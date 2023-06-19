День 481: магазины duty free в российских аэропортах нарастили выручку в 2022 году Статьи редакции
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Курсы ЦБ на 17-19 июня: доллар — 83,64 рубля (на 32 копейки меньше, чем 16 июня), евро — 91,63 рублей (на 67 копеек больше).
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Кто и как адаптируется
Часть магазинов duty free в аэропортах смогла нарастить выручку в 2022 году. Этому способствовало разрешение продавать товары duty free пассажирам, вылетающим из России в страны ЕАЭС. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы отчетности российских «дочек» Dufry, которые занимаются розничной торговлей в аэропортах. Доходы оператора выросли в Сочи, Домодедово, Пулково и других региональных аэропортах. При этом в Шереметьево выручка оператора за год упала.
Дистрибьютор спортивной одежды и обуви Lestate создаст собственную торговую марку Rank, а «Спортмастер» планирует запустить ещё одну линейку товаров под новым брендом Athlex.
Ряд китайских производителей дронов готовы запустить крупноузловую сборку квадрокоптеров на территории России, рассказал источник «Ъ» на рынке электроники. Среди желающих сделать это он называет Fimi, AEE и ZeroZero.
Какие есть проблемы и трудности
С 18 июня вступили в силу санкции США, запрещающие американским компаниям предоставлять инжиниринговые услуги в России. Они затронут General Electric, которая занималась сервисным обслуживанием турбин на российских ТЭС и другого оборудования в промышленности, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собеседников в российском топливно-энергетическом комплексе.
Роман Абрамович настаивает, чтобы средства от продажи принадлежавшего ему английского футбольного клуба «Челси» достались как украинцам, так и россиянам, пострадавшим от боевых действий в Украине. Из-за этого сделка «застопорилась». Без одобрения британских властей это невозможно — пока с России и Абрамовича в частности не снимут санкции. «Челси» продали ещё в мае 2022 года за $3,1 млрд группе инвесторов во главе с американским миллиардером Тоддом Боэли.
Контекст
Российский Минфин пополнил список офшорных зон — стран, которые предоставляют льготный налоговый режим или не представляют информацию о проведении финансовых операций. В него добавили «недружественные» страны — страны ЕС (включая Нидерланды, Кипр, Люксембург), Великобританию, Швейцарию, США, Канаду, Южная Корею, Сингапур и Тайвань.
Новости предыдущего дня, 18 июня — здесь.
Эх, нет новости о том, что Яндекс оштрафовали на 2 ляма за непредоставление данных пользователей Услуг.
https://riamo.ru/article/649634/sud-oshtrafoval-yandeks-na-2-milliona-rublej
А за полное предоставление всех данных штрафуют на 60 000 ₽. Ну «логично» же.
Сравнил данные электората
И запрос тов майора.
Дьютики пора открывать и на внутренние рейсы, хотя с нынешним курсом ₽ не особо они и интересны.
дюти-фри это иностранное слово.. лучше назовем его чем-нибудь нашим, издревле русским.. например, березка - хорошее слово
Они и открыты. В том же Пулково невозможно пройти к выходу внутреннего рейса, без сквозного прохода через дьютифри
Так это не дьюти-фри, это просто магазин в аэропорту. Суть дьюти-фри именно в беспошлинной торговле - ты покинул одну страну, но ещё не въехал в другую.
Спасибо кэп, но там магазин именно с вывеской дьютифри.
Если где-то что-то написано — это не значит, что так оно и есть, вспомни к примеру Конституцию.
А цены отличаются от тех что за пределами аэропорта?
Да, всё дороже. Просто вместо налогов – аренда в аэропорту.
Я бы вывески для валютных точек пятищначные продавал, скоро станет популярным бизнес
Про General Electric и турбины как-то не радует новость. Хочется верить, что кто-то этим действительно сможет заниматься.
Поговаривают, зеки сейчас очень умелые работники, почти мастера на все оставшиеся руки.
Остплось успеть посадить инжинеров GE, пока не улетели.
«Нарастить компетенции по ремонту» требуется по десяти моделям турбин, включая наиболее мощные фреймы 9F и 9HA (GE). Владельцам редких машин Минпромторг предлагает перейти на отечественные аналоги. Речь идет, например, о 9E и LMS 100 (GE), а также некоторых моделях Rolls-Royce, Ansaldo, Kawasaki. Самое узкое место по сервису турбин в РФ — создание отечественных материалов для изготовления запчастей.
Здесь простой заменой шильдика не обойдешься..
Кавасаки и ролс-ройс прямо российские :). Они не бояться, что следующие в санкциях эти бренды будут?
Там по идее везде узкие места, не только в создание материалов
Про duty free прям странно слышать…там же только алкашка дешевле, остальное +- как везде, опять запили?
Сколько раз слышал про дешёвую алкашку, но ни разу не видел цен ниже, чем в магазинах. Для себя понимаю дьютик как магазин непаленого парфюма, остальное хз
Улетал месяц назад, видел неплохое красное вино за 3 евро, в кб такое будет стоить около 500 р
Что за вино за €500 в КБ?
Крымское
Ты так пишешь, как будто когда-то прекращали.
