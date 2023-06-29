День 491: импортозамещение ПО составило 53% всех расходов российских компаний и госорганов на ИТ Статьи редакции
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Курсы ЦБ на 27 июня: доллар — 85,62 рубля (на 57 копеек больше, чем в пятницу, 26 июня), евро — 93,86 рубля (на 73 копейки больше).
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT на 7:31 мск— от 86,14 рубля.
Кто и как адаптируется
Ассоциация банков России обратилась к правительству с просьбой ввести льготные тарифы на СМС для банков, попавших под санкции. После удаления приложений кредитных организаций из App Store и Google Play некоторым клиентам стали недоступны Push-уведомления. А дополнительные расходы на отправку сообщений исчисляются десятками миллиардов рублей, утверждают банкиры.
Стоимость нового российского самолёта МС-21 с поставкой в 2028-2030 годах превосходит аналоги от Boeing и Airbus и достигает 4,3–4,6 млрд рублей, выяснил «Ъ». При этом «Аэрофлот» в 2023-2026 годах получит самолёты по цене 3,2 млрд рублей за счёт средств ФНБ. Собеседники газеты на рынке называют высокую цену «на этом этапе объяснимой» и рассчитывают, что поддержка государства не ограничится «Аэрофлотом».
Федеральная таможенная служба планирует полностью отказаться от оборудования американской Cisco к 2025 году, заявил замглавы ведомства Денис Терещенко. Сейчас доля отечественного оборудования в ФТС составляет 60%.
Контекст
Расходы бизнеса и госучреждений на импортозамещение ПО в первом полугодии 2023 года составили 53% от общего объёма инвестиций в ИТ, подсчитали в ЦКИТ. Однако опрошенные «Ъ» эксперты утверждают, что в стране сформировался «гибридный подход», когда компании и закупают российские решения, и продолжают поддерживать иностранный софт.
Увеличение неравенства в доходах граждан приводит к замедлению роста подушевого ВВП. Такой вывод сделали эксперты ЦБ на основе анализа показателей российской экономики в период с 1994 по 2022 год. Они рекомендуют учитывать влияние неравенства при выработке мер социальной политики.
Новости предыдущего дня, 28 июня — здесь.
О как, банкам можно льготные смс, а гражданам только повышение любых тарифов 3 раза в год.
А еще у меня всегда вызывало ох...ние, когда банк такой: из-за SMS в год вырубают over 9000 деревьев, береги природу — переходи с SMS на наши классные ЭКОпуши... 50 руб./мес.! Столько же, сколько SMS.
Хочется поинтересоваться, are you ahueli tam? Я перешел на ваши e...ные пуши и вы больше на мне не несете никаких расходов. То есть если раньше вы 50 рублей моих (да и то не все, поди) отдавали опсосу, то теперь на карман их кладёте себе? Интересно дервиши пляшут.
Так что ни на какие пуши я не перехожу: давайте, милые, башляйте дальше. Сделаете пуши бесплатными — приходите.
Бл! Да они просто гении!!!😂
Это уже тянет на призывы к свержению конституционного строя
и на это потребовалось 28 лет...
Анализ за 5 минут в excel и функцией corel!)
Многие граждане думают, что равенство это справедливость. Меня это пугает. В конце путинизма, боюсь, многие захотят обвинить богатых в бедах
"Стоимость нового российского самолёта МС-21 с поставкой в 2028-2030 годах превосходит аналоги от Boeing и Airbus и достигает 4,3–4,6 млрд рублей"
...
Тут еще проблема, а поставят ли?
Аналоги уже летают. Мс-21 нет.
Это же ещё не серийное производство.
для боинга/айрбаса 50 млн $ * 86.9 получается 4.35, примерно как у МС-21, плюс рубль ещё подешеветь может.
но ведь дороже=лучше. Разве неть???
"How much does a Boeing plane cost? Boeing planes have costs ranging between $89.1 million USD and $112.6 million USD. These types of prices are very typical of larger commercial planes."
https://pilotpassion.com/how-much-does-a-boeing-plane-cost/
90 мультов $ это 7.6 ярдов рублей. Не сходится.
Разумеется, всё объяснимо.
После "Участники прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления" действительно объяснимо всё.
А если необъяснимо, то вы просто ничего не понимаете, эксперты сказали можно.
Ассоциация банков России обратилась к правительству с просьбой ввести льготные тарифы на СМС для банков, попавших под санкции.
До сих пор не могу понять причину высоких цен на смс. Такое ощущение, что их вручную набирает человек в смс центре и потом пересылает твоему адресату проставив запятые. Минута разговора 1 рубль смс в 60 знаков 3.
За смс не каждый может платить зпт мало кто может это сделать тчк
(с) Ассоциация банков России
Реальная цена там 3 копейки или того меньше. Просто операторы поняли что товар нужный, все равно купят. И кстати не только наши.
Телеграфистки и телфонистки на службе Сбера.
