Деньги
Маша Цепелева

Госдума поддержала в первом чтении законопроект о налогах в 13-15% для работающих за границей россиян Статьи редакции

Ставка не будет зависеть от налогового резидентства.

  • Законопроект опубликован в электронной базе Госдумы. Согласно нему, НДФЛ для россиян, выехавших за рубеж и потерявших налоговое резидентство, составит 13%, а при доходе больше 5 млн рублей в год — 15%.
  • Поправки к законопроекту должны представить до 4 июля.
  • В апреле 2023 года правительство внесло в Госдуму законопроект об изменении налоговой ставки для работающих за границей россиян-фрилансеров. По нему после утраты налогового резидентства налог увеличивался до 30%.
  • Законопроект отозвали на следующий день. В правительстве объяснили, что будут его дорабатывать. По данным РБК, Минфин учёл, что компании не могут проверить, утратил их сотрудник налоговое резидентство или нет. Ведомство изменило законопроект в мае 2023 года.
  • Россияне теряют налоговое резидентство, если находятся за пределами страны больше 183 дней в году — тогда они должны платить в России налоги с доходов от российских источников по ставке в 30%. Но в договоре можно оформить «место нахождения рабочего места в иностранном государстве», тогда доход от российских источников будет считаться доходом, полученным вне страны. В этом случае платить налог не нужно.

#новость #налоги

3081 просмотров
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51 комментарий
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 S1m0ne

Я ж сказала жопой на все кнопки сели

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Muvandr

фу быть такой злой :-)

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5 комментариев

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Виталий Ермаков

об этом тоже сами работающие за границей россияне попросили?

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Аккаунт разморожен

Спит россиянин за границей и беспокоится как бы бюджет российский по швам не треснул.

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Вадим Д.

Самого шустрого кнопкотыка нашли сегодня? Или в карты кто-то там проиграл?
Всё на благо, небось...

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S1m0ne

Всё ты заразил))

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Бублик static void

Заметка смотрится достаточно забавно в сочетании с https://vc.ru/migrate/732533: если релоканты вернулись, зачем снижать налоги для работающих из-за рубежа?

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3 комментария

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Виктор Абрамов

Они такие смешные. Им не будут платить ни 30% ни 13%.

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Александр Зайцев

К сожалению этот налог технически платит работодатель, а значит наши компании для наших релокантов начнут делать локальные юридические образования и начнут платить еще меньше налога государтсву

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6 комментариев
Ребят вы издеваетесь?

НДФЛ для всех поднимут, как было с НДС или пенсионным. И УСН туда же. Только после марта 2024

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Аккаунт разморожен

Представляю как они там бегают и боятся случайно принять непопулярное решение накануне-то. А не пофиг ли, все равно нарисуют 146%.

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3 комментария
Андрей Иванов

Мне кажется даже нынешняя власть, ненастолько уверенна в планах на почти целый год вперёд)

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1 комментарий
Груднев Грудин

Плевать. Налог платить нужно. Если живёшь в государстве. Я не платил. А. Сегодня, тем более!

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Роботы из зубной пасты

Нейросеть? Брат?

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Павел Милюков

А объясните, зачем фрилансеру вообще быть плательщиком НДФЛ? Если только он совсем инфантильный и годами не платил никаких налогов вообще (но это уже не лечится). В чём проблема открыть ИП/самозанятость и сидеть на удобных и понятных 6%, которые можно платить со своих заработков в РФ, находясь при этом в любой точке Земли?

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Бублик static void

Это ж не только для фрилансеров история, но и для наемных сотрудников. Далеко не все компании согласны играть в мутки с маскировкой трудовых отношений.

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Арсений

Проблема в том что далеко не все компании готовы делегировать задачи (особенно чувствительные) фрилансерам да и вообще работать с ними и администрировать найм и работу аутстаффа.

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1 комментарий
Gleb Kudryavtcev

Например, если ты хочешь продать личное имущество.

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Ребят вы издеваетесь?

ну потому что за рубежом работают не только фрилансеры

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3 комментария
Иван Саблин

Теперь олигархи живущие за бугром будут платить всего 15%, а не 30% с российских доходов как раньше

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Лол, в сентябре одни олигархи выезжали, конечно.

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3 комментария
Арсений

Олигархи не получают "зарплату" в понимании большинства обывателей. У них доход в другой форме и он очень тщательно охраняется армией дорогостоящих налоговых и юридических консультантов.

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1 комментарий
Ware Wow

госдума еще сегодня много интересного приняла

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Rokia Acirbal

если бы только сегодня ,каждое их решение "очень интересное"

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Ware Wow

Это только на российские компании распространяется?

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Aleksandra Campbell

у гос думы фантазия работает отлично просто

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debil
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