то но призвание в другом. Нужно учится быть мобильнее. Нет работы здесь - переезжай туда где есть. Или пробуй что-то ещё. Не обязательно радикально менять сферу деятельности. Можно тупо из Pyton разраба перейти к коммерсам на 1С писать. например. Искать надо...

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Сергей С.

Все так. А если объявить вторую волну мобилизации, то еще и переманивать будут, всех, вплоть до бухариков.

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Аккаунт разморожен
Россия слезла с нефтяной иглы.

и села на иглу Китая. Аха-ха-ха.

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Вадим Д.

Р, автоваз наконец-то прекратил делать вид, что является нормальным производством, теперь всё встанет на свои места. Автовёдра будут собирать те, кто не может шить рукавицы и валить лес.

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Leonid Bushuev

похоронили что ли его уже :(
бедное нечто. нет, я понимаю что привлекать зеков к труду это скорее благо, но конкретно тут - лучше уж закопать.

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Алексей С

А почему нет? У меня батя накосячил в своё время. Посадили. Потом отправили в Хабаровск на химию. Там устроился в Хабэнерго, проработал пол жизни, стал уважаемым ветераном. А мог бы остаться уркой если бы не дали шанс.

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Leonid Bushuev

не, повторюсь, я в принципе за исправительный труд. тем более, если удастся по профессии. это лучше чем уркой становиться.
а вот с автовазом конкретно - будет беда. и так хуета растеряла всех работников, делает машины по неадекватным ценам, так теперь еще качество снизится.
хотя казалось бы.

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Алексей С

Не факт что снизится :-) Это невозможно.

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Дмитрий Кедов

ну почему же

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Алексей С

Классная тачка. Эко.

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Алексей С

Ожидаемо из всех новостей одна тема для реакции :-)

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