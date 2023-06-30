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Деньги
Артур Томилко

День 492: доля продаж флагманских смартфонов Apple и Samsung в штуках снизилась до 25% Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 30 июня: доллар — 87,03 рубля (на 1,41 рубля больше, чем в четверг, 29 июня), евро — 95,11 рубля (на 1,25 рубля больше).

Курсы на Мосбирже на 7:30 мск: доллар — 87,4 рубля, евро— 95,15 рубля.

Курсы на Forex на 7:31 мск: доллар — 87,44 рубля, евро — 95,22 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT на 7:31 мск— от 87,14 рубля.

Кто и как адаптируется

Минцифры обсуждает с производителями электроники и разработчиками «сегментацию» отечественных ОС по категориям пользователей, пишет «Ъ». Например, «Аврору» от «Ростелекома» будет предназначена для госкомпаний и бизнеса, а частным лицам могут предложить ОС «Роса» (разрабатывает ООО НТЦ ИТ РОСА). Производители также заявляют о необходимости субсидий, чтобы стимулировать разработчиков создавать приложения для российских операционных систем, но эксперты считают, что рынку в первую очередь нужна конкурентоспособная техника.

В Совете Федерации предложили создать межотраслевой центр кибербезопасности «для оперативного взаимодействия и реагирования» на угрозы. Он должен будет обеспечивать защиту критической инфраструктуры банков, операторов, энергетических предприятий и других компаний. Часть представителей рынка поддерживает инициативу, но некоторые опасаются, что увеличение числа подобных центров приведёт только к росту бюрократии.

Какие есть проблемы и трудности

Операторы связи предупредили правительство, что модернизация сетей для их стабильной работы потребует ежегодного роста тарифов на 5% выше инфляции, узнал «Ъ». Власти признают, что снижение инвестиций в инфраструктуру уже приводит к деградации качества услуг, но готовы пойти на встречу бизнесу только при условии поэтапного повышения цен и гарантий вложения в модернизацию сетей.

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Контекст

Продажи флагманских смартфонов Apple и Samsung в штуках снизились до 25% от общего объёма рынка, рассказали «Ведомостям» в «М.Видео-Эльдорадо». При этом в денежном выражении они занимают около 50%, что сопоставимо с уровнем 2013 года.

Число покупателей в ювелирных магазинах Москвы в апреле-мае 2023 года сократилось на 6% год к году, подсчитали в Focus Technologies. Сегмент до сих пор не может восстановиться после падения трафика весной 2022 года. Эксперты объясняют это ростом цен на украшения и сокращении трат россиянами.

ЕС рассчитывает зарабатывать по €3 млрд ежегодно на замороженных российских активах, заявил премьер Бельгии Александр де Кроо. Он отметил, что «метод получения этих денег должен быть юридически стабильным».

Российские банки с иностранным капиталом в период с февраля 2022 года по июнь 2023 сократили свои кредитные портфели на 870 млрд рублей. У некоторых из них он снизился до нуля.

Новости предыдущего дня, 29 июня — здесь.

#новость

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 Сергей С.
ЕС рассчитывает зарабатывать по €3 млрд ежегодно на замороженных российских активах, заявил премьер Бельгии Александр де Кроо. Он отметил, что «метод получения этих денег должен быть юридически стабильным».

ТАСС цитировать это совсем уже дно.

В оригинале речь идет, что 90% активов РФ в Бельгии, и они ищут юридическую базу для передачи прибыли от их размещения Украине, так как просто взять и отобрать нанесет удар по репутации ЕС.

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Alex Nosov

Ну так, это ж классика. Регулярно замечаю подобные высеры и даже со ссылками на иноязычные известные первоисточники. Читаешь, а там совсем не про то. Расчет на незнание холопами языков буржуинских.

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Роман Вячеславович

не переживай, сейчас набегут и начнуть выть даже не ознакомившись с оригиналом, репостить у себя в бложиках и грозить ядерными мудями

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Иван

А под «активами» что понимается?

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Вадим Д.
Операторы связи предупредили правительство...

Короче, тарифы опсосов теперь как и тарифы ЖКХ — дорожают неуклонно и стабильно. Поднимается страна, чего уж там. Только кособоко поднимается.

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Vitaly Ya

И население набрало уже 30 трлн долгов. Как расплачиваться будут, жизнь дорожает, доходы падают.

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Santiago

Ну слава Богу заработать сейчас совсем несложно. Любой человек, даже без образования и навыков, может зарабатывать тысяч по 200 в месяц, или даже 5-10 миллионов разово. А уж как растут зарплаты в ИТ это вообще сказка, тут люди по 10-15 тысяч долларов пишут, что зарабатывают. Это в час.

