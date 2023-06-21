«Райффайзенбанк» ограничит исходящие переводы в евро в банки Армении, Беларуси, Грузии и некоторых других стран Статьи редакции
Это связано с ограничениями на стороне банков-корреспондентов, объяснила компания.
- С 3 июля 2023 года пользователи не смогут провести исходящий платёж в евро, если банк получателя находится в России, Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Иордании, Казахстане, Киргизии, Молдавии, ОАЭ, Таджикистане, Туркмении или Узбекистане. Об этом говорится на сайте «Райффайзенбанка».
- Эти же ограничения распространяются на исходящие переводы в евро на собственные счета клиентов, открытые в других банках в одной из перечисленных стран. Новые условия касаются клиентов-физлиц, ИП и юрлиц.
- Исключение — переводы в евро между своими счетами или между клиентами «Райффайзенбанка» в России. В остальных случаях компания рекомендует изменить валюту исходящего перевода или использовать другие способы платежей.
- С апреля 2023 года «Райффайзенбанк» повысил минимальную сумму переводов в другие банки в долларах США и евро — до 20 тысяч в валюте перевода при оформлении через «Райффайзен Онлайн» и в отделении банка.
- В июне компания ввела комиссию при переводе долларов из другого банка на счета физлиц в «Райффайзенбанке» — 50% от суммы пополнения, максимум — $500. Компания объяснила решение «изменением рыночных условий», из-за чего она «вынуждена ограничить количество входящих переводов в долларах».
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А зачем вообще теперь нужен Райфайзен?
Баксы переводить
... только премиум-клиентам, ставшим ими до февраля 2023.
Впервые люди начали дорожить вип статусом в банке)))
Если для розницы — его карточки пока Корона хавает. Сбер, например, нет.
Корона и Яндекс карту хавает.
Очевидно же, что Райф готовится к смене иностранного собственника на местного. Ну чего сейчас лохматить бабушку? Дайте состояться неизбежному
Райф выкачивает остатки с рынка и рф, пока регулятор ЕС хоть как-то позволяет это делать и пользуется своей монополией, доя россиян и местный бизнес комиссиями, оказавшихся в безвыходном положении или если говорить политкорректно: райф монетизирует свои риски работы на данном рынке. При "смене собственника на локального", свифт райфу будет отключен почти сразу и он ничем не будет отличаться от местных рос-сельхоз-пиздос-банков
Выкачивание остатков очень плохо вяжется с ограничениями в открытии счетов. Не кажется, что тут должна быть обратная стратегия?
Так открытие счетов и ограничения на свифт это для мелкой розницы, которая палит их. А так они большую половину кэшфло свифта из рф теперь обслуживают. При этом спокойно отчитались в ецб, что массово отказывают нехорошим россиянам 😀 успешно умудряются усидеть на двух стульях (пока)
То есть, крупным они открывают счета?
Явно, да: https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10980891
Дата публикации: 27.02.2023 17:52
Так, а что кардинально изменилось? Новых банков для внешних транзакций не появилось, мягко говоря
Вот что кардинально изменилось
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10981160&ysclid=lj5kbvvrza501624249
Крупняк как обслуживал так и обслуживает. К сожалению, многие санкции прежде всего бьют по тем, кто меньше всего ответственен за войну и спонсирует режим. Это как некоторые умники-сторонники коллективной ответственности в ЕС обвиняют всех россиян, работающих на рынок рф и платящих там НДФЛ, в этом есть логика, но при этом эти же умники не озадачиваются посмотреть статистику товарооборота рф и ес, большая часть которого - это покупка ресурсов у путинских олигархов и непосредственное спонсирования режима, на фоне которого ндфл, даже после обвала доходов рф в 2 раза, не сильно заметен.
Обслуживал своих клиентов, новых прекратил. Я к тому, что это - стратегия ухода с рынка
Это так. Они особо это и не отрицают. Но пока продолжают зарабатывать на этом рынке и зарабатывать хорошо, максимально долго стараясь усидеть на 2 стульях, чем вызывают жопоболь у обывателей с обеих сторон
На мой взгляд, нормальная позиция у них. Банк должен зарабатывать деньги, это не благотворительная организация
Кто-то препятствует этому?
Я скорее к тому, что не обязательно фиксировать все этапы
Райффайзен решил самостоятельно потерять всякий смысл
ага, сам решил. Ничего же не случилось)
Не совсем. Ему сейчас интересны только крупные клиенты и он делает акцент на них, отсекая розницу, чтобы не маячить перед регулятором, мол смотрите ограничиваем свифты из рашки. И плюс через всякие Грузии и ОАЭ деньги шли транзитом, банки и регуляторы такое не приветствуют.
Скоро будет рулетка у райфа — отправил перевод и... ждёшь, дойдёт он до получателя или увидишь сообщение: «В этот раз не вышло. Не унывай! Пробуй и удача улыбнётся тебе!».
Но коммиссию мы сняли все равно) Попытай удачу еще раз!
У Тинька была в прошлом году такая рулетка, у Райфа в этом.
Крипта 🚀
а зачем если тенге и рубль ходит?
а поменять можно уже в банке получения
По какому курсу?
хз, в разных банках разный курс
Пожалуйста только живи,
Ты же видишь, я живу тобою.
Моей огромной любви,
Хватит нам двоим с головою.
Die, die, die, my darling
Don't utter a single word
Die, die, die, my darling
Just shut your pretty eyes
I'll be seeing you again
I'll be seeing you in Hell
продажи клетчатых сумок растут
Постепенно сворачивают свой бизнес локальный, чтоб выйти было не так больно
Нам ваши Евро не нужны! Доллары правят баллом!
Отлично
Переводы в евро в перечисленные страны блокирует корреспондент (турецкий банк), сам столкнулся.
А в Турцию можно перевести?
Супер