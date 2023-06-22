День 484: Минцифры может отказаться от блокировки части пиратских онлайн-кинотеатров, за год вырос спрос на шаурму Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
Материал дополняется
Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 22 июня: доллар — 84,24 рублей (на 1 копейку больше, чем 21 июня), евро — 92 рубля (на 7 копеек меньше).
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 84,69 рубля.
Кто и как адаптируется
Владелец Forbes Магомед Мусаев перезапустил российскую версию журнала Harvard Business Review (выпуск прекратился в июне 2022 года) под брендом «Большие идеи» и с новыми партнерами. Мусаев, который сейчас выступает единственным владельцем издателя журнала, передаст 50% доли в компании двум партнерам: совладельцу агентства Fanatic Антону Аверьянову, а также Евгению Давыдову, совладельцу агентства Setters и издания Setters Media.
Минцифры вместе с представителями отрасли прорабатывает предложение отказаться от блокировки пиратских сайтов с нелицензионными иностранными фильмами и сериалами — если контент легально не представлен в стране и не содержит экстремистские материалы и «пропаганду ЛГБТ». Об этом сообщил источник «РИА Новости» в отрасли.
Автомобили японской Honda будут поставлять в российские дилерские центры по параллельному импорту из Китая, сообщил гендиректор компании «Мотор-плейс» Михаил Плотников.
Минэкономразвития подготовило проект поправок к законам об АО и ООО, корректирующий порядок формирования совета директоров (наблюдательного совета) в компаниях. Поправки нужны для сохранения легитимности советов и обеспечения эффективности их работы. «Ъ» отмечает, что из-за санкций работа части компаний была «парализована», в том числе из-за ухода из набсоветов иностранных участников. Так, доля иностранцев в составе советов сократилась с 30% в 2021 году до 14% в 2022-м. В результате почти треть компаний обновили составы советов более чем наполовину.
Контекст
За 2022 год вырос спрос на шаурму — об этом »Ведомостям» рассказали в «Яндекс Еде», Ozon fresh, «Азбуке вкуса», «Перекрёстке», «Донер42» («Додо пицца»), а также в аналитической фирме «Платформа ОФД» (крупнейший в стране оператор фискальных данных). У некоторых продажи этого блюда увеличились на 100-200%. Рост интереса к продукту эксперты объяснили его невысокой стоимостью по сравнению с подорожавшими другими видами фастфуда — пиццей и суши, а также продвижением категории со стороны ретейла и доставочных сервисов.
Новости предыдущего дня, 21 июня — здесь.
шаверму!
Шаурму!
Даёшь Шаверму!
Догадываюсь почему цена не выросла. https://www.rbc.ru/rbcfreenews/64913a169a794782ce1a9599?utm_source=amp_full-link Осталось только мистером сидром запивать.
В России общепит — «Сдохни и точка».
не, ну раз там отравились значит везде так.
Ура! Даёшь разблокировку 🤘🏻
Всё vpn пореже включать.
Да никто не будет никого разблокировать. Закон для того, чтобы окко и иви не заблокировали, когда они пиратские флаги поднимут.
Какое счастье!
Разблокировать и сразу оштрафовать!
Минцифры просто сами задолбались вечно ВиПиэНы врубать свои. Вот и подсуетились.
Но истинному пирату не страшна доля шторма, он всегда готов найти обходные пути, либо напрямую пройти по пути смерти. Йо-хо-хо! И бутылка с прокси!
"Минцифры вместе с представителями отрасли прорабатывает предложение отказаться от блокировки пиратских сайтов с нелицензионными иностранными фильмами и сериалами"
Нам, старым торрент-пиратам, уже давно похуй на блокировки или их отсутствие. Есть только один флаг, и он такой же черный, как наши сердца! Йо-хо-хо!
А шток для флага не коротковат?)
Что за привичка, всегда что-то забывают...
"Минцифры вместе с представителями отрасли прорабатывает предложение отказаться от блокировки пиратских сайтов с нелицензионными иностранными фильмами и сериалами"
Запутался, чем какое министерство занимается. Сайты же блокирует Роскомнадзор, причем тут Минцифры?
Ну Максут такой перетрёт "вместе с представителями отрасли" вот это всё, и потом звонит Липову и говорит: "Юрич, мы тут порешали с пацанами, давай, короче, это самое, снимай блок с пиратских сайтов. Главный одобряет".
Они просто создают друг другу работу. Одни блокируют, другие разблокируют и так по кругу имитация активной работы.
РКН подчиняется минцифре.
Вот и становится шаверма выбором народа. Только, как всегда, не от хорошей жизни.
Шавуха была, есть и будет. А как начнется хорошая жизнь, в нее просто станут добавлять красную икру))
Точно, популярность шаурмы это еще один показатель что Россия вот-вот всё.
На самом деле очень хороший фастфуд, по сути дела куриная грудка и салат( если не брать в расчёт всякие извращения с фри, да простят меня любители). Итальянцы вон на пицце помешанные и не жалуются, что это от плохой жизни. Плохая жизнь начнёт когда в еде вообще мяса не останется.
Знаете, 484 магическое число. Объясняю:
4+8+4=16
Корень из 16 ровно 4
А из 4 ровен к 2
Сижу и думаю, сколько ещё продолжится новое летоисчисление, 2 дня, две недели или два года?
Ответ: 42
Азбука вкуса продаёт шаурму? Неожиданно!
Из мраморной говядяны наверное
У них всё есть так-то. Сам прифигел от того, что там даже приземлённые продукты есть, хоть и чуть дороже.
почему нет? у них всё есть, и достаточно вкусное.
Луше бы Medium разблокировали. Шоколад не виноват!
У некоторых продажи этого блюда увеличились на 100-200%. Так удивительно читать что, шаурма это блюдо. Высоко.
С другой стороны а что это, фрукт? Ингредиент не один, готовить (резать, жарить) надо, есть, так сказать, стандарты)
Перекус таксиста чек :))
Супер
Норм
Магомед Мусаев перезапустил журнал Harvard Business Review под брендом «Большие идеи» - "актуально", как никогда
Минцифры вместе с пиратами хочет разрешить пиратские сайты с нелицензионными иностранными фильмами и сериалами взамен на цензуру ЛГБТ — новинок зарубежного проката можно не ждать
Автомобили Honda будут поставлять в российские дилерские центры - не было бы счастья, да несчастье помогло
Минэкономразвития подготовило проект поправок к законам об АО и ООО - подготовило, молодцы
За 2022 год вырос спрос на шаурму — в доставке появилось больше шаурмы, и её доля увеличилась. Невероятно
Остался вопрос, а нужно ли это торрентам?
Шаверму стали чаще заказывать в сервисах которые ведут такую статистику - я бы сказал. Мы не знаем какая динамика в традиционных ларьках где самая вкусная шава
Минцифры отказываются от блокировки пиратских сайтов, вот все что нужно знать о текущей политике
все должно быть пиратское - цап царап . программы фильмы книги машины самолеты пароходы .партия пиратов.