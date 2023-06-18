{"id":13982,"url":"\/distributions\/13982\/click?bit=1&hash=7125bcde183ed56bd0ccaec2dcd6e6405642816c6c96cdfd591d1db0103acf7f","title":"\u041a\u0430\u043a \u0432\u044b\u0441\u0442\u0440\u043e\u0438\u0442\u044c \u044d\u0444\u0444\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u044b\u0439 \u043a\u043e\u0440\u043f\u043e\u0440\u0430\u0442\u0438\u0432\u043d\u044b\u0439 \u0430\u043a\u0441\u0435\u043b\u0435\u0440\u0430\u0442\u043e\u0440","buttonText":"","imageUuid":""}
Деньги
Маша Цепелева

День 480: Bank of China ограничил переводы в юанях для клиентов российских банков Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

731 просмотров

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 17-19 июня: доллар — 83,64 рубля (на 32 копейки меньше, чем 16 июня), евро — 91,63 рублей (на 67 копеек больше).

Курсы на Мосбирже: доллар — 84,13 рубля, евро — 91,65 рубля.

Курсы на Forex на 18 июня: доллар — 83,63 рубля, евро — 91,40 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 84,82 рубля.

Какие есть проблемы и трудности

Bank of China с 13 июня ограничил для клиентов российских банков переводы в юанях в банки ЕС, США, Швейцарии и Великобритании. Переводы можно осуществлять только в банки-получатели группы Bank of China.

Купить рекламу Отключить

Минифин, ЦБ и Федеральная антимонопольная служба совместно с сенаторами разработали законопроект об установлении возможного минимального лимита при покупке некоторых товаров на бирже, рассказал ТАСС вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев.

Контекст

Киностудия имени Горького не испытывает нехватки оборудования для производства фильмов, потому что успела закупить достаточное количество техники и в ближайшее время откроет две студии цифрового контента, сообщила ТАСС её гендиректор Юлиана Слащева. В конце мая РБК сообщило, что в условиях санкций киностудии не смогли найти российских аналогов зарубежному оборудованию, это грозит сокращением кинорынка на 50%.

Дистрибуторы оценили предложение Минцифры исключить смартфоны Samsung из списка товаров для параллельного импорта. «Это поможет определиться, хотят они все-таки работать в России или нет», — считает управляющий партнер группы компаний «F+ tech | Марвел» Алексей Мельников. Возможный запрет не окажет значительного влияния на российский рынок смартфонов, поскольку за последний год потребители переориентировались на китайские бренды, считает представитель МТС.

Новости предыдущего дня, 17 июня — здесь.

#новость

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
25 комментариев
Написать комментарий...
 Аккаунт разморожен

Сползти с нефтяной иглы и сесть на нефритовый стержень.

Ответить
Развернуть ветку
Павел Шкутко

Для швабропочитателей это не вызовет особых проблем

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Вечерний

Удар в псину?

Ответить
Развернуть ветку
Саша G

Нефть за бесплатно! Россия щедрая душа.

Ответить
Развернуть ветку
Сидор

Кто там кричал что китайцы не бояться американцев? Отзовитесь!

Китай нам брат, но США - это США

Ответить
Развернуть ветку
Makar

Они не боятся наверное, просто взаимовыгодно сотрудничают...

Ответить
Развернуть ветку
Павел Шкутко

Все четко разделили, менять ресурсы папуасов на свои ширпотребные бусы за юани можно, а лезть в бизнес серьезных дядей - это извините, стойте в сторонке и ждите разрешения

Ответить
Развернуть ветку
Dima Alexeev

Перепись ботов в разгаре

Ответить
Развернуть ветку
Иван Помидоров

Да, трое уже плюсануло, ждем еще ваших коллег)

Ответить
Развернуть ветку
WOTTAK

Это не боты, это наш цвет нации, думающая IT молодежь, болеющая против своей страны))

Ответить
Развернуть ветку
Аккаунт разморожен

Против "своей страны". Если страна "своя", то почему она не делает так, как хотят граждане ее страны? Причем не самые нищие, а те кто сумел что-то заработать своим умом.

Ответить
Развернуть ветку
WOTTAK

А что они хотят?

Ответить
Развернуть ветку
Аккаунт разморожен

Очевидно прекращение войны и сменяемость режима.

Ответить
Развернуть ветку
Dima Alexeev

Хорошо сказано

Ответить
Развернуть ветку
Аккаунт разморожен
Киностудия имени Горького не испытывает нехватки оборудования для производства фильмов, потому что успела закупить достаточное количество техники

...на два столетия вперед.

Ответить
Развернуть ветку
ЖОКЕР

А для тех, кто в танке, можно простым языком что там с чинабанком?

Ответить
Развернуть ветку
Сергей С.

Раньше можно было отправить (если у вашего банка банк-корреспондент Bank of China) юани в любой банк мира, который работает с юанями.

Теперь отправить можно в любой банк, если это банк не: американский, европейский, британский или швейцарский.

Ответить
Развернуть ветку
Павел Шкутко

Место в китайской уборной, дальше не пустят

Ответить
Развернуть ветку
Lamira Bnx

Вроде вполне ожидаемо.

Ответить
Развернуть ветку
Аккаунт разморожен
Дистрибуторы оценили предложение Минцифры исключить смартфоны Samsung из списка товаров для параллельного импорта. «Это поможет определиться, хотят они все-таки работать в России или нет»

😆 Задняя передача включена.

Ответить
Развернуть ветку
Makar

Опять что-ли нож в ...

Ответить
Развернуть ветку
Makar

" «Это поможет определиться, хотят они все-таки работать в России или нет»"
Как перестать смеяться ...

"Возможный запрет не окажет значительного влияния на российский рынок смартфонов, поскольку за последний год потребители переориентировались на китайские бренды"
Все цензурные слова забыл ...

Ответить
Развернуть ветку
Невкусно и грустно

ЦЗИ В ПСИНУ!

Ответить
Развернуть ветку
Ivan Cato

Ещё один пример что люди уважают лишь силу. Экономическую или военную. Но силу.

Все россказни пропагандонов и их хозяев о братушках и дружественных странах — чушь.

Но создается стойкое впечатление, что лжецы поверили в собственные бредни. Иначе как всё это объяснить?

Глупость, предательство или ещё что-то?

Занятно, то что весь этот цирк показал на самом деле кто на нашей планетке настоящий хозяин.

Многополярный мир? Хорошая шутка!

Ответить
Развернуть ветку
Павел Шкутко

С самсунгом хорошо. Предлагают корейцам определиться, что им важнее доли процентов, которые можно закрыть параллельным импортом в обход санкций или амеро-европейский рынок с их десятками процентов. Думаю вопрос ребром приведет к уходу бренда. И останется привычный нефтегаз в обмен на китайские бусы

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
25 комментариев
null