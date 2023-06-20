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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 20 июня: доллар — 83,98 рубля (на 34 копейки больше, чем 19 июня), евро — 91,79 рублей (на 16 копеек больше).

Курсы на Мосбирже на 08:18 мск: доллар — 84,3 рубля, евро — 91,99 рубля.

Курсы на Forex на 08:27 мск: доллар — 84,37 рубля, евро — 92,06 рубля.

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На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 85,02 рубля.

Кто и как адаптируется

Как утверждают источники «Коммерсанта», немецкая Bosch в начале 2023 года «начала внутренний тендер» и определила основной круг претендентов на покупку завода по производству бытовой техники под Санкт-Петербургом. Среди них были две китайские компании Hisense и Midea, а также неизвестный турецкий инвестор. «Midea не сделала достойного финансового предложения, турецкий инвестор, наоборот, предложил крупную сумму, но победила Hisense, развивающая совместные проекты с Bosch по всему миру», — утверждает источник. В самом Bosch говорят, что переговоры ещё не завершены.

Какие есть проблемы и трудности

Американская компания General Electric 19 июня приостановила сервисное обслуживание газовых турбин в России, рассказали источники «Коммерсанта». По их словам, GE закрыла доступ к системе мониторинга работы турбин на российских ТЭС. Они также предположили, что за этим последует и приостановка поставок в Россию запчастей.

Спутниковое телевидение МТС прекратило трансляцию основных российских телеканалов. В частности, с середины весны 2023 года не работают каналы группы ВГТРК, больше месяца не работает НТВ, а вещание «Первого канала» работает с «зависанием», пишут «Ведомости». На горячей линии МТС уточнили, что вещание прекратилось с 17 марта. Источники издания говорят, что трансляции препятствует владелец арендуемого МТС иностранного спутника.

Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК, входят «Ситилинк», «М.Видео-Эльдорадо», DNS и другие) выступила против введения маркировки на ноутбуки и смартфоны в странах ЕАЭС, которое предлагает Армения. Компании опасаются роста цен на товары, поставки которых и так осложнены из-за военных действий и санкций.

Контекст

Единая электронная база призывников будет создана до 1 октября 2023 года, говорится в сопроводительных документах к проекту изменений в Положение о призыве на военную службу граждан России.

Российские компании по итогам 2022 года задекларировали перед налоговой выручку в 1268 трлн рублей, или 1,27 квадриллиона (число с 15 нулями). В 2021-м выручка российских компаний была 655 трлн рублей — почти в два раза меньше, следует из данных Федеральной налоговой службы (ФНС), которые проанализировал РБК. Эксперты связывают это с ростом нефтегазовых доходов и учётом курсовых разниц из-за резких колебаний рубля.

Минцифры организует рабочую группу с участием операторов, компаний топливно-энергетического комплекса и Госкомиссии по радиочастотам, чтобы оценить риски перебоев со связью из-за массового использования бизнесом системы обнаружения и блокировки дронов, узнал «Коммерсантъ».

Стоимость перелёта в салоне экономического класса по России в мае 2023 года выросла на 28% по сравнению с маем 2022 года, до 6972,36 рублей в расчете на 1000 км пути, следует из данных Росстата. Это максимальное значение с 2000 года (более ранних данных нет). Предыдущий рекорд — 6892,51 рублей — ведомство зафиксировало 13 лет назад, в августе 2010 года.

Грузия опередила Италию и вышла на первое место среди экспортёров тихих вин в Россию. За первые пять месяцев 2023 года она поставила 24,15 млн л, а импорт вина в Россию из Грузии вырос на 63% год к году, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на таможенные данные.