День 486: «красная» Мосбиржа, а также евро по 100 рублей и доллар выше 90 рублей в некоторых российских банках Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 24-26 июня: доллар — 84,07 рубля (на 47 копеек больше, чем 23 июня), евро — 91,49 рубля (на 45 копеек меньше).
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 85,40 рубля.
К 00:00 мск 24 июня индекс Мосбиржи IMOEX2, который отражает данные основной и вечерней торговых сессий, составил 2737,15 пункта — это более чем на 2% меньше показателей предыдущего торгового дня, пишет РБК. Отдельные компании — например, «Яндекс» — теряли до 4% в цене. Просадка началась из-за заявлений основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.
По той же причине вырос и курс на покупку иностранных валют в некоторых российских банках. Утром 24 июня ситуация такая:
- В приложении «Тинькофф» на 10:36 мск доллар можно купить за 91,10 рубля, а евро — за 99,25 рубля. Около 01:20 мск показатели были выше — 94,90 рубля и 101,55 рубля соответственно.
- В «Сбере» на 10:09 мск доллар стоит 88,33 рубля, евро — 94,16 рубля.
- «Райффайзенбанк» на 10:43 мск предлагает купить в онлайне доллар за 91,19 рубля, а евро — за 99,42 рубля.
- В ВТБ с 04:24 мск продают доллары по 91,10 рубля за единицу, а евро — по 98,65 рубля.
- В «Альфа-Банке» доллар в онлайне можно купить за 96,2 рубля на 10:46 мск, а евро — за 104,92 рубля.
- В «Открытии» с 08:28 мск установлены следующие курсы: доллар — 90 рублей, евро — 100 рублей.
- «Совкомбанк» на 10:30 мск продаёт доллары за 91,7 рубля, а евро — за 99,2 рубля.
Сервис «Тинькофф Инвестиции» приостановил торги выходного дня, обратили внимание «РБК Инвестиции». На страницах акций появилась плашка «Торги недоступны».
Контекст
На территории Москвы, Московской и Воронежской областей власти ввели режим контртеррористической операции (КТО). Там они, согласно закону «О противодействии терроризму», могут:
- Приостанавливать оказание услуг связи, а также ограничивать использование сетей и средств связи.
- Отслеживать телефонные переговоры и «иную информацию, передаваемую по каналам телекоммуникационных систем».
- Досматривать людей и автомобили, запрашивать документы, выселять жителей с территорий и объектов, а транспорт — отбуксировать.
Аэропорты «Внуково» и «Домодедово» сообщили, что работают в штатном режиме, а «Шереметьево» обеспечивает безопасность рейсов «по требуемым регламентам». Поезда в сообщении с Ростовом-на-Дону и Воронежем также ходят по графику, сказали в РЖД.
Департамент транспорта Москвы предупредил, что возможны задержки и отмены некоторых межрегиональных автобусов от автовокзалов Москвы по южным направлениям.
23 июня 2023 года ЕС ввёл 11 пакет санкций в отношении России — под ограничения попали более 30 юрлиц и свыше 70 физлиц. Чем эти меры отличаются от предыдущих — порассуждали эксперты «Ъ» и РБК. Они отметили: в этот раз основной целью ЕС стало пресечение попыток обойти уже введённые санкции. Как пишет РБК, ЕС «впервые дал себе право ограничивать торговлю с третьими странами, при посредничестве которых подсанкционные европейские товары систематически попадают в Россию». «Ъ» тем временем обращает внимание, что теперь для попадания в «чёрный» список достаточно наличия у компании лицензии ФСБ на работу с гостайной или лицензии Минпромторга на разработку, производство и реализацию вооружения и военной техники.
В июне 2023 года спрос россиян на проживание в отелях Стамбула вырос по сравнению с июнем 2022 года на 70%, подсчитали в туристическом сервисе OneTwoTrip.
Новости предыдущего дня, 23 июня — здесь.
Главное не нарушать "законы" РФ!
Ща переутвердят. Или вступят в ряды (-:
Тут тонкий момент.
Всех кого привлекли уже реабилетеровали?
Думаешь Вадимыча посадят?
