Деньги
Полина Лааксо

Рыночная капитализация Apple превысила $3 трлн — впервые с января 2022 года Статьи редакции

Тогда она стала первой американской компанией с таким показателем.

  • На 17:45 мск акции Apple стоят $192,58 за штуку, а капитализация равняется $3,029 трлн, следует из данных биржи Nasdaq. На закрытии торгов 29 июня стоимость бумаг составляла $189,59.
  • Как отмечает CNBC, инвесторы смотрят на компанию как на «луч света» в трудное для отрасли время, несмотря на то что её выручка во втором квартале 2023 года снизилась на 3%, до $94,84 млрд. Вкладчики видят перспективы в сервисах и продуктах, среди которых теперь есть и шлем смешанной реальности.
  • В 2020 году Apple стала первой американской компанией, чья рыночная капитализация достигла $2 трлн. В 2021-м её показатель раньше других превысил $3 трлн, но к закрытию торгов вновь упал ниже этой отметки.

#новости #apple

5722 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
103 комментария
Написать комментарий...
 debil

iPhone- самый лучший телефон в мире!

Ответить
Развернуть ветку
Роман

Я не могу понять, как воспринимать этот коммент от человека с этим ником😅

Ответить
Развернуть ветку
6 комментариев
Глеб Цапля

Вот такой если

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Mike

аминь)

Ответить
Развернуть ветку
Константин Николаев

с этим и поспорить даже нельзя

Ответить
Развернуть ветку
Свежевыжатый Душ Нила

Ипхоне - гавнище!

Ответить
Развернуть ветку
S.Capusta

Не хочу хвастать, но Apple и я суммарно имеем 3 трлн $ и 456 р!
Принимаю поздравления. ))

Ответить
Развернуть ветку
Отнюдь

это был тяжелый год, но ты смог

Ответить
Развернуть ветку
Let that sink in

Эппл так то не имеет 3трлн, по факту текущий баланс кэша минус долги у них выходит -54млрд$. По факту могут себе позволить обслуживать его, выручка у них под 400млрд$ за год.
P.S. Вспоминая шутку Трампа, когда он был в долгах и на пороге банкротства - вы на 54млрд$ богаче, чем Эппл!

Ответить
Развернуть ветку
4 комментария
Вадим Д.

Мои 2048 ₽ плюсуй 🤘🏻

Ответить
Развернуть ветку
Невкусно и грустно

Всего-то три Газпрома (в параллельной реальности)

Ответить
Развернуть ветку
Let that sink in

Если верить интернетам, капитализация газпрома 4трлн руб, т.е. примерно 45млрд$ по текущему курсу, т.е. один эппл стоит как 66 газпромов.

Ответить
Развернуть ветку
10 комментариев
Гер Шмитт

Даже в альтернативной реальности Apple дороже газпрома

Ответить
Развернуть ветку
Crystal с

экономист Хазин 30 лет назад предупреждал что США банкрот а доллар это туалетная бумага - все сбывается

Ответить
Развернуть ветку
Монохромный Ретропанк

Хазин только родился - уже предупреждал. Его пеленают, а он такой: "предупреждаю, доллар - ничем не обеспеченная, пустая бумажка!" И так по жизни.

Ответить
Развернуть ветку
4 комментария
Kiss MySnikers

Ну вытираю я жопу баксами и че

Ответить
Развернуть ветку
screpа

заслужено, топ девайсы

Ответить
Развернуть ветку
Вася Пражкин

Ладно, парни, мне нелегко, но пора признаться. Это из-за меня Эпол три триллиона набрал. Соблазнил меня старый Кук новым айфоном..

Ответить
Развернуть ветку
Невероятный Блондин

@Слегка Придурковатый смотри, это не страшно

Ответить
Развернуть ветку
C. Steel

Старый Кук борозды не испортит.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Нормально идут! Даёшь 10 триллионов каждую пятилетку 👍🏻

Ответить
Развернуть ветку
Телячья ярость

Современная экономика, это фейк. Производитель одного девайса должен иметь капитализацию, равную числу проданого товара, без всякой добавочной стоимости

Ответить
Развернуть ветку
Булка хлеба

Я не пойму, на дваче была новость сегодня, что лахту распустили. В чем дело?

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Фиктивный Аккаунт

Это называется ревеню

Капитализация это о финансовом рынке

Ответить
Развернуть ветку
Crystal с

доллар обречен это бумашка. только рупии только юани .

Ответить
Развернуть ветку
Монохромный Ретропанк

Да-да, именно это у всех на уме! Америчка ихняя скоро развалится. Скоро... Скоро...

Ответить
Развернуть ветку
4 комментария
debil
Ответить
Развернуть ветку
mr g

Без Джобса уже не торт

Ответить
Развернуть ветку
Let that sink in

Ну как сказать, со смерти Джобса рост стоимости в 14 раз

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Leo Uvarov

интересно, что это за два двойных прокола на графике (между 8 и 10 am)

Ответить
Развернуть ветку
Makar

Тоже интересно...

