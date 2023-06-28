Деньги
Таня Боброва

Стартап Nothing сооснователя OnePlus Карла Пея привлёк $96 млн в преддверии выхода своего второго смартфона Статьи редакции

Компания готовится выпустить Phone (2) в июле 2023 года.

  • Стартап из Лондона закрыл раунд на $96 млн от венчурной компании Highland Europe при участии GV (Google Ventures), EQT Ventures, C Capital и музыкальной группы Swedish House Mafia. Последняя записала для смартфона Nothing набор звуков, из которых пользователь может записать собственный рингтон. Оценку компании и условия сделки её участники не раскрыли.
  • Общая сумма инвестиций теперь составляет около $250 млн, сообщила компания. TechCrunch уточняет, что она включает $11,5 млн, полученных от краудфандинга. По данным Nothing, у неё 8000 частных инвесторов.
  • Nothing — это проект сооснователя бренда OnePlus Карла Пея, который тот официально представил в 2021 году. Компания уже выпустила беспроводные «прозрачные» наушники Ear (2) и Ear (Stick), а также смартфон Phone (1). 11 июля 2023 года стартап готовится выпустить Phone (2).
  • По словам Пея, которые приводятся в релизе, Nothing продала свыше 1,5 млн устройств по всему миру. Близкие к компании источники TechCrunch говорят, что в 2022-м её выручка составила $200 млн.
Phone (1) / Nothing

#новость #nothing

4383 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
46 комментариев
Написать комментарий...
 General Cacao

Я так и не понял прикола этого phone🤷

Ответить
Развернуть ветку
KONEV

Никто не понял я думаю)

Ответить
Развернуть ветку
Отнюдь

но 96 лямов это 96 лямов

Ответить
Развернуть ветку
Степан Грошев

Прозрачность, видно начинку

Ответить
Развернуть ветку
Вася Пражкин
видно начинку

Прям как в хуевых пирожках

Ответить
Развернуть ветку
Юрий Стриженов

выглядит это совершенно не эстетично

Ответить
Развернуть ветку
DevilLovesYou

Вкусовщина. Мне нравится, например 🤷‍♂️

Ответить
Развернуть ветку
Хлоргексидин

Да ладно, вполне строго выглядит

Ответить
Развернуть ветку
Телячья ярость

прикола нет, но есть шанс занять долю на рынке. Apple уже не тянет, Samsung совсем охренели с ценами

Ответить
Развернуть ветку
Эдуард Богомаз

Эпл не тянет это конечно сильно )

Ответить
Развернуть ветку
Хлоргексидин

А-ля пиксель за недорого, с узнаваемой свистоперделкой сзади. За свой прайс вполне хорош

Ответить
Развернуть ветку
Никита

Это история про деньги, а не про продукт

Ответить
Развернуть ветку
Саша Прохоренко

Просто айфон для бедных / не использующих айфон из-за некоторых ограничений

Ответить
Развернуть ветку
Лев Щенин

Неужели я один помню - что это разборный телефон, типа конструктора Лего ?
Видите винтики на фото ?
(для девочек - это такие кружочки с полосочками).
Если верить рекламе, можно вынуть любую деталь (камеру, память или батарею) и поменять её на новую, более мощную.
Вдруг это - будущее "эко-смартфонов" ?

Ответить
Развернуть ветку
Alex A

Это не так. Полоски сзади - это подсветка, которая и является типа фишкой телефона. Без нее - это неплохой андроид смартфон за 450 евро.

Ответить
Развернуть ветку
Александр Привалов

я думаю, он говорил про винтики. Но не думаю, что там что-то можно заменить на более мощное...

Ответить
Развернуть ветку
Иван Серик
Ответить
Развернуть ветку
Алексей

Я как не читал отзывы - все пишут телефон средненький получился. Каким образом они до сих пор живут и еще инвестиции собирают?

Ответить
Развернуть ветку
Hambala Fully

Так он и стоит 400 баксов.

Ответить
Развернуть ветку
YCbluKOBPbl

Так и позиционирован как средний .

Ответить
Развернуть ветку
nochnoy.ru

В статье же всё написано: это "Стартап из Лондона" !!!! Поэтому срочно покупать. Ну или инвестировать.

Ответить
Развернуть ветку
Алеоп

Ну не сразу же Iphone 14 родился. За свои бабки сойдет, но я его, естественно, не куплю

Ответить
Развернуть ветку
GRANDZLO

Айфон первый тоже не был крутым.

