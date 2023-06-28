Деньги
Маша Цепелева

Tether, выпускающая стейблкоин USDT, подписала меморандум о сотрудничестве с правительством Грузии Статьи редакции

Компания запустит фонд для местных стартапов и будет развивать образовательные программы.

  • 28 июня 2023 года Tether объявила о подписании «Меморандума о взаимопонимании» с правительством Грузии. В нём перечислены направления стратегического сотрудничества.
  • Tether создаст фонд для местных стартапов в области блокчейна. Также стороны договорились о партнёрстве в сфере образования. Например, о запуске образовательных программ в Университете бизнеса и технологий в Тбилиси.
  • Компания и правительство Грузии также «изучат возможность разработки и внедрения независимой коммуникационной и финансовой систем».
  • Сотрудничество принесёт пользу местному стартап-сообществу и повысит репутацию Грузии как привлекательного региона для развития бизнеса, считает Tether.
  • В конце марта 2023 года Binance объявила о создании регионального хаба в Грузии.

#новость #tether

5459 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
75 комментариев
Написать комментарий...
 Anton Karmanov

Тем временем в духовно-скрепной:

Ответить
Развернуть ветку
Таир Бакиев

Понимаю, что в наше время сложно людям воспринимать информацию не уложенную в один твит, но вы постарайтесь. Речь о наркобарыге, который отмывал свой наркодоход через крипту.

https://www.rbc.ru/finances/28/06/2023/649be2499a79470e397347cb

И да это отдельный состав преступления.
Т.е. нормальный заголовок звучал бы так "Схемы с проводом криминальных денег через биткоин признаны ВС отмыванием средств", но ведь так куда менее хайпово будет.

Ответить
Развернуть ветку
8 комментариев
Дмитрий Кулешов

Интересно, тут речь именно про биткоины, или редактору статьи было наплевать, для него криптовалюта и биток - это синонимы, и какая вообще разница?

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Evgeny Kantor

Может и считается - очень сильно не одно и то же. Вы поинтересуйтесь , как в сша с криптой. В России куда свободней. Лишь бы гавна на вентилятор закинуть. Чувака за наркоту судили, а не за крипту.

Ответить
Развернуть ветку
Ами Варджа

Взрослые вроде люди должны тут находиться… «Может» не равно «есть.🤦‍♂️

Ответить
Развернуть ветку
Вячеслав Марвин

Походу все ближе и ближе становится криптовалюта как альтернативный легальный способ оплаты. Потому что до этого в какой-то из статей на виси читал, что и мастеркард какие-то шаги делает в крипту. Походу надо закрутки из крипты делать.

Ответить
Развернуть ветку
Anton S

В Грузии давно криптоматы стоят везде

Ответить
Развернуть ветку
5 комментариев
Олег Москвин

криптовалюта набирает обороты ?

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Мигель Маркин

Главное не делать биток основной валютой

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Мазур

вах, красавчики!

Ответить
Развернуть ветку
Tether Hater

ООО Рога и Копыта подписала меморандум о сотрудничестве с Эфиопией.

Ответить
Развернуть ветку
Император Нолимоций

О, тоже видел эту новость.

Ответить
Развернуть ветку
Acura Acira

Это не ооо рога копыта)

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Император Нолимоций

Тоже в лентах проскакивало.
https://www.interfax.ru/russia/606956

Министерства обороны РФ и Эфиопии договорились о…
Военные ведомства России и Эфиопии подписали соглашение о сотрудничестве в области обороны.
www.interfax.ru
Ответить
Развернуть ветку
Pedal Horse Mashineries Inc

А если SEC чихнёт?

Ответить
Развернуть ветку
Глеб Гринин

То будет пневмония

Ответить
Развернуть ветку
C. Steel

Скоро Нью-Тбилиси станет столицей мира. Всю организацию Tether берёт на себя. Материальных затрат никаких, если не считать расходов на телеграммы.

Ответить
Развернуть ветку
Мурад Муртазалиев

Ну так кто-то не боится в развитие, а кто-то клеит шильдики(и даже с этим косячут). Кто на правильном пути, покажет время.

Ответить
Развернуть ветку
18 комментариев
Гриша Н.

Им придется конкурировать с Лос-Ереваном и Рио-Де-Белградом

Ответить
Развернуть ветку
Orca

Пусть пока хотя бы станет криптостолицей всего постсоветского пространства.

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Кулешов

Это тот самый Tether, который удаляет токены по запросу в поддержку, после зависшей транзакции? Такая себе надежность, ничто кроме желания ЛПР компании не останавливает от удаления токенов на кошельках неугодных.

Ответить
Развернуть ветку
Мурад Муртазалиев

Толи дело цифровой рубль,да?)

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Владислав Олейник

Если вы достаточно знакомы с Tether, то у вас, как и у меня, возникнут вопросики

Ответить
Развернуть ветку
Борис Вишневский

Такая же серая контора, как и серая вся крипта

Ответить
Развернуть ветку
Гибкий Витя

Вопросики серьезные )

Ответить
Развернуть ветку
Румянцев

О, вас также зовут, как и одного моего приятеля.

Ответить
Развернуть ветку
Sultan Eshmi
Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Перед смертью не надышишься.

Ответить
Развернуть ветку
Zinaida Sukhanova

но вдохнуть все таки надо

Ответить
Развернуть ветку
НаряднаяШайга

Грузия просится и просится на санкционный кукан, а ее всё игнорируют и игнорируют) Одна из главных стран по обходу российских санкций

Ответить
Развернуть ветку
Alexey Petrov

Вот что операции по принуждению к миру животворящие делают. Глядишь, когда все цели и задачи СВО будут выполнены, спустя 15 лет после окончания операции и Украина будет помогать обходить санкции.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Улан Хамдамов

Вино покупать она будет, а то грузинское вино, кроме России некуда продавать, но грузины даже эту руку кусают

Ответить
Развернуть ветку
Константин Козяев

Молодцы

Ответить
Развернуть ветку
Trader Ra

Классно

Ответить
Развернуть ветку
cathrynlowe73

В параллельной вселенной РФ могла быть стать передовым крипто-единорогом.

Ответить
Развернуть ветку
От Себя Добавлю

Ответ всем тем, кто говорил о том, что крипта умрет

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
75 комментариев
null