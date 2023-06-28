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Деньги
Евгения Евсеева

«Тинькофф» и «Альфа-банк» выпустили сервисы оплаты в офлайн-магазинах для смартфонов на Android Статьи редакции

У «Тинькофф» — Tinkoff Pay, у «Альфа-банка» — Alfa Pay.

18 490 просмотров
Обновлено в 15:15. «Альфа-банк» выпустил платёжный сервис Alfa Pay. С помощью него можно расплачиваться как онлайн, так и офлайн. Для оплаты в офлайн-магазине нужно обновить приложение «Альфа-банка» через NashStore, RuStore или на официальном сайте банка, перейти в раздел «Все мои продукты», выбирать любую карту «Мир» и нажать на кнопку «Оплата смартфоном».
  • «Тинькофф» запустил платёжный сервис Tinkoff Pay в мае 2022 года — сначала с помощью него можно было расплатиться в онлайн-магазинах со смартфона или компьютера.
  • Теперь сервис доступен на смартфонах на базе Android для оплаты в офлайн-магазинах, сообщила компания. С помощью него можно будет оплатить покупку, приложив телефон к терминалу.
  • Чтобы воспользоваться Tinkoff Pay, нужно в приложении банка привязать к сервису любую карту «Тинькофф» платёжной системы «Мир», в том числе и кредитку. В будущем можно будет добавлять карты и других банков.
  • Функция оплаты по Tinkoff Pay будет появляться в настройках приложения банка постепенно — в течение двух недель она станет доступна всем пользователям Android.
  • В момент оплаты можно будет выбрать карту, с которой спишутся деньги, и посмотреть баланс. Для покупки на сумму больше 1000 рублей понадобится подтверждение — нужно будет разблокировать телефон при помощи кода, отпечатка пальца или по лицу. Для покупок до 1000 рублей нужно только поднести телефон к терминалу.
  • Tinkoff Pay доступен на всех смартфонах с технологией NFC и версией Android выше 7.0. Также нужно обновить приложение «Тинькофф» до версии 6.18 или более поздней.
  • Также банк работает над технологией оплаты по Tinkoff Pay для владельцев iOS-устройств.
  • «Тинькофф» подал заявку на регистрацию товарного знака Tinkoff Pay в феврале 2021 года. В компании тогда рассказывали, что сервис должен стать платёжной системой, которая объединит разные инструменты: электронный кошелёк с токенами банковских карт, мгновенную оплату товаров и сервисов в онлайне и другое.
  • После ввода санкций в России перестали работать сервисы Apple Pay и Google Pay. Samsung Pay работает с картами «Мир».
  • В феврале 2023 года «Тинькофф» попал под санкции ЕС, в мае — под санкции Великобритании. В марте приложения «Тинькофф», «Тинькофф Инвестиций», «Т—Ж» пропали из App Store.

#новость #тинькофф #tinkoffpay

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206 комментариев
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 Владимир Давыдов

Писал о возможностях NFC-стикеров для бизнеса в своем блоге: https://vc.ru/marketing/709347-govoryashchie-produkty-i-ozhivayushchaya-reklama-bezgranichnye-vozmozhnosti-nfc-stikerov-dlya-biznesa-na-realnyh-primerah

Говорящие продукты и оживающая реклама…
Недавно крупные банки выпустили NFC-стикеры для бесконтактных покупок. Это удобно и безопасно, но…
vc.ru
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7 комментариев
Евгений Фрост

А зачем, если есть Mir pay?

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Аккаунт заморожен

Комментарий недоступен

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31 комментарий
Victor Axonoff

Он кривой-косой, приложение постоянно "засыпает". В программистов Тинькоффа больше веры. Удивлен, что так долго они это делают.

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2 комментария
Дмитрий Кулешов

Не держал в руках Андроида, но слышал, что мирпей работает не на всех точках, или через раз, в то время как Сберпей - почти всегда. Теперь и у клиентов Тинькофф появилось приложение с нормальным кодом (наверное).

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11 комментариев
неформат

как зачем, затем что желтый хочет деняг

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Иван Серик

Им тоже нужны дотации!

