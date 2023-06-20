{"id":13992,"url":"\/distributions\/13992\/click?bit=1&hash=1a792e8f02b0de1fa3d5812d1fa653c6fd63b2df3af06376fd38480835a7248e","title":"\u0421\u043a\u0430\u043d\u0435\u0440 \u0448\u0442\u0440\u0438\u0445-\u043a\u043e\u0434\u0430 \u0438\u0437\u043e\u0431\u0440\u0435\u043b\u0438 \u0432 1971 \u0433\u043e\u0434\u0443. \u0410 \u0441\u043a\u0430\u043d\u0435\u0440 \u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e?","buttonText":"\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","imageUuid":"5fbeb73e-5b6d-52da-9b3b-2b0088f73913"}
Деньги
Евгения Евсеева

День 482: совокупная выручка российских компаний в 2022 году превысила квадриллион рублей Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

1504 просмотров

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 20 июня: доллар — 83,98 рубля (на 34 копейки больше, чем 19 июня), евро — 91,79 рублей (на 16 копеек больше).

Курсы на Мосбирже на 08:18 мск: доллар — 84,3 рубля, евро — 91,99 рубля.

Курсы на Forex на 08:27 мск: доллар — 84,37 рубля, евро — 92,06 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 85,02 рубля.

Кто и как адаптируется

Как утверждают источники «Коммерсанта», немецкая Bosch в начале 2023 года «начала внутренний тендер» и определила основной круг претендентов на покупку завода по производству бытовой техники под Санкт-Петербургом. Среди них были две китайские компании Hisense и Midea, а также неизвестный турецкий инвестор. «Midea не сделала достойного финансового предложения, турецкий инвестор, наоборот, предложил крупную сумму, но победила Hisense, развивающая совместные проекты с Bosch по всему миру», — утверждает источник. В самом Bosch говорят, что переговоры ещё не завершены.

Какие есть проблемы и трудности

Американская компания General Electric 19 июня приостановила сервисное обслуживание газовых турбин в России, рассказали источники «Коммерсанта». По их словам, GE закрыла доступ к системе мониторинга работы турбин на российских ТЭС. Они также предположили, что за этим последует и приостановка поставок в Россию запчастей.

Купить рекламу Отключить

Спутниковое телевидение МТС прекратило трансляцию основных российских телеканалов. В частности, с середины весны 2023 года не работают каналы группы ВГТРК, больше месяца не работает НТВ, а вещание «Первого канала» работает с «зависанием», пишут «Ведомости». На горячей линии МТС уточнили, что вещание прекратилось с 17 марта. Источники издания говорят, что трансляции препятствует владелец арендуемого МТС иностранного спутника.

Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК, входят «Ситилинк», «М.Видео-Эльдорадо», DNS и другие) выступила против введения маркировки на ноутбуки и смартфоны в странах ЕАЭС, которое предлагает Армения. Компании опасаются роста цен на товары, поставки которых и так осложнены из-за военных действий и санкций.

Контекст

Единая электронная база призывников будет создана до 1 октября 2023 года, говорится в сопроводительных документах к проекту изменений в Положение о призыве на военную службу граждан России.

Российские компании по итогам 2022 года задекларировали перед налоговой выручку в 1268 трлн рублей, или 1,27 квадриллиона (число с 15 нулями). В 2021-м выручка российских компаний была 655 трлн рублей — почти в два раза меньше, следует из данных Федеральной налоговой службы (ФНС), которые проанализировал РБК. Эксперты связывают это с ростом нефтегазовых доходов и учётом курсовых разниц из-за резких колебаний рубля.

Минцифры организует рабочую группу с участием операторов, компаний топливно-энергетического комплекса и Госкомиссии по радиочастотам, чтобы оценить риски перебоев со связью из-за массового использования бизнесом системы обнаружения и блокировки дронов, узнал «Коммерсантъ».

Стоимость перелёта в салоне экономического класса по России в мае 2023 года выросла на 28% по сравнению с маем 2022 года, до 6972,36 рублей в расчете на 1000 км пути, следует из данных Росстата. Это максимальное значение с 2000 года (более ранних данных нет). Предыдущий рекорд — 6892,51 рублей — ведомство зафиксировало 13 лет назад, в августе 2010 года.

Грузия опередила Италию и вышла на первое место среди экспортёров тихих вин в Россию. За первые пять месяцев 2023 года она поставила 24,15 млн л, а импорт вина в Россию из Грузии вырос на 63% год к году, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на таможенные данные.

Новости предыдущего дня, 19 июня — здесь.

