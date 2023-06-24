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Деньги
Полина Лааксо

День 486: «красная» Мосбиржа, а также евро по 100 рублей и доллар выше 90 рублей в некоторых российских банках Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 24-26 июня: доллар — 84,07 рубля (на 47 копеек больше, чем 23 июня), евро — 91,49 рубля (на 45 копеек меньше).

Курсы на Мосбирже на закрытии торгов 23 июня: доллар — 84,70 рубля, евро — 92,34 рубля.

Курсы на Forex на закрытии торгов 23 июня: доллар — 84,72 рубля, евро — 92,20 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 85,40 рубля.

К 00:00 мск 24 июня индекс Мосбиржи IMOEX2, который отражает данные основной и вечерней торговых сессий, составил 2737,15 пункта — это более чем на 2% меньше показателей предыдущего торгового дня, пишет РБК. Отдельные компании — например, «Яндекс» — теряли до 4% в цене. Просадка началась из-за заявлений основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Данные на 23:00 мск 23 июня: Источник: РБК
Итоги вечерней сессии на Мосбирже 23 июня. Источник: РБК, TradingView

По той же причине вырос и курс на покупку иностранных валют в некоторых российских банках. Утром 24 июня ситуация такая:

  • В приложении «Тинькофф» на 10:36 мск доллар можно купить за 91,10 рубля, а евро — за 99,25 рубля. Около 01:20 мск показатели были выше — 94,90 рубля и 101,55 рубля соответственно.
  • В «Сбере» на 10:09 мск доллар стоит 88,33 рубля, евро — 94,16 рубля.
  • «Райффайзенбанк» на 10:43 мск предлагает купить в онлайне доллар за 91,19 рубля, а евро — за 99,42 рубля.
  • В ВТБ с 04:24 мск продают доллары по 91,10 рубля за единицу, а евро — по 98,65 рубля.
  • В «Альфа-Банке» доллар в онлайне можно купить за 96,2 рубля на 10:46 мск, а евро — за 104,92 рубля.
  • В «Открытии» с 08:28 мск установлены следующие курсы: доллар — 90 рублей, евро — 100 рублей.
  • «Совкомбанк» на 10:30 мск продаёт доллары за 91,7 рубля, а евро — за 99,2 рубля.

Сервис «Тинькофф Инвестиции» приостановил торги выходного дня, обратили внимание «РБК Инвестиции». На страницах акций появилась плашка «Торги недоступны».

Контекст

На территории Москвы, Московской и Воронежской областей власти ввели режим контртеррористической операции (КТО). Там они, согласно закону «О противодействии терроризму», могут:

  • Приостанавливать оказание услуг связи, а также ограничивать использование сетей и средств связи.
  • Отслеживать телефонные переговоры и «иную информацию, передаваемую по каналам телекоммуникационных систем».
  • Досматривать людей и автомобили, запрашивать документы, выселять жителей с территорий и объектов, а транспорт — отбуксировать.
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Аэропорты «Внуково» и «Домодедово» сообщили, что работают в штатном режиме, а «Шереметьево» обеспечивает безопасность рейсов «по требуемым регламентам». Поезда в сообщении с Ростовом-на-Дону и Воронежем также ходят по графику, сказали в РЖД.

Департамент транспорта Москвы предупредил, что возможны задержки и отмены некоторых межрегиональных автобусов от автовокзалов Москвы по южным направлениям.

Источник: «Фонтанка.ру»

23 июня 2023 года ЕС ввёл 11 пакет санкций в отношении России — под ограничения попали более 30 юрлиц и свыше 70 физлиц. Чем эти меры отличаются от предыдущих — порассуждали эксперты «Ъ» и РБК. Они отметили: в этот раз основной целью ЕС стало пресечение попыток обойти уже введённые санкции. Как пишет РБК, ЕС «впервые дал себе право ограничивать торговлю с третьими странами, при посредничестве которых подсанкционные европейские товары систематически попадают в Россию». «Ъ» тем временем обращает внимание, что теперь для попадания в «чёрный» список достаточно наличия у компании лицензии ФСБ на работу с гостайной или лицензии Минпромторга на разработку, производство и реализацию вооружения и военной техники.

В июне 2023 года спрос россиян на проживание в отелях Стамбула вырос по сравнению с июнем 2022 года на 70%, подсчитали в туристическом сервисе OneTwoTrip.

Новости предыдущего дня, 23 июня — здесь.

#новость

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107 комментариев
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 muiren

Главное не нарушать "законы" РФ!

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Вадим Д.

Ща переутвердят. Или вступят в ряды (-:
Тут тонкий момент.

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2 комментария
Makar

Всех кого привлекли уже реабилетеровали?

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Black7

Думаешь Вадимыча посадят?

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1 комментарий
Киприан Лейн
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Maxim

Как же я ору на весь автобус

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1 комментарий
Piu-piu

Представьте сейчас лицо Пескова, который на серьёзных щах объявил на всю страну, что его сын воюет в Вагнерех

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Сергей С.
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1 комментарий
Аккаунт разморожен

Идет папку освобождать. Смена подросла.

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Piu-piu
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Allestor Klei

Я тут живу, памагите(

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3 комментария
Maxim

Там уже в Воронеже движ

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Андрей Иванов

Интересно, а белые в 1917 тоже сидели и смотрели почём валюта и курсы?

