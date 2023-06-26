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Дубай, ОАЭ

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 26 июня: доллар — 84,07 рубля (на 47 копеек больше, чем в пятницу, 23 июня), евро — 91,49 рубля (на 45 копеек меньше).

Курсы на утренних торгах Мосбиржи: доллар — 86,37 рубля, евро— 94,19 рубля.

Курсы на Forex на закрытии торгов 23 июня: доллар — 84,12 рубля, евро — 91,57 рубля.

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На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT на 8:00 мск— от 85,37 рубля.

Кто и как адаптируется

Компания «КриптоПро» первой сертифицировала HSM-модуль российского производства. Он нужен для шифрования карточных платежей. Банки должны перейти на отечественные модули с 1 января 2024 года. Для этого придется перестраивать интерфейс, рассказали опрошенные «Ъ» эксперты.

Из-за мятежа 23-24 июня россияне в основном не стали менять планы на отдых, рассказали туроператоры. Аннуляции и переносы бронирований носили единичный характер, к концу воскресенья продажи восстановились.

«Сбер» направил поставщикам электроники и интеграторам запросы на закупку серверов и систем хранения данных китайских и американских производителей на общую сумму более $158 млн. Российские компании начали начали формировать складские запасы на фоне возможного ограничения параллельного импорта зарубежной вычислительной техники.

Минпромторг планирует учредить АНО и финансировать проекты в области внедрения ИИ в промышленности. Организация также займётся отбором таких проектов, рассказали источники «Ъ».

Минфин близок к договоренности с ОАЭ по новому соглашению об избежании двойного налогообложения, рассказали два источника Forbes, знакомых с переговорами. Стороны согласовали ставку налога на дивиденды в 15%, и ставку 10% — на процентные доходы. Внутрироссийские ставки по этим налогам составляют 15% и 20% соответственно.

Какие есть проблемы и трудности

У Мосбиржи возникли сложности при запуске торгов дирхамом. Основная проблема — поиск устойчивого контрагента и жесткий комплаенс со стороны ОАЭ в отношении финансовых компаний, рассказали два источника «Ведомостей» в брокерах из топ-20. Торги планируют запустить в течение 2-3 месяцев.

Контекст

В Москве, Подмосковье и Воронежской области отменили режим контртеррористической операции и все ограничения, связанные с ним.