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Деньги
Евгения Евсеева

День 483: импорт автомобилей в Россию растёт, Red Wings пока не получила разрешение на полёты в Грузию Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Тбилиси. Фото: mostafa meraji

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 21 июня: доллар — 84,23 (на 25 копеек больше, чем 20 июня), евро — 92,07 рублей (на 28 копеек больше).

Курсы на Мосбирже на 08:14 мск: доллар — 84,61 рубля, евро — 92,48 рубля.

Курсы на Forex на 08:27 мск: доллар — 84,62 рубля, евро — 92,4 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 85,56 рубля.

Кто и как адаптируется

Арбитражный суд города Москвы удовлетворил иск компании «Право и финансы», которой «Райффайзенбанк» отказался открыть банковский счёт, пишут «Ведомости» со ссылкой на картотеку арбитражных дел. Суд обязал банк заключить с юрлицом договор расчётно-кассового обслуживания. «Райффайзенбанк» не открывает юрлицам счета с марта 2023 года.

Какие есть проблемы и трудности

Иностранные архитектурные бюро в 2022 году вышли из программы реновации Москвы, рассказал РБК главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

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Запуск рейсов второй российский авиакомпании — Red Wings — в Грузию отложен на неопределенное время, перевозчик до сих пор не получил разрешение от Минтранса, пишут «Известия» со ссылкой на источники.

Контекст

Иностранные заёмщики — государства и юрлица — в 2022 году выплатили России по долгам 24,4% от плана. Суммы возвратов составили 33,8 млрд рублей (эквивалент $449,9 млн) при плане 138,5 млрд рублей.

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что восстановление Украины должны профинансировать как российские власти, так и частный сектор, и сейчас страна нацелена на проработку механизмов для этого.

ЦБ разрабатывает способы вернуть российским инвесторам их заблокированные за рубежом инвестиции — например, за счёт замороженных на счетах типа C средств иностранных владельцев российских активов. В чем смысл этого предложения и к чему оно приведет — разбирался Forbes.

Правительство Финляндии решило сократить траты на помощь государствам, которые поддержали действия России в Украине, вместе с ограничением иммиграции и усложнением процедуры получения иностранцами ВНЖ и гражданства. Каких стран это коснётся — не уточняется.

По итогам пяти месяцев 2023 года ввоз новых легковых автомобилей в Россию оказался в 4,8 раза выше, чем в 2021 году и составил 171 500 машин, следует из сравнения данных «Автостата» и ФТС. По сравнению с январем-маем 2022 года ввоз растет в 2,7 раза, подсчитывал «Автостат». Основная доля импорта (70,5%) пришлась на автомобили из Китая.

Новости предыдущего дня, 20 июня — здесь.

#новость

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 S.Capusta

Ввоз новых легковых автомобилей в Россию оказался в 4,8 раза выше, чем в 2021 году и составил 171 500 маши. Основная доля импорта (70,5%) пришлась на автомобили из Китая.

Китай спокойно, не спеша, становится хозяином целых отраслей в России. Не только авто, но и нефть, лес, металлы, электроника и т.д Так же не спеша, Китай затем станет хозяином самой России.

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Dima Alexeev

Вас же не смущало, что раньше владельцами отрасли производства авто были Рено, VW и прочие Тойота.
Так почему сейчас смущает то, что Китай поставляет свои автомобили в Россию?

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Михаил

А вас смущало ?

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Dima Alexeev

Нет
Не смущало. Даже нравилось. Это хороший этап

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Михаил

Ну и к чему тогда ваш коммент ? Подобные комменты всегда адресованы скорее к «патриотам» которые не прогибаются по запад, но всегда готовы прогнуться под Китай или под кого скажут

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Продюсер душнила

Ирония в том, что он и есть этот самый патриот, который государство от страны отличить не может.

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Dima Alexeev

Мой комент адресован здравому смыслу. Который говорит, что Китай не захватывает целую отрасль автомобилестроения в России, он просто поставляет автомобили. Пока что

А "прогнуться" - ну чем предыдущие прогибы под "Форд" и прочие VW будут отличаться от прогибов под китайские заводы? Это всё даже по одному и тому же законодательству пойдёт

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Sasha Step

Вы думаете Си Цзиньпин подаст в следующем году заявку на выборы президента России?

