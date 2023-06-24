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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 24-26 июня: доллар — 84,07 рубля (на 47 копеек больше, чем 23 июня), евро — 91,49 рубля (на 45 копеек меньше).

Курсы на Мосбирже на закрытии торгов 23 июня: доллар — 84,70 рубля, евро — 92,34 рубля.

Курсы на Forex на закрытии торгов 23 июня: доллар — 84,72 рубля, евро — 92,20 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 85,40 рубля.

К 00:00 мск 24 июня индекс Мосбиржи IMOEX2, который отражает данные основной и вечерней торговых сессий, составил 2737,15 пункта — это более чем на 2% меньше показателей предыдущего торгового дня, пишет РБК. Отдельные компании — например, «Яндекс» — теряли до 4% в цене. Просадка началась из-за заявлений основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Данные на 23:00 мск 23 июня: Источник: РБК

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Итоги вечерней сессии на Мосбирже 23 июня. Источник: РБК, TradingView

По той же причине вырос и курс на покупку иностранных валют в некоторых российских банках. Утром 24 июня ситуация такая:

В приложении «Тинькофф» на 10:36 мск доллар можно купить за 91,10 рубля, а евро — за 99,25 рубля. Около 01:20 мск показатели были выше — 94,90 рубля и 101,55 рубля соответственно.

В «Сбере» на 10:09 мск доллар стоит 88,33 рубля, евро — 94,16 рубля.

«Райффайзенбанк» на 10:43 мск предлагает купить в онлайне доллар за 91,19 рубля, а евро — за 99,42 рубля.



В ВТБ с 04:24 мск продают доллары по 91,10 рубля за единицу, а евро — по 98,65 рубля.

В «Альфа-Банке» доллар в онлайне можно купить за 96,2 рубля на 10:46 мск, а евро — за 104,92 рубля.

В «Открытии» с 08:28 мск установлены следующие курсы: доллар — 90 рублей, евро — 100 рублей.

«Совкомбанк» на 10:30 мск продаёт доллары за 91,7 рубля, а евро — за 99,2 рубля.

Сервис «Тинькофф Инвестиции» приостановил торги выходного дня, обратили внимание «РБК Инвестиции». На страницах акций появилась плашка «Торги недоступны».

Контекст

На территории Москвы, Московской и Воронежской областей власти ввели режим контртеррористической операции (КТО). Там они, согласно закону «О противодействии терроризму», могут:

Приостанавливать оказание услуг связи, а также ограничивать использование сетей и средств связи.

Отслеживать телефонные переговоры и «иную информацию, передаваемую по каналам телекоммуникационных систем».



Досматривать людей и автомобили, запрашивать документы, выселять жителей с территорий и объектов, а транспорт — отбуксировать.

Аэропорты «Внуково» и «Домодедово» сообщили, что работают в штатном режиме, а «Шереметьево» обеспечивает безопасность рейсов «по требуемым регламентам». Поезда в сообщении с Ростовом-на-Дону и Воронежем также ходят по графику, сказали в РЖД.

Департамент транспорта Москвы предупредил, что возможны задержки и отмены некоторых межрегиональных автобусов от автовокзалов Москвы по южным направлениям.

23 июня 2023 года ЕС ввёл 11 пакет санкций в отношении России — под ограничения попали более 30 юрлиц и свыше 70 физлиц. Чем эти меры отличаются от предыдущих — порассуждали эксперты «Ъ» и РБК. Они отметили: в этот раз основной целью ЕС стало пресечение попыток обойти уже введённые санкции. Как пишет РБК, ЕС «впервые дал себе право ограничивать торговлю с третьими странами, при посредничестве которых подсанкционные европейские товары систематически попадают в Россию». «Ъ» тем временем обращает внимание, что теперь для попадания в «чёрный» список достаточно наличия у компании лицензии ФСБ на работу с гостайной или лицензии Минпромторга на разработку, производство и реализацию вооружения и военной техники.

В июне 2023 года спрос россиян на проживание в отелях Стамбула вырос по сравнению с июнем 2022 года на 70%, подсчитали в туристическом сервисе OneTwoTrip.