#новость

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
34 комментария
Написать комментарий...
 Антон Монин

"Спутниковое телевидение МТС прекратило трансляцию основных российских телеканалов. Источники издания говорят, что трансляции препятствует владелец арендуемого МТС иностранного спутника." Хоть кто-то препятствует этому мракобесию

Ответить
Развернуть ветку
Makar

"Спутниковое телевидение МТС прекратило трансляцию основных российских телеканалов."
Ну вот, наконец-то, и хорошие новости! Так глядишь и заколдованных по меньше станет...

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

"Стоимость перелёта в салоне экономического класса по России в мае 2023 года выросла на 28% по сравнению с маем 2022 года"

А всякие там регулирующие органы не хотят поинтересоваться у авиакомпаний обоснованностью такого отрицательного падения стоимости?

Ответить
Развернуть ветку
Виталий Ермаков

отрицательное падение это рост

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Да не может быть!

Ответить
Развернуть ветку
Виталий Ермаков

тьфу блин, затупил пока читал :(

Ответить
Развернуть ветку
Александр Привалов

*взлёт.

Ответить
Развернуть ветку
Александр Зарипов

Боюсь, что причина им известна, государство снизило субсидирование

Ответить
Развернуть ветку
debil

Хахаха! При курсе то 80+

Ответить
Развернуть ветку
Вектореан Элон

Все эти квадриллионы взялись не из ниоткуда. Их лишился российский народ. Пора вернуть справедливость!

Ответить
Развернуть ветку
Александр Привалов
Ответить
Развернуть ветку
Зеленый самолетик

Поясните, это хорошо? Теперь заживем?

Ответить
Развернуть ветку
Makar

Зажуём...

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Федотов

Да, сынок, неплохо...
Да, сынок, кто-то заживёт.

Ответить
Развернуть ветку
Francesco Pazolini

Поясняю: посредников стало больше - суммарная выручка растëт.

Ответить
Развернуть ветку
Станислав

Интересно что было в 2000 году, что полеты тогда были сверх дорогими. Тогда и рубль был еще вроде твердым, а не таким как сегодня, когда он на кое что у старика похож.

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Ты ещё доллар по 30 вспомни и всплакни.

Ответить
Развернуть ветку
Makar

Прошлое не воротится, И не поможет слеза, Как прикупить мне хочется $ по 22...

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Федотов

Ну все же просто. Тогда это было тогда, а сейчас... Куда податься гражданину? Путешествуем по России. А всяко увеличение спроса ведёт к увеличению стоимости.

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Федотов

Квадриллион... Это просто какой-то космос... Никогда такого не было. И что теперь с этим делать?

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Следующая остановка Квинтиллион.

Ответить
Развернуть ветку
Александр Кайт

Такое стойкое ощущение, что все это очередное нае6алово.

Ответить
Развернуть ветку
ZuDwa

Из категории сомнений в категорию уверенности

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

"Российские компании по итогам 2022 года задекларировали перед налоговой выручку в 1268 трлн рублей, или 1,27 квадриллиона"

С помощью своего телеграм-бота я за месяц, у всех на глазах, заработаю 1,28 квадриллиона рублей.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал и следите за тем, как будут посрамлены российские компании.

Ответить
Развернуть ветку
Макс Фактор

Когда валюта ничего не стоит, то можно хоть секстилион заработать. Пусть в долларах посчитают🤡

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.
неизвестный турецкий инвестор

Классная формулировка (-: Новый тренд разблокирован!

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.
трансляции препятствует владелец арендуемого МТС иностранного спутника

Ах он какой вражина! Скрепы поглощать мешает?! Отобрать спутник со 100% скидкой.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.
компании по итогам 2022 года задекларировали перед налоговой выручку в 1,27 квадриллиона ₽

Кто-то в ФНС получит нехилые такие премии.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Очередной «прорыв» — стоимость эконома растёт на 28%! А то говорят, что всё только хуже. Вот вам квадриллион прибыли и рост цен. Плохо что ли?

Ответить
Развернуть ветку
Makar

" Это максимальное значение с 2000 года (более ранних данных нет)."
Рекорд за рекордом...

Ответить
Развернуть ветку
Александр Привалов
Ответить
Развернуть ветку
Станислав

Ну ТВ добро то можно по всей России смотреть бесплатно. И не нужно тут качели в виде МТС придумывать.

Ответить
Развернуть ветку
новый участник

Настоящие экономические и политические проблемы в России еще не начались. Даже если война закончится, Америка и Европа потребуют огромных уступок и репараций.
В России поднимется политический национализм.

Ответить
Развернуть ветку
Ильяс Бадретдинов

Важно что при росте оборота почти в двое, прибыль компаний выросла на чуть менее 6%. НДС пора снижать господа.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
34 комментария
null