Ответить
Развернуть ветку
Breadlee Cooper

Наушники умерил через месяца 3-4 использования… Особой веры в их продукты нет😅

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий

Через пару месяцев после выхода купил. До сих пор все порядке

Ответить
Развернуть ветку
Sergeant Ding

А им и не нужна ваша вера, им нужно собирать деньги на раундах )

Ответить
Развернуть ветку
Vlad Omichev

Вот когда будут деньги тогда и вера появится

Ответить
Развернуть ветку
debil

iPhone - лучший!

Ответить
Развернуть ветку
Smart

Несколько лет была на Айфонах. Начиная с 3GS. Взяла Сяоми (Redmi, IPS, бюджетник) после начала СО и распродала Эппл технику выезжающим на релокацию раза в 2-3 дороже. Что я сказать могу, поехала в магазин смотреть на днях Айфоны. Да, в них камера лучше. Но я поняла, что не хочу Айфон. Привыкла к удобной оболочке Miui и клавиатуре Андроид удобной. Батарею держит дольше Айфона, много раз без чехла и стекла падал на пол, никаких глюков, сколов, трещин и пр. Интернет мобильный в квартире в кирпичном доме ловит на максимум, вайфай не нужен. Айфон еле ловил, только вайфай. Можно и Андроид найти с приличной камерой для соцсетей, пусть и немного хуже будет качество. Инстаграм и вовсе сжимает даже с проф.зеркальных камер фото. Кстати, лучше к Андроид Смартфону Камеру норм.взять ) Толку больше будет, если блог для монетизации )

Ответить
Развернуть ветку
Mike
распродала Эппл технику выезжающим на релокацию раза в 2-3 дороже

Зачем им это?

Ответить
Развернуть ветку
Smart

Это у них спросить надо. Топовые разработчики крупных компаний. Ну и я не совсем старье распродавала. Macbook pro 14 32/512, iphone 13 pro max. И т.д. Macbook 2017 забрал Джуниор тестировщик, выезжал на релокацию тоже

Ответить
Развернуть ветку
Smart

Релокация это неплохо ) Работать где нибудь в теплой стране рядом с морем. Чем не кайф )

Ответить
Развернуть ветку
Mike

Да я не про это, сам иммигрант 3 года как, просто покупать железо дороже чем новое там куда едешь, не совсем топовые видимо дэвы)

Ответить
Развернуть ветку
Smart

Это да ) Если уж выезжать. Но пока был спрос, получилось продать дороже.

Ответить
Развернуть ветку
Smart

Насчёт хороших камер. Они всегда были в спросе. Насчёт монетизации блога. Почему нет. Мир такой, что мы не знаем, какие профессии исчезнут в ближайшем будущем ) СМИ и блоги всегда были интересны людям ) Особенно про путешествия.

Ответить
Развернуть ветку
Jolchubek Jumashuulu

Да

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Гороненков

96 млн привлекли ,это ж надо было найти откуда

Ответить
Развернуть ветку
Владлен Битков

Что за закос под айфон

Ответить
Развернуть ветку
Mr. xXx

Это отличная новость, но аппарат v1.0 до сих пор еще
очень сырой, крайне медленно
появляются обновления, масса багов,
нестабильное ПО влияет на
длительность работы аккума, перегрев,
камера постоянно выдает что-то новое
... спасибо ему, что не забросил бренд и
пытается развивать, иначе «кирпич»,
типа LeEco в свое время. " I
На «вторичке» тяжело скинуть, не
потеряв 30%, даже от нового
устройства, если только тем, кто ведется
на внешний вид.
Пока, очень спорная модель, при этом
определенно дает свежий взгляд на
индустрию смартфонов :)
Посмотрим v2.0 😊

Ответить
Развернуть ветку
Веб Инструменты

Класические китайские поделки. Нет налаженного процесса разработки ПО, результат – хаотичные апдейты.

Ответить
Развернуть ветку
Smart

Непонятно, для кого продукт. На рынке полно чего угодно.

Ответить
Развернуть ветку
Телячья ярость

был я тут на конфе, там на одном стенде у всех были эти Nothing. Это немного трындец.. он как кирпич, тяжелый, громоздкий.. кому это вообще надо?

Ответить
Развернуть ветку
Mike

Если б я был андроидоводом, это тот один из немногих который хочется купить

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Алтунин

Как говорят на районах: «Топ за свои деньги»

Ответить
Развернуть ветку
Oleg Akchurin

96 M for Nothing?

Ответить
Развернуть ветку
Zelda

Какой-то максимально странный стартап, но при это заработали 96 млн

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
46 комментариев
null