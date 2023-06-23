Virgin Galactic привлекла $300 млн и планирует собрать ещё $400 млн через размещение акций Статьи редакции
В конце июня 2023 года компания проведёт первые коммерческие полёты в космос.
- Virgin Galactic успешно привлекла $300 млн путём размещения обыкновенных акций на рынке, пишет CNBC со ссылкой на отчёт компании о ценных бумагах.
- Кроме этого, Virgin Galactic планирует за счёт последующего размещения акций привлечь ещё $400 млн. Все средства компания направит на разработку и расширение парка своих космических аппаратов.
- Компания анонсировала продажу акций на $300 млн 4 августа 2022 года. Тогда она заявила, что средства «будут использованы на общие корпоративные цели». Среди них Virgin Galactic называла «оборотный капитал, общие и административные вопросы, развитие парка космических кораблей и другой инфраструктуры для расширения своих коммерческих операций».
- В июне компания объявила даты первых коммерческих суборбитальных полётов — 27 и 30 июня 2023 года. На фоне этого стоимость акций Virgin Galactic росла на 47%.
- В апреле 2023 года ещё одна космическая компания Ричарда Брэнсона Virgin Orbit, которая занималась космическими запусками грузов, подала заявление о банкротстве в США. Это произошло после неудачного запуска в начале 2023 года и увольнения 85% штата. В мае Virgin Orbit распродала активы на аукционе.
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Еееееббааать,он все никак не успокоится)
Да чего-то никто ему не рассказывает и не успокоит никак.
Некому видимо.
"Батискафы" тонут с билетами по четверти ляма баксов. Надеюсь, эти не пропадут, если взлетят (-:
Галя, не делай это снова со мной!
Космические Аппараты управляются икс боксом?
Пригожин вас и там достанет
Что мертво, умереть не может