{"id":13999,"url":"\/distributions\/13999\/click?bit=1&hash=04bdc88bc03d3c73f8d4d0c048ceef03979041c37c5815fd06a61e5ad0b6f1d6","title":"\u0413\u0440\u0430\u043d\u0442\u044b \u0434\u043e 750 000 \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439 \u043d\u0430 \u0441\u043e\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u0441\u0442\u0430\u0440\u0442\u0430\u043f\u044b","buttonText":"\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","imageUuid":"e8a06f9f-d106-5cce-9e7a-e550cf72f49b"}
Деньги
Евгения Евсеева

День 485: траты россиян на мобильные игры в App Store и Google Play за год упали в три раза Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

2200 просмотров

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 23 июня: доллар — 83,6 рублей (на 64 копейки меньше, чем 22 июня), евро — 91,94 рублей (на 6 копеек меньше).

Курсы на Мосбирже на 08:13 мск: доллар — 84,03 рубля, евро — 91,92 рубля.

Курсы на Forex на 08:28 мск: доллар — 84,04 рубля, евро — 92,91 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 84,38 рубля.

Кто и как адаптируется

«Лаборатория Касперского» планирует вывести на рынок Малайзии решения на базе KasperskyOS. В частности, компания ведёт переговоры с крупнейшим малайзийским производителем автомобилей Proton о внедрении решения для защиты от удалённых атак и взлома.

Выкупивший российский бизнес финской Reima «Детский мир» решил развивать на этой базе новую сеть детской одежды Lassie, узнал «Ъ». Первые точки могут появиться в Москве этой осенью, а в перспективе сеть должна расшириться до ста магазинов, следует из профиля компании на HeadHunter.

Какие есть проблемы и трудности

С сайта консорциума OpenPower Foundation (OPF; организован американскими IBM, Google, Nvidia, израильской Mellanox Technologies и тайваньской Tyan) исчезли все упоминания о компании Yadro, обнаружил «Ъ». IBM в рамках OpenPower Foundation предоставляла членам консорциума доступ к совместной разработке процессорной архитектуры Power. На её базе компания Yadro разрабатывала и выпускала серверы Vesnin и линейку систем хранения данных Tatlin. В компании пояснили, что решили переключиться на разработку процессоров на открытой архитектуре RISC-V.

Купить рекламу Отключить

Контекст

Российские пользователи в 2022 году потратили на мобильные игры в Google Play и App Store втрое меньше, чем годом ранее, следует из данных data.ai, которые приводят «Ведомости». Выручка компаний-разработчиков от российского рынка упала с $736,1 млн ($1,05 млрд до вычета 30%-ной комиссии App Store и Google Play) в 2021 году до $240,8 млн ($343 млн соответственно) в 2022-м. Число загрузок мобильных игр в 2022-м снизилось на 4% — до 2,6 млрд. Пользователи оплачивают покупки на сторонних сайтах или через иностранные карты, говорят опрошенные изданием эксперты.

Доля пустующих площадей в торговых центрах Москвы по итогам первой половины 2023 года достигла 14,5% — это максимальный показатель с 2009 года, говорится в имеющемся у «Ъ» исследовании компании «Магазин магазинов».

Банки в мае 2023 года выдали 2,105 млн кредитных карт на 194,33 млрд рублей, что практически совпадает с результатом апреля — 2,1 млн карт на 194,08 млрд рублей, пишет «Ъ» со ссылкой на данные БКИ «Скоринг Бюро». При этом объём просроченной задолженности за май вырос на 9%, впервые в 2023 году обогнав по темпам роста портфель сегмента. В результате объём просрочки составил 12% от портфеля и достиг исторического максимума — 225 млрд рублей.

Жители стран ближнего зарубежья в целом спокойно относятся к приехавшим в последнюю волну релокации из России, готовы им помогать, но ожидают, что они все же не станут задерживаться. Об этом говорится в исследовании, которое проводили Центр социального проектирования «Платформа» и исследовательская компания «ОнИн» в девяти странах — Армении, Казахстане, Беларуси, Кыргызстане, Узбекистане, Таджикистане, Грузии, Азербайджане и Молдове.

Уже больше года на российском платёжном рынке фактически безальтернативным решением стал «Мир», его оператор — Национальная система платёжных карт. Но ситуация может измениться, пишет Forbes. Среди возможных сценариев — приватизация НСПК или создание полноценного рыночного конкурента национальному оператору. Почему сделать это будет сложно — разбор издания.

Новости предыдущего дня, 22 июня — здесь.

#новость

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
51 комментарий
Написать комментарий...
 Слегка Придурковатый

Путин на днях говорил, что нет ничего плохого в том, что россияне уезжают. И даже наоборот, это скорее хорошо, чем плохо, т.к. дополнительные связи России со странами, развитие экономики, гуманитарные контакты, блаблабла.

Его слова как бы поддержал министр финансов Силуанов, сообщив: «в России выросла доля оптимистов, потому что пессимисты уехали». И вроде бы всё заебись, все довольны, все поржали. А потом Силуанов такой: "KPI: чтоб пессимисты вернулись".

И вот интересно, нафига нашей прекрасной России будущего пессимисты? Антон, ты охуел штоле возвращать пессимистов? Они же там все через одного иноагенты , геи и пятоколонники.

Фу таким министром быть.

