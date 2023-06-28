«Тинькофф» и «Альфа-банк» выпустили сервисы оплаты в офлайн-магазинах для смартфонов на Android Статьи редакции
У «Тинькофф» — Tinkoff Pay, у «Альфа-банка» — Alfa Pay.
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- «Тинькофф» запустил платёжный сервис Tinkoff Pay в мае 2022 года — сначала с помощью него можно было расплатиться в онлайн-магазинах со смартфона или компьютера.
- Теперь сервис доступен на смартфонах на базе Android для оплаты в офлайн-магазинах, сообщила компания. С помощью него можно будет оплатить покупку, приложив телефон к терминалу.
- Чтобы воспользоваться Tinkoff Pay, нужно в приложении банка привязать к сервису любую карту «Тинькофф» платёжной системы «Мир», в том числе и кредитку. В будущем можно будет добавлять карты и других банков.
- Функция оплаты по Tinkoff Pay будет появляться в настройках приложения банка постепенно — в течение двух недель она станет доступна всем пользователям Android.
- В момент оплаты можно будет выбрать карту, с которой спишутся деньги, и посмотреть баланс. Для покупки на сумму больше 1000 рублей понадобится подтверждение — нужно будет разблокировать телефон при помощи кода, отпечатка пальца или по лицу. Для покупок до 1000 рублей нужно только поднести телефон к терминалу.
- Tinkoff Pay доступен на всех смартфонах с технологией NFC и версией Android выше 7.0. Также нужно обновить приложение «Тинькофф» до версии 6.18 или более поздней.
- Также банк работает над технологией оплаты по Tinkoff Pay для владельцев iOS-устройств.
- «Тинькофф» подал заявку на регистрацию товарного знака Tinkoff Pay в феврале 2021 года. В компании тогда рассказывали, что сервис должен стать платёжной системой, которая объединит разные инструменты: электронный кошелёк с токенами банковских карт, мгновенную оплату товаров и сервисов в онлайне и другое.
- После ввода санкций в России перестали работать сервисы Apple Pay и Google Pay. Samsung Pay работает с картами «Мир».
- В феврале 2023 года «Тинькофф» попал под санкции ЕС, в мае — под санкции Великобритании. В марте приложения «Тинькофф», «Тинькофф Инвестиций», «Т—Ж» пропали из App Store.
Писал о возможностях NFC-стикеров для бизнеса в своем блоге: https://vc.ru/marketing/709347-govoryashchie-produkty-i-ozhivayushchaya-reklama-bezgranichnye-vozmozhnosti-nfc-stikerov-dlya-biznesa-na-realnyh-primerah
А зачем, если есть Mir pay?
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Он кривой-косой, приложение постоянно "засыпает". В программистов Тинькоффа больше веры. Удивлен, что так долго они это делают.
Не держал в руках Андроида, но слышал, что мирпей работает не на всех точках, или через раз, в то время как Сберпей - почти всегда. Теперь и у клиентов Тинькофф появилось приложение с нормальным кодом (наверное).
как зачем, затем что желтый хочет деняг
Им тоже нужны дотации!
На некоторых телефонах лагает
Что пей добавили ладно, но категории полное говно у Тинька. Билеты, книги и в аптеках не покупал несколько лет наверное)
Ничего. С возрастом это проходит.
У альфы нравятся категории. Супермаркеты и фастфуд частенько выпадают)
Здравствуйте.
Предлагаем категории кэшбэка автоматически с учетом ваших трат и оценки после выбора. Рекомендуем активнее пользоваться картой, чтобы мы формировали более подходящие для вас. Также не забывайте оценивать выбор.
А презервативы где покупаете?
для кого-то билеты, книги и аптеки хорошие категории да и в целом они там каждый месяц меняются
У вас ВкусВилл 20% я тоже так хочу
так у их уже был этот пей году так в 19 точно и ныне есть
Да, я тоже не понимаю. Я через него платил ещё до того, как Google Pay пришел на российский рынок. Потом они его выпилили из приложения для чего-то.
Его закрывали вроде. Выпилили из приложения. Все пользовались Гуглом и аплом, а разработка такого сервиса недешевое удовольствие.
В Альфе тоже заанонсили. Владельцам айфона видимо придется со стикерами и дальше ходить (
У кого какой опыт со стикерами? Мой пришел к тому, что карту носить все равно приходится, а значит и смысла в них - нет.
Стикер от Тинькофф работал ПОЧТИ везде, стикер от Альфы (уменьшенный) - в половине от тех точек, где срабатывал Тинькофф. Эппл пей работал всегда и везде, на любом терминале с NFC...
блин, нафига писать что уже можно, если они сами только тестят ?
1 вопрос. Почему все на андроид, а не на Apple?
