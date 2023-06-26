{"id":13990,"url":"\/distributions\/13990\/click?bit=1&hash=84c9d6351dd5afda56f3781b6adc4a6acb6ed75f326b9cbe609216ec4ffd4611","title":"\u0417\u0430\u0431\u044b\u043b\u0438, \u043a\u0430\u043a \u0432\u044b\u0433\u043b\u044f\u0434\u044f\u0442 \u043a\u043e\u043b\u043b\u0435\u0433\u0438 \u043d\u0430 \u0443\u0434\u0430\u043b\u0451\u043d\u043a\u0435? \u0421\u043f\u043e\u0441\u043e\u0431 \u0432\u0441\u0435\u0445 \u0432\u0441\u043f\u043e\u043c\u043d\u0438\u0442\u044c","buttonText":"\u041a\u0430\u043a\u043e\u0439?","imageUuid":"0efdf242-5c76-5e54-ba16-eb28d9957710"}
Деньги
Маша Цепелева

День 488: Минфин согласовывает с ОАЭ новое соглашение об избежании двойных налогов Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

2720 просмотров
Дубай, ОАЭ

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 26 июня: доллар — 84,07 рубля (на 47 копеек больше, чем в пятницу, 23 июня), евро — 91,49 рубля (на 45 копеек меньше).

Курсы на утренних торгах Мосбиржи: доллар — 86,37 рубля, евро— 94,19 рубля.

Курсы на Forex на закрытии торгов 23 июня: доллар — 84,12 рубля, евро — 91,57 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT на 8:00 мск— от 85,37 рубля.

Кто и как адаптируется

Компания «КриптоПро» первой сертифицировала HSM-модуль российского производства. Он нужен для шифрования карточных платежей. Банки должны перейти на отечественные модули с 1 января 2024 года. Для этого придется перестраивать интерфейс, рассказали опрошенные «Ъ» эксперты.

Из-за мятежа 23-24 июня россияне в основном не стали менять планы на отдых, рассказали туроператоры. Аннуляции и переносы бронирований носили единичный характер, к концу воскресенья продажи восстановились.

«Сбер» направил поставщикам электроники и интеграторам запросы на закупку серверов и систем хранения данных китайских и американских производителей на общую сумму более $158 млн. Российские компании начали начали формировать складские запасы на фоне возможного ограничения параллельного импорта зарубежной вычислительной техники.

Купить рекламу Отключить

Минпромторг планирует учредить АНО и финансировать проекты в области внедрения ИИ в промышленности. Организация также займётся отбором таких проектов, рассказали источники «Ъ».

Минфин близок к договоренности с ОАЭ по новому соглашению об избежании двойного налогообложения, рассказали два источника Forbes, знакомых с переговорами. Стороны согласовали ставку налога на дивиденды в 15%, и ставку 10% — на процентные доходы. Внутрироссийские ставки по этим налогам составляют 15% и 20% соответственно.

Какие есть проблемы и трудности

У Мосбиржи возникли сложности при запуске торгов дирхамом. Основная проблема — поиск устойчивого контрагента и жесткий комплаенс со стороны ОАЭ в отношении финансовых компаний, рассказали два источника «Ведомостей» в брокерах из топ-20. Торги планируют запустить в течение 2-3 месяцев.

Контекст

В Москве, Подмосковье и Воронежской области отменили режим контртеррористической операции и все ограничения, связанные с ним.

Новости предыдущего дня, 25 июня — здесь.

#новость

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
21 комментарий
Написать комментарий...
 S.Capusta

Мятеж, отдых в Дубае, "КриптоПро", ИИ в промышленности..
Куда мы едем, зачем? И почему поперёк?

p.s может нам отложить в сторонку корзину с грибами?
Мне кажется, мы едем куда-то не туда..

Ответить
Развернуть ветку
Иван

"Нормальный результат сегодня. Всех взбодрили".

Ответить
Развернуть ветку
mr g

Это называется ситуация вышла из под контроля, но делаем вид что все круто.

Ответить
Развернуть ветку
Роботы из зубной пасты

А я так и не понял, почему курсы взлетели, а теперь падают. Ведь, объективно, ничего не произошло.

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Действительно, хуйня какая. У нас же каждый день всякие ЧВК с несколькими десятками тыщ бойцов угрожают на столицу идти.

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Вечерний

Видимо что-то случилось...

Ответить
Развернуть ветку
Eli
Ведь, объективно, ничего не произошло.

Херасе не произошло. Президент обосрался)

Ответить
Развернуть ветку
iDark Ogr

Это опущенный пахан теперь

Ответить
Развернуть ветку
Ребят вы издеваетесь?

Ничего нового

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

«курирующим замминистра назначен Шпак, для него в качестве KPI установлен объем поддержанных проектов»

И ваш проект замечателен, и ваш. А вот ваш вообще превосходный! Всё поддерживаю!

Ответить
Развернуть ветку
Sergey Parfenov

487 день уже был вчера. Куда потерялся день?)

Ответить
Развернуть ветку
Юрий Б.

Плюсую. Пруф:

https://vc.ru/money/737885-den-487-transportnye-ogranicheniya-v-regionah-rossii-snimayut-ceny-na-aviabilety-i-valyutu-vyravnivayutsya-posle-skachka

День 487: транспортные ограничения в регионах…
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
vc.ru
Ответить
Развернуть ветку
Александр Привалов

это намёк, что каждый день похож на предыдущий...

Ответить
Развернуть ветку
Никита Трифонов

x+1=x

Ответить
Развернуть ветку
S.Capusta

ВОВ длилась 1418 дней.
Мы на сегодня прошли 488.
Уже сопоставимые масштабы. Хотели повторить, повторили..

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Как выходной, москвичи?

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Иванов

Кстати стандартные условия с западными странами в основном 5% по дивидендам и 0% по выплатам и роялти.

Ответить
Развернуть ветку
Веб Инструменты

Согласовывает, согласовывает да не высогласует.

Ответить
Развернуть ветку
Zinaida Sukhanova

Планы россиян на это лето

Ответить
Развернуть ветку
Dima Alexeev

Мои планы, примерно, такие

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.
HSM-модуль российского производства ... для шифрования карточных платежей

Опять всё по карточкам?!

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
21 комментарий
null