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Деньги
Евгения Евсеева

День 481: магазины duty free в российских аэропортах нарастили выручку в 2022 году Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 17-19 июня: доллар — 83,64 рубля (на 32 копейки меньше, чем 16 июня), евро — 91,63 рублей (на 67 копеек больше).

Курсы на Мосбирже на 08:18 мск: доллар — 84,42 рубля, евро — 92,32 рубля.

Курсы на Forex на 08:30 мск: доллар — 84,37 рубля, евро — 92,24 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 84,52 рубля.

Кто и как адаптируется

Часть магазинов duty free в аэропортах смогла нарастить выручку в 2022 году. Этому способствовало разрешение продавать товары duty free пассажирам, вылетающим из России в страны ЕАЭС. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы отчетности российских «дочек» Dufry, которые занимаются розничной торговлей в аэропортах. Доходы оператора выросли в Сочи, Домодедово, Пулково и других региональных аэропортах. При этом в Шереметьево выручка оператора за год упала.

Дистрибьютор спортивной одежды и обуви Lestate создаст собственную торговую марку Rank, а «Спортмастер» планирует запустить ещё одну линейку товаров под новым брендом Athlex.

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Ряд китайских производителей дронов готовы запустить крупноузловую сборку квадрокоптеров на территории России, рассказал источник «Ъ» на рынке электроники. Среди желающих сделать это он называет Fimi, AEE и ZeroZero.

Какие есть проблемы и трудности

С 18 июня вступили в силу санкции США, запрещающие американским компаниям предоставлять инжиниринговые услуги в России. Они затронут General Electric, которая занималась сервисным обслуживанием турбин на российских ТЭС и другого оборудования в промышленности, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собеседников в российском топливно-энергетическом комплексе.

Роман Абрамович настаивает, чтобы средства от продажи принадлежавшего ему английского футбольного клуба «Челси» достались как украинцам, так и россиянам, пострадавшим от боевых действий в Украине. Из-за этого сделка «застопорилась». Без одобрения британских властей это невозможно — пока с России и Абрамовича в частности не снимут санкции. «Челси» продали ещё в мае 2022 года за $3,1 млрд группе инвесторов во главе с американским миллиардером Тоддом Боэли.

Контекст

Российский Минфин пополнил список офшорных зон — стран, которые предоставляют льготный налоговый режим или не представляют информацию о проведении финансовых операций. В него добавили «недружественные» страны — страны ЕС (включая Нидерланды, Кипр, Люксембург), Великобританию, Швейцарию, США, Канаду, Южная Корею, Сингапур и Тайвань.

Новости предыдущего дня, 18 июня — здесь.

#новость

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 Вадим Д.

Эх, нет новости о том, что Яндекс оштрафовали на 2 ляма за непредоставление данных пользователей Услуг.
https://riamo.ru/article/649634/sud-oshtrafoval-yandeks-na-2-milliona-rublej
А за полное предоставление всех данных штрафуют на 60 000 ₽. Ну «логично» же.

https://riamo.ru/article/649634/sud-oshtrafoval-y…
https://riamo.ru/article/649634/sud-oshtrafoval-yandeks-na-2-milliona-rublej
riamo.ru
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Случайные фотографии

Сравнил данные электората
И запрос тов майора.

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Вадим Д.

Дьютики пора открывать и на внутренние рейсы, хотя с нынешним курсом ₽ не особо они и интересны.

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Иван Иванов

дюти-фри это иностранное слово.. лучше назовем его чем-нибудь нашим, издревле русским.. например, березка - хорошее слово

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mr protusi

Они и открыты. В том же Пулково невозможно пройти к выходу внутреннего рейса, без сквозного прохода через дьютифри

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Михаил Бочко

Так это не дьюти-фри, это просто магазин в аэропорту. Суть дьюти-фри именно в беспошлинной торговле - ты покинул одну страну, но ещё не въехал в другую.

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mr protusi

Спасибо кэп, но там магазин именно с вывеской дьютифри.

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Бифуркатор

Если где-то что-то написано — это не значит, что так оно и есть, вспомни к примеру Конституцию.

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Garmonbon

А цены отличаются от тех что за пределами аэропорта?

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Alexander Golubev

Да, всё дороже. Просто вместо налогов – аренда в аэропорту.

