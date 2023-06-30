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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 30 июня: доллар — 87,03 рубля (на 1,41 рубля больше, чем в четверг, 29 июня), евро — 95,11 рубля (на 1,25 рубля больше).

Курсы на Мосбирже на 7:30 мск: доллар — 87,4 рубля, евро— 95,15 рубля.

Курсы на Forex на 7:31 мск: доллар — 87,44 рубля, евро — 95,22 рубля.

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На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT на 7:31 мск— от 87,14 рубля.

Кто и как адаптируется

Минцифры обсуждает с производителями электроники и разработчиками «сегментацию» отечественных ОС по категориям пользователей, пишет «Ъ». Например, «Аврору» от «Ростелекома» будет предназначена для госкомпаний и бизнеса, а частным лицам могут предложить ОС «Роса» (разрабатывает ООО НТЦ ИТ РОСА). Производители также заявляют о необходимости субсидий, чтобы стимулировать разработчиков создавать приложения для российских операционных систем, но эксперты считают, что рынку в первую очередь нужна конкурентоспособная техника.

В Совете Федерации предложили создать межотраслевой центр кибербезопасности «для оперативного взаимодействия и реагирования» на угрозы. Он должен будет обеспечивать защиту критической инфраструктуры банков, операторов, энергетических предприятий и других компаний. Часть представителей рынка поддерживает инициативу, но некоторые опасаются, что увеличение числа подобных центров приведёт только к росту бюрократии.

Какие есть проблемы и трудности

Операторы связи предупредили правительство, что модернизация сетей для их стабильной работы потребует ежегодного роста тарифов на 5% выше инфляции, узнал «Ъ». Власти признают, что снижение инвестиций в инфраструктуру уже приводит к деградации качества услуг, но готовы пойти на встречу бизнесу только при условии поэтапного повышения цен и гарантий вложения в модернизацию сетей.

Контекст

Продажи флагманских смартфонов Apple и Samsung в штуках снизились до 25% от общего объёма рынка, рассказали «Ведомостям» в «М.Видео-Эльдорадо». При этом в денежном выражении они занимают около 50%, что сопоставимо с уровнем 2013 года.

Число покупателей в ювелирных магазинах Москвы в апреле-мае 2023 года сократилось на 6% год к году, подсчитали в Focus Technologies. Сегмент до сих пор не может восстановиться после падения трафика весной 2022 года. Эксперты объясняют это ростом цен на украшения и сокращении трат россиянами.

ЕС рассчитывает зарабатывать по €3 млрд ежегодно на замороженных российских активах, заявил премьер Бельгии Александр де Кроо. Он отметил, что «метод получения этих денег должен быть юридически стабильным».

Российские банки с иностранным капиталом в период с февраля 2022 года по июнь 2023 сократили свои кредитные портфели на 870 млрд рублей. У некоторых из них он снизился до нуля.