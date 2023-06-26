День 488: Минфин согласовывает с ОАЭ новое соглашение об избежании двойных налогов Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 26 июня: доллар — 84,07 рубля (на 47 копеек больше, чем в пятницу, 23 июня), евро — 91,49 рубля (на 45 копеек меньше).
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT на 8:00 мск— от 85,37 рубля.
Кто и как адаптируется
Компания «КриптоПро» первой сертифицировала HSM-модуль российского производства. Он нужен для шифрования карточных платежей. Банки должны перейти на отечественные модули с 1 января 2024 года. Для этого придется перестраивать интерфейс, рассказали опрошенные «Ъ» эксперты.
Из-за мятежа 23-24 июня россияне в основном не стали менять планы на отдых, рассказали туроператоры. Аннуляции и переносы бронирований носили единичный характер, к концу воскресенья продажи восстановились.
«Сбер» направил поставщикам электроники и интеграторам запросы на закупку серверов и систем хранения данных китайских и американских производителей на общую сумму более $158 млн. Российские компании начали начали формировать складские запасы на фоне возможного ограничения параллельного импорта зарубежной вычислительной техники.
Минпромторг планирует учредить АНО и финансировать проекты в области внедрения ИИ в промышленности. Организация также займётся отбором таких проектов, рассказали источники «Ъ».
Минфин близок к договоренности с ОАЭ по новому соглашению об избежании двойного налогообложения, рассказали два источника Forbes, знакомых с переговорами. Стороны согласовали ставку налога на дивиденды в 15%, и ставку 10% — на процентные доходы. Внутрироссийские ставки по этим налогам составляют 15% и 20% соответственно.
Какие есть проблемы и трудности
У Мосбиржи возникли сложности при запуске торгов дирхамом. Основная проблема — поиск устойчивого контрагента и жесткий комплаенс со стороны ОАЭ в отношении финансовых компаний, рассказали два источника «Ведомостей» в брокерах из топ-20. Торги планируют запустить в течение 2-3 месяцев.
Контекст
В Москве, Подмосковье и Воронежской области отменили режим контртеррористической операции и все ограничения, связанные с ним.
Новости предыдущего дня, 25 июня — здесь.
Мятеж, отдых в Дубае, "КриптоПро", ИИ в промышленности..
Куда мы едем, зачем? И почему поперёк?
p.s может нам отложить в сторонку корзину с грибами?
Мне кажется, мы едем куда-то не туда..
"Нормальный результат сегодня. Всех взбодрили".
Это называется ситуация вышла из под контроля, но делаем вид что все круто.
А я так и не понял, почему курсы взлетели, а теперь падают. Ведь, объективно, ничего не произошло.
Действительно, хуйня какая. У нас же каждый день всякие ЧВК с несколькими десятками тыщ бойцов угрожают на столицу идти.
Видимо что-то случилось...
Херасе не произошло. Президент обосрался)
Это опущенный пахан теперь
Ничего нового
«курирующим замминистра назначен Шпак, для него в качестве KPI установлен объем поддержанных проектов»
И ваш проект замечателен, и ваш. А вот ваш вообще превосходный! Всё поддерживаю!
487 день уже был вчера. Куда потерялся день?)
Плюсую. Пруф:
https://vc.ru/money/737885-den-487-transportnye-ogranicheniya-v-regionah-rossii-snimayut-ceny-na-aviabilety-i-valyutu-vyravnivayutsya-posle-skachka
это намёк, что каждый день похож на предыдущий...
x+1=x
ВОВ длилась 1418 дней.
Мы на сегодня прошли 488.
Уже сопоставимые масштабы. Хотели повторить, повторили..
Как выходной, москвичи?
Кстати стандартные условия с западными странами в основном 5% по дивидендам и 0% по выплатам и роялти.
Согласовывает, согласовывает да не высогласует.
Планы россиян на это лето
Мои планы, примерно, такие
Опять всё по карточкам?!