Ответить
Развернуть ветку
Makar

$ ничем не обеспечен...

Ответить
Развернуть ветку
Илья Попов

Зато ₽ обеспечивает царя.

Ответить
Развернуть ветку
Юрий Болотов

эйпл бьет все рекорды

Ответить
Развернуть ветку
Evgeniy L

Я совершенно влюблен в свою технику Xiaomi! Это словно погружение в мир удивительных технологий и инноваций. Мой Xiaomi стал неотъемлемой частью моей жизни. Я просто не могу поверить, насколько она эффективна и удобна в использовании. Интерфейс настолько интуитивно понятный, что я могу наслаждаться каждым моментом использования устройства. Каждый раз, когда я беру свой Xiaomi в руки, ощущение, будто я в другом измерении. Это просто потрясающе! Не могу дождаться новых технологических достижений, которые Xiaomi предложит мне в будущем. Они всегда удивляют своими инновациями и улучшениями. Xiaomi – это не просто техника, это стиль жизни, это часть меня!

Ответить
Развернуть ветку
Павел Иванов

Ахах, кексом тоже с техникой Xiaomi занимаешься? )))))))))

Ответить
Развернуть ветку
4 комментария
Christy Guerra
Ответить
Развернуть ветку
Ava Lord

У меня были десятки проводов и ни разу не было такого. Мб нужно держать за основание, а не за провод?

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Невероятный Блондин

«луч света»

Ответить
Развернуть ветку
Emilee Mecham

вот тебе и айфоны

Ответить
Развернуть ветку
Dark Soul

А что насчет национального достояния газпрёма? Капитализация вперде?

Ответить
Развернуть ветку
Leo Uvarov

54 ярда, до 2008 было 300 с планами довести до триллиона, насколько помню.
Но я уверен, все еще впереди!

Ответить
Развернуть ветку
Виктор Шаманов

сумма не малая ,не зря компания одна из лучших и востребованных

Ответить
Развернуть ветку
Алекс

Смысл наяривать на эту раздутую капитализацию? Вон First Republic Bank в марте стоил $120+, а сегодня $0.5.

Ответить
Развернуть ветку
Dark Soul

Хм, вы сомневаетесь в стоимости apple? Ну-ну

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Аватарка- не приговор

ну в целом сумма оправдана ,качество продукции и дизайн на должном уровне

Ответить
Развернуть ветку
DAstra.network

Для сравнения весь доход бюджета РФ за 2022 год - 27 трл…….рублей

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
jonewayne

Я заметил одну вещь: утро многих понаехавших американцев и канадцев начинается со старых добрых токсичных комментариев в рунете. Можно вывести человека из деревни, но вот деревню из человека...

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Виктор Петров

Ну либо никакого желания читать, комментировать и вступать в порожняковые тёрки у людей нету.
Всё как и предсказано: всё по кучкам, в локальных группах, в локальных мессенджерках, везде - совя атмосфреа

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Evgeny Kantor

Сколько это годовых прибылей Apple? Несколько сотен? Очень резонная капитализация и никаких пузырей. Наверное мне приснилось, что если за компанию дают десяток годовых прибылей,, то продавец счастлив. Фабрик у них своих тоже не особо. Прям рад за американский фондовый рынок.

Ответить
Развернуть ветку
Ava Lord
Сколько это годовых прибылей Apple Несколько сотен?

Нет, примерно 8. Еще вопросы?

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
under construction

надо на рубль перевести

Ответить
Развернуть ветку
Crystal с

это фигня -какие то телефончики - вот газпром другое дело - тут все надежно

Ответить
Развернуть ветку
C. Steel

Ну в общем-то да. В случае глобального звиздеца, последними будут разваливаться всякие газпромы.

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Makar

Во дают а...

Ответить
Развернуть ветку
Арсен

Вообще не важно какой эпл. Можно даже не заморачиваться число сумашедших растёт. Быстрее и стремительнее. И значит всё будет ещё лучше

Ответить
Развернуть ветку
Юрий Б.

Эпол doomed, все идет к этому. Каждый сам может убедиться

Ответить
Развернуть ветку
Энтони Лавджой

iPhone - это навсегда

Ответить
Развернуть ветку
High Stakes

Красивое

Ответить
Развернуть ветку
Yury A

Скинемся всем миром, купим по акции «Яблочка», чтоб поднять еще капитализацию😉

Ответить
Развернуть ветку
Кольцов Иван

как раз поэтому и выросли. всё благодаря нам

Ответить
Развернуть ветку
fyp

Тим Кук молодец, очень хороший руководитель. Думаю многие компании хотели бы такого

Ответить
Развернуть ветку
Denis Azarenko

Как долго проедают наследие Джобса , но ничего скоро проедят

Ответить
Развернуть ветку
Aleks B

эппл как всегда красавы

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
103 комментария
null