День 485: траты россиян на мобильные игры в App Store и Google Play за год упали в три раза Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 23 июня: доллар — 83,6 рублей (на 64 копейки меньше, чем 22 июня), евро — 91,94 рублей (на 6 копеек меньше).
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 84,38 рубля.
Кто и как адаптируется
«Лаборатория Касперского» планирует вывести на рынок Малайзии решения на базе KasperskyOS. В частности, компания ведёт переговоры с крупнейшим малайзийским производителем автомобилей Proton о внедрении решения для защиты от удалённых атак и взлома.
Выкупивший российский бизнес финской Reima «Детский мир» решил развивать на этой базе новую сеть детской одежды Lassie, узнал «Ъ». Первые точки могут появиться в Москве этой осенью, а в перспективе сеть должна расшириться до ста магазинов, следует из профиля компании на HeadHunter.
Какие есть проблемы и трудности
С сайта консорциума OpenPower Foundation (OPF; организован американскими IBM, Google, Nvidia, израильской Mellanox Technologies и тайваньской Tyan) исчезли все упоминания о компании Yadro, обнаружил «Ъ». IBM в рамках OpenPower Foundation предоставляла членам консорциума доступ к совместной разработке процессорной архитектуры Power. На её базе компания Yadro разрабатывала и выпускала серверы Vesnin и линейку систем хранения данных Tatlin. В компании пояснили, что решили переключиться на разработку процессоров на открытой архитектуре RISC-V.
Контекст
Российские пользователи в 2022 году потратили на мобильные игры в Google Play и App Store втрое меньше, чем годом ранее, следует из данных data.ai, которые приводят «Ведомости». Выручка компаний-разработчиков от российского рынка упала с $736,1 млн ($1,05 млрд до вычета 30%-ной комиссии App Store и Google Play) в 2021 году до $240,8 млн ($343 млн соответственно) в 2022-м. Число загрузок мобильных игр в 2022-м снизилось на 4% — до 2,6 млрд. Пользователи оплачивают покупки на сторонних сайтах или через иностранные карты, говорят опрошенные изданием эксперты.
Доля пустующих площадей в торговых центрах Москвы по итогам первой половины 2023 года достигла 14,5% — это максимальный показатель с 2009 года, говорится в имеющемся у «Ъ» исследовании компании «Магазин магазинов».
Банки в мае 2023 года выдали 2,105 млн кредитных карт на 194,33 млрд рублей, что практически совпадает с результатом апреля — 2,1 млн карт на 194,08 млрд рублей, пишет «Ъ» со ссылкой на данные БКИ «Скоринг Бюро». При этом объём просроченной задолженности за май вырос на 9%, впервые в 2023 году обогнав по темпам роста портфель сегмента. В результате объём просрочки составил 12% от портфеля и достиг исторического максимума — 225 млрд рублей.
Жители стран ближнего зарубежья в целом спокойно относятся к приехавшим в последнюю волну релокации из России, готовы им помогать, но ожидают, что они все же не станут задерживаться. Об этом говорится в исследовании, которое проводили Центр социального проектирования «Платформа» и исследовательская компания «ОнИн» в девяти странах — Армении, Казахстане, Беларуси, Кыргызстане, Узбекистане, Таджикистане, Грузии, Азербайджане и Молдове.
Уже больше года на российском платёжном рынке фактически безальтернативным решением стал «Мир», его оператор — Национальная система платёжных карт. Но ситуация может измениться, пишет Forbes. Среди возможных сценариев — приватизация НСПК или создание полноценного рыночного конкурента национальному оператору. Почему сделать это будет сложно — разбор издания.
Новости предыдущего дня, 22 июня — здесь.
Путин на днях говорил, что нет ничего плохого в том, что россияне уезжают. И даже наоборот, это скорее хорошо, чем плохо, т.к. дополнительные связи России со странами, развитие экономики, гуманитарные контакты, блаблабла.
Его слова как бы поддержал министр финансов Силуанов, сообщив: «в России выросла доля оптимистов, потому что пессимисты уехали». И вроде бы всё заебись, все довольны, все поржали. А потом Силуанов такой: "KPI: чтоб пессимисты вернулись".
