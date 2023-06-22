Nasdaq оставила в силе решение о делистинге акций HeadHunter Статьи редакции
До этого комиссия при бирже отменила решение об остановке торгов акциями «Яндекса» и Qiwi.
- 6 июня 2023 года HeadHunter получила уведомление от Nasdaq о решении. Компания не будет вновь его оспаривать.
- В соответствии с ним, торговлю американскими депозитарными акциями (ADS) HeadHunter на Nasdaq приостановили 8 июня 2023 года.
- HeadHunter рассматривает несколько «стратегических альтернатив» после делистинга — обеспечение ликвидности для акционеров компании, редомицилирование или реструктуризацию путём переноса корпоративного управления в Россию. Торги расписками HeadHunter на Московской бирже продолжаются в обычном режиме.
- Nasdaq уведомила Ozon, а также Qiwi, «Яндекс» и HeadHunter о том, что исключит их ценные бумаги из листинга, если те не оспорят решение, в марте 2023 года. Компании подали апелляции. Нью-Йоркская биржа приняла такое же решение в отношении бумаг «Циана» — сервис тоже оспорил его.
- В июне «Яндекс» и Qiwi добились отмены решения о делистинге, обе компании разделят бизнес на российский и международный. Комиссия оставила в силе решение о делистинге акций Ozon. Решение по «Циану» пока не сообщалось.
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выгнали с позором
Произошла успешная
де-nasdaq-афикация
Ну а что тут спорить, всё правильно, надо выкруживать варианты.
Ну тупые! Могли бы как Яша все переписать на созданную с нуля швейцарскую дочку, и с честными глазами делать вид, что она все зарабатывает и к РФ не имеет никакого отношения.
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Привет, ботец. И всем твоим Дэймонам, Маршаллам и Юлианнам тоже.
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да уж