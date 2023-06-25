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Деньги
Полина Лааксо

День 487: транспортные ограничения в регионах России снимают, цены на авиабилеты и валюту выравниваются после скачка Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Источник: Privet Rostov

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 24-26 июня: доллар — 84,07 рубля (на 47 копеек больше, чем 23 июня), евро — 91,49 рубля (на 45 копеек меньше).

Курсы на Мосбирже на закрытии торгов 23 июня: доллар — 84,70 рубля, евро — 92,34 рубля.

Курсы на Forex на закрытии торгов 23 июня: доллар — 84,72 рубля, евро — 92,20 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT на 11:12 мск— от 84,98 рубля.

Ситуация с обменными курсами в ряде российских банков такая:

  • В приложении «Тинькофф» на 11:36 мск доллар можно купить за 89,4 рубля, а евро — за 97,4 рубля (24 июня около 01:20 мск показатели были выше — 94,90 рубля и 101,55 рубля соответственно).
  • В «Сбербанк Онлайн» на 10:57 мск доллар стоит 88,92 рубля, евро — 94,83 рубля (показатели приблизились к значениям утра 24 июня, немного просев после дневного прироста).
  • «Райффайзенбанк» на 11:15 мск предлагает купить в онлайне доллар за 92,46 рубля, евро — 98,96 рубля (ставки сохранились с 24 июня).
  • В интернет-банке ВТБ на 11:17 мск продают доллары по 91,70 рубля за единицу, а евро — по 97,85 рубля (ставки сохранились с 24 июня).
  • В «Альфа-Банке» доллар в онлайне на 11:18 мск можно купить за 90,5 рубля, а евро — за 98 рублей (ставки сохранились с 24 июня).
  • В «Открытии» с 11:15 мск установлены следующие курсы: доллар — 88 рублей, евро — 94,5 рубля (днём 24 июня показатели превышали отметки в 90 рублей и 100 рублей соответственно).
  • «Совкомбанк» на 11:19 мск продаёт доллары за «безнал» по 89 рублей за единицу, а евро — за 98,5 рубля (ставки сохранились с 24 июня).

Кто и как адаптируется

Несмотря на то, что 26 июня 2023 года станет нерабочим днём в Москве для всех, кроме городских служб, органов власти и предприятий непрерывного цикла и оборонно-промышленного комплекса, московские офисы почти всех туроператоров собираются работать по обычному графику, передаёт АТОР — Ассоциация туроператоров России.

Транспортные ограничения, которые Калужская область вводила на дорогах территорий, граничащих с Тульской, Брянской, Орловской и Смоленской областями, обещают снять в течение сегодняшнего дня, рассказал губернатор Владислав Шапша. В Липецке тем временем уже возобновили автобусное сообщение, а возможные отмены авторейсов связали с решением самих перевозчиков.

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Федеральное дорожное агентство также сообщило, что уже сняты ограничения на трассах Ростовской области. Местные автомобильные и железнодорожные вокзалы восстановили штатную работу, скоплений на трассах, которые были 24 июня, не наблюдают. В Краснодарском крае трассы тоже не перекрывают.

Работу в Ростове-на-Дону возобновили рестораны «Вкусно — и точка».

Какие есть проблемы и трудности

Петербургская Candellabra Home, специализирующаяся на товарах для дома и позиционирующая себя как аналог H&M Home и Zara Home, рассчитывает к концу 2024 года открыть ещё 240 магазинов в России и за рубежом. Быстрее расширяться мешает не всегда «адекватная» арендная политика торговых центров, многие из которых не могут «провести хотя бы базовый анализ собственной проходимости и взглянуть трезво на свои цены».

Глава «Интернет ассоциации», а также владелец казахстанского новостного агрегатора и измерителя аудитории сайтов Mediametrics.kz Шавкат Сабиров рассказал, что после 24 февраля Google, Facebook (Meta, которой принадлежит соцсеть, признана в России экстремистской и запрещена), Twitter и другие начали занижать в своей поисковой выдаче контент СМИ на кириллице, который видят пользователи из Казахстана. «Стало сложно работать в такой ситуации, когда трафик снизился в три-пять раз», — заявил он.

Контекст

По данным министерства культуры и туризма Турции, в мае 2023 года страну посетили 4,5 млн иностранных туристов. Больше всего приехало россиян — 640,8 тысячи, а основными направлениями стали Анталья, Стамбул и Мугла. На втором и третьем местах расположились Германия (617,6 тысячи) и Великобритания (452,7 тысячи).

24 июня 2023 года СМИ сообщали о резком росте цен на авиабилеты в Турцию, Армению, Грузию и другие популярные у россиян страны. АТОР пишет, что стоимость «возвращается в норму». Например, в Стамбул из Москвы можно улететь сегодня же за 22 тысячи рублей, а в Астану — за 7500 рублей.

Новости предыдущего дня, 24 июня — здесь.

