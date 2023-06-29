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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 27 июня: доллар — 85,62 рубля (на 57 копеек больше, чем в пятницу, 26 июня), евро — 93,86 рубля (на 73 копейки больше).

Курсы на Мосбирже на 7:30 мск: доллар — 86,79 рубля, евро— 94,57 рубля.

Курсы на Forex на 7:31 мск: доллар — 86,56 рубля, евро — 94,47 рубля.

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На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT на 7:31 мск— от 86,14 рубля.

Кто и как адаптируется

Ассоциация банков России обратилась к правительству с просьбой ввести льготные тарифы на СМС для банков, попавших под санкции. После удаления приложений кредитных организаций из App Store и Google Play некоторым клиентам стали недоступны Push-уведомления. А дополнительные расходы на отправку сообщений исчисляются десятками миллиардов рублей, утверждают банкиры.

Стоимость нового российского самолёта МС-21 с поставкой в 2028-2030 годах превосходит аналоги от Boeing и Airbus и достигает 4,3–4,6 млрд рублей, выяснил «Ъ». При этом «Аэрофлот» в 2023-2026 годах получит самолёты по цене 3,2 млрд рублей за счёт средств ФНБ. Собеседники газеты на рынке называют высокую цену «на этом этапе объяснимой» и рассчитывают, что поддержка государства не ограничится «Аэрофлотом».

Федеральная таможенная служба планирует полностью отказаться от оборудования американской Cisco к 2025 году, заявил замглавы ведомства Денис Терещенко. Сейчас доля отечественного оборудования в ФТС составляет 60%.

Контекст

Расходы бизнеса и госучреждений на импортозамещение ПО в первом полугодии 2023 года составили 53% от общего объёма инвестиций в ИТ, подсчитали в ЦКИТ. Однако опрошенные «Ъ» эксперты утверждают, что в стране сформировался «гибридный подход», когда компании и закупают российские решения, и продолжают поддерживать иностранный софт.

Увеличение неравенства в доходах граждан приводит к замедлению роста подушевого ВВП. Такой вывод сделали эксперты ЦБ на основе анализа показателей российской экономики в период с 1994 по 2022 год. Они рекомендуют учитывать влияние неравенства при выработке мер социальной политики.