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Аккаунт разморожен

Думали как лучше зашортить.

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1 комментарий
Невкусно и грустно

Тип того. У Троцкого есть интереснейшее описание булочного бизнеса в Петрограде в 1917 году, когда булочные тупо стали печь пирожные (маржа большая, хоть и меньший объем продаж) вместо обычного черного хлеба для черни (маржа маленькая, продажи большие, мороки и проблем больше).

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Аккаунт разморожен

Вопрос: где все угар-патриоты? Помню тут сразу должны набежать "разрушители мифов".

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pupsik

Они резко поутихли сразу после видео на полчаса) Представьте, как им сейчас больно))

А у некоторых особенных опять, кстати, запад виноват, как же я ору

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10 комментариев
Андрей Новиков

Можно открыть новость про 11 пакет санкций. Они улюлюкали и говорили, что слабенько. Можно прямо брать и писать им, мол "че молчишь?"

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11 комментариев
Makar

Ждут новую методичку наверное...пока там ещё её почта доставит...

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2 комментария
Аккаунт разморожен

Все по плану. Просто план забористый.

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Вадим Д.

Это будет очень длинный день.

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Неделя, месяц, год, десятилетие...

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3 комментария
Black7

Очень длинный без пиваса и попкорна

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1 комментарий
Makar

Baba Yaga - So Ends Another Day

https://www.youtube.com/watch?v=YY1Cya2zlxc

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Михаил Толстых
Просадка началась из-за заявлений основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.
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Андрей Иванов

Ну всё правильно, а в году 2016 оппозиция друг другу руки жать не хотела, каждый считал, что другой недолиберал. Теперь вот из тех, с кем хоть какие-то отношения можно построить остался только пригожин. Сейчас ещё переждём, уверен будет лучше.

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Вадим Д.

Оно всё с красным знаменем цвета одного.

Так, набегайте, кремлеботы, кто там пыхтел: «да по 100 никогда не будет, вон и москвичи делаем»? Ну?

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Иван Помидоров

А мне прям интересно, лахтинские боты чью точку зрения сейчас будут проповедовать. Мне кажется у них когнитивный диссонанс)

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3 комментария
Аккаунт разморожен

Теперь новая мантра "да по 200 никогда не будет".

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2 комментария
Shoo

Это многоходовка великого вождя, что б продать долларов и сгладить отрицательный профицит бюджета.

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Dima Alexeev

День очень непростой.
Самое главное - семья и близкие. Сосредоточтесь на этом.
Всем добра, спокойствия и терпения!

P.S.
Не обращайте внимания на провокации и тупые коменты

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Просто потерпеть нужно. Потерпеть.

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Piu-piu

Киев за три дня не смогли, а с Ростовом за пару часов управились 😁

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1 комментарий
melkiyPadonok

Ой , а что случилось?

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Makar

Совсем совсем ничего! Просто выходные отмечаем...

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3 комментария
Вадим Д.

Да каждую пятницу разные флешмобы. В этот раз просто всё перепутали и получился треш с мобами.

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Ребят вы издеваетесь?

У меня должников по проектам на миллион где то. Вторая волна выявления пидорасов
В февраля-марте 2022 сразу вскрылись пидорасы, которые решили не платить по счетам под всякими предлогами

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S1m0ne

У меня в кругу образованные грамотные люди - со многими познакомились на 2-ом высшем, биологи со степенями, маркетологи из топ фармы, юристы-международники билингвальные. И что Вы думаете? Мне ночью написало 2 человека с вопросом "а если сейчас микрозаймов набрать, что будет?"
Я в шоке. Меня и так трясёт, а ещё и человеческая тупость от тех, от кого её вообще не ждёшь. Представляю, как выглядит моя постоянная паника и пуходёр в глазах нормальных. Люди, простите меня, пожалуйста.

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1 комментарий
Makar

Хорошие выходные! Весёлые!

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Вадим Д.

И всё ещё впереди...

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1 комментарий
Piu-piu

Пожелаем удачи ополченцам

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melkiyPadonok

Из окопа под Бахмутом вещаешь ?

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1 комментарий
Куртуазный маньерист
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Можно ядерку затестить. Он же этого хотел?

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Ребят вы издеваетесь?

А вы думали это все закончится либеральным лебединым озером?

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Чингиз

МДА. 30 лет назад нам всем повезло что лебединым озером ограничились. Сейчас вальс валькирий будет.

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1 комментарий
Serh Sir

Обычный день в России

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Не скучно просыпаться сутра.

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Светлана Владимирова

Посмотрим чем день закончится 🤣. К вечеру будет интереснее.

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Aleksei M
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Васисуалий Лоханкин

Все по плану )
Top-10 anime betrayals

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Let that sink in
Поезда в сообщении с Ростовом-на-Дону и Воронежем также ходят по графику, сказали в РЖД.

Пригожин пока не требует визу по приезду в его королевство?

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ЧВК же нужно на чем-то в Москву ехать.

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1 комментарий
Станислав

Ну дальше юга дело не пойдет. К понедельнику все порешают.

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Васисуалий Лоханкин

Это че-то из серии "все идет по плану, никакой паники нет, работает авиация?" ))

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К понедельнику кого-то порешают.

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ольга федченко
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107 комментариев
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