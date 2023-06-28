Tether, выпускающая стейблкоин USDT, подписала меморандум о сотрудничестве с правительством Грузии Статьи редакции
Компания запустит фонд для местных стартапов и будет развивать образовательные программы.
- 28 июня 2023 года Tether объявила о подписании «Меморандума о взаимопонимании» с правительством Грузии. В нём перечислены направления стратегического сотрудничества.
- Tether создаст фонд для местных стартапов в области блокчейна. Также стороны договорились о партнёрстве в сфере образования. Например, о запуске образовательных программ в Университете бизнеса и технологий в Тбилиси.
- Компания и правительство Грузии также «изучат возможность разработки и внедрения независимой коммуникационной и финансовой систем».
- Сотрудничество принесёт пользу местному стартап-сообществу и повысит репутацию Грузии как привлекательного региона для развития бизнеса, считает Tether.
- В конце марта 2023 года Binance объявила о создании регионального хаба в Грузии.
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Тем временем в духовно-скрепной:
Понимаю, что в наше время сложно людям воспринимать информацию не уложенную в один твит, но вы постарайтесь. Речь о наркобарыге, который отмывал свой наркодоход через крипту.
https://www.rbc.ru/finances/28/06/2023/649be2499a79470e397347cb
И да это отдельный состав преступления.
Т.е. нормальный заголовок звучал бы так "Схемы с проводом криминальных денег через биткоин признаны ВС отмыванием средств", но ведь так куда менее хайпово будет.
Интересно, тут речь именно про биткоины, или редактору статьи было наплевать, для него криптовалюта и биток - это синонимы, и какая вообще разница?
Может и считается - очень сильно не одно и то же. Вы поинтересуйтесь , как в сша с криптой. В России куда свободней. Лишь бы гавна на вентилятор закинуть. Чувака за наркоту судили, а не за крипту.
Взрослые вроде люди должны тут находиться… «Может» не равно «есть.🤦♂️
Походу все ближе и ближе становится криптовалюта как альтернативный легальный способ оплаты. Потому что до этого в какой-то из статей на виси читал, что и мастеркард какие-то шаги делает в крипту. Походу надо закрутки из крипты делать.
В Грузии давно криптоматы стоят везде
криптовалюта набирает обороты ?
Главное не делать биток основной валютой
вах, красавчики!
ООО Рога и Копыта подписала меморандум о сотрудничестве с Эфиопией.
О, тоже видел эту новость.
Это не ооо рога копыта)
Тоже в лентах проскакивало.
https://www.interfax.ru/russia/606956
А если SEC чихнёт?
То будет пневмония
Скоро Нью-Тбилиси станет столицей мира. Всю организацию Tether берёт на себя. Материальных затрат никаких, если не считать расходов на телеграммы.
Ну так кто-то не боится в развитие, а кто-то клеит шильдики(и даже с этим косячут). Кто на правильном пути, покажет время.
Им придется конкурировать с Лос-Ереваном и Рио-Де-Белградом
Пусть пока хотя бы станет криптостолицей всего постсоветского пространства.
Это тот самый Tether, который удаляет токены по запросу в поддержку, после зависшей транзакции? Такая себе надежность, ничто кроме желания ЛПР компании не останавливает от удаления токенов на кошельках неугодных.
Толи дело цифровой рубль,да?)
Если вы достаточно знакомы с Tether, то у вас, как и у меня, возникнут вопросики
Такая же серая контора, как и серая вся крипта
Вопросики серьезные )
О, вас также зовут, как и одного моего приятеля.
Перед смертью не надышишься.
но вдохнуть все таки надо
Грузия просится и просится на санкционный кукан, а ее всё игнорируют и игнорируют) Одна из главных стран по обходу российских санкций
Вот что операции по принуждению к миру животворящие делают. Глядишь, когда все цели и задачи СВО будут выполнены, спустя 15 лет после окончания операции и Украина будет помогать обходить санкции.
Вино покупать она будет, а то грузинское вино, кроме России некуда продавать, но грузины даже эту руку кусают
Молодцы
Классно
В параллельной вселенной РФ могла быть стать передовым крипто-единорогом.
Ответ всем тем, кто говорил о том, что крипта умрет