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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 17-19 июня: доллар — 83,64 рубля (на 32 копейки меньше, чем 16 июня), евро — 91,63 рублей (на 67 копеек больше).

Курсы на Мосбирже на 08:18 мск: доллар — 84,42 рубля, евро — 92,32 рубля.

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Курсы на Forex на 08:30 мск: доллар — 84,37 рубля, евро — 92,24 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 84,52 рубля.

Кто и как адаптируется

Часть магазинов duty free в аэропортах смогла нарастить выручку в 2022 году. Этому способствовало разрешение продавать товары duty free пассажирам, вылетающим из России в страны ЕАЭС. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы отчетности российских «дочек» Dufry, которые занимаются розничной торговлей в аэропортах. Доходы оператора выросли в Сочи, Домодедово, Пулково и других региональных аэропортах. При этом в Шереметьево выручка оператора за год упала.

Дистрибьютор спортивной одежды и обуви Lestate создаст собственную торговую марку Rank, а «Спортмастер» планирует запустить ещё одну линейку товаров под новым брендом Athlex.

Ряд китайских производителей дронов готовы запустить крупноузловую сборку квадрокоптеров на территории России, рассказал источник «Ъ» на рынке электроники. Среди желающих сделать это он называет Fimi, AEE и ZeroZero.

Какие есть проблемы и трудности

С 18 июня вступили в силу санкции США, запрещающие американским компаниям предоставлять инжиниринговые услуги в России. Они затронут General Electric, которая занималась сервисным обслуживанием турбин на российских ТЭС и другого оборудования в промышленности, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собеседников в российском топливно-энергетическом комплексе.

Роман Абрамович настаивает, чтобы средства от продажи принадлежавшего ему английского футбольного клуба «Челси» достались как украинцам, так и россиянам, пострадавшим от боевых действий в Украине. Из-за этого сделка «застопорилась». Без одобрения британских властей это невозможно — пока с России и Абрамовича в частности не снимут санкции. «Челси» продали ещё в мае 2022 года за $3,1 млрд группе инвесторов во главе с американским миллиардером Тоддом Боэли.

Контекст

Российский Минфин пополнил список офшорных зон — стран, которые предоставляют льготный налоговый режим или не представляют информацию о проведении финансовых операций. В него добавили «недружественные» страны — страны ЕС (включая Нидерланды, Кипр, Люксембург), Великобританию, Швейцарию, США, Канаду, Южная Корею, Сингапур и Тайвань.