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fyp

На некоторых телефонах лагает

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Bad Gateway

Что пей добавили ладно, но категории полное говно у Тинька. Билеты, книги и в аптеках не покупал несколько лет наверное)

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Alexander Golubev

Ничего. С возрастом это проходит.

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2 комментария
Платон

У альфы нравятся категории. Супермаркеты и фастфуд частенько выпадают)

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2 комментария
Тинькофф

Здравствуйте.

Предлагаем категории кэшбэка автоматически с учетом ваших трат и оценки после выбора. Рекомендуем активнее пользоваться картой, чтобы мы формировали более подходящие для вас. Также не забывайте оценивать выбор.

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19 комментариев
Alexey Petrov

А презервативы где покупаете?

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Штаб революционных моряков

для кого-то билеты, книги и аптеки хорошие категории да и в целом они там каждый месяц меняются

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1 комментарий
Koztrofi

У вас ВкусВилл 20% я тоже так хочу

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неформат

так у их уже был этот пей году так в 19 точно и ныне есть

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Максим Ерохин

Да, я тоже не понимаю. Я через него платил ещё до того, как Google Pay пришел на российский рынок. Потом они его выпилили из приложения для чего-то.

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Дмитрий

Его закрывали вроде. Выпилили из приложения. Все пользовались Гуглом и аплом, а разработка такого сервиса недешевое удовольствие.

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Костя Маслов

В Альфе тоже заанонсили. Владельцам айфона видимо придется со стикерами и дальше ходить (

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Дмитрий Кулешов

У кого какой опыт со стикерами? Мой пришел к тому, что карту носить все равно приходится, а значит и смысла в них - нет.
Стикер от Тинькофф работал ПОЧТИ везде, стикер от Альфы (уменьшенный) - в половине от тех точек, где срабатывал Тинькофф. Эппл пей работал всегда и везде, на любом терминале с NFC...

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8 комментариев
Socolik

блин, нафига писать что уже можно, если они сами только тестят ?

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Алексей Иванов

1 вопрос. Почему все на андроид, а не на Apple?

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Коля Селиверстов

потому что Apple закрытая система они не дают доступов к своей NFC технологии, не дают доступы скачивать со сторонних сторов приложения и тд и тп Поэтому все и пилится на Андроид потому что там все открыто, заходи не хочу)

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5 комментариев
Дмитрий

Эпл не разрешает, потому что

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Максим Ростокин

Почему в пеях от банков не работают российские карты Visa/Mastercard?

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Вадим Д.

Зачем нужно приложение одного банка, если любую карту Мир можно в Mir pay привязать?

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Sultan Eshmi

Зачем вообще конкуренция нужна Если есть один монополист завтра бац он перестал работать по техническим профилактикам и всё встало потому что у нас пока один нормальный мир Пэй

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6 комментариев
Фокс Йовович

Зачем мне как юзеру только Тинькофф качать что-то иное?

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4 комментария
Дмитрий Кулешов

Можно. Но захотите ли вы лицезреть те анимации, что имеются в Мирпее?

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2 комментария
пешка

Чтобы был

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Михаил Стерлин

Alfa-pay для alfa-chej!

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Фанат Феникс Мари

Господин Фридман, перелгиньтесь. И да, банк ваш говно

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1 комментарий
Nikolay S

Фича полезная, так как виртуальной UnionPay от Тинькофф можно будет платить в оффлайн-магазинах

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Внешний хот-дог

Только для карт Мир же ж

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2 комментария
неформат

и сейчас пожалуйста мой скрин выше

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Тинькофф

Здравствуйте.
В Tinkoff Pay сейчас можно привязать только карты нашего банка в платежной системе «Мир». Не исключаем, что в будущем сможем расширить список.

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3 комментария
Руслан ФАЗЛИЕВ

"Также банк работает над технологией оплаты по Tinkoff Pay для владельцев iOS-устройств."

Банк готовится когда Apple откроет NFC?

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Дмитрий Кулешов

Достаточно начислять стандартный Тинькоффский кешбек при оплате по QR, как это реализовано сегодня в Яндекс-банке.

