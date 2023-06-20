День 482: совокупная выручка российских компаний в 2022 году превысила квадриллион рублей Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 20 июня: доллар — 83,98 рубля (на 34 копейки больше, чем 19 июня), евро — 91,79 рублей (на 16 копеек больше).
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 85,02 рубля.
Кто и как адаптируется
Как утверждают источники «Коммерсанта», немецкая Bosch в начале 2023 года «начала внутренний тендер» и определила основной круг претендентов на покупку завода по производству бытовой техники под Санкт-Петербургом. Среди них были две китайские компании Hisense и Midea, а также неизвестный турецкий инвестор. «Midea не сделала достойного финансового предложения, турецкий инвестор, наоборот, предложил крупную сумму, но победила Hisense, развивающая совместные проекты с Bosch по всему миру», — утверждает источник. В самом Bosch говорят, что переговоры ещё не завершены.
Какие есть проблемы и трудности
Американская компания General Electric 19 июня приостановила сервисное обслуживание газовых турбин в России, рассказали источники «Коммерсанта». По их словам, GE закрыла доступ к системе мониторинга работы турбин на российских ТЭС. Они также предположили, что за этим последует и приостановка поставок в Россию запчастей.
Спутниковое телевидение МТС прекратило трансляцию основных российских телеканалов. В частности, с середины весны 2023 года не работают каналы группы ВГТРК, больше месяца не работает НТВ, а вещание «Первого канала» работает с «зависанием», пишут «Ведомости». На горячей линии МТС уточнили, что вещание прекратилось с 17 марта. Источники издания говорят, что трансляции препятствует владелец арендуемого МТС иностранного спутника.
Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК, входят «Ситилинк», «М.Видео-Эльдорадо», DNS и другие) выступила против введения маркировки на ноутбуки и смартфоны в странах ЕАЭС, которое предлагает Армения. Компании опасаются роста цен на товары, поставки которых и так осложнены из-за военных действий и санкций.
Контекст
Единая электронная база призывников будет создана до 1 октября 2023 года, говорится в сопроводительных документах к проекту изменений в Положение о призыве на военную службу граждан России.
Российские компании по итогам 2022 года задекларировали перед налоговой выручку в 1268 трлн рублей, или 1,27 квадриллиона (число с 15 нулями). В 2021-м выручка российских компаний была 655 трлн рублей — почти в два раза меньше, следует из данных Федеральной налоговой службы (ФНС), которые проанализировал РБК. Эксперты связывают это с ростом нефтегазовых доходов и учётом курсовых разниц из-за резких колебаний рубля.
Минцифры организует рабочую группу с участием операторов, компаний топливно-энергетического комплекса и Госкомиссии по радиочастотам, чтобы оценить риски перебоев со связью из-за массового использования бизнесом системы обнаружения и блокировки дронов, узнал «Коммерсантъ».
Стоимость перелёта в салоне экономического класса по России в мае 2023 года выросла на 28% по сравнению с маем 2022 года, до 6972,36 рублей в расчете на 1000 км пути, следует из данных Росстата. Это максимальное значение с 2000 года (более ранних данных нет). Предыдущий рекорд — 6892,51 рублей — ведомство зафиксировало 13 лет назад, в августе 2010 года.
Грузия опередила Италию и вышла на первое место среди экспортёров тихих вин в Россию. За первые пять месяцев 2023 года она поставила 24,15 млн л, а импорт вина в Россию из Грузии вырос на 63% год к году, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на таможенные данные.
Новости предыдущего дня, 19 июня — здесь.
"Спутниковое телевидение МТС прекратило трансляцию основных российских телеканалов. Источники издания говорят, что трансляции препятствует владелец арендуемого МТС иностранного спутника." Хоть кто-то препятствует этому мракобесию
"Спутниковое телевидение МТС прекратило трансляцию основных российских телеканалов."
Ну вот, наконец-то, и хорошие новости! Так глядишь и заколдованных по меньше станет...
"Стоимость перелёта в салоне экономического класса по России в мае 2023 года выросла на 28% по сравнению с маем 2022 года"
А всякие там регулирующие органы не хотят поинтересоваться у авиакомпаний обоснованностью такого отрицательного падения стоимости?
отрицательное падение это рост
Да не может быть!
тьфу блин, затупил пока читал :(
*взлёт.
Боюсь, что причина им известна, государство снизило субсидирование
Хахаха! При курсе то 80+
Все эти квадриллионы взялись не из ниоткуда. Их лишился российский народ. Пора вернуть справедливость!
Поясните, это хорошо? Теперь заживем?
Зажуём...
Да, сынок, неплохо...
Да, сынок, кто-то заживёт.
Поясняю: посредников стало больше - суммарная выручка растëт.
Интересно что было в 2000 году, что полеты тогда были сверх дорогими. Тогда и рубль был еще вроде твердым, а не таким как сегодня, когда он на кое что у старика похож.
Ты ещё доллар по 30 вспомни и всплакни.
Прошлое не воротится, И не поможет слеза, Как прикупить мне хочется $ по 22...
Ну все же просто. Тогда это было тогда, а сейчас... Куда податься гражданину? Путешествуем по России. А всяко увеличение спроса ведёт к увеличению стоимости.
Квадриллион... Это просто какой-то космос... Никогда такого не было. И что теперь с этим делать?
Следующая остановка Квинтиллион.
Такое стойкое ощущение, что все это очередное нае6алово.
Из категории сомнений в категорию уверенности
"Российские компании по итогам 2022 года задекларировали перед налоговой выручку в 1268 трлн рублей, или 1,27 квадриллиона"
С помощью своего телеграм-бота я за месяц, у всех на глазах, заработаю 1,28 квадриллиона рублей.
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Когда валюта ничего не стоит, то можно хоть секстилион заработать. Пусть в долларах посчитают🤡
Классная формулировка (-: Новый тренд разблокирован!
Ах он какой вражина! Скрепы поглощать мешает?! Отобрать спутник со 100% скидкой.
Кто-то в ФНС получит нехилые такие премии.
Очередной «прорыв» — стоимость эконома растёт на 28%! А то говорят, что всё только хуже. Вот вам квадриллион прибыли и рост цен. Плохо что ли?
" Это максимальное значение с 2000 года (более ранних данных нет)."
Рекорд за рекордом...
Ну ТВ добро то можно по всей России смотреть бесплатно. И не нужно тут качели в виде МТС придумывать.
Настоящие экономические и политические проблемы в России еще не начались. Даже если война закончится, Америка и Европа потребуют огромных уступок и репараций.
В России поднимется политический национализм.
Важно что при росте оборота почти в двое, прибыль компаний выросла на чуть менее 6%. НДС пора снижать господа.