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Александр Привалов

Плюсую, сам готовлюсь перейти на позицию 25 тыс, долларов + проезд в метро. Опыта работы - уборщик на фудкорте, но говорят, что 25$ готовы платить. Не знаю почему они слово "тысяч" опускают и в валюте считают, но моё дело деньги получать.

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Вадим Д.

Ну что Вы, хотя лярд в секунду и это даде не джун, а стажёр.

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Иван Иванов

Больше всех зарабатывают сварщики.. я маску сварщика только одел - уже дяденьки набежали, конфеты предлагают, деньги, вопросы какие-то задают

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Платон Щукин

150-200 может заработать даже джун.

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Вадим Д.

А не надо расплачиваться, уже, похоже, идёт процесс трансляции своих долгом следующим поколениям.

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Александр Привалов
только при условии поэтапного повышения цен

Абсолютно жёсткое, но справедливое условие, государство наконец-то начало вступаться за простых граждан перед корпорациями. Сами подумайте: тариф сразу на 1000 руб. поднимут - начнется возмущение! А надо незаметно, не афишируя, по рублю каждый день повышать и раз в неделю платную подписочку подключать - большинство лягушек даже не поймут, где кипяток.

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Алексей Попов

Продажи смартфонов снижаются видимо потому, что люди понимают зачем переплачивать, если можно взять бюджетные аналоги

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Santiago

Да, наверное. В прошлые годы и десятилетия не понимали, а в 2023 - раз, и поняли. Видимо, резко возросла финансовая грамотность, а может еще что-то случилось.

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Азамат Салахов

Ой правда чтоли? Мне кажется продажи айфонов в РФ возрасли, но не у М-Видео, а у тех, кто с Китая и Казахстана завозят в черную, потому что на 25% дешевле

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Владлен Лернер

Из Дубайска знакомый возит на 15к дешевле, говорит разлетаются как горячие пирожки.

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Владлен Лернер

Взять бюджетное 💩 и страдать… Пользуюсь яблоком больше 10 лет и проблем не знаю. Вторая трубка на Андройд начиная с поко фон ф1, сдох через 3 года. Сейчас взял еще хуже бюджетник поко ф5, это просто ад, он уже на 3 месяц стал лагать.

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Вадим Д.

«Отчественных» осей наклепали столько, что их уже сегментируют. Браво цифрошильдикам!

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Вадим Д.
межотраслевой центр кибербезопасности

Есть ощущение, что центр этот будет помимо работы с данными, в виде прямой передачи тов. майорам, будет ещё и неким рубильником оперировать.

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Вадим Д.
Число покупателей в ювелирных магазинах Москвы сократилось на 6%

Это даже как-то очень небольшое сокращение. Полагаю, в регионах картина сокращения несколько иная.

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Александр Привалов

Скорее кажется странным по головам считать, а не по чеку. Может быть в 2022 году покупали диадемы из бриллиантов, а в 2023 - цепочки для крестиков...

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Вадим Д.

Да скорее всего так и есть. Это как «посетители ТЦ». Не покупатели, а посетители. Они, конечно, денежку малую там тоже оставят, но совсем уж малую.

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debil

iPhone - лучший телефон в мире!

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Воодушевлённый пользователь

Мы учли ваше мнение и записали карандашом (пока что) в книгу латентных мужчин

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Seppo Nopilainen
Курсы ЦБ на 27 июня:
Новости предыдущего дня, 29 июня — здесь.
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Alex Shevchenko

Последняя строчка "у некоторых их них" исправьте)

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Seppo Nopilainen

А еще Tinder перестал в РФ работать. Где вопли о геноциде? :)

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Иван

В 2021 РФ была 4-ой в Европе, после UK, DE, FR по покупкам в мобильных приложениях.

Видимо, match group inc не нужен «токсичный» кусок пирога. А вот apple согласна сохранить свои 30%

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Иван
Например, «Аврору» от «Ростелекома» будет предназначена для госкомпаний и бизнеса, а частным лицам могут предложить ОС «Роса» (разрабатывает ООО НТЦ ИТ РОСА).

Какой-то facepalm. Аврора работает(предназначена) на смартфонах и планшетах, а Роса - Linux mandriva для десктопов.

Неужели Яндекс/ВК не могут родить что-то на AOSP, раз уж Хуавей со своей Хармони женские груди мнёт?

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Иван Иванов

Так уже рожал же, через абортную мастерскую.. надо набрать эффективных менеджеров из ветки про Красильщика и реанимировать поделие

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Иван

Там вроде бы был launcher, а не проект на базе AOSP

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Griby Lenina
частным лицам могут предложить ОС «Роса»

Частным лицам хоть в глаза плюй — всё божья роса.

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