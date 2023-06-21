Деньги
Таня Боброва

«Райффайзенбанк» ограничит исходящие переводы в евро в банки Армении, Беларуси, Грузии и некоторых других стран Статьи редакции

Это связано с ограничениями на стороне банков-корреспондентов, объяснила компания.

  • С 3 июля 2023 года пользователи не смогут провести исходящий платёж в евро, если банк получателя находится в России, Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Иордании, Казахстане, Киргизии, Молдавии, ОАЭ, Таджикистане, Туркмении или Узбекистане. Об этом говорится на сайте «Райффайзенбанка».
  • Эти же ограничения распространяются на исходящие переводы в евро на собственные счета клиентов, открытые в других банках в одной из перечисленных стран. Новые условия касаются клиентов-физлиц, ИП и юрлиц.
  • Исключение — переводы в евро между своими счетами или между клиентами «Райффайзенбанка» в России. В остальных случаях компания рекомендует изменить валюту исходящего перевода или использовать другие способы платежей.
  • С апреля 2023 года «Райффайзенбанк» повысил минимальную сумму переводов в другие банки в долларах США и евро — до 20 тысяч в валюте перевода при оформлении через «Райффайзен Онлайн» и в отделении банка.
  • В июне компания ввела комиссию при переводе долларов из другого банка на счета физлиц в «Райффайзенбанке» — 50% от суммы пополнения, максимум — $500. Компания объяснила решение «изменением рыночных условий», из-за чего она «вынуждена ограничить количество входящих переводов в долларах».

#новость #райффайзенбанк

2856 просмотров
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 Dima Tsurkan

А зачем вообще теперь нужен Райфайзен?

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Борис Вишневский

Баксы переводить

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Ivan Boldyrev

... только премиум-клиентам, ставшим ими до февраля 2023.

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Борис Интеграторов

Впервые люди начали дорожить вип статусом в банке)))

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Император Нолимоций

Если для розницы — его карточки пока Корона хавает. Сбер, например, нет.

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Иван Иванов

Корона и Яндекс карту хавает.

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Dima Alexeev

Очевидно же, что Райф готовится к смене иностранного собственника на местного. Ну чего сейчас лохматить бабушку? Дайте состояться неизбежному

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Piu-piu

Райф выкачивает остатки с рынка и рф, пока регулятор ЕС хоть как-то позволяет это делать и пользуется своей монополией, доя россиян и местный бизнес комиссиями, оказавшихся в безвыходном положении или если говорить политкорректно: райф монетизирует свои риски работы на данном рынке. При "смене собственника на локального", свифт райфу будет отключен почти сразу и он ничем не будет отличаться от местных рос-сельхоз-пиздос-банков

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Dima Alexeev

Выкачивание остатков очень плохо вяжется с ограничениями в открытии счетов. Не кажется, что тут должна быть обратная стратегия?

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Piu-piu

Так открытие счетов и ограничения на свифт это для мелкой розницы, которая палит их. А так они большую половину кэшфло свифта из рф теперь обслуживают. При этом спокойно отчитались в ецб, что массово отказывают нехорошим россиянам 😀 успешно умудряются усидеть на двух стульях (пока)

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Dima Alexeev

То есть, крупным они открывают счета?

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Piu-piu

Явно, да: https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10980891

Выгодная «ловушка». Райффайзен Банк обслуживает…
Российский Райффайзен Банк — «дочка» австрийской финансовой группы Raiffeisen Bank International…
www.banki.ru
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Dima Alexeev

Дата публикации: 27.02.2023 17:52

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Piu-piu

Так, а что кардинально изменилось? Новых банков для внешних транзакций не появилось, мягко говоря

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Dima Alexeev

Вот что кардинально изменилось

https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10981160&ysclid=lj5kbvvrza501624249

Райффайзен Банк приостановил открытие счетов…
Райффайзен Банк приостановил открытие счетов новым юридическим лицам и дополнительных валютных…
www.banki.ru
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Piu-piu

Крупняк как обслуживал так и обслуживает. К сожалению, многие санкции прежде всего бьют по тем, кто меньше всего ответственен за войну и спонсирует режим. Это как некоторые умники-сторонники коллективной ответственности в ЕС обвиняют всех россиян, работающих на рынок рф и платящих там НДФЛ, в этом есть логика, но при этом эти же умники не озадачиваются посмотреть статистику товарооборота рф и ес, большая часть которого - это покупка ресурсов у путинских олигархов и непосредственное спонсирования режима, на фоне которого ндфл, даже после обвала доходов рф в 2 раза, не сильно заметен.

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Dima Alexeev

Обслуживал своих клиентов, новых прекратил. Я к тому, что это - стратегия ухода с рынка

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Piu-piu

Это так. Они особо это и не отрицают. Но пока продолжают зарабатывать на этом рынке и зарабатывать хорошо, максимально долго стараясь усидеть на 2 стульях, чем вызывают жопоболь у обывателей с обеих сторон

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Dima Alexeev

На мой взгляд, нормальная позиция у них. Банк должен зарабатывать деньги, это не благотворительная организация

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NeuroNoir
Дайте состояться неизбежному

Кто-то препятствует этому?

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Dima Alexeev

Я скорее к тому, что не обязательно фиксировать все этапы

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Градибор Пожарский

Райффайзен решил самостоятельно потерять всякий смысл

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Sergei Zotov

ага, сам решил. Ничего же не случилось)

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Piu-piu

Не совсем. Ему сейчас интересны только крупные клиенты и он делает акцент на них, отсекая розницу, чтобы не маячить перед регулятором, мол смотрите ограничиваем свифты из рашки. И плюс через всякие Грузии и ОАЭ деньги шли транзитом, банки и регуляторы такое не приветствуют.

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Вадим Д.

Скоро будет рулетка у райфа — отправил перевод и... ждёшь, дойдёт он до получателя или увидишь сообщение: «В этот раз не вышло. Не унывай! Пробуй и удача улыбнётся тебе!».

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Kelerius

Но коммиссию мы сняли все равно) Попытай удачу еще раз!

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Alexander Anikin

У Тинька была в прошлом году такая рулетка, у Райфа в этом.

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Dmitriy Strashkov

Крипта 🚀

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Ware Wow

а зачем если тенге и рубль ходит?
а поменять можно уже в банке получения

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Борис Вишневский

По какому курсу?

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Ware Wow

хз, в разных банках разный курс

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Невероятный Блондин

Пожалуйста только живи,
Ты же видишь, я живу тобою.
Моей огромной любви,
Хватит нам двоим с головою.

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Слегка Придурковатый

Die, die, die, my darling
Don't utter a single word
Die, die, die, my darling
Just shut your pretty eyes

I'll be seeing you again
I'll be seeing you in Hell

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Ware Wow
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Constantine Kiselev

продажи клетчатых сумок растут

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Maxim

Постепенно сворачивают свой бизнес локальный, чтоб выйти было не так больно

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debil

Нам ваши Евро не нужны! Доллары правят баллом!

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Peter Francis

Отлично

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Anton K

Переводы в евро в перечисленные страны блокирует корреспондент (турецкий банк), сам столкнулся.

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Ватник Наизнанку

А в Турцию можно перевести?

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Eula Warren

Супер

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41 комментарий
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