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debil
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jonewayne

Дам вам наводку- чтобы набить рейтинг гифками, лучше зарегать аккаунт на пикабу)

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Михаил

Zigabu скорее)

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Слегка Придурковатый

"Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что восстановление Украины должны профинансировать как российские власти, так и частный сектор"

Джеймс, а ты умеешь убеждать, чертяка. Держи первый транш, как раз только что от Кремля перевод пришёл.

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Невероятный Блондин

Журналисты Forbes не осилили перевести цитату правильно и всё напутали, а наша дорогая Евгения Евсеева увы цитирует этих неумех.

В оригинале сказано

Vladimir Putin and his allies should carry the burden of funding the reconstruction of Ukraine after the war, Foreign Secretary James Cleverly has said.
Although there was a role for international allies and the private sector in rebuilding Ukraine's economy, Mr Cleverly said a significant amount of the burden - "perhaps even the majority" - should fall on Russians involved in the invasion.

То есть вообще неправильно перевели, или просто сидят между двух стульев

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Вадим Д.

Пока Red Wings будет разрешений дожидаться, самолётов не останется.

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Нейрослав Жепетеев

Когда наладят везде производство новых "Москвичей", то смогут сразу половину урезать. Шильдик решает, йоу.
А это модно сейчас так говорить?
upd.
А не, не решает. Всё равно импорта больше будет. Надо было не прогуливать математику.

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Борис Супонев

О да. Помню папин москвич. Этот сладостный запах бензина.

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Вадим Д.
восстановление Украины должны профинансировать как российские власти, так и частный сектор

А поскольку своих денег у государства нет, как всегда — скинутся россияне, по его предложению.

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Нейрослав Жепетеев

"По-браццки скиньтесь тут пацанам, сами от зарплаты до зарплаты живём, ну вы должны понять"

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Инженер-душнила

на все до этого скидывались, так то. и на дворцы и на войны...а тут заднюю включаете? пройдемте товарищ к майору НКВД на допрос. вы похоже антисоветчик

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Сергей С.

Это только половина банкета. Кому-то еще придется оплачивать восстановление силового потенциала (если Россия не надумает пойти по пути Югославии).

1 Армата с учетом инфляции получается где-то 0.7 млрд за штуку. России их надо хотя бы 1000 штук. А еще авиация, новые РСЗО, САУ, миллионов 10 снарядов и мин, десятки тысяч дронов, ПТРК/ПЗРК/ЗРК, восстановить складские запасы крылатых ракет, современное стрелковое оружие с хорошей оптикой, а не мосинки и АК-74 и еще много, много всякого.

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Dima Alexeev

Краткие итоги:

Запуск рейсов Red Wings в Грузию отложен
- не для того запускали полеты, чтобы кто попало мог написать них зарабатывать

Иностранные заёмщики выплатили по долгам 24,4% от плана
- пора начинать софт коллекшн, а потом переходить к харду (писать в подъезде "отдай долг, тварь" и мазать дверь говном)

Глава МИД Великобритании заявил, что восстановление Украины должны профинансировать как российские власти, так и частный сектор
- лёгкий намек на сложные обстоятельства для тех, кто держит деньги в иностранной юрисдикции

ЦБ разрабатывает способы вернуть российским инвесторам их заблокированные за рубежом инвестиции
— пока какие-то механизмы работают, что-то удастся вернуть. Но глобально - см. предыдущий пункт

Правительство Финляндии решило сократить траты на помощь государствам, которые поддержали действия России в Украине, вместе с ограничением иммиграции и усложнением процедуры получения иностранцами ВНЖ и гражданства
- вперёд к старению нации и ухудшению демографии

По итогам пяти месяцев 2023 года ввоз новых легковых автомобилей в Россию оказался в 4,8 раза выше, чем в 2021 году
- кто бы сомневался

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