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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 21 июня: доллар — 84,23 (на 25 копеек больше, чем 20 июня), евро — 92,07 рублей (на 28 копеек больше).

Курсы на Мосбирже на 08:14 мск: доллар — 84,61 рубля, евро — 92,48 рубля.

Курсы на Forex на 08:27 мск: доллар — 84,62 рубля, евро — 92,4 рубля.

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На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 85,56 рубля.

Кто и как адаптируется

Арбитражный суд города Москвы удовлетворил иск компании «Право и финансы», которой «Райффайзенбанк» отказался открыть банковский счёт, пишут «Ведомости» со ссылкой на картотеку арбитражных дел. Суд обязал банк заключить с юрлицом договор расчётно-кассового обслуживания. «Райффайзенбанк» не открывает юрлицам счета с марта 2023 года.

Какие есть проблемы и трудности

Иностранные архитектурные бюро в 2022 году вышли из программы реновации Москвы, рассказал РБК главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Запуск рейсов второй российский авиакомпании — Red Wings — в Грузию отложен на неопределенное время, перевозчик до сих пор не получил разрешение от Минтранса, пишут «Известия» со ссылкой на источники.

Контекст

Иностранные заёмщики — государства и юрлица — в 2022 году выплатили России по долгам 24,4% от плана. Суммы возвратов составили 33,8 млрд рублей (эквивалент $449,9 млн) при плане 138,5 млрд рублей.

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что восстановление Украины должны профинансировать как российские власти, так и частный сектор, и сейчас страна нацелена на проработку механизмов для этого.

ЦБ разрабатывает способы вернуть российским инвесторам их заблокированные за рубежом инвестиции — например, за счёт замороженных на счетах типа C средств иностранных владельцев российских активов. В чем смысл этого предложения и к чему оно приведет — разбирался Forbes.

Правительство Финляндии решило сократить траты на помощь государствам, которые поддержали действия России в Украине, вместе с ограничением иммиграции и усложнением процедуры получения иностранцами ВНЖ и гражданства. Каких стран это коснётся — не уточняется.

По итогам пяти месяцев 2023 года ввоз новых легковых автомобилей в Россию оказался в 4,8 раза выше, чем в 2021 году и составил 171 500 машин, следует из сравнения данных «Автостата» и ФТС. По сравнению с январем-маем 2022 года ввоз растет в 2,7 раза, подсчитывал «Автостат». Основная доля импорта (70,5%) пришлась на автомобили из Китая.