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Кирилл Беккер

Я бы вывески для валютных точек пятищначные продавал, скоро станет популярным бизнес

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Вадим Д.

Про General Electric и турбины как-то не радует новость. Хочется верить, что кто-то этим действительно сможет заниматься.

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Роман Вячеславович

Поговаривают, зеки сейчас очень умелые работники, почти мастера на все оставшиеся руки.

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Alexander Golubev

Остплось успеть посадить инжинеров GE, пока не улетели.

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S.Capusta

«Нарастить компетенции по ремонту» требуется по десяти моделям турбин, включая наиболее мощные фреймы 9F и 9HA (GE). Владельцам редких машин Минпромторг предлагает перейти на отечественные аналоги. Речь идет, например, о 9E и LMS 100 (GE), а также некоторых моделях Rolls-Royce, Ansaldo, Kawasaki. Самое узкое место по сервису турбин в РФ — создание отечественных материалов для изготовления запчастей.

Здесь простой заменой шильдика не обойдешься..

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Фоксик

Кавасаки и ролс-ройс прямо российские :). Они не бояться, что следующие в санкциях эти бренды будут?
Там по идее везде узкие места, не только в создание материалов

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Riddick

Про duty free прям странно слышать…там же только алкашка дешевле, остальное +- как везде, опять запили?

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yeah sure

Сколько раз слышал про дешёвую алкашку, но ни разу не видел цен ниже, чем в магазинах. Для себя понимаю дьютик как магазин непаленого парфюма, остальное хз

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Riddick

Улетал месяц назад, видел неплохое красное вино за 3 евро, в кб такое будет стоить около 500 р

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Михаил Бочко

Что за вино за €500 в КБ?

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Garmonbon

Крымское

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Слегка Придурковатый

Ты так пишешь, как будто когда-то прекращали.

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Александр Привалов

Пусть уж лучше дютифришное бухают, чем мистер сидр

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Nordic Michelle

В моем городе в тц был один дюти фри и я там пару раз норм духи купила :)))

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Вадим Д.

Китайцы будут собирать броны в России, а чиновники радостно расскажут про импортозамещение и отечественную технику?

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Alex Nosov

В след за дешевым золотом и дешевой едой, китайцы нашли тут себе и дешевую рабочую силу?

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Александр Привалов
крупноузловую
квадрокоптеров

Даа, в наполовину собранном не самом технологичном устройстве нанизанную гайку довернуть до конца. Без нашей рабочей силы не справились бы)

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Alex Nosov

А иначе не понятно зачем им это?

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Александр Привалов

Да каким-таким "им"? Приезжает наш предпримиматель в Китай и говорит "посоны, я тут губернаторил-губернаторил, накопил на свечной заводик, а тут ещё реестры отечественного бизнеса создаются, бюджет башляет деньги... дайте мне чего-нибудь пособирать, несложное". Покупает у них узлы, собирает здесь, получает профит и звание "подниматель отечества с колен". Китай тут вообще не при чём, у них море времени было тут развернуть всё что можно.

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Alex Nosov

Под такие цели нет смысла анонсировать крупноузловую сборку китайской продукции. У нас вон есть уже производство аналоговнетных дронов с алибабы. На серьезных щах рассказывают про аналоговнетный отечественный дрон от уникальных местных кулибиных. А для ищущих аналоги аналоговнетов на алибабе всегда найдется статья за дискредитацию и фейки.

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Александр Привалов

Судя по поездкам в Китай Мишустина с целым выводком businessman, собирать будут наши по лицензии (как Моусквич). Китайцам тут что-то строить не упёрлось, дай бог лицензию и узлы нам продадут. И вот тогда уже вам абсолютли обоснованно расскажут про импортозамещение и отечественную технику)

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S.Capusta

Интересно, чего ждёт Роман Абрамович? Какой новости или события? Вот ведь жук..

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Слегка Придурковатый

Барин изволит баловаться. Один хуй деньги уже потеряны и их не вернуть, а так хоть поразвлечься от закипания жоп можно.

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Вячеслав Каримов

😂👍

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Александр Привалов

Да может увидел, что дефолта в России не случилось, решил запасной аэродром держать

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Иван Иванов

дефолта не случилось? странно

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Александр Привалов

Где-то читал, что с нашей стороны этому удивились не меньше, чем на западе. Никто понятия не имел, что впереди. Хотя август и сентябрь ещё впереди...

