Деньги
Таня Боброва

«Райффайзенбанк» предложил действующим клиентам доставку дебетовых карт через постаматы Статьи редакции

Услуга бесплатная.

  • Клиенты, которые обслуживаются в банке от года, смогут получить дебетовые карты в одном из более 18 тысяч постаматов и пунктов выдачи Boxberry и 5Post, сообщил «Райффайзенбанк» в своём Telegram-канале.
  • Для этого при заказе карты в последней версии приложения «Райффайзен Онлайн» нужно выбрать «доставку в пункты выдачи / постаматы». Забрать карту пользователи могут как обычный интернет-заказ, введя код от ячейки или назвав его в пункте выдачи.
  • Срок хранения можно продлить. Карты доставляют в специальном конверте без дополнительных маркировок и обозначений о содержимом, отметили в банке. Заказать карту можно к новому счёту и действующему счёту без карты.
  • Frank Media отмечает, что подобная услуга есть у «Альфа-банка» — при заказе бизнес-карты в интернет-банке клиент может выбрать её доставку в постаматы.

#новость #райффайзенбанк

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21 комментарий
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 Вадим Д.

Ха-ха! Что ответит Тинькофф с живыми курьерами?

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Makar

Живыми постаматами!

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Никита Михайлов

Курьеры Тинькофф будут доставлять постаматы.

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Dima Alexeev

Удобно. Гораздо удобнее, чем ехать в офис или ждать курьера домой. Но работает только для существующих клиентов, для новых так нельзя, к сожалению. А было бы супер

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Артур Егоров

Правда - удобно, учитывая то, что будет меньше навязывания своих других продуктов и уменьшится количество проблем с несогласованностью.

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Dima Alexeev

Курьеры навязывают доп продукты? Ни разу не встречал таких

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Иван Иванов

курьеры (альфы) вполне себе привозят лишние карты, начинают втирать какую-то дичь про чуть ли не обязанность их активировать.. понятно, что они не излишками пластика приторговывают, а это позиция банка

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Dima Alexeev

Не сталкивался. Но Альфа может, да

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Bad Gateway

Не сталкивался, курьеры альфы раз пять навещали меня, лишних не было карт у них.

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Aizhan Zhakipbekova

Райф давно курьерской службой дебетовые карты отправляет новым клиентам.

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Dima Alexeev

Я не спорю с этим. Я говорю, что постамат удобнее

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Maxim Demin

Не совсем понятно, зачем только это нужно. Получить карту курьером дома или на работе в разы удобнее, как мне кажется. И ладно, если бы доставка была только в мегаполисах, в Туле получал карту альфы.

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Илья Пономарев

как раз-таки доставка есть в мегаполисах, в городах поменьше такой способ был бы удобен

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Иван Иванов

.. и дальше идет прохладная история о том, как замечательно в России работает доставка, приезжают минута в минуту, за пол часа после заказа.. а какой у нас финтех и такси...)
ну при работе 5/2 безо всяких совещаний в общем-то можно и на работе ждать, с посменной работой - обязательно назло проипуцца и приедут на следующий день

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Maxim Demin

Совещания обычно есть в календарике, как и доставка карты. У меня с доставками гемора нет, ну а такси - это такси)

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hd2gg

Киви и Яндекс деньги уже лет 10 так карты доставляют

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Илья Пономарев

они доставляют карты по обычной почте

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Mary Murray

а зачем карты если они не работают

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Oleg Shirochenkov

Это вы из-за рубежа прочли?
Локально работают.

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schengen.reisen versicherung

Чего мелочиться? Давай выдавай кредиты наличными по десятку миллионов с налом через постаматы?

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Алеоп

Без постамата в Киргизии - это всё не интересно

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21 комментарий
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