Пусть уж лучше дютифришное бухают, чем мистер сидр
В моем городе в тц был один дюти фри и я там пару раз норм духи купила :)))
Китайцы будут собирать броны в России, а чиновники радостно расскажут про импортозамещение и отечественную технику?
В след за дешевым золотом и дешевой едой, китайцы нашли тут себе и дешевую рабочую силу?
квадрокоптеров
Даа, в наполовину собранном не самом технологичном устройстве нанизанную гайку довернуть до конца. Без нашей рабочей силы не справились бы)
А иначе не понятно зачем им это?
Да каким-таким "им"? Приезжает наш предпримиматель в Китай и говорит "посоны, я тут губернаторил-губернаторил, накопил на свечной заводик, а тут ещё реестры отечественного бизнеса создаются, бюджет башляет деньги... дайте мне чего-нибудь пособирать, несложное". Покупает у них узлы, собирает здесь, получает профит и звание "подниматель отечества с колен". Китай тут вообще не при чём, у них море времени было тут развернуть всё что можно.
Под такие цели нет смысла анонсировать крупноузловую сборку китайской продукции. У нас вон есть уже производство аналоговнетных дронов с алибабы. На серьезных щах рассказывают про аналоговнетный отечественный дрон от уникальных местных кулибиных. А для ищущих аналоги аналоговнетов на алибабе всегда найдется статья за дискредитацию и фейки.
Судя по поездкам в Китай Мишустина с целым выводком businessman, собирать будут наши по лицензии (как Моусквич). Китайцам тут что-то строить не упёрлось, дай бог лицензию и узлы нам продадут. И вот тогда уже вам абсолютли обоснованно расскажут про импортозамещение и отечественную технику)
Интересно, чего ждёт Роман Абрамович? Какой новости или события? Вот ведь жук..
Барин изволит баловаться. Один хуй деньги уже потеряны и их не вернуть, а так хоть поразвлечься от закипания жоп можно.
😂👍
Да может увидел, что дефолта в России не случилось, решил запасной аэродром держать
дефолта не случилось? странно
Где-то читал, что с нашей стороны этому удивились не меньше, чем на западе. Никто понятия не имел, что впереди. Хотя август и сентябрь ещё впереди...
т.е. невыплата долгов с 2022года по тем или иным причинам это еще не дефолт?
или вы под этим словом что-то другое типа "пздц апокалипсис и нападение иблиса" подразумеваете?
да, я в общеупотребимом смысле использовал (балет по телеку и все вот это)
Почуял ветер с другой стороны
Возможно он специально хочет застопорить сделку
"Для российского покупателя бренд уже не играет большого значения, а конкуренция в сегменте спорттоваров остается относительно высокой"
Имидж ничто, ёпта!
кЕтайцы решили навариться на войне. им бы по хорошему еще бы вна украине это сделать, что бы х2 профит былС 18 июня вступили в силу санкции США, запрещающие американским компаниям предоставлять инжиниринговые услуги в России.
уже устал шутить про рыночек :D видимо до сих пор не все прониклись духом добра и швободок, так что решили законом закрепить это :D
Гидроэлектростанции, новые ядерные реакторы, а также приток дополнительных солнечных и ветровых мощностей привели к тому, что цены на электроэнергию в Финляндии упали ниже нуля — впервые в истории.
https://www.businessinsider.com/finland-electricity-prices-flip-negative-after-glut-of-hydroelectric-power-2023-5?utm_source=ixbtcom
пошути про рыночек
Европейский центральный банк (ЕЦБ) требует от австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International (RBI) свернуть свой высокодоходный бизнес в России, рассказали Reuters пять осведомленных источников.
По словам одного из собеседников агентства, давление возникло после того, как в феврале с визитом в Вене побывал глава управления Госдепартамента США по координации санкций Джеймс О'Брайен и выразил обеспокоенность по поводу российского бизнеса RBI. «Посол О'Брайен и австрийцы обсудили наше тесное сотрудничество по санкциям », — сказал представитель Госдепа, комментируя состоявшиеся переговоры.
https://www.reuters.com/markets/europe/ecb-pressures-austrias-raiffeisen-bank-quit-russia-sources-2023-03-23/
Ну давай, расскажи мне про швободные рыночки :D
Ну сейчас то все поменяется - рф будет в многополярном мире и никто ей не указ кроме хозяйна Си
а Си поклоняется США. получается Россия теперь в монополярном мире с США, и ничего страшного не будет, если украина прогнется под Россию.
win-win получается!
"Этому способствовало разрешение продавать товары duty free пассажирам, вылетающим из России в страны ЕАЭС."
Есть 1 нюанс: Магазины duty free для вылетающих в страны Таможенного союза откроются в августе. Правда, товары для таких пассажиров будут существенно дороже, узнали «Известия». Цены для путешественников по ЕАЭС по сравнению с вылетающими в третьи страны окажутся в среднем выше на 30%. Они будут включать в себя ввозной НДС, таможенную пошлину на товар и акциз на алкоголь и табак. https://www.kommersant.ru/doc/5433595
А так-то да, дешево и удобно )))))))))))))))))
Абрамович и вашим и нашим
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А а чем вообще прикол дьюти фри?
Ну кроме как потратить оставшуюся наличку в валюте той страны, откуда улетаешь.
Ценник из-за отсутствия пошлин должен вроде как быть меньше, но факту получается дороже любого супермаркета.