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Иван Иванов

т.е. невыплата долгов с 2022года по тем или иным причинам это еще не дефолт?
или вы под этим словом что-то другое типа "пздц апокалипсис и нападение иблиса" подразумеваете?

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Александр Привалов

да, я в общеупотребимом смысле использовал (балет по телеку и все вот это)

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sdhgshehrh

Почуял ветер с другой стороны

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evgeniyaniya

Возможно он специально хочет застопорить сделку

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Слегка Придурковатый

"Для российского покупателя бренд уже не играет большого значения, а конкуренция в сегменте спорттоваров остается относительно высокой"

Имидж ничто, ёпта!

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Leonid Bushuev
Ряд китайских производителей дронов готовы запустить крупноузловую сборку квадрокоптеров на территории России, рассказал источник «Ъ» на рынке электроники. Среди желающих сделать это он называет Fimi, AEE и ZeroZero.

кЕтайцы решили навариться на войне. им бы по хорошему еще бы вна украине это сделать, что бы х2 профит был

С 18 июня вступили в силу санкции США, запрещающие американским компаниям предоставлять инжиниринговые услуги в России.

уже устал шутить про рыночек :D видимо до сих пор не все прониклись духом добра и швободок, так что решили законом закрепить это :D

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Роман Вячеславович

Гидроэлектростанции, новые ядерные реакторы, а также приток дополнительных солнечных и ветровых мощностей привели к тому, что цены на электроэнергию в Финляндии упали ниже нуля — впервые в истории.
https://www.businessinsider.com/finland-electricity-prices-flip-negative-after-glut-of-hydroelectric-power-2023-5?utm_source=ixbtcom

пошути про рыночек

Electricity prices in Finland flipped negative…
The country just last year was limiting energy used after stopping importing energy from Russia…
www.businessinsider.com
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Leonid Bushuev

Европейский центральный банк (ЕЦБ) требует от австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International (RBI) свернуть свой высокодоходный бизнес в России, рассказали Reuters пять осведомленных источников.

По словам одного из собеседников агентства, давление возникло после того, как в феврале с визитом в Вене побывал глава управления Госдепартамента США по координации санкций Джеймс О'Брайен и выразил обеспокоенность по поводу российского бизнеса RBI. «Посол О'Брайен и австрийцы обсудили наше тесное сотрудничество по санкциям », — сказал представитель Госдепа, комментируя состоявшиеся переговоры.

https://www.reuters.com/markets/europe/ecb-pressures-austrias-raiffeisen-bank-quit-russia-sources-2023-03-23/

Ну давай, расскажи мне про швободные рыночки :D

Exclusive: ECB pressures Austria's Raiffeisen…
The European Central Bank is pressing Austria's Raiffeisen Bank International to unwind its highly…
www.reuters.com
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Garmonbon

Ну сейчас то все поменяется - рф будет в многополярном мире и никто ей не указ кроме хозяйна Си

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Leonid Bushuev

а Си поклоняется США. получается Россия теперь в монополярном мире с США, и ничего страшного не будет, если украина прогнется под Россию.
win-win получается!

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Сергей Леопольдович

"Этому способствовало разрешение продавать товары duty free пассажирам, вылетающим из России в страны ЕАЭС."
Есть 1 нюанс: Магазины duty free для вылетающих в страны Таможенного союза откроются в августе. Правда, товары для таких пассажиров будут существенно дороже, узнали «Известия». Цены для путешественников по ЕАЭС по сравнению с вылетающими в третьи страны окажутся в среднем выше на 30%. Они будут включать в себя ввозной НДС, таможенную пошлину на товар и акциз на алкоголь и табак. https://www.kommersant.ru/doc/5433595
А так-то да, дешево и удобно )))))))))))))))))

Duty free открывает двери
Какие будут цены для путешествующих по ЕАЭС
www.kommersant.ru
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4Chan Sung

Абрамович и вашим и нашим

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Комментарий удален модератором

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Ivan Mart

А а чем вообще прикол дьюти фри?
Ну кроме как потратить оставшуюся наличку в валюте той страны, откуда улетаешь.
Ценник из-за отсутствия пошлин должен вроде как быть меньше, но факту получается дороже любого супермаркета.

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