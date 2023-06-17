Сервис выходцев из России Cattle Care для видеонаблюдения за коровами и анализа данных привлёк $530 тысяч Статьи редакции
С оценкой в $15 млн.
- Американский стартап Cattle Care привлёк $530 тысяч, информацию об инвестициях обнаружил журналист и автор Telegram-канала The Edinorog Дмитрий Филонов.
- Инвесторами стали фонды I2BF, SPC Capital, Big Art и несколько бизнес-ангелов. Данные подтвердил один из сооснователей Артём Тиманов, он добавил, что в ближайшее время «планируют закрыть ещё несколько чеков».
Стартап начал работу в 2017 году, второй сооснователь — Илья Колин — занимался до запуска продажей оборудования для фермерских хозяйств и датчиков движения для коров.
- Cattle Care придумал технологию для видеонаблюдения за коровами на фермах и анализа записей с помощью компьютерного зрения. Это помогает контролировать доение и кормление, вовремя лечить животных, что в итоге ведёт к повышению надоев и росту выручки ферм. По собственным данным компании, с ней сотрудничают 55 ферм, у которых около 187 тысяч коров.
- По данным Crunchbase, с момента основания компания привлекла $2,1 млн.
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Полезная, видно, штука, успеха!
За коровами глаз да глаз нужен (-:
Побольше бы таких проектов, которые не космолеты и воздушные замки, а что-то более приземлённое
Искренне желаю успехов компании
надо еще туда встроить систему распознавания коровьих лиц чтобы не перепутать
Из статьи по ссылке
Оказалось, что у коров практически уникальный окрас, поэтому их легко идентифицировать
а если ее использовать на людях она будет работать?
Вот это я понимаю! Не то что очередной Crypto-NFT-AI-X
Нужная вещь. Чтобы не вытворяли ничего