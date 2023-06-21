День 483: импорт автомобилей в Россию растёт, Red Wings пока не получила разрешение на полёты в Грузию Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 21 июня: доллар — 84,23 (на 25 копеек больше, чем 20 июня), евро — 92,07 рублей (на 28 копеек больше).
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 85,56 рубля.
Кто и как адаптируется
Арбитражный суд города Москвы удовлетворил иск компании «Право и финансы», которой «Райффайзенбанк» отказался открыть банковский счёт, пишут «Ведомости» со ссылкой на картотеку арбитражных дел. Суд обязал банк заключить с юрлицом договор расчётно-кассового обслуживания. «Райффайзенбанк» не открывает юрлицам счета с марта 2023 года.
Какие есть проблемы и трудности
Иностранные архитектурные бюро в 2022 году вышли из программы реновации Москвы, рассказал РБК главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.
Запуск рейсов второй российский авиакомпании — Red Wings — в Грузию отложен на неопределенное время, перевозчик до сих пор не получил разрешение от Минтранса, пишут «Известия» со ссылкой на источники.
Контекст
Иностранные заёмщики — государства и юрлица — в 2022 году выплатили России по долгам 24,4% от плана. Суммы возвратов составили 33,8 млрд рублей (эквивалент $449,9 млн) при плане 138,5 млрд рублей.
Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что восстановление Украины должны профинансировать как российские власти, так и частный сектор, и сейчас страна нацелена на проработку механизмов для этого.
ЦБ разрабатывает способы вернуть российским инвесторам их заблокированные за рубежом инвестиции — например, за счёт замороженных на счетах типа C средств иностранных владельцев российских активов. В чем смысл этого предложения и к чему оно приведет — разбирался Forbes.
Правительство Финляндии решило сократить траты на помощь государствам, которые поддержали действия России в Украине, вместе с ограничением иммиграции и усложнением процедуры получения иностранцами ВНЖ и гражданства. Каких стран это коснётся — не уточняется.
По итогам пяти месяцев 2023 года ввоз новых легковых автомобилей в Россию оказался в 4,8 раза выше, чем в 2021 году и составил 171 500 машин, следует из сравнения данных «Автостата» и ФТС. По сравнению с январем-маем 2022 года ввоз растет в 2,7 раза, подсчитывал «Автостат». Основная доля импорта (70,5%) пришлась на автомобили из Китая.
Новости предыдущего дня, 20 июня — здесь.
Ввоз новых легковых автомобилей в Россию оказался в 4,8 раза выше, чем в 2021 году и составил 171 500 маши. Основная доля импорта (70,5%) пришлась на автомобили из Китая.
Китай спокойно, не спеша, становится хозяином целых отраслей в России. Не только авто, но и нефть, лес, металлы, электроника и т.д Так же не спеша, Китай затем станет хозяином самой России.
Вас же не смущало, что раньше владельцами отрасли производства авто были Рено, VW и прочие Тойота.
Так почему сейчас смущает то, что Китай поставляет свои автомобили в Россию?
А вас смущало ?
Нет
Не смущало. Даже нравилось. Это хороший этап
Ну и к чему тогда ваш коммент ? Подобные комменты всегда адресованы скорее к «патриотам» которые не прогибаются по запад, но всегда готовы прогнуться под Китай или под кого скажут
Ирония в том, что он и есть этот самый патриот, который государство от страны отличить не может.
Мой комент адресован здравому смыслу. Который говорит, что Китай не захватывает целую отрасль автомобилестроения в России, он просто поставляет автомобили. Пока что
А "прогнуться" - ну чем предыдущие прогибы под "Форд" и прочие VW будут отличаться от прогибов под китайские заводы? Это всё даже по одному и тому же законодательству пойдёт
Вы думаете Си Цзиньпин подаст в следующем году заявку на выборы президента России?
Дам вам наводку- чтобы набить рейтинг гифками, лучше зарегать аккаунт на пикабу)
Zigabu скорее)
"Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что восстановление Украины должны профинансировать как российские власти, так и частный сектор"
Джеймс, а ты умеешь убеждать, чертяка. Держи первый транш, как раз только что от Кремля перевод пришёл.
Журналисты Forbes не осилили перевести цитату правильно и всё напутали, а наша дорогая Евгения Евсеева увы цитирует этих неумех.
В оригинале сказаноVladimir Putin and his allies should carry the burden of funding the reconstruction of Ukraine after the war, Foreign Secretary James Cleverly has said.
Although there was a role for international allies and the private sector in rebuilding Ukraine's economy, Mr Cleverly said a significant amount of the burden - "perhaps even the majority" - should fall on Russians involved in the invasion.
То есть вообще неправильно перевели, или просто сидят между двух стульев
Пока Red Wings будет разрешений дожидаться, самолётов не останется.
Когда наладят везде производство новых "Москвичей", то смогут сразу половину урезать. Шильдик решает, йоу.
А это модно сейчас так говорить?
upd.
А не, не решает. Всё равно импорта больше будет. Надо было не прогуливать математику.
О да. Помню папин москвич. Этот сладостный запах бензина.
А поскольку своих денег у государства нет, как всегда — скинутся россияне, по его предложению.
"По-браццки скиньтесь тут пацанам, сами от зарплаты до зарплаты живём, ну вы должны понять"
на все до этого скидывались, так то. и на дворцы и на войны...а тут заднюю включаете? пройдемте товарищ к майору НКВД на допрос. вы похоже антисоветчик
Это только половина банкета. Кому-то еще придется оплачивать восстановление силового потенциала (если Россия не надумает пойти по пути Югославии).
1 Армата с учетом инфляции получается где-то 0.7 млрд за штуку. России их надо хотя бы 1000 штук. А еще авиация, новые РСЗО, САУ, миллионов 10 снарядов и мин, десятки тысяч дронов, ПТРК/ПЗРК/ЗРК, восстановить складские запасы крылатых ракет, современное стрелковое оружие с хорошей оптикой, а не мосинки и АК-74 и еще много, много всякого.
Краткие итоги:
Запуск рейсов Red Wings в Грузию отложен
- не для того запускали полеты, чтобы кто попало мог написать них зарабатывать
Иностранные заёмщики выплатили по долгам 24,4% от плана
- пора начинать софт коллекшн, а потом переходить к харду (писать в подъезде "отдай долг, тварь" и мазать дверь говном)
Глава МИД Великобритании заявил, что восстановление Украины должны профинансировать как российские власти, так и частный сектор
- лёгкий намек на сложные обстоятельства для тех, кто держит деньги в иностранной юрисдикции
ЦБ разрабатывает способы вернуть российским инвесторам их заблокированные за рубежом инвестиции
— пока какие-то механизмы работают, что-то удастся вернуть. Но глобально - см. предыдущий пункт
Правительство Финляндии решило сократить траты на помощь государствам, которые поддержали действия России в Украине, вместе с ограничением иммиграции и усложнением процедуры получения иностранцами ВНЖ и гражданства
- вперёд к старению нации и ухудшению демографии
По итогам пяти месяцев 2023 года ввоз новых легковых автомобилей в Россию оказался в 4,8 раза выше, чем в 2021 году
- кто бы сомневался