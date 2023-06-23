Деньги
Таня Боброва

Продажа «Яндекса» консорциуму российских инвесторов «забуксовала» из-за бизнесменов под санкциями — The Bell Статьи редакции

Единственным покупателем, который может устроить совет директоров, пока остаётся Вагит Алекперов, утверждают источники.

  • О трудностях в сделке рассказали собеседники The Bell, знакомые с ходом переговоров. Основная причина — санкции, под которыми находятся претенденты на покупку долей в «Яндексе».
  • В мае 2023 года издание сообщало, что в списке потенциальных покупателей контрольного пакета акций компании после реструктуризации — глава «Интерроса» Владимир Потанин, глава «Севергрупп» Алексей Мордашов, совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов и банк ВТБ. Его якобы согласовал Владимир Путин.
  • После этого заявки рассмотрел совет директоров «Яндекса». Список заявителей не раскрыли. В компании отмечали, что новые инвесторы не получат контроль над ней: он останется у менеджмента. При этом заявки ещё должны проверить на соответствие санкционным ограничениям.
  • Как пишет The Bell, совет должен вынести сделку и другие условия реструктуризации на собрание акционеров. Но, по словам источников, одобренный Путиным консорциум не устраивает иностранных директоров в совете. По словам одного из собеседников, ни один иностранный фонд-миноритарий «Яндекса» не согласится на сделку с российским предпринимателем под санкциями, им проще списать убытки.
  • Совет изначально настаивал на том, чтобы среди покупателей не было подсанкционных лиц и структур, за которыми скрываются чьи-то интересы, указывает издание. Также важно понятное происхождение средств. Один из источников говорит, что под критерии подходит только Алекперов — в отличие от остальных, он избежал санкций ЕС и США. По словам другого, Алекперов один был готов заплатить за долю в «Яндексе» без рассрочек и дал лучшее предложение по цене.
  • Продать экономический контроль в «Яндексе» одному Алекперову не получится: изначально предполагалось, что в результате сделки ни один из инвесторов не будет его иметь, говорят источники. Кроме того, изменение конфигурации может потребовать новых согласований с Путиным.
  • В «Яндексе» на запрос ответили, что уже сообщали о проверке заявок на соответствие санкционным ограничениям. Близкий к компании источник рассказал, что процесс подготовки сделки идёт, прорабатываются детали. Представитель Мордашова отказался от комментариев, представитель Потанина, «Лукойл» и ВТБ не ответили на запросы.

#новость #яндекс

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21 комментарий
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 Anton Novoseltsev

С Путиным согласовывают, потому что он главный пахан на данной территории?

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Тарас Перещук

где сидел? по какой статье?
не превращайте бизнес новости в тюремный балаган

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Аккаунт разморожен

Эм, российский бизнес напрямую с этим связан. Увы.

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aaa bbb
Его якобы согласовал
С Путиным согласовывают

Пориджи такие пориджи

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Похер

Всё верно, ссылочку на RT не дали, значит всё не правда!

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aaa bbb

Замените рт на что-то другое и получите то же самое. Удивительная заменяемость, не находите? А главное, подходит для пропагандиста любой из сторон. Было бы лучше всего, если бы таковые шли куда-то еще и там друг с другом сливались в любовном акте с такими аргументами. Хочется видеть на виси что-то более интеллектуальное

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Александр Кобышев

Ну не продали и ладно (с)

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Mary Murray

операция - Концы в воду с треском провалилась . агент Джон Грегори Глэбб был вычислен и пойман)

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Слегка Придурковатый

(через пять лет)

Яндекс, Яндекс... А! Был когда-то такой поисковик. Что-то типа Альтависты вроде.

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Аккаунт разморожен

Пока будут продавать – просрут рынок, после продажи прийдут отечественные "инвесторы", которые по примеру Тинькова начнут доить пользовательскую базу. Просрут остатки лояльных пользователей.

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S.Capusta

Продали бы сначала тому, кто не под санциями.
А то уже передал бы доли остальным.
Или они не доверяют друг другу? ))

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Slava Itprofi

миллиардер с виолончелью под санкциями, а новых еще не вырастили, могут и сорваться с поводка

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aaa bbb

В статье вообще написано, что тем проще списать убытки, так что выходит, что эта продажа выгодна как раз тем, а не этим.

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Slava Itprofi

ну вроде основной смысл, чтобы яндекс был на поводке, при этом поводок был прокинут через санкции к прежним хозяевам, а яндекс гулял по альпийским лугам.

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Mary Murray

да - мне например) но я уже никому не отдам

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Mary Murray

не на тех поставили - надо было продать скромному сантехнику Васе из соседнего двора - на него бы никто не подумал)

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Невкусно и грустно
Кроме того, изменение конфигурации может потребовать новых согласований с Путиным.

Изменение конфигурации продажи Pied Piper может потребовать новых согласований с Обамой.

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Император Нолимоций

Посрать они тоже не ходят без согласования с Путиным?

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Meat Meet

Я не понимаю, почему просто не выставить этот объем на рынок. Я бы купил немного Яндекса. Зачем эти мутные олигархи и продавливание на полцены

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Аккаунт разморожен

Тебя еще и в совет директоров посади.

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Meat Meet

Мне кажется, что без мутных типов из 90х там не сильно хуже станет в совете директоров

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21 комментарий
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