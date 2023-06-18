День 480: Bank of China ограничил переводы в юанях для клиентов российских банков Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 17-19 июня: доллар — 83,64 рубля (на 32 копейки меньше, чем 16 июня), евро — 91,63 рублей (на 67 копеек больше).
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 84,82 рубля.
Какие есть проблемы и трудности
Bank of China с 13 июня ограничил для клиентов российских банков переводы в юанях в банки ЕС, США, Швейцарии и Великобритании. Переводы можно осуществлять только в банки-получатели группы Bank of China.
Минифин, ЦБ и Федеральная антимонопольная служба совместно с сенаторами разработали законопроект об установлении возможного минимального лимита при покупке некоторых товаров на бирже, рассказал ТАСС вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев.
Контекст
Киностудия имени Горького не испытывает нехватки оборудования для производства фильмов, потому что успела закупить достаточное количество техники и в ближайшее время откроет две студии цифрового контента, сообщила ТАСС её гендиректор Юлиана Слащева. В конце мая РБК сообщило, что в условиях санкций киностудии не смогли найти российских аналогов зарубежному оборудованию, это грозит сокращением кинорынка на 50%.
Дистрибуторы оценили предложение Минцифры исключить смартфоны Samsung из списка товаров для параллельного импорта. «Это поможет определиться, хотят они все-таки работать в России или нет», — считает управляющий партнер группы компаний «F+ tech | Марвел» Алексей Мельников. Возможный запрет не окажет значительного влияния на российский рынок смартфонов, поскольку за последний год потребители переориентировались на китайские бренды, считает представитель МТС.
Новости предыдущего дня, 17 июня — здесь.
Сползти с нефтяной иглы и сесть на нефритовый стержень.
Для швабропочитателей это не вызовет особых проблем
Удар в псину?
Нефть за бесплатно! Россия щедрая душа.
Кто там кричал что китайцы не бояться американцев? Отзовитесь!
Китай нам брат, но США - это США
Они не боятся наверное, просто взаимовыгодно сотрудничают...
Все четко разделили, менять ресурсы папуасов на свои ширпотребные бусы за юани можно, а лезть в бизнес серьезных дядей - это извините, стойте в сторонке и ждите разрешения
Перепись ботов в разгаре
Да, трое уже плюсануло, ждем еще ваших коллег)
Это не боты, это наш цвет нации, думающая IT молодежь, болеющая против своей страны))
Против "своей страны". Если страна "своя", то почему она не делает так, как хотят граждане ее страны? Причем не самые нищие, а те кто сумел что-то заработать своим умом.
А что они хотят?
Очевидно прекращение войны и сменяемость режима.
Хорошо сказано
...на два столетия вперед.
А для тех, кто в танке, можно простым языком что там с чинабанком?
Раньше можно было отправить (если у вашего банка банк-корреспондент Bank of China) юани в любой банк мира, который работает с юанями.
Теперь отправить можно в любой банк, если это банк не: американский, европейский, британский или швейцарский.
Место в китайской уборной, дальше не пустят
Вроде вполне ожидаемо.
😆 Задняя передача включена.
Опять что-ли нож в ...
" «Это поможет определиться, хотят они все-таки работать в России или нет»"
Как перестать смеяться ...
"Возможный запрет не окажет значительного влияния на российский рынок смартфонов, поскольку за последний год потребители переориентировались на китайские бренды"
Все цензурные слова забыл ...
ЦЗИ В ПСИНУ!
Ещё один пример что люди уважают лишь силу. Экономическую или военную. Но силу.
Все россказни пропагандонов и их хозяев о братушках и дружественных странах — чушь.
Но создается стойкое впечатление, что лжецы поверили в собственные бредни. Иначе как всё это объяснить?
Глупость, предательство или ещё что-то?
Занятно, то что весь этот цирк показал на самом деле кто на нашей планетке настоящий хозяин.
Многополярный мир? Хорошая шутка!
С самсунгом хорошо. Предлагают корейцам определиться, что им важнее доли процентов, которые можно закрыть параллельным импортом в обход санкций или амеро-европейский рынок с их десятками процентов. Думаю вопрос ребром приведет к уходу бренда. И останется привычный нефтегаз в обмен на китайские бусы