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Деньги
Евгения Евсеева

День 484: Минцифры может отказаться от блокировки части пиратских онлайн-кинотеатров, за год вырос спрос на шаурму Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 22 июня: доллар — 84,24 рублей (на 1 копейку больше, чем 21 июня), евро — 92 рубля (на 7 копеек меньше).

Курсы на Мосбирже на 07:58 мск: доллар — 83,96 рубля, евро — 92,25 рубля.

Курсы на Forex на 08:15 мск: доллар — 84,03 рубля, евро — 92,29 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 84,69 рубля.

Кто и как адаптируется

Владелец Forbes Магомед Мусаев перезапустил российскую версию журнала Harvard Business Review (выпуск прекратился в июне 2022 года) под брендом «Большие идеи» и с новыми партнерами. Мусаев, который сейчас выступает единственным владельцем издателя журнала, передаст 50% доли в компании двум партнерам: совладельцу агентства Fanatic Антону Аверьянову, а также Евгению Давыдову, совладельцу агентства Setters и издания Setters Media.

Минцифры вместе с представителями отрасли прорабатывает предложение отказаться от блокировки пиратских сайтов с нелицензионными иностранными фильмами и сериалами — если контент легально не представлен в стране и не содержит экстремистские материалы и «пропаганду ЛГБТ». Об этом сообщил источник «РИА Новости» в отрасли.

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Автомобили японской Honda будут поставлять в российские дилерские центры по параллельному импорту из Китая, сообщил гендиректор компании «Мотор-плейс» Михаил Плотников.

Минэкономразвития подготовило проект поправок к законам об АО и ООО, корректирующий порядок формирования совета директоров (наблюдательного совета) в компаниях. Поправки нужны для сохранения легитимности советов и обеспечения эффективности их работы. «Ъ» отмечает, что из-за санкций работа части компаний была «парализована», в том числе из-за ухода из набсоветов иностранных участников. Так, доля иностранцев в составе советов сократилась с 30% в 2021 году до 14% в 2022-м. В результате почти треть компаний обновили составы советов более чем наполовину.

Контекст

За 2022 год вырос спрос на шаурму — об этом »Ведомостям» рассказали в «Яндекс Еде», Ozon fresh, «Азбуке вкуса», «Перекрёстке», «Донер42» («Додо пицца»), а также в аналитической фирме «Платформа ОФД» (крупнейший в стране оператор фискальных данных). У некоторых продажи этого блюда увеличились на 100-200%. Рост интереса к продукту эксперты объяснили его невысокой стоимостью по сравнению с подорожавшими другими видами фастфуда — пиццей и суши, а также продвижением категории со стороны ретейла и доставочных сервисов.

Новости предыдущего дня, 21 июня — здесь.

#новость

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64 комментария
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 Айнур

шаверму!

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Иван Емельянцев

Шаурму!

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6 комментариев
Илья Попов

Даёшь Шаверму!

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Андрей Иванов

Догадываюсь почему цена не выросла. https://www.rbc.ru/rbcfreenews/64913a169a794782ce1a9599?utm_source=amp_full-link Осталось только мистером сидром запивать.

Число отравившихся шаурмой в Братске выросло до…
В городе Братске Иркутской области шаурмой отравился 101 человек, из них 22 это дети. Об этом…
www.rbc.ru
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Аккаунт разморожен

В России общепит — «Сдохни и точка».

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1 комментарий
Leonid Bushuev

не, ну раз там отравились значит везде так.

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Вадим Д.

Ура! Даёшь разблокировку 🤘🏻
Всё vpn пореже включать.

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xbevice

Да никто не будет никого разблокировать. Закон для того, чтобы окко и иви не заблокировали, когда они пиратские флаги поднимут.

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Илья Попов

Какое счастье!

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Иван Иванов

Разблокировать и сразу оштрафовать!

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1 комментарий
Нейрослав Жепетеев

Минцифры просто сами задолбались вечно ВиПиэНы врубать свои. Вот и подсуетились.
Но истинному пирату не страшна доля шторма, он всегда готов найти обходные пути, либо напрямую пройти по пути смерти. Йо-хо-хо! И бутылка с прокси!