И вот интересно, нафига нашей прекрасной России будущего пессимисты? Антон, ты охуел штоле возвращать пессимистов? Они же там все через одного иноагенты , геи и пятоколонники.
Фу таким министром быть.
Да у них, что ни день, то новая установка.
То уехали и уйх с ними; то хорошо, что уехали; то пожалеют потом.
То отпашите на ДВ и мы позволим вернуться; то можете не возвращаться; то пусть живут где хотят; то вернитесь пожалуйста.
Не только Силуанов, там все так думают.
У него KPI потому что безработица низкая :)
И если сказать правильно - то дефицит рабочих рук тормозит экономической рост
Путин что его левая нога захотела, то и сказал. Потом говорит министру: ты это, бери вот этих собак что остались и давай мне за 2 месяца специалистов нарожай. Тот у виска покрутил и начал зазывать уехавших.
БАЗА
Максут вон тоже говорит: сидел, в носу ковырял — а они обратно ка-а-ак поедут. Не успеваешь льготы обратно распридумывать.
* Доля пустующих площадей в ТЦ Москвы в первой половине 2023 года достигла 14,5% — это макс показатель с 2009 года.
Он-лайн торговля, маркетплейсы и уход брендов. Непростое время для ТЦ. И проще уже точно не будет..
Если только чебурнет не реинкарнирует вещевые рынки с картонками.
Это еще хорошо, не успели настроить мега-моллов в удалении от городов. Их е-ком в Англии и США убил первыми. Стоят помещегия полностью заброшенными.
Да, всегда проще было он-лайн заказывать. Но и пандемия этому, во многом, способствовала
Ох уж эти россияне, не желают тратить деньги на мобильные игры, хоть палкой их колоти. Всё б нам на еду/жильё/одежду и т.д. тратиться.
На жратву деньги нужны, не до игрулек.
А зочем! Если тренды на пиратское по никуда не уходили и даже наоборот, стали ещё актуальней?)
Сейчас вообще из России невозможно покупать что-то на Google play. Если не прав, подскажите, как?
С карты МИР точно не купить ))
А если "не МИР", то достаточно изменить платежный профиль и страну. И жизнь наладится.
там скорее всего считается не покупка "из России" а покупка российскими аккаунтами.
включая релокантов, и тех у кого есть карты других стран.
Уезжаешь из России. Profit.
Санкции только на пользу. Так буржуям и надоПоставку новых российских самолётов Ил-114-300 перенесли из-за проблем с двигателем, сообщает РБК. Три воздушных судна за 4,32 млрд рублей Объединённая авиастроительная корпорация должна была построить до конца 2023 года.
++++++++++
Ну с новым суперджетом такого не будет. Тут меня уверяли, что на производство 100 штук в год выйдем.
+++++++++++++В России появилась первая за пределами Китая лаборатория по изучению идей Си Цзиньпина.
Это достаточный показатель суверенитета или все же слишком глубоко лижем?
Если перед параграфом поставить >, то он отобразится как цитата
Лаборатория по изучению идей Си Дзиньпина - звучит устрашающе. Надеюсь, там будут препарировать китайцев и разбирать их на органы, чтобы найти ТУ САМУЮ связь.
Обожаю такие треды, можно прям составлять расстрельные списки предателей 😂
И обиженных стукачков.
Лаборатория Касперского еще жива и даже пытается выйти на другие рынки, шок
Она с других рынков и не уходила. Потеряли лишь США и теперь ЕС.
Ничего страшного.
Всё проходит. И это пройдёт.
14,5% площадей ТЦ пустует и цифра будет только расти. Либо набьют почтами/нотариусами/кружками авиамоделирования, тогда да, все ТЦ битком будут.
В Ижевске ТРЦ (Италмас) в фабрику дронов переоборудуют, и где-то еще проскакивали планы.
Россияне уронили сосиску
Zz A. W
появились занятия поинтереснее, это хорошо