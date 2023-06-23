Деньги
Евгения Евсеева

Virgin Galactic привлекла $300 млн и планирует собрать ещё $400 млн через размещение акций Статьи редакции

В конце июня 2023 года компания проведёт первые коммерческие полёты в космос.

  • Virgin Galactic успешно привлекла $300 млн путём размещения обыкновенных акций на рынке, пишет CNBC со ссылкой на отчёт компании о ценных бумагах.
  • Кроме этого, Virgin Galactic планирует за счёт последующего размещения акций привлечь ещё $400 млн. Все средства компания направит на разработку и расширение парка своих космических аппаратов.
  • Компания анонсировала продажу акций на $300 млн 4 августа 2022 года. Тогда она заявила, что средства «будут использованы на общие корпоративные цели». Среди них Virgin Galactic называла «оборотный капитал, общие и административные вопросы, развитие парка космических кораблей и другой инфраструктуры для расширения своих коммерческих операций».
  • В июне компания объявила даты первых коммерческих суборбитальных полётов — 27 и 30 июня 2023 года. На фоне этого стоимость акций Virgin Galactic росла на 47%.
  • В апреле 2023 года ещё одна космическая компания Ричарда Брэнсона Virgin Orbit, которая занималась космическими запусками грузов, подала заявление о банкротстве в США. Это произошло после неудачного запуска в начале 2023 года и увольнения 85% штата. В мае Virgin Orbit распродала активы на аукционе.

#новость #virgingalactic

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8 комментариев
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 Mr Black

Еееееббааать,он все никак не успокоится)

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Вадим Д.

Да чего-то никто ему не рассказывает и не успокоит никак.

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Mr Black

Некому видимо.

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Вадим Д.

"Батискафы" тонут с билетами по четверти ляма баксов. Надеюсь, эти не пропадут, если взлетят (-:

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Alexander

Галя, не делай это снова со мной!

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Anton

Космические Аппараты управляются икс боксом?

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Барон Люберецкий

Пригожин вас и там достанет

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Михаил Блинов

Что мертво, умереть не может

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8 комментариев
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