Как же я ору на весь автобус
Представьте сейчас лицо Пескова, который на серьёзных щах объявил на всю страну, что его сын воюет в Вагнерех
Идет папку освобождать. Смена подросла.
Я тут живу, памагите(
Там уже в Воронеже движ
Интересно, а белые в 1917 тоже сидели и смотрели почём валюта и курсы?
Думали как лучше зашортить.
Тип того. У Троцкого есть интереснейшее описание булочного бизнеса в Петрограде в 1917 году, когда булочные тупо стали печь пирожные (маржа большая, хоть и меньший объем продаж) вместо обычного черного хлеба для черни (маржа маленькая, продажи большие, мороки и проблем больше).
Вопрос: где все угар-патриоты? Помню тут сразу должны набежать "разрушители мифов".
Они резко поутихли сразу после видео на полчаса) Представьте, как им сейчас больно))
А у некоторых особенных опять, кстати, запад виноват, как же я ору
Можно открыть новость про 11 пакет санкций. Они улюлюкали и говорили, что слабенько. Можно прямо брать и писать им, мол "че молчишь?"
Ждут новую методичку наверное...пока там ещё её почта доставит...
Все по плану. Просто план забористый.
Это будет очень длинный день.
Неделя, месяц, год, десятилетие...
Очень длинный без пиваса и попкорна
Baba Yaga - So Ends Another Day
https://www.youtube.com/watch?v=YY1Cya2zlxc
Ну всё правильно, а в году 2016 оппозиция друг другу руки жать не хотела, каждый считал, что другой недолиберал. Теперь вот из тех, с кем хоть какие-то отношения можно построить остался только пригожин. Сейчас ещё переждём, уверен будет лучше.
Оно всё с красным знаменем цвета одного.
Так, набегайте, кремлеботы, кто там пыхтел: «да по 100 никогда не будет, вон и москвичи делаем»? Ну?
А мне прям интересно, лахтинские боты чью точку зрения сейчас будут проповедовать. Мне кажется у них когнитивный диссонанс)
Теперь новая мантра "да по 200 никогда не будет".
Это многоходовка великого вождя, что б продать долларов и сгладить отрицательный профицит бюджета.
День очень непростой.
Самое главное - семья и близкие. Сосредоточтесь на этом.
Всем добра, спокойствия и терпения!
P.S.
Не обращайте внимания на провокации и тупые коменты
Просто потерпеть нужно. Потерпеть.
Киев за три дня не смогли, а с Ростовом за пару часов управились 😁
Ой , а что случилось?
Совсем совсем ничего! Просто выходные отмечаем...
Да каждую пятницу разные флешмобы. В этот раз просто всё перепутали и получился треш с мобами.
У меня должников по проектам на миллион где то. Вторая волна выявления пидорасов
В февраля-марте 2022 сразу вскрылись пидорасы, которые решили не платить по счетам под всякими предлогами
У меня в кругу образованные грамотные люди - со многими познакомились на 2-ом высшем, биологи со степенями, маркетологи из топ фармы, юристы-международники билингвальные. И что Вы думаете? Мне ночью написало 2 человека с вопросом "а если сейчас микрозаймов набрать, что будет?"
Я в шоке. Меня и так трясёт, а ещё и человеческая тупость от тех, от кого её вообще не ждёшь. Представляю, как выглядит моя постоянная паника и пуходёр в глазах нормальных. Люди, простите меня, пожалуйста.
Хорошие выходные! Весёлые!
И всё ещё впереди...
Пожелаем удачи ополченцам
Из окопа под Бахмутом вещаешь ?
Можно ядерку затестить. Он же этого хотел?
А вы думали это все закончится либеральным лебединым озером?
МДА. 30 лет назад нам всем повезло что лебединым озером ограничились. Сейчас вальс валькирий будет.
Обычный день в России
Не скучно просыпаться сутра.
Посмотрим чем день закончится 🤣. К вечеру будет интереснее.
Все по плану )
Top-10 anime betrayals
Пригожин пока не требует визу по приезду в его королевство?
ЧВК же нужно на чем-то в Москву ехать.
Ну дальше юга дело не пойдет. К понедельнику все порешают.
Это че-то из серии "все идет по плану, никакой паники нет, работает авиация?" ))
К понедельнику кого-то порешают.