СберГолуби на подходе, там уже можно куском хлеба будет оплачивать!
Есть спрос - есть цена. Разговоры дешевли, смс дорожало. Гарантированная доставка с информированием о статусе на стороне отправителя.
На графике — просто успешный успех. 12 лет. Всё ниже, и ниже, и ниже...
Пусть все, кто пишет про «не нужон», «только на руку», «сможем повторить», «прорыв», «рывок» возьмут его в рамочку и повесят на стену.
А кент, который 20 лет обещает его удвоить, пусть вообще на двери перед толчком на уровне лица разместит.
Ну надо же, заметили неравенство в доходах граждан, вот те раз. Это насколько же оно стало резать глаз, что чиновники от ЦБ обратили на него внимание, да ещё связали с «замедлением» роста ВВП.
Цифровизация бессмысленна, если не решена бюрократия. Цифрами лишь можно ускорить пиздец
А web-push‘ы тоже платные? Или достаточно учетки разработчика?
В Safari для iOS недавно добавили веб-пуши. PWA - наше всё.
Это не 100% способ доставки сообщения для клиента
СБЕР и ВТБ такие
Они не входят в АРБ
Комментарий удален модератором
Вы не понимаете суть месседжа. Ассоциация банков занесла правительству, теперь ждут ответ от операторов связи, чтобы они перебили ставку и занесли больше!
Комментарий удален модератором
СМС такие дорогие именно из-за банков. Так мне ответил владелец СМС шлюза, когда я спросил какого "черта отправка СМС за несколько лет подорожала в 10 раз?". В результате мы перешли с СМС на бесплатный Телеграмм.
И никто не обратил внимание, из комментаторов, на то, что проклятое АЙТИ все тянет и тянет деньги из бюджета нашей Великой Родины! Вот сделали бы ШАРАШКИ из оставшихся разработчиков, пм-ов, тестировщиков и прочих аналитиков и более 50% всех затрат можно было бы пустить на утолщение птиц всяких и зверей, а не на прокорм этих бесполезных вражеских элементов общества, которые спят и видят как бы УЕХАТЬ и ПРЕДАТЬ РОДИНУ, а потом ВЕРНУТЬСЯ!!!111
Так если не будут тратиться деньги на "АЙТИ", то и результата не будет- в шарашках "оставшиеся разработчики, пм-ы, тестировщики и прочие аналитики" за 50% работать не будут, а будут ещё немножечко вредить... И за счёт чего экономить более 50% затрат? Так и до шарашек на заводах и до рабского труда дойти можно...
Насчет смс все верно. А то операторы за счет ситуации хотят вообще 1000 процентную наценку за свои услуги. Правда такую льготу нужно только тем кому действительно смс услуга нужна. Банкам, онлайн магазинам для авторизации, интернет сервисам для работы.
Спамеры должны все 500 процентов платить за такую услугу.
А если банк отправляет мне рекламу кредита - он в какую группу попадает?
В airbaltic летают "винтовые" самолёты до сих пор - современная увеличенная версия огромного кукурузника от компании бомбардье. Для перелетов меж городами вполне себе. Там технологии особо не нужны. Почему бы в России такие не построить- дёшево и сердито и для народа. Зачем нам мс-21 если за границу все равно не пускают. Можно сделать 20 шт, а по стране "пропеллерные" бы летали надёжно и с ценой билета в половину дешевле.
И вообще, есть уже идеальный как УАЗ-буханка ИЛ-76. Всего-то надо кресел побольше прикрутить и пусть летает.
Да и на полуторке в кузове вполне можно между городами.
Или на перекладных!
А это большой вопрос. Видно не попилишь нормально. Хотя малая авиация стране очень нужна
Круто, отечественный самолет в два раза дешевле выходит, чем Airbus A320.
Это как вы так умудрились новость вывернуть?Стоимость нового российского самолёта МС-21 с поставкой в 2028-2030 годах превосходит аналоги от Boeing и Airbus и достигает 4,3–4,6 млрд рублей, выяснил «Ъ».
А цену на обслуживание карты и за SMS уведомления они не хотят снизить? 149 руб.\мес. - это же сколько SMS можно отправить клиенту?... Для банков SMS стоит около 10 коп, а то и того меньше- кто-то получает по 1000 сообщений от банка в месяц?
«Аэрофлот» в 2023-2026 годах получит самолёты по цене 3,2 млрд рублей за счёт средств ФНБ.
Гуляем!
Летаем?
Распиливаем
А кто то ещё из кожаных смсками пользуется?
Мои пожилые родители.
Я!
А в чем проблема с пушами? Приложения же ставятся так или иначе.. или пуши теперь отдельно не работают? Да и... Вот прям никак без них? Вообще не помню приходят или нет они...без этой статьи и не вспоминал бы про них...
где народный планшет чубайса
Там же где и сам Чубайс- пропал без вести- новостей про него последние пол года вообще нет... :)
Утонул