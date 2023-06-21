Binance запустила криптовалютную биржу в Казахстане Статьи редакции
Ей могут воспользоваться и граждане других стран, если есть казахстанский ИИН и открытая в местном банке карта Mastercard.
- Локальная платформа Binance работает на базе Международного финансового центра «Астана», сообщило «Интерфакс Казахстан».
- Пользователям доступны покупка и продажа криптовалют, спотовая торговля и конвертация. Некоторые продукты могут быть «недоступны или работать с ограничениями из-за требований местных регуляторов», пишет Forbes со ссылкой на сообщение.
- Пока пополнять баланс и выводить деньги можно только с карт Mastercard, выпущенных в Казахстане. Лимит на пополнение депозитов через них — 420 тысяч тенге (около $940 по курсу ЦБ на 21 июня 2023 года) за раз. Позже операции можно будет проводить через банковский перевод Freedom Finance.
- Граждане других стран могут использовать платформу, но кроме казахстанской карты Mastercard нужен индивидуальный идентификационный номер (ИИН, оформляется бесплатно в миграционных органах).
- Пока в Казахстане доступен 21 вид криптовалюты и токенов, но до конца 2023 года планируется увеличить это число до 100, сообщил глава Binance Kazakhstan Жаслан Мадиев. Также в ближайшие полгода площадка начнёт работать с корпоративными клиентами, а позднее — подключит иностранных клиентов и создаст фиатный канал в иностранной валюте.
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