#новость

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 Вадим Д.

Какие есть проблемы и сложности (-:

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Владимир Егоров

Теперь попытка государственного переворота называется "скачок". Так и запишем.

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Полина Лааксо
Автор

речь о ценовом скачке

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C. Steel

Суровая у вас фантазия.

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Похер

Ну ты и соня, весь вчерашний день проспал

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C. Steel

Ага. И как оказалось все правильно сделал.
Такое впечатление, что те кто больше всего кричат о новоязе, фактически сами же его и придумывают.

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Похер

Проспал бы всю жизнь - ещё правильней бы сделал.
Ну да, хлопок, задымление, отрицательный рост - это все тут придумали.

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C. Steel
Проспал бы всю жизнь - ещё правильней бы сделал.

Ну я хотя бы не покупал доллар по 100 и билеты в Тбилиси по 200к. А что вам дало круглосуточное бдение?

Ну да, хлопок, задымление, отрицательный рост - это все тут придумали.

Хлопок и задымление - чисто профессиональные термины. Затем они уточняются, например, до взрыва и пожара. Отрицательный рост придуман не тут, ЕМНИП в США. Но Сахипзадовна таки выдала, тут не поспоришь.
А вот этот вот "скачок" так вообще чистой воды домысел.

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Oleg Arkhangelsky

Кстати да, про отрицательный рост: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/negative-growth

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Вадим Д.

Интересно, вот этот «нерабочий» день, он такой же «нерабочий», как в ковидном 20-м будет?

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Полина Лааксо
Автор

а что там было? я уже запамятовала... что все начальники скажут выходить на работу, игнорируя объявление собянина?

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S1m0ne

Конечно. Объявление в мессенджере и подхваченое "он сказал" - это не Приказ Мэра № дата. Оплачивать это кто будет?

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Афро Латино Европеец

Да пофик. Зато как смачно все обосрались вчера ))))) Это бесценно. Такие осчусчшения ни на одном хоррор-телеканале не получишь.

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Вадим Д.

Ха-ха, естественно (-: Под личную «ответственность» сотрудников: мы не можем не работать, в это сложное время мы должны сплотиться и...

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C. Steel

Человек купивший вчера билет в Тбилиси за 200к

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ilia

Один вопрос:

а на кой люди раскупали эти билеты по бешеным ценам? Они что, думали прям реально бои будут в Москве на улицах и в домах?

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Зеленый самолетик

Именно так и думали

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Афро Латино Европеец

а что, если это был заговор авиаперевозчиков?...

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Афро Латино Европеец

объяснение предельно простое

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Вадим Д.

Банки теперь до последнего будут выжимать из бакса 146% от возможного.

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Император Нолимоций

Может, повар забился с кем-то, что сможет сделать доллар по 200?

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Зеленый самолетик

С Байденом?

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Император Нолимоций

Да может просто комменты ватанов на цукерберге почитал, которые все ехидничают: ну и где ваш доллар по 200? И такой: подержите мое пиво.

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C. Steel

Ну и где ваш доллар про 200?

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Сидор

То есть все, что было 24 ради скидывания валюты на хаях и на поученные рубли покупки акций на низах?

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C. Steel

Чего только не сделаешь ради наживы на диванных инвесторах.

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Сидор

Ну нажились некоторые очень неплохо. Как долго они протянут на этой грешной земли в статуса живого и свободного человека - вопрос интересный

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C. Steel

А кто вам мешал вчера скидывать валюту на хаях и покупать акции на низах?

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Слегка Придурковатый

А где Шойгу? Кто-нить видел? Пацаны волнуются.

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Giraffe

Под стол запрятался, так и не вылезает

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Syrex
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Император Нолимоций

Работает над ошибками, вносит корректировки в военную реформу: теперь министру обороны будет положено носить коричневые портки с вшитым абсорбентом на тылах.

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Зеленый самолетик

А Ростов/Воронеж не заслужит выходной получается?

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Александр Казанцев

Выходной в Мск нужен, чтобы паникеры успели на работу вернуться. Друзья в Ростове-на-Дону и Воронеже были спокойны, в отличие от нервных снежинок в столице.

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Похер

Спокойны с развороченными дорогами на выезд

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Ольга Маньшина

Это дорожники работали по тарифу выходного дня.

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Кирилл Таран

Из Ростова нельзя было выехать

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Александр Казанцев

Поезда ходили.

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Кирилл Таран

В поездах место конечное

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C. Steel

Расплата за селфи на фоне военной техники.

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Ребят вы издеваетесь?

Тинькофф готов продать доллар по 89,40
Казахский банк по 92.5

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NotFop

84.5 казахи продают.

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Ребят вы издеваетесь?

Где? Я онлайн смотрю в совсем банке

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новый участник

Виртуальный враг и сценарий контролируемого военного переворота.
Начал появляться второй этап в экономике.

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