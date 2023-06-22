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Маша Цепелева

Nasdaq оставила в силе решение о делистинге акций HeadHunter Статьи редакции

До этого комиссия при бирже отменила решение об остановке торгов акциями «Яндекса» и Qiwi.

  • 6 июня 2023 года HeadHunter получила уведомление от Nasdaq о решении. Компания не будет вновь его оспаривать.
  • В соответствии с ним, торговлю американскими депозитарными акциями (ADS) HeadHunter на Nasdaq приостановили 8 июня 2023 года.
  • HeadHunter рассматривает несколько «стратегических альтернатив» после делистинга — обеспечение ликвидности для акционеров компании, редомицилирование или реструктуризацию путём переноса корпоративного управления в Россию. Торги расписками HeadHunter на Московской бирже продолжаются в обычном режиме.
  • Nasdaq уведомила Ozon, а также Qiwi, «Яндекс» и HeadHunter о том, что исключит их ценные бумаги из листинга, если те не оспорят решение, в марте 2023 года. Компании подали апелляции. Нью-Йоркская биржа приняла такое же решение в отношении бумаг «Циана» — сервис тоже оспорил его.
  • В июне «Яндекс» и Qiwi добились отмены решения о делистинге, обе компании разделят бизнес на российский и международный. Комиссия оставила в силе решение о делистинге акций Ozon. Решение по «Циану» пока не сообщалось.

#новость #headhunter #nasdaq

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6 комментариев
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 Mary Murray

выгнали с позором

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Иван

Произошла успешная
де-nasdaq-афикация

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Вадим Д.

Ну а что тут спорить, всё правильно, надо выкруживать варианты.

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Невкусно и грустно

Ну тупые! Могли бы как Яша все переписать на созданную с нуля швейцарскую дочку, и с честными глазами делать вид, что она все зарабатывает и к РФ не имеет никакого отношения.

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Роллон Пешеход

Привет, ботец. И всем твоим Дэймонам, Маршаллам и Юлианнам тоже.

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Marcia Patrick

да уж

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