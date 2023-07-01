День 493: Россия восстановила авиасообщение с Кубой, санкции Украины против Georgian Airways Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 1-3 июля: доллар — 88,38 (на 1,35 рубля больше чем в пятницу, 30 июня), евро — 96,01 (на 90 копеек больше).
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT на 7:31 мск— от 87,59 рубля.
Кто и как адаптируется
Из России на Кубу отправился первый с 2022 года рейс — самолёт Boeing 777-300ER авиакомпании «Россия» («дочка» «Аэрофлота») вылетел из аэропорта Шереметьево в Варадеро. Авиасообщение между двумя странами прервалось в начале 2022-го, когда ЕС запретил российским самолётам, в том числе частным, летать над своей территорией.
Какие есть проблемы и трудности
На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края образовалась пятикилометровая пробка, время ожидания досмотра превышает два часа.
Президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции против грузинской авиакомпании Georgian Airways и её руководства после возобновления полётов в Россию.
Контекст
Глобальные зернотрейдеры — Cargill, Viterra и Louis Dreyfus — с 1 июля прекратили экспортировать российское зерно. Доля этих трех компаний в экспорте российского зерна составляет 16%.
Количество российских банков из топ-30, которые оформляют депозиты в долларах, за год сократилось на четверть, также уменьшилось количество предложений по вкладам в евро, подсчитали аналитики Frank RG.
Гендиректор «Вкусно — и точка» Олег Пароев в интервью «Ъ» рассказал, как сеть «уничтожала» всё, что напоминало стиль MсDonald's, как придумывали новое название и как рестораны пытаются вернуть себе имя «самого большого в стране магазина игрушек».
За прошедшие полтора года в России резко возросло число кибератак, что вынуждает компании усиливать защиту и нанимать в штат специалистов по информационной безопасности. Forbes узнал, сколько тратят компании, чтобы снизить риски для бизнеса, и получится ли это сделать.
Что будет с рынком дейтинга после ухода из России сервиса для знакомств Tinder — разбирался РБК.
Новости предыдущего дня, 30 июня — здесь.
Интересно, а тот Боинг, который отправился на Кубу в Варадеро, он обслуживался в Иране, или это ещё из Трансаэровских запасов?
Так же интересно, "санкционный"(украденный) ли он? И если да, то в случае нештатной ситуации и посадке на территории нормальной страны, конфискуют ли его и если да - получится ли остаться пассажирам в той стране навсегда?
Если да, то будет столько желающих, что никаких самолетов не хватит
Их украденные самолеты, наши «замороженные» активы. Не перепутайте, тут отличать надо
а другого способа покинуть страну ты найти не можешь чтоль?
а уточните нормальная страна - это какая? и по каким таким нормальностям изволите оценивать нормальность страны?
он летит через Гренландию, облетая всех вообще, максимум можно покормить рыб
Настолько же санкционный, насколько «замороженные» (украденнные) миллиарды долларов ЗВР.
Ну ты вспомнил!
Лето, пора на Кубу, россияне!
Пробка в 5 км у Крымского моста? Пф, сказали москвичи и продолжили жить в пробке дальше.
Зеленский осерчал на грузинскую авиакомпанию. Вредный квн-щик 🤷🏼♂️
Глобальные зернотрейдеры оставили России 16% зерна. Что с ним делать, пока не ясно.
Топ-30 банков ужимается как может, но всё же оформляет депозиты в $€.
«Мы уничтожали всё» — откровения властелина вкусноточки.
Больше кибератак — больше и специалистов противодействия им. Совпадение? Ну вы поняли.
Тиндер ушёл, налетай, стартаперы.
Хорошего дня всем и отличного настроения каждому 🤘🏻
Теперь мы знаем, что ты - человек.
Говорят, что для поддержания качества работы нейросеть нужно постоянно дообучать. Вадим, вашей нейросети нужно дополнительное обучение, а то новизна подачи пропала, и качество юмора, за которую мы вас так ценим, падает.
скажите еще - держитесь там
Вот неужели министр транспорта Крыма Николай Лукашенко не может ничего написать простым человеческим языком? Их специально заставляют так выражаться?
Это экземпляр нового эволюционировавшего вида хомо чиновникус
а сколько лететь на кубу если нет запчастей
Вопрос с подвохом. Лететь на Кубу россиянам не нужно, да и не оценит партия таких стремлений.
Был мультик "Вверх" (UP), тут будет - фильм ужасов "Вниз"(Down)...
С чего бы нет запчастей? Раз летали и продолжают летать. Просто достают другим способом. Это как с ушедшими иностранными компаниями, вроде ушли, но товары на рынке никуда не делись
Мне больше интересен маршрут самолета. Как я понимаю он полетит через северный полюс и Атлантику. То есть в случае проблем сядет на воду. В связи с тем что обслуживание теперь так себе и запчасти не очень достать, видимо ненадолго восстановили. А суперджет, который оказался дорнье(несмотря на вопли о полностью российской разработке) такие расстояния не покроет.
Суперджет - не дальнемагистральный самолет, он изначально проектировался для меньших расстояний.
сядет на льдину - что вам не нравится
Аналитика топ, продолжайте
Тут боты нам доказывали,что бизнес уходит по приказу правительства. И тут же оказалось, что правительства не причем, просто российский рынок стал токсичным.Потребители приходили в «Макдоналдсы» по всему миру и выражали свой протест из-за того, что «Макдоналдс» продолжает работать в России.
