Деньги
Маша Цепелева

Сервис выходцев из России Cattle Care для видеонаблюдения за коровами и анализа данных привлёк $530 тысяч Статьи редакции

С оценкой в $15 млн.

  • Американский стартап Cattle Care привлёк $530 тысяч, информацию об инвестициях обнаружил журналист и автор Telegram-канала The Edinorog Дмитрий Филонов.
  • Инвесторами стали фонды I2BF, SPC Capital, Big Art и несколько бизнес-ангелов. Данные подтвердил один из сооснователей Артём Тиманов, он добавил, что в ближайшее время «планируют закрыть ещё несколько чеков».

  • Стартап начал работу в 2017 году, второй сооснователь — Илья Колин — занимался до запуска продажей оборудования для фермерских хозяйств и датчиков движения для коров.

  • Cattle Care придумал технологию для видеонаблюдения за коровами на фермах и анализа записей с помощью компьютерного зрения. Это помогает контролировать доение и кормление, вовремя лечить животных, что в итоге ведёт к повышению надоев и росту выручки ферм. По собственным данным компании, с ней сотрудничают 55 ферм, у которых около 187 тысяч коров.
  • По данным Crunchbase, с момента основания компания привлекла $2,1 млн.
Будущее
Diagovchenko Dmitrii
Как мы в кризис заработали на коровах с помощью компьютерного зрения

Всем привет. Меня зовут Дима Дяговченко, я менеджер по продукту в Cattle Care. Мы помогаем фермерам больше зарабатывать с помощью компьютерного зрения. Расскажу о том, как мы нашли полезное применение новым технологиям в консервативной индустрии и сделали жизнь коров лучше.

#новость #cattlecare

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8 комментариев
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 Вадим Д.

Полезная, видно, штука, успеха!
За коровами глаз да глаз нужен (-:

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Yaroslav Tikhonov

Побольше бы таких проектов, которые не космолеты и воздушные замки, а что-то более приземлённое

Искренне желаю успехов компании

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Mary Murray

надо еще туда встроить систему распознавания коровьих лиц чтобы не перепутать

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Yaroslav Tikhonov

Из статьи по ссылке

Оказалось, что у коров практически уникальный окрас, поэтому их легко идентифицировать

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Mary Murray

а если ее использовать на людях она будет работать?

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Ivan Cato
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Алексей Подклетнов

Вот это я понимаю! Не то что очередной Crypto-NFT-AI-X

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Никита

Нужная вещь. Чтобы не вытворяли ничего

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8 комментариев
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