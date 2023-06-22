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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 22 июня: доллар — 84,24 рублей (на 1 копейку больше, чем 21 июня), евро — 92 рубля (на 7 копеек меньше).

Курсы на Мосбирже на 07:58 мск: доллар — 83,96 рубля, евро — 92,25 рубля.

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Курсы на Forex на 08:15 мск: доллар — 84,03 рубля, евро — 92,29 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 84,69 рубля.

Кто и как адаптируется

Владелец Forbes Магомед Мусаев перезапустил российскую версию журнала Harvard Business Review (выпуск прекратился в июне 2022 года) под брендом «Большие идеи» и с новыми партнерами. Мусаев, который сейчас выступает единственным владельцем издателя журнала, передаст 50% доли в компании двум партнерам: совладельцу агентства Fanatic Антону Аверьянову, а также Евгению Давыдову, совладельцу агентства Setters и издания Setters Media.

Минцифры вместе с представителями отрасли прорабатывает предложение отказаться от блокировки пиратских сайтов с нелицензионными иностранными фильмами и сериалами — если контент легально не представлен в стране и не содержит экстремистские материалы и «пропаганду ЛГБТ». Об этом сообщил источник «РИА Новости» в отрасли.

Автомобили японской Honda будут поставлять в российские дилерские центры по параллельному импорту из Китая, сообщил гендиректор компании «Мотор-плейс» Михаил Плотников.

Минэкономразвития подготовило проект поправок к законам об АО и ООО, корректирующий порядок формирования совета директоров (наблюдательного совета) в компаниях. Поправки нужны для сохранения легитимности советов и обеспечения эффективности их работы. «Ъ» отмечает, что из-за санкций работа части компаний была «парализована», в том числе из-за ухода из набсоветов иностранных участников. Так, доля иностранцев в составе советов сократилась с 30% в 2021 году до 14% в 2022-м. В результате почти треть компаний обновили составы советов более чем наполовину.

Контекст

За 2022 год вырос спрос на шаурму — об этом »Ведомостям» рассказали в «Яндекс Еде», Ozon fresh, «Азбуке вкуса», «Перекрёстке», «Донер42» («Додо пицца»), а также в аналитической фирме «Платформа ОФД» (крупнейший в стране оператор фискальных данных). У некоторых продажи этого блюда увеличились на 100-200%. Рост интереса к продукту эксперты объяснили его невысокой стоимостью по сравнению с подорожавшими другими видами фастфуда — пиццей и суши, а также продвижением категории со стороны ретейла и доставочных сервисов.