потому что Apple закрытая система они не дают доступов к своей NFC технологии, не дают доступы скачивать со сторонних сторов приложения и тд и тп Поэтому все и пилится на Андроид потому что там все открыто, заходи не хочу)
Эпл не разрешает, потому что
Почему в пеях от банков не работают российские карты Visa/Mastercard?
Зачем нужно приложение одного банка, если любую карту Мир можно в Mir pay привязать?
Зачем вообще конкуренция нужна Если есть один монополист завтра бац он перестал работать по техническим профилактикам и всё встало потому что у нас пока один нормальный мир Пэй
Зачем мне как юзеру только Тинькофф качать что-то иное?
Можно. Но захотите ли вы лицезреть те анимации, что имеются в Мирпее?
Чтобы был
Alfa-pay для alfa-chej!
Господин Фридман, перелгиньтесь. И да, банк ваш говно
Фича полезная, так как виртуальной UnionPay от Тинькофф можно будет платить в оффлайн-магазинах
Только для карт Мир же ж
и сейчас пожалуйста мой скрин выше
Здравствуйте.
В Tinkoff Pay сейчас можно привязать только карты нашего банка в платежной системе «Мир». Не исключаем, что в будущем сможем расширить список.
"Также банк работает над технологией оплаты по Tinkoff Pay для владельцев iOS-устройств."
Банк готовится когда Apple откроет NFC?
Достаточно начислять стандартный Тинькоффский кешбек при оплате по QR, как это реализовано сегодня в Яндекс-банке.
На самом деле интересно, как они это сделают, ведь iOS закрытая система и другие "PAY" в их идеальной картинке мира недопустимы)
Это будет прорывом но я думаю что технологическое это решаемый вопрос
На айос нфс доступен для чтения данных, так что думаю это будет работать только с их фирменными терминалами и только если на вашем телефоне есть интернет. Ибо послать ответ, как это делал эпл пей или обычная карта, невозможно.
Вообще в Европе под это дело используют блютуз, но, опять же, нужно обновлять зоопарк терминалов, чтобы была поддержка с их стороны.
Так что по удобству эпл пей переплюнуть не получится.
Здравствуйте.
Как только будут подробности, то мы расскажем об этом в новостях.
Или не откроет, и им придется ******
Ждем tinkoff pay на часах. MirPay там есть, но с бубнами.
Здравствуйте.
Спасибо за предложение. Передадим его ответственным.
Как я понял ".... PAY" вообще кто угодно может выпустить. В чем смысл то?
Вау. В России усовершенствовали оплату веточками: теперь вместо веточек можно предъявить бересту с зарубками по количеству веточек. Мое почтение.
Когда все везде заблокировали, рождаются новые идеи и открытия. Так что, возможно придумают что-то круче, чем было до блокировок.
а они только для карт мир или виза\МК будут доступны?
@Альфа-Банк ну а вы что скажете?
Здравствуйте.
Пока оплачивать оффлайн-покупки через Tinkoff Pay можно только картами платежной системы «Мир».
А определитель номера спамеров как на айос сделать уже лет 5 не могут
А сам гугл разве не блокирует? У меня часть спам звонков стандартная звонилка отсекает. Плюс можно в гугл пожаловаться на номер, что с него спам идет. Если будет достаточно жалоб, тоже внесут в черный список.
В альфе есть
Здравствуйте.
Подключить услугу «Определитель номера» можно в приложении Тинькофф. Перейдите в раздел «Еще» → «Настройки» → «Общие». Включите переключатель «Определитель номера». Далее по шагам расскажем как его настроить.
Ого! Вот это достижение! Ничего себе!
А по какому принципу оно будет работать? @Тинькофф
Как только будут подробности, расскажем об этом в новостях.
@Альфа-Банк А если карта MC кредитная, ей можно оплачивать через Alpha Pay? И через какое время будет доступна возможность оплаты?
Нет. Alfa Pay работает только с картами МИР. Прямо сейчас с командой тестируем Alfa Pay в смартфонах на андроиде. Когда запустим функционал на всех клиентов, расскажем 👌
@Альфа-Банк подскажите, а как перевыпустить кредитку с МС на МИР без пластика в приложении? Сотрудники говорят, что этого сделать нельзя
Не все карты можно перевыпустить на МИР. Это зависит от вашей карты.
Удобно, спасибо
Нейминг сверхдержавы, чтобы знали что точно наш .. ну или хотя бы от частичерез NashStore
«Альфа-банк» выпустил платёжный сервис Alfa Pay. С помощью него можно расплачиваться как онлайн, так и офлайн. Для оплаты в офлайн-магазине нужно обновить приложение «Альфа-банка» через NashStore, RuStore или на официальном сайте банка, перейти в раздел «Все мои продукты», выбирать любую карту «Мир» и нажать на кнопку «Оплата смартфоном».
Только хитрожопая Альфа забыла добавить, что на карты Мир они кэшбэк не начисляют. )
По карте Мир кэшбэк начисляем, если это карта с преимуществами 👌