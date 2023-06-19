«Райффайзенбанк» предложил действующим клиентам доставку дебетовых карт через постаматы Статьи редакции
Услуга бесплатная.
- Клиенты, которые обслуживаются в банке от года, смогут получить дебетовые карты в одном из более 18 тысяч постаматов и пунктов выдачи Boxberry и 5Post, сообщил «Райффайзенбанк» в своём Telegram-канале.
- Для этого при заказе карты в последней версии приложения «Райффайзен Онлайн» нужно выбрать «доставку в пункты выдачи / постаматы». Забрать карту пользователи могут как обычный интернет-заказ, введя код от ячейки или назвав его в пункте выдачи.
- Срок хранения можно продлить. Карты доставляют в специальном конверте без дополнительных маркировок и обозначений о содержимом, отметили в банке. Заказать карту можно к новому счёту и действующему счёту без карты.
- Frank Media отмечает, что подобная услуга есть у «Альфа-банка» — при заказе бизнес-карты в интернет-банке клиент может выбрать её доставку в постаматы.
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Ха-ха! Что ответит Тинькофф с живыми курьерами?
Живыми постаматами!
Курьеры Тинькофф будут доставлять постаматы.
Удобно. Гораздо удобнее, чем ехать в офис или ждать курьера домой. Но работает только для существующих клиентов, для новых так нельзя, к сожалению. А было бы супер
Правда - удобно, учитывая то, что будет меньше навязывания своих других продуктов и уменьшится количество проблем с несогласованностью.
Курьеры навязывают доп продукты? Ни разу не встречал таких
курьеры (альфы) вполне себе привозят лишние карты, начинают втирать какую-то дичь про чуть ли не обязанность их активировать.. понятно, что они не излишками пластика приторговывают, а это позиция банка
Не сталкивался. Но Альфа может, да
Не сталкивался, курьеры альфы раз пять навещали меня, лишних не было карт у них.
Райф давно курьерской службой дебетовые карты отправляет новым клиентам.
Я не спорю с этим. Я говорю, что постамат удобнее
Не совсем понятно, зачем только это нужно. Получить карту курьером дома или на работе в разы удобнее, как мне кажется. И ладно, если бы доставка была только в мегаполисах, в Туле получал карту альфы.
как раз-таки доставка есть в мегаполисах, в городах поменьше такой способ был бы удобен
.. и дальше идет прохладная история о том, как замечательно в России работает доставка, приезжают минута в минуту, за пол часа после заказа.. а какой у нас финтех и такси...)
ну при работе 5/2 безо всяких совещаний в общем-то можно и на работе ждать, с посменной работой - обязательно назло проипуцца и приедут на следующий день
Совещания обычно есть в календарике, как и доставка карты. У меня с доставками гемора нет, ну а такси - это такси)
Киви и Яндекс деньги уже лет 10 так карты доставляют
они доставляют карты по обычной почте
а зачем карты если они не работают
Это вы из-за рубежа прочли?
Локально работают.
Чего мелочиться? Давай выдавай кредиты наличными по десятку миллионов с налом через постаматы?
Без постамата в Киргизии - это всё не интересно