Ответить
Развернуть ветку
Alex Nosov

Да у них, что ни день, то новая установка.
То уехали и уйх с ними; то хорошо, что уехали; то пожалеют потом.
То отпашите на ДВ и мы позволим вернуться; то можете не возвращаться; то пусть живут где хотят; то вернитесь пожалуйста.

Ответить
Развернуть ветку
S.Capusta

Не только Силуанов, там все так думают.

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Kirill

У него KPI потому что безработица низкая :)

И если сказать правильно - то дефицит рабочих рук тормозит экономической рост

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Аккаунт разморожен

Путин что его левая нога захотела, то и сказал. Потом говорит министру: ты это, бери вот этих собак что остались и давай мне за 2 месяца специалистов нарожай. Тот у виска покрутил и начал зазывать уехавших.

Ответить
Развернуть ветку
Zelda
Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Maxim

БАЗА

Ответить
Развернуть ветку
Император Нолимоций

Максут вон тоже говорит: сидел, в носу ковырял — а они обратно ка-а-ак поедут. Не успеваешь льготы обратно распридумывать.

Ответить
Развернуть ветку
S.Capusta

* Доля пустующих площадей в ТЦ Москвы в первой половине 2023 года достигла 14,5% — это макс показатель с 2009 года.

Он-лайн торговля, маркетплейсы и уход брендов. Непростое время для ТЦ. И проще уже точно не будет..

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Если только чебурнет не реинкарнирует вещевые рынки с картонками.

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Eozvarit

Это еще хорошо, не успели настроить мега-моллов в удалении от городов. Их е-ком в Англии и США убил первыми. Стоят помещегия полностью заброшенными.

Ответить
Развернуть ветку
4 комментария
Иван Гуляев

Да, всегда проще было он-лайн заказывать. Но и пандемия этому, во многом, способствовала

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Ох уж эти россияне, не желают тратить деньги на мобильные игры, хоть палкой их колоти. Всё б нам на еду/жильё/одежду и т.д. тратиться.

Ответить
Развернуть ветку
Аккаунт разморожен

На жратву деньги нужны, не до игрулек.

Ответить
Развернуть ветку
Alex Shevchenko

А зочем! Если тренды на пиратское по никуда не уходили и даже наоборот, стали ещё актуальней?)

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Ваша совесть

Сейчас вообще из России невозможно покупать что-то на Google play. Если не прав, подскажите, как?

Ответить
Развернуть ветку
S.Capusta

С карты МИР точно не купить ))
А если "не МИР", то достаточно изменить платежный профиль и страну. И жизнь наладится.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Leonid Bushuev

там скорее всего считается не покупка "из России" а покупка российскими аккаунтами.
включая релокантов, и тех у кого есть карты других стран.

Ответить
Развернуть ветку
Аккаунт разморожен

Уезжаешь из России. Profit.

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Фоксик
Элитную бытовую технику предлагают привезти под заказ крупнейшие российские ретейлеры. Речь о марках Miele, Kuppersbusch, Bora, Smeg, KitchenAid и ряде других. Почти половина россиян не хочет отказываться от дорогих устройств, утверждают продавцы. Заказывать дорогую технику через известные торговые сети безопаснее, чем у частных посредников, правда, переплатить за эксклюзив придётся в полтора-два раза, притом что сама техника стоит по несколько сотен тысяч рублей.

Санкции только на пользу. Так буржуям и надо
++++++++++

Поставку новых российских самолётов Ил-114-300 перенесли из-за проблем с двигателем, сообщает РБК. Три воздушных судна за 4,32 млрд рублей Объединённая авиастроительная корпорация должна была построить до конца 2023 года.

Ну с новым суперджетом такого не будет. Тут меня уверяли, что на производство 100 штук в год выйдем.

+++++++++++++

В России появилась первая за пределами Китая лаборатория по изучению идей Си Цзиньпина.

Это достаточный показатель суверенитета или все же слишком глубоко лижем?

Ответить
Развернуть ветку
Сергей С.

Если перед параграфом поставить >, то он отобразится как цитата

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Лаборатория по изучению идей Си Дзиньпина - звучит устрашающе. Надеюсь, там будут препарировать китайцев и разбирать их на органы, чтобы найти ТУ САМУЮ связь.

Ответить
Развернуть ветку
Амбассадор Черноголовки
В России появилась первая за пределами Китая лаборатория по изучению идей Си Цзиньпина
Ответить
Развернуть ветку
Sergio N

Обожаю такие треды, можно прям составлять расстрельные списки предателей 😂

Ответить
Развернуть ветку
Император Нолимоций

И обиженных стукачков.

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Соломатов

Лаборатория Касперского еще жива и даже пытается выйти на другие рынки, шок

Ответить
Развернуть ветку
Alexander Golubev

Она с других рынков и не уходила. Потеряли лишь США и теперь ЕС.

Ответить
Развернуть ветку
debil

Ничего страшного.

Ответить
Развернуть ветку
Александр Привалов

Всё проходит. И это пройдёт.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

14,5% площадей ТЦ пустует и цифра будет только расти. Либо набьют почтами/нотариусами/кружками авиамоделирования, тогда да, все ТЦ битком будут.

Ответить
Развернуть ветку
Сергей С.

В Ижевске ТРЦ (Италмас) в фабрику дронов переоборудуют, и где-то еще проскакивали планы.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Fred Han

Россияне уронили сосиску

Ответить
Развернуть ветку
Kirill Mamonov

Zz A. W

Ответить
Развернуть ветку
Mike Amir

появились занятия поинтереснее, это хорошо

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
51 комментарий
null