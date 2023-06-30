Рыночная капитализация Apple превысила $3 трлн — впервые с января 2022 года Статьи редакции
Тогда она стала первой американской компанией с таким показателем.
- На 17:45 мск акции Apple стоят $192,58 за штуку, а капитализация равняется $3,029 трлн, следует из данных биржи Nasdaq. На закрытии торгов 29 июня стоимость бумаг составляла $189,59.
- Как отмечает CNBC, инвесторы смотрят на компанию как на «луч света» в трудное для отрасли время, несмотря на то что её выручка во втором квартале 2023 года снизилась на 3%, до $94,84 млрд. Вкладчики видят перспективы в сервисах и продуктах, среди которых теперь есть и шлем смешанной реальности.
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iPhone- самый лучший телефон в мире!
Я не могу понять, как воспринимать этот коммент от человека с этим ником😅
Вот такой если
аминь)
с этим и поспорить даже нельзя
Ипхоне - гавнище!
Не хочу хвастать, но Apple и я суммарно имеем 3 трлн $ и 456 р!
Принимаю поздравления. ))
это был тяжелый год, но ты смог
Эппл так то не имеет 3трлн, по факту текущий баланс кэша минус долги у них выходит -54млрд$. По факту могут себе позволить обслуживать его, выручка у них под 400млрд$ за год.
P.S. Вспоминая шутку Трампа, когда он был в долгах и на пороге банкротства - вы на 54млрд$ богаче, чем Эппл!
Мои 2048 ₽ плюсуй 🤘🏻
Всего-то три Газпрома (в параллельной реальности)
Если верить интернетам, капитализация газпрома 4трлн руб, т.е. примерно 45млрд$ по текущему курсу, т.е. один эппл стоит как 66 газпромов.
Даже в альтернативной реальности Apple дороже газпрома
экономист Хазин 30 лет назад предупреждал что США банкрот а доллар это туалетная бумага - все сбывается
Хазин только родился - уже предупреждал. Его пеленают, а он такой: "предупреждаю, доллар - ничем не обеспеченная, пустая бумажка!" И так по жизни.
Ну вытираю я жопу баксами и че
заслужено, топ девайсы
Ладно, парни, мне нелегко, но пора признаться. Это из-за меня Эпол три триллиона набрал. Соблазнил меня старый Кук новым айфоном..
@Слегка Придурковатый смотри, это не страшно
Старый Кук борозды не испортит.
Нормально идут! Даёшь 10 триллионов каждую пятилетку 👍🏻
Современная экономика, это фейк. Производитель одного девайса должен иметь капитализацию, равную числу проданого товара, без всякой добавочной стоимости
Я не пойму, на дваче была новость сегодня, что лахту распустили. В чем дело?
Это называется ревеню
Капитализация это о финансовом рынке
доллар обречен это бумашка. только рупии только юани .
Да-да, именно это у всех на уме! Америчка ихняя скоро развалится. Скоро... Скоро...
Без Джобса уже не торт
Ну как сказать, со смерти Джобса рост стоимости в 14 раз
интересно, что это за два двойных прокола на графике (между 8 и 10 am)
Тоже интересно...
$ ничем не обеспечен...
Зато ₽ обеспечивает царя.
эйпл бьет все рекорды
Я совершенно влюблен в свою технику Xiaomi! Это словно погружение в мир удивительных технологий и инноваций. Мой Xiaomi стал неотъемлемой частью моей жизни. Я просто не могу поверить, насколько она эффективна и удобна в использовании. Интерфейс настолько интуитивно понятный, что я могу наслаждаться каждым моментом использования устройства. Каждый раз, когда я беру свой Xiaomi в руки, ощущение, будто я в другом измерении. Это просто потрясающе! Не могу дождаться новых технологических достижений, которые Xiaomi предложит мне в будущем. Они всегда удивляют своими инновациями и улучшениями. Xiaomi – это не просто техника, это стиль жизни, это часть меня!
Ахах, кексом тоже с техникой Xiaomi занимаешься? )))))))))
У меня были десятки проводов и ни разу не было такого. Мб нужно держать за основание, а не за провод?
«луч света»
вот тебе и айфоны
А что насчет национального достояния газпрёма? Капитализация вперде?
54 ярда, до 2008 было 300 с планами довести до триллиона, насколько помню.
Но я уверен, все еще впереди!
сумма не малая ,не зря компания одна из лучших и востребованных
Смысл наяривать на эту раздутую капитализацию? Вон First Republic Bank в марте стоил $120+, а сегодня $0.5.
Хм, вы сомневаетесь в стоимости apple? Ну-ну
ну в целом сумма оправдана ,качество продукции и дизайн на должном уровне
Для сравнения весь доход бюджета РФ за 2022 год - 27 трл…….рублей
Комментарий удален модератором
Я заметил одну вещь: утро многих понаехавших американцев и канадцев начинается со старых добрых токсичных комментариев в рунете. Можно вывести человека из деревни, но вот деревню из человека...
Ну либо никакого желания читать, комментировать и вступать в порожняковые тёрки у людей нету.
Всё как и предсказано: всё по кучкам, в локальных группах, в локальных мессенджерках, везде - совя атмосфреа
Сколько это годовых прибылей Apple? Несколько сотен? Очень резонная капитализация и никаких пузырей. Наверное мне приснилось, что если за компанию дают десяток годовых прибылей,, то продавец счастлив. Фабрик у них своих тоже не особо. Прям рад за американский фондовый рынок.
Нет, примерно 8. Еще вопросы?
надо на рубль перевести
это фигня -какие то телефончики - вот газпром другое дело - тут все надежно
Ну в общем-то да. В случае глобального звиздеца, последними будут разваливаться всякие газпромы.
Комментарий удален модератором
Во дают а...
Вообще не важно какой эпл. Можно даже не заморачиваться число сумашедших растёт. Быстрее и стремительнее. И значит всё будет ещё лучше
Эпол doomed, все идет к этому. Каждый сам может убедиться
iPhone - это навсегда
Красивое
Скинемся всем миром, купим по акции «Яблочка», чтоб поднять еще капитализацию😉
как раз поэтому и выросли. всё благодаря нам
Тим Кук молодец, очень хороший руководитель. Думаю многие компании хотели бы такого
Как долго проедают наследие Джобса , но ничего скоро проедят
эппл как всегда красавы