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debil
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Слегка Придурковатый

"Минцифры вместе с представителями отрасли прорабатывает предложение отказаться от блокировки пиратских сайтов с нелицензионными иностранными фильмами и сериалами"

Нам, старым торрент-пиратам, уже давно похуй на блокировки или их отсутствие. Есть только один флаг, и он такой же черный, как наши сердца! Йо-хо-хо!

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Андрей Иванов

А шток для флага не коротковат?)

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1 комментарий
Илья Попов

Что за привичка, всегда что-то забывают...

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Телячья ярость

"Минцифры вместе с представителями отрасли прорабатывает предложение отказаться от блокировки пиратских сайтов с нелицензионными иностранными фильмами и сериалами"

Запутался, чем какое министерство занимается. Сайты же блокирует Роскомнадзор, причем тут Минцифры?

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Слегка Придурковатый

Ну Максут такой перетрёт "вместе с представителями отрасли" вот это всё, и потом звонит Липову и говорит: "Юрич, мы тут порешали с пацанами, давай, короче, это самое, снимай блок с пиратских сайтов. Главный одобряет".

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5 комментариев
Alex Nosov

Они просто создают друг другу работу. Одни блокируют, другие разблокируют и так по кругу имитация активной работы.

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1 комментарий
Sasha T.

РКН подчиняется минцифре.

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Вадим Д.

Вот и становится шаверма выбором народа. Только, как всегда, не от хорошей жизни.

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Alex Nosov

Шавуха была, есть и будет. А как начнется хорошая жизнь, в нее просто станут добавлять красную икру))

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3 комментария
Leonid Bushuev

Точно, популярность шаурмы это еще один показатель что Россия вот-вот всё.

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Андрей Иванов

На самом деле очень хороший фастфуд, по сути дела куриная грудка и салат( если не брать в расчёт всякие извращения с фри, да простят меня любители). Итальянцы вон на пицце помешанные и не жалуются, что это от плохой жизни. Плохая жизнь начнёт когда в еде вообще мяса не останется.

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2 комментария
Илья Попов

Знаете, 484 магическое число. Объясняю:
4+8+4=16
Корень из 16 ровно 4
А из 4 ровен к 2
Сижу и думаю, сколько ещё продолжится новое летоисчисление, 2 дня, две недели или два года?

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Сергей Леопольдович

Ответ: 42

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1 комментарий
Дмитрий Косатиков

Азбука вкуса продаёт шаурму? Неожиданно!

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Фоксик

Из мраморной говядяны наверное

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3 комментария
Нейрослав Жепетеев

У них всё есть так-то. Сам прифигел от того, что там даже приземлённые продукты есть, хоть и чуть дороже.

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Leonid Bushuev

почему нет? у них всё есть, и достаточно вкусное.

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Поручик молчать

Луше бы Medium разблокировали. Шоколад не виноват!

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Юрий Спирин

У некоторых продажи этого блюда увеличились на 100-200%. Так удивительно читать что, шаурма это блюдо. Высоко.

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Александр Привалов

С другой стороны а что это, фрукт? Ингредиент не один, готовить (резать, жарить) надо, есть, так сказать, стандарты)

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Федор Коновалов

Перекус таксиста чек :))

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Emery Fitzgerald

Супер

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Angel Robinson

Норм

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Dima Alexeev

Магомед Мусаев перезапустил журнал Harvard Business Review под брендом «Большие идеи» - "актуально", как никогда

Минцифры вместе с пиратами хочет разрешить пиратские сайты с нелицензионными иностранными фильмами и сериалами взамен на цензуру ЛГБТ — новинок зарубежного проката можно не ждать

Автомобили Honda будут поставлять в российские дилерские центры - не было бы счастья, да несчастье помогло

Минэкономразвития подготовило проект поправок к законам об АО и ООО - подготовило, молодцы

За 2022 год вырос спрос на шаурму — в доставке появилось больше шаурмы, и её доля увеличилась. Невероятно

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Фоксик

Остался вопрос, а нужно ли это торрентам?

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Никита Иванов

Шаверму стали чаще заказывать в сервисах которые ведут такую статистику - я бы сказал. Мы не знаем какая динамика в традиционных ларьках где самая вкусная шава

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Евгений Кардаш

Минцифры отказываются от блокировки пиратских сайтов, вот все что нужно знать о текущей политике

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Mary Murray

все должно быть пиратское - цап царап . программы фильмы книги машины самолеты пароходы .партия пиратов.

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64 комментария
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