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3 комментария
Дмитрий Беляев

На самом деле интересно, как они это сделают, ведь iOS закрытая система и другие "PAY" в их идеальной картинке мира недопустимы)

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1 комментарий
Sultan Eshmi

Это будет прорывом но я думаю что технологическое это решаемый вопрос

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Elnar I

На айос нфс доступен для чтения данных, так что думаю это будет работать только с их фирменными терминалами и только если на вашем телефоне есть интернет. Ибо послать ответ, как это делал эпл пей или обычная карта, невозможно.
Вообще в Европе под это дело используют блютуз, но, опять же, нужно обновлять зоопарк терминалов, чтобы была поддержка с их стороны.
Так что по удобству эпл пей переплюнуть не получится.

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Тинькофф

Здравствуйте.

Как только будут подробности, то мы расскажем об этом в новостях.

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пешка

Или не откроет, и им придется ******

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Alexey Remizov

Ждем tinkoff pay на часах. MirPay там есть, но с бубнами.

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Тинькофф

Здравствуйте.

Спасибо за предложение. Передадим его ответственным.

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Sultan Eshmi
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Телячья ярость

Как я понял ".... PAY" вообще кто угодно может выпустить. В чем смысл то?

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Император Нолимоций

Вау. В России усовершенствовали оплату веточками: теперь вместо веточек можно предъявить бересту с зарубками по количеству веточек. Мое почтение.

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Дмитрий

Когда все везде заблокировали, рождаются новые идеи и открытия. Так что, возможно придумают что-то круче, чем было до блокировок.

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Socolik

а они только для карт мир или виза\МК будут доступны?

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Socolik

@Альфа-Банк ну а вы что скажете?

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7 комментариев
Тинькофф

Здравствуйте.

Пока оплачивать оффлайн-покупки через Tinkoff Pay можно только картами платежной системы «Мир».

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9 комментариев
никита

А определитель номера спамеров как на айос сделать уже лет 5 не могут

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Дмитрий

А сам гугл разве не блокирует? У меня часть спам звонков стандартная звонилка отсекает. Плюс можно в гугл пожаловаться на номер, что с него спам идет. Если будет достаточно жалоб, тоже внесут в черный список.

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2 комментария
Владимир Владимирович

В альфе есть

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Тинькофф

Здравствуйте.

Подключить услугу «Определитель номера» можно в приложении Тинькофф. Перейдите в раздел «Еще» → «Настройки» → «Общие». Включите переключатель «Определитель номера». Далее по шагам расскажем как его настроить.

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6 комментариев
debil

Ого! Вот это достижение! Ничего себе!

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Невероятный Блондин
Также банк работает над технологией оплаты по Tinkoff Pay для владельцев iOS-устройств.

А по какому принципу оно будет работать? @Тинькофф

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Тинькофф

Как только будут подробности, расскажем об этом в новостях.

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1 комментарий
Олег П

@Альфа-Банк А если карта MC кредитная, ей можно оплачивать через Alpha Pay? И через какое время будет доступна возможность оплаты?

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Альфа-Банк

Нет. Alfa Pay работает только с картами МИР. Прямо сейчас с командой тестируем Alfa Pay в смартфонах на андроиде. Когда запустим функционал на всех клиентов, расскажем 👌

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Инна

@Альфа-Банк подскажите, а как перевыпустить кредитку с МС на МИР без пластика в приложении? Сотрудники говорят, что этого сделать нельзя

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Альфа-Банк

Не все карты можно перевыпустить на МИР. Это зависит от вашей карты.

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4 комментария
Анастасия Мартынова

Удобно, спасибо

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Доллар по 28

Нейминг сверхдержавы, чтобы знали что точно наш .. ну или хотя бы от части

через NashStore
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Максим Соколов

«Альфа-банк» выпустил платёжный сервис Alfa Pay. С помощью него можно расплачиваться как онлайн, так и офлайн. Для оплаты в офлайн-магазине нужно обновить приложение «Альфа-банка» через NashStore, RuStore или на официальном сайте банка, перейти в раздел «Все мои продукты», выбирать любую карту «Мир» и нажать на кнопку «Оплата смартфоном».

Только хитрожопая Альфа забыла добавить, что на карты Мир они кэшбэк не начисляют. )

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Альфа-Банк

По карте Мир кэшбэк начисляем, если это карта с преимуществами 👌

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206 комментариев
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