Продажа «Яндекса» консорциуму российских инвесторов «забуксовала» из-за бизнесменов под санкциями — The Bell Статьи редакции
Единственным покупателем, который может устроить совет директоров, пока остаётся Вагит Алекперов, утверждают источники.
- О трудностях в сделке рассказали собеседники The Bell, знакомые с ходом переговоров. Основная причина — санкции, под которыми находятся претенденты на покупку долей в «Яндексе».
- В мае 2023 года издание сообщало, что в списке потенциальных покупателей контрольного пакета акций компании после реструктуризации — глава «Интерроса» Владимир Потанин, глава «Севергрупп» Алексей Мордашов, совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов и банк ВТБ. Его якобы согласовал Владимир Путин.
- После этого заявки рассмотрел совет директоров «Яндекса». Список заявителей не раскрыли. В компании отмечали, что новые инвесторы не получат контроль над ней: он останется у менеджмента. При этом заявки ещё должны проверить на соответствие санкционным ограничениям.
- Как пишет The Bell, совет должен вынести сделку и другие условия реструктуризации на собрание акционеров. Но, по словам источников, одобренный Путиным консорциум не устраивает иностранных директоров в совете. По словам одного из собеседников, ни один иностранный фонд-миноритарий «Яндекса» не согласится на сделку с российским предпринимателем под санкциями, им проще списать убытки.
- Совет изначально настаивал на том, чтобы среди покупателей не было подсанкционных лиц и структур, за которыми скрываются чьи-то интересы, указывает издание. Также важно понятное происхождение средств. Один из источников говорит, что под критерии подходит только Алекперов — в отличие от остальных, он избежал санкций ЕС и США. По словам другого, Алекперов один был готов заплатить за долю в «Яндексе» без рассрочек и дал лучшее предложение по цене.
- Продать экономический контроль в «Яндексе» одному Алекперову не получится: изначально предполагалось, что в результате сделки ни один из инвесторов не будет его иметь, говорят источники. Кроме того, изменение конфигурации может потребовать новых согласований с Путиным.
- В «Яндексе» на запрос ответили, что уже сообщали о проверке заявок на соответствие санкционным ограничениям. Близкий к компании источник рассказал, что процесс подготовки сделки идёт, прорабатываются детали. Представитель Мордашова отказался от комментариев, представитель Потанина, «Лукойл» и ВТБ не ответили на запросы.
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С Путиным согласовывают, потому что он главный пахан на данной территории?
где сидел? по какой статье?
не превращайте бизнес новости в тюремный балаган
Эм, российский бизнес напрямую с этим связан. Увы.
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С Путиным согласовывают
Пориджи такие пориджи
Всё верно, ссылочку на RT не дали, значит всё не правда!
Замените рт на что-то другое и получите то же самое. Удивительная заменяемость, не находите? А главное, подходит для пропагандиста любой из сторон. Было бы лучше всего, если бы таковые шли куда-то еще и там друг с другом сливались в любовном акте с такими аргументами. Хочется видеть на виси что-то более интеллектуальное
Ну не продали и ладно (с)
операция - Концы в воду с треском провалилась . агент Джон Грегори Глэбб был вычислен и пойман)
(через пять лет)
Яндекс, Яндекс... А! Был когда-то такой поисковик. Что-то типа Альтависты вроде.
Пока будут продавать – просрут рынок, после продажи прийдут отечественные "инвесторы", которые по примеру Тинькова начнут доить пользовательскую базу. Просрут остатки лояльных пользователей.
Продали бы сначала тому, кто не под санциями.
А то уже передал бы доли остальным.
Или они не доверяют друг другу? ))
миллиардер с виолончелью под санкциями, а новых еще не вырастили, могут и сорваться с поводка
В статье вообще написано, что тем проще списать убытки, так что выходит, что эта продажа выгодна как раз тем, а не этим.
ну вроде основной смысл, чтобы яндекс был на поводке, при этом поводок был прокинут через санкции к прежним хозяевам, а яндекс гулял по альпийским лугам.
да - мне например) но я уже никому не отдам
не на тех поставили - надо было продать скромному сантехнику Васе из соседнего двора - на него бы никто не подумал)
Изменение конфигурации продажи Pied Piper может потребовать новых согласований с Обамой.
Посрать они тоже не ходят без согласования с Путиным?
Я не понимаю, почему просто не выставить этот объем на рынок. Я бы купил немного Яндекса. Зачем эти мутные олигархи и продавливание на полцены
Тебя еще и в совет директоров посади.
Мне кажется, что без мутных типов из 90х там не сильно хуже станет в совете директоров