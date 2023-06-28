Стартап Nothing сооснователя OnePlus Карла Пея привлёк $96 млн в преддверии выхода своего второго смартфона Статьи редакции
Компания готовится выпустить Phone (2) в июле 2023 года.
- Стартап из Лондона закрыл раунд на $96 млн от венчурной компании Highland Europe при участии GV (Google Ventures), EQT Ventures, C Capital и музыкальной группы Swedish House Mafia. Последняя записала для смартфона Nothing набор звуков, из которых пользователь может записать собственный рингтон. Оценку компании и условия сделки её участники не раскрыли.
- Общая сумма инвестиций теперь составляет около $250 млн, сообщила компания. TechCrunch уточняет, что она включает $11,5 млн, полученных от краудфандинга. По данным Nothing, у неё 8000 частных инвесторов.
- Nothing — это проект сооснователя бренда OnePlus Карла Пея, который тот официально представил в 2021 году. Компания уже выпустила беспроводные «прозрачные» наушники Ear (2) и Ear (Stick), а также смартфон Phone (1). 11 июля 2023 года стартап готовится выпустить Phone (2).
- По словам Пея, которые приводятся в релизе, Nothing продала свыше 1,5 млн устройств по всему миру. Близкие к компании источники TechCrunch говорят, что в 2022-м её выручка составила $200 млн.
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Я так и не понял прикола этого phone🤷
Никто не понял я думаю)
но 96 лямов это 96 лямов
Прозрачность, видно начинку
Прям как в хуевых пирожках
выглядит это совершенно не эстетично
Вкусовщина. Мне нравится, например 🤷♂️
Да ладно, вполне строго выглядит
прикола нет, но есть шанс занять долю на рынке. Apple уже не тянет, Samsung совсем охренели с ценами
Эпл не тянет это конечно сильно )
А-ля пиксель за недорого, с узнаваемой свистоперделкой сзади. За свой прайс вполне хорош
Это история про деньги, а не про продукт
Просто айфон для бедных / не использующих айфон из-за некоторых ограничений
Неужели я один помню - что это разборный телефон, типа конструктора Лего ?
Видите винтики на фото ?
(для девочек - это такие кружочки с полосочками).
Если верить рекламе, можно вынуть любую деталь (камеру, память или батарею) и поменять её на новую, более мощную.
Вдруг это - будущее "эко-смартфонов" ?
Это не так. Полоски сзади - это подсветка, которая и является типа фишкой телефона. Без нее - это неплохой андроид смартфон за 450 евро.
я думаю, он говорил про винтики. Но не думаю, что там что-то можно заменить на более мощное...
Я как не читал отзывы - все пишут телефон средненький получился. Каким образом они до сих пор живут и еще инвестиции собирают?
Так он и стоит 400 баксов.
Так и позиционирован как средний .
В статье же всё написано: это "Стартап из Лондона" !!!! Поэтому срочно покупать. Ну или инвестировать.
Ну не сразу же Iphone 14 родился. За свои бабки сойдет, но я его, естественно, не куплю
Айфон первый тоже не был крутым.
Наушники умерил через месяца 3-4 использования… Особой веры в их продукты нет😅
Через пару месяцев после выхода купил. До сих пор все порядке
А им и не нужна ваша вера, им нужно собирать деньги на раундах )
Вот когда будут деньги тогда и вера появится
iPhone - лучший!
Несколько лет была на Айфонах. Начиная с 3GS. Взяла Сяоми (Redmi, IPS, бюджетник) после начала СО и распродала Эппл технику выезжающим на релокацию раза в 2-3 дороже. Что я сказать могу, поехала в магазин смотреть на днях Айфоны. Да, в них камера лучше. Но я поняла, что не хочу Айфон. Привыкла к удобной оболочке Miui и клавиатуре Андроид удобной. Батарею держит дольше Айфона, много раз без чехла и стекла падал на пол, никаких глюков, сколов, трещин и пр. Интернет мобильный в квартире в кирпичном доме ловит на максимум, вайфай не нужен. Айфон еле ловил, только вайфай. Можно и Андроид найти с приличной камерой для соцсетей, пусть и немного хуже будет качество. Инстаграм и вовсе сжимает даже с проф.зеркальных камер фото. Кстати, лучше к Андроид Смартфону Камеру норм.взять ) Толку больше будет, если блог для монетизации )
Зачем им это?
Это у них спросить надо. Топовые разработчики крупных компаний. Ну и я не совсем старье распродавала. Macbook pro 14 32/512, iphone 13 pro max. И т.д. Macbook 2017 забрал Джуниор тестировщик, выезжал на релокацию тоже
Релокация это неплохо ) Работать где нибудь в теплой стране рядом с морем. Чем не кайф )
Да я не про это, сам иммигрант 3 года как, просто покупать железо дороже чем новое там куда едешь, не совсем топовые видимо дэвы)
Это да ) Если уж выезжать. Но пока был спрос, получилось продать дороже.
Насчёт хороших камер. Они всегда были в спросе. Насчёт монетизации блога. Почему нет. Мир такой, что мы не знаем, какие профессии исчезнут в ближайшем будущем ) СМИ и блоги всегда были интересны людям ) Особенно про путешествия.
Да
96 млн привлекли ,это ж надо было найти откуда
Что за закос под айфон
Это отличная новость, но аппарат v1.0 до сих пор еще
очень сырой, крайне медленно
появляются обновления, масса багов,
нестабильное ПО влияет на
длительность работы аккума, перегрев,
камера постоянно выдает что-то новое
... спасибо ему, что не забросил бренд и
пытается развивать, иначе «кирпич»,
типа LeEco в свое время. " I
На «вторичке» тяжело скинуть, не
потеряв 30%, даже от нового
устройства, если только тем, кто ведется
на внешний вид.
Пока, очень спорная модель, при этом
определенно дает свежий взгляд на
индустрию смартфонов :)
Посмотрим v2.0 😊
Класические китайские поделки. Нет налаженного процесса разработки ПО, результат – хаотичные апдейты.
Непонятно, для кого продукт. На рынке полно чего угодно.
был я тут на конфе, там на одном стенде у всех были эти Nothing. Это немного трындец.. он как кирпич, тяжелый, громоздкий.. кому это вообще надо?
Если б я был андроидоводом, это тот один из немногих который хочется купить
Как говорят на районах: «Топ за свои деньги»
96 M for Nothing?
Какой-то максимально странный стартап, но при это заработали 96 млн