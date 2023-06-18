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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 17-19 июня: доллар — 83,64 рубля (на 32 копейки меньше, чем 16 июня), евро — 91,63 рублей (на 67 копеек больше).

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Курсы на Мосбирже: доллар — 84,13 рубля, евро — 91,65 рубля.

Курсы на Forex на 18 июня: доллар — 83,63 рубля, евро — 91,40 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 84,82 рубля.

Какие есть проблемы и трудности

Bank of China с 13 июня ограничил для клиентов российских банков переводы в юанях в банки ЕС, США, Швейцарии и Великобритании. Переводы можно осуществлять только в банки-получатели группы Bank of China.

Минифин, ЦБ и Федеральная антимонопольная служба совместно с сенаторами разработали законопроект об установлении возможного минимального лимита при покупке некоторых товаров на бирже, рассказал ТАСС вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев.

Контекст

Киностудия имени Горького не испытывает нехватки оборудования для производства фильмов, потому что успела закупить достаточное количество техники и в ближайшее время откроет две студии цифрового контента, сообщила ТАСС её гендиректор Юлиана Слащева. В конце мая РБК сообщило, что в условиях санкций киностудии не смогли найти российских аналогов зарубежному оборудованию, это грозит сокращением кинорынка на 50%.

Дистрибуторы оценили предложение Минцифры исключить смартфоны Samsung из списка товаров для параллельного импорта. «Это поможет определиться, хотят они все-таки работать в России или нет», — считает управляющий партнер группы компаний «F+ tech | Марвел» Алексей Мельников. Возможный запрет не окажет значительного влияния на российский рынок смартфонов, поскольку за последний год потребители переориентировались на китайские бренды, считает представитель МТС.