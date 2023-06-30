День 492: доля продаж флагманских смартфонов Apple и Samsung в штуках снизилась до 25% Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 30 июня: доллар — 87,03 рубля (на 1,41 рубля больше, чем в четверг, 29 июня), евро — 95,11 рубля (на 1,25 рубля больше).
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT на 7:31 мск— от 87,14 рубля.
Кто и как адаптируется
Минцифры обсуждает с производителями электроники и разработчиками «сегментацию» отечественных ОС по категориям пользователей, пишет «Ъ». Например, «Аврору» от «Ростелекома» будет предназначена для госкомпаний и бизнеса, а частным лицам могут предложить ОС «Роса» (разрабатывает ООО НТЦ ИТ РОСА). Производители также заявляют о необходимости субсидий, чтобы стимулировать разработчиков создавать приложения для российских операционных систем, но эксперты считают, что рынку в первую очередь нужна конкурентоспособная техника.
В Совете Федерации предложили создать межотраслевой центр кибербезопасности «для оперативного взаимодействия и реагирования» на угрозы. Он должен будет обеспечивать защиту критической инфраструктуры банков, операторов, энергетических предприятий и других компаний. Часть представителей рынка поддерживает инициативу, но некоторые опасаются, что увеличение числа подобных центров приведёт только к росту бюрократии.
Какие есть проблемы и трудности
Операторы связи предупредили правительство, что модернизация сетей для их стабильной работы потребует ежегодного роста тарифов на 5% выше инфляции, узнал «Ъ». Власти признают, что снижение инвестиций в инфраструктуру уже приводит к деградации качества услуг, но готовы пойти на встречу бизнесу только при условии поэтапного повышения цен и гарантий вложения в модернизацию сетей.
Контекст
Продажи флагманских смартфонов Apple и Samsung в штуках снизились до 25% от общего объёма рынка, рассказали «Ведомостям» в «М.Видео-Эльдорадо». При этом в денежном выражении они занимают около 50%, что сопоставимо с уровнем 2013 года.
Число покупателей в ювелирных магазинах Москвы в апреле-мае 2023 года сократилось на 6% год к году, подсчитали в Focus Technologies. Сегмент до сих пор не может восстановиться после падения трафика весной 2022 года. Эксперты объясняют это ростом цен на украшения и сокращении трат россиянами.
ЕС рассчитывает зарабатывать по €3 млрд ежегодно на замороженных российских активах, заявил премьер Бельгии Александр де Кроо. Он отметил, что «метод получения этих денег должен быть юридически стабильным».
Российские банки с иностранным капиталом в период с февраля 2022 года по июнь 2023 сократили свои кредитные портфели на 870 млрд рублей. У некоторых из них он снизился до нуля.
Новости предыдущего дня, 29 июня — здесь.
ТАСС цитировать это совсем уже дно.
В оригинале речь идет, что 90% активов РФ в Бельгии, и они ищут юридическую базу для передачи прибыли от их размещения Украине, так как просто взять и отобрать нанесет удар по репутации ЕС.
Ну так, это ж классика. Регулярно замечаю подобные высеры и даже со ссылками на иноязычные известные первоисточники. Читаешь, а там совсем не про то. Расчет на незнание холопами языков буржуинских.
не переживай, сейчас набегут и начнуть выть даже не ознакомившись с оригиналом, репостить у себя в бложиках и грозить ядерными мудями
А под «активами» что понимается?
Короче, тарифы опсосов теперь как и тарифы ЖКХ — дорожают неуклонно и стабильно. Поднимается страна, чего уж там. Только кособоко поднимается.
И население набрало уже 30 трлн долгов. Как расплачиваться будут, жизнь дорожает, доходы падают.
Ну слава Богу заработать сейчас совсем несложно. Любой человек, даже без образования и навыков, может зарабатывать тысяч по 200 в месяц, или даже 5-10 миллионов разово. А уж как растут зарплаты в ИТ это вообще сказка, тут люди по 10-15 тысяч долларов пишут, что зарабатывают. Это в час.
Плюсую, сам готовлюсь перейти на позицию 25 тыс, долларов + проезд в метро. Опыта работы - уборщик на фудкорте, но говорят, что 25$ готовы платить. Не знаю почему они слово "тысяч" опускают и в валюте считают, но моё дело деньги получать.
Ну что Вы, хотя лярд в секунду и это даде не джун, а стажёр.
Больше всех зарабатывают сварщики.. я маску сварщика только одел - уже дяденьки набежали, конфеты предлагают, деньги, вопросы какие-то задают
150-200 может заработать даже джун.
А не надо расплачиваться, уже, похоже, идёт процесс трансляции своих долгом следующим поколениям.
Абсолютно жёсткое, но справедливое условие, государство наконец-то начало вступаться за простых граждан перед корпорациями. Сами подумайте: тариф сразу на 1000 руб. поднимут - начнется возмущение! А надо незаметно, не афишируя, по рублю каждый день повышать и раз в неделю платную подписочку подключать - большинство лягушек даже не поймут, где кипяток.
Продажи смартфонов снижаются видимо потому, что люди понимают зачем переплачивать, если можно взять бюджетные аналоги
Да, наверное. В прошлые годы и десятилетия не понимали, а в 2023 - раз, и поняли. Видимо, резко возросла финансовая грамотность, а может еще что-то случилось.
Ой правда чтоли? Мне кажется продажи айфонов в РФ возрасли, но не у М-Видео, а у тех, кто с Китая и Казахстана завозят в черную, потому что на 25% дешевле
Из Дубайска знакомый возит на 15к дешевле, говорит разлетаются как горячие пирожки.
Взять бюджетное 💩 и страдать… Пользуюсь яблоком больше 10 лет и проблем не знаю. Вторая трубка на Андройд начиная с поко фон ф1, сдох через 3 года. Сейчас взял еще хуже бюджетник поко ф5, это просто ад, он уже на 3 месяц стал лагать.
«Отчественных» осей наклепали столько, что их уже сегментируют. Браво цифрошильдикам!
Есть ощущение, что центр этот будет помимо работы с данными, в виде прямой передачи тов. майорам, будет ещё и неким рубильником оперировать.
Это даже как-то очень небольшое сокращение. Полагаю, в регионах картина сокращения несколько иная.
Скорее кажется странным по головам считать, а не по чеку. Может быть в 2022 году покупали диадемы из бриллиантов, а в 2023 - цепочки для крестиков...
Да скорее всего так и есть. Это как «посетители ТЦ». Не покупатели, а посетители. Они, конечно, денежку малую там тоже оставят, но совсем уж малую.
iPhone - лучший телефон в мире!
Мы учли ваше мнение и записали карандашом (пока что) в книгу латентных мужчин
Новости предыдущего дня, 29 июня — здесь.
Последняя строчка "у некоторых их них" исправьте)
А еще Tinder перестал в РФ работать. Где вопли о геноциде? :)
В 2021 РФ была 4-ой в Европе, после UK, DE, FR по покупкам в мобильных приложениях.
Видимо, match group inc не нужен «токсичный» кусок пирога. А вот apple согласна сохранить свои 30%
Какой-то facepalm. Аврора работает(предназначена) на смартфонах и планшетах, а Роса - Linux mandriva для десктопов.
Неужели Яндекс/ВК не могут родить что-то на AOSP, раз уж Хуавей со своей Хармони женские груди мнёт?
Так уже рожал же, через абортную мастерскую.. надо набрать эффективных менеджеров из ветки про Красильщика и реанимировать поделие
Там вроде бы был launcher, а не проект на базе AOSP
Частным лицам хоть в глаза плюй — всё божья роса.