глобально «Макдоналдс» увидел, что продажи стали очень сильно снижаться, причем на достаточно ключевых для него рынках. И этим было вызвано, насколько я понимаю, именно этим в первую очередь было вызвано решение оставить российский рынок.
И тут же почему не все уходяточень сложно прийти в офис British Petroleum какой-нибудь, или Shell, или еще какого-то гиганта и выразить там протест. А в «Макдоналдс», вот они везде, можно приходить
Бедные турбированные)
и что приятна - билеты не дарагие - асталась 4 билета народ расхватывает как гарячие пирашки - тарапитесь
В статье речь идет о прямом рейсе. У вас турецкие авиалинии и не прямой рейс. На двоих туда и обратно около 200 тыс руб.
Приблизительно такая же стоимости и на Бали, и в Танзанию.
Так что цена в среднем обычная на данные рейсы.
каждый рейс на кубу будет состоять из двух самолетов один с пассажирами второй на запчасти для первого)
А лететь как будут? В виде бутерброда? Т.е. один к другому скотчем примотают...
В смысле, вернуть? А оно у них было? ))
дайте билет - срочно
А он ничо!
Два билета
скажите а на кубе можно остаться без визы и ВНЖ
Там разрешены однополые браки - это не наш путь. Одумайся
Только один вопрос: зачем? (произносится в матерной форме)
А зачем? Там же одни кубики живут...
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Как вам сегодняшние новости от Сбера?
@Alexey Petrov минус-то за что?
Они вроде давно это анносировали.
Единственное не понял, на сбп тоже распространили?
евро 96 - ни то ни се - давайте уже по 100 чтобы зарплату считать удобнее было - 300 евро а не эти ваши тысячи
Евро 97,8 уже. Интересно, сотку на следующей недели пробьет?
Я против войн во всем мире (написал, чтобы всякие всякие пидоры с их законами не доебались, а том мало ли, дискретитирую), но Зеленскому пора вносить в санкции всех, кто носит белое, красное или синее.
Такое чувство, что миром управляют одни дебилы.
Несколько не к месту вспомнилось, что в СССР совмещенный санузел называли "Гаван(н)а"
Данун(н)а
Обед скоро
Скука...
Как ты думаешь, почему я гостил тебя? Потому, что у тебя не была скуки. Сила в единстве и думаю, мы с тобой переварым всякие недоумения. Не грусти родной, это только тягостная Бредь.
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А новости про закрытие медиагруппы Патриот были?
Это ж сколько и как надо лететь на Кубу, если и просто далеко, и еще над европейскими странами не разрешают - крюк?
Кто и зачем вообще туда летает? Пляж и море/океан же и ближе есть в более развитых странах - Тай, Дубай, Мальдивы?
Ты сравниваешь совсем разные страны. Такой же логикой можно сказать, зачем лететь в Австралию, если есть Черногория?
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Заголовки, которые мы знаем. Ничего нового в статье нет.
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Cargill даже юрлицо в РФ не закрыл и продолжает покупать услуги и платить по счетам. Давайте спросим у Даши, куда же делись 16% экспорта российского зерна?
" «уничтожала» всё, что напоминало стиль MсDonald's" а примеров не завезли ? а то кроме вывески ниче не поменялось..
"Зеленский ввёл санкции против грузинской авиакомпании Georgian Airways"
какой обижулька
Будут ли санкции против компаний Turkish, Emirates, Oman, Sichuan и China Eastern которые летают из/в Россию? Или это нормальные ребята и их можно не трогать?
Вкусно — и точка больше не будет брать на работу 15-летних
В компании заявили, что от молодых работников больше убытков, чем пользы. Они не очень ответственны, халатны к технике безопасности и склонны к воровству. Чтобы провалиться эксперименту хватило 1 месяца
+++++++++С 1 июля в России вводится акциз на сладкие напитки в размере 7 рублей за 1 литр. Предполагается, что от поступления акциза дополнительные доходы федерального бюджета составят около 35 млрд ежегодно.
Переходим на домашние компоты и квас.Потребность россиян в подработке выросла до максимума за восемь лет, следует из опроса HeadHunter.
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Мы стали лучше одеватьсяНа смену Tinder в Госдуме предложили разработать федеральный проект по борьбе с одиночеством.
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«Речь идёт не только о сервисах знакомств. Проблема одиночества в России стоит очень остро, по опросам, одинокими чувствуют себя более 60 млн россиян. Такой проект я предложил запустить Татьяне Голиковой. На старте нужно составить рейтинг самых одиноких регионов страны», — заявил депутат Владислав Даванков.
Пилите, Шура, пилите.
Мне казалось для этого ок и вк создавались
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Долги россиян перед кредитными организациями достигли 30,22 трлн рублей к 1 мая против 27,8 трлн рублей к концу первого квартала. Средняя кредитная задолженность на домохозяйство выросла до 509,6 тысяч рублей — данные ЦБ.
надо брать 12 летних
чем дороже евро тем больше рублей в бюджете - от санкций только польза . идеальный курс евро - 500 тогда денег хватит на все . доллар это бумашка . америке кирдык как и предсказывали экономисты Хазин и Леонтьев
Что-то давно нет шуток про доллар. Патриоты. Ау. А... Все по плану же ж. План трижды 100%, только в минус.