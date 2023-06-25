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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 24-26 июня: доллар — 84,07 рубля (на 47 копеек больше, чем 23 июня), евро — 91,49 рубля (на 45 копеек меньше).

Курсы на Мосбирже на закрытии торгов 23 июня: доллар — 84,70 рубля, евро — 92,34 рубля.

Курсы на Forex на закрытии торгов 23 июня: доллар — 84,72 рубля, евро — 92,20 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT на 11:12 мск— от 84,98 рубля.

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Ситуация с обменными курсами в ряде российских банков такая:

В приложении «Тинькофф» на 11:36 мск доллар можно купить за 89,4 рубля, а евро — за 97,4 рубля ( 24 июня около 01:20 мск показатели были выше — 94,90 рубля и 101,55 рубля соответственно ).

). В «Сбербанк Онлайн» на 10:57 мск доллар стоит 88,92 рубля, евро — 94,83 рубля ( показатели приблизились к значениям утра 24 июня, немного просев после дневного прироста ).

). «Райффайзенбанк» на 11:15 мск предлагает купить в онлайне доллар за 92,46 рубля, евро — 98,96 рубля ( ставки сохранились с 24 июня ).

). В интернет-банке ВТБ на 11:17 мск продают доллары по 91,70 рубля за единицу, а евро — по 97,85 рубля ( ставки сохранились с 24 июня ).

). В «Альфа-Банке» доллар в онлайне на 11:18 мск можно купить за 90,5 рубля, а евро — за 98 рублей ( ставки сохранились с 24 июня ).

). В «Открытии» с 11:15 мск установлены следующие курсы: доллар — 88 рублей, евро — 94,5 рубля (днём 24 июня показатели превышали отметки в 90 рублей и 100 рублей соответственно).

«Совкомбанк» на 11:19 мск продаёт доллары за «безнал» по 89 рублей за единицу, а евро — за 98,5 рубля (ставки сохранились с 24 июня).

Кто и как адаптируется

Несмотря на то, что 26 июня 2023 года станет нерабочим днём в Москве для всех, кроме городских служб, органов власти и предприятий непрерывного цикла и оборонно-промышленного комплекса, московские офисы почти всех туроператоров собираются работать по обычному графику, передаёт АТОР — Ассоциация туроператоров России.

Транспортные ограничения, которые Калужская область вводила на дорогах территорий, граничащих с Тульской, Брянской, Орловской и Смоленской областями, обещают снять в течение сегодняшнего дня, рассказал губернатор Владислав Шапша. В Липецке тем временем уже возобновили автобусное сообщение, а возможные отмены авторейсов связали с решением самих перевозчиков.

Федеральное дорожное агентство также сообщило, что уже сняты ограничения на трассах Ростовской области. Местные автомобильные и железнодорожные вокзалы восстановили штатную работу, скоплений на трассах, которые были 24 июня, не наблюдают. В Краснодарском крае трассы тоже не перекрывают.

Работу в Ростове-на-Дону возобновили рестораны «Вкусно — и точка».

Какие есть проблемы и трудности

Петербургская Candellabra Home, специализирующаяся на товарах для дома и позиционирующая себя как аналог H&M Home и Zara Home, рассчитывает к концу 2024 года открыть ещё 240 магазинов в России и за рубежом. Быстрее расширяться мешает не всегда «адекватная» арендная политика торговых центров, многие из которых не могут «провести хотя бы базовый анализ собственной проходимости и взглянуть трезво на свои цены».

Глава «Интернет ассоциации», а также владелец казахстанского новостного агрегатора и измерителя аудитории сайтов Mediametrics.kz Шавкат Сабиров рассказал, что после 24 февраля Google, Facebook (Meta, которой принадлежит соцсеть, признана в России экстремистской и запрещена), Twitter и другие начали занижать в своей поисковой выдаче контент СМИ на кириллице, который видят пользователи из Казахстана. «Стало сложно работать в такой ситуации, когда трафик снизился в три-пять раз», — заявил он.

Контекст

По данным министерства культуры и туризма Турции, в мае 2023 года страну посетили 4,5 млн иностранных туристов. Больше всего приехало россиян — 640,8 тысячи, а основными направлениями стали Анталья, Стамбул и Мугла. На втором и третьем местах расположились Германия (617,6 тысячи) и Великобритания (452,7 тысячи).

24 июня 2023 года СМИ сообщали о резком росте цен на авиабилеты в Турцию, Армению, Грузию и другие популярные у россиян страны. АТОР пишет, что стоимость «возвращается в норму». Например, в Стамбул из Москвы можно улететь сегодня же за 22 тысячи рублей, а в Астану — за 7500 рублей.