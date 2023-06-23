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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 23 июня: доллар — 83,6 рублей (на 64 копейки меньше, чем 22 июня), евро — 91,94 рублей (на 6 копеек меньше).

Курсы на Мосбирже на 08:13 мск: доллар — 84,03 рубля, евро — 91,92 рубля.

Курсы на Forex на 08:28 мск: доллар — 84,04 рубля, евро — 92,91 рубля.

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На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 84,38 рубля.

Кто и как адаптируется

«Лаборатория Касперского» планирует вывести на рынок Малайзии решения на базе KasperskyOS. В частности, компания ведёт переговоры с крупнейшим малайзийским производителем автомобилей Proton о внедрении решения для защиты от удалённых атак и взлома.

Выкупивший российский бизнес финской Reima «Детский мир» решил развивать на этой базе новую сеть детской одежды Lassie, узнал «Ъ». Первые точки могут появиться в Москве этой осенью, а в перспективе сеть должна расшириться до ста магазинов, следует из профиля компании на HeadHunter.

Какие есть проблемы и трудности

С сайта консорциума OpenPower Foundation (OPF; организован американскими IBM, Google, Nvidia, израильской Mellanox Technologies и тайваньской Tyan) исчезли все упоминания о компании Yadro, обнаружил «Ъ». IBM в рамках OpenPower Foundation предоставляла членам консорциума доступ к совместной разработке процессорной архитектуры Power. На её базе компания Yadro разрабатывала и выпускала серверы Vesnin и линейку систем хранения данных Tatlin. В компании пояснили, что решили переключиться на разработку процессоров на открытой архитектуре RISC-V.

Контекст

Российские пользователи в 2022 году потратили на мобильные игры в Google Play и App Store втрое меньше, чем годом ранее, следует из данных data.ai, которые приводят «Ведомости». Выручка компаний-разработчиков от российского рынка упала с $736,1 млн ($1,05 млрд до вычета 30%-ной комиссии App Store и Google Play) в 2021 году до $240,8 млн ($343 млн соответственно) в 2022-м. Число загрузок мобильных игр в 2022-м снизилось на 4% — до 2,6 млрд. Пользователи оплачивают покупки на сторонних сайтах или через иностранные карты, говорят опрошенные изданием эксперты.

Доля пустующих площадей в торговых центрах Москвы по итогам первой половины 2023 года достигла 14,5% — это максимальный показатель с 2009 года, говорится в имеющемся у «Ъ» исследовании компании «Магазин магазинов».

Банки в мае 2023 года выдали 2,105 млн кредитных карт на 194,33 млрд рублей, что практически совпадает с результатом апреля — 2,1 млн карт на 194,08 млрд рублей, пишет «Ъ» со ссылкой на данные БКИ «Скоринг Бюро». При этом объём просроченной задолженности за май вырос на 9%, впервые в 2023 году обогнав по темпам роста портфель сегмента. В результате объём просрочки составил 12% от портфеля и достиг исторического максимума — 225 млрд рублей.

Жители стран ближнего зарубежья в целом спокойно относятся к приехавшим в последнюю волну релокации из России, готовы им помогать, но ожидают, что они все же не станут задерживаться. Об этом говорится в исследовании, которое проводили Центр социального проектирования «Платформа» и исследовательская компания «ОнИн» в девяти странах — Армении, Казахстане, Беларуси, Кыргызстане, Узбекистане, Таджикистане, Грузии, Азербайджане и Молдове.

Уже больше года на российском платёжном рынке фактически безальтернативным решением стал «Мир», его оператор — Национальная система платёжных карт. Но ситуация может измениться, пишет Forbes. Среди возможных сценариев — приватизация НСПК или создание полноценного рыночного конкурента национальному оператору. Почему сделать это будет сложно — разбор издания.