Госдума поддержала в первом чтении законопроект о налогах в 13-15% для работающих за границей россиян Статьи редакции
Ставка не будет зависеть от налогового резидентства.
- Законопроект опубликован в электронной базе Госдумы. Согласно нему, НДФЛ для россиян, выехавших за рубеж и потерявших налоговое резидентство, составит 13%, а при доходе больше 5 млн рублей в год — 15%.
- Поправки к законопроекту должны представить до 4 июля.
- В апреле 2023 года правительство внесло в Госдуму законопроект об изменении налоговой ставки для работающих за границей россиян-фрилансеров. По нему после утраты налогового резидентства налог увеличивался до 30%.
- Законопроект отозвали на следующий день. В правительстве объяснили, что будут его дорабатывать. По данным РБК, Минфин учёл, что компании не могут проверить, утратил их сотрудник налоговое резидентство или нет. Ведомство изменило законопроект в мае 2023 года.
- Россияне теряют налоговое резидентство, если находятся за пределами страны больше 183 дней в году — тогда они должны платить в России налоги с доходов от российских источников по ставке в 30%. Но в договоре можно оформить «место нахождения рабочего места в иностранном государстве», тогда доход от российских источников будет считаться доходом, полученным вне страны. В этом случае платить налог не нужно.
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Я ж сказала жопой на все кнопки сели
фу быть такой злой :-)
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об этом тоже сами работающие за границей россияне попросили?
Спит россиянин за границей и беспокоится как бы бюджет российский по швам не треснул.
Самого шустрого кнопкотыка нашли сегодня? Или в карты кто-то там проиграл?
Всё на благо, небось...
Всё ты заразил))
Заметка смотрится достаточно забавно в сочетании с https://vc.ru/migrate/732533: если релоканты вернулись, зачем снижать налоги для работающих из-за рубежа?
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Они такие смешные. Им не будут платить ни 30% ни 13%.
К сожалению этот налог технически платит работодатель, а значит наши компании для наших релокантов начнут делать локальные юридические образования и начнут платить еще меньше налога государтсву
НДФЛ для всех поднимут, как было с НДС или пенсионным. И УСН туда же. Только после марта 2024
Представляю как они там бегают и боятся случайно принять непопулярное решение накануне-то. А не пофиг ли, все равно нарисуют 146%.
Мне кажется даже нынешняя власть, ненастолько уверенна в планах на почти целый год вперёд)
Плевать. Налог платить нужно. Если живёшь в государстве. Я не платил. А. Сегодня, тем более!
Нейросеть? Брат?
А объясните, зачем фрилансеру вообще быть плательщиком НДФЛ? Если только он совсем инфантильный и годами не платил никаких налогов вообще (но это уже не лечится). В чём проблема открыть ИП/самозанятость и сидеть на удобных и понятных 6%, которые можно платить со своих заработков в РФ, находясь при этом в любой точке Земли?
Это ж не только для фрилансеров история, но и для наемных сотрудников. Далеко не все компании согласны играть в мутки с маскировкой трудовых отношений.
Проблема в том что далеко не все компании готовы делегировать задачи (особенно чувствительные) фрилансерам да и вообще работать с ними и администрировать найм и работу аутстаффа.
Например, если ты хочешь продать личное имущество.
ну потому что за рубежом работают не только фрилансеры
Теперь олигархи живущие за бугром будут платить всего 15%, а не 30% с российских доходов как раньше
Лол, в сентябре одни олигархи выезжали, конечно.
Олигархи не получают "зарплату" в понимании большинства обывателей. У них доход в другой форме и он очень тщательно охраняется армией дорогостоящих налоговых и юридических консультантов.
госдума еще сегодня много интересного приняла
если бы только сегодня ,каждое их решение "очень интересное"
Это только на российские компании распространяется?
у гос думы фантазия работает отлично просто