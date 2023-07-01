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Деньги
Евгения Евсеева

День 493: Россия восстановила авиасообщение с Кубой, санкции Украины против Georgian Airways Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Пляж в курортном городе Варадеро на Кубе. Фото Gower Brown/Unsplash

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 1-3 июля: доллар — 88,38 (на 1,35 рубля больше чем в пятницу, 30 июня), евро — 96,01 (на 90 копеек больше).

Курсы на Мосбирже на закрытии торгов 30 июня: доллар — 89,55 рубля, евро— 97,8 рубля.

Курсы на Forex на закрытии торгов 30 июня: доллар — 89,59 рубля, евро — 97,68 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT на 7:31 мск— от 87,59 рубля.

Кто и как адаптируется

Из России на Кубу отправился первый с 2022 года рейс — самолёт Boeing 777-300ER авиакомпании «Россия» («дочка» «Аэрофлота») вылетел из аэропорта Шереметьево в Варадеро. Авиасообщение между двумя странами прервалось в начале 2022-го, когда ЕС запретил российским самолётам, в том числе частным, летать над своей территорией.

Какие есть проблемы и трудности

На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края образовалась пятикилометровая пробка, время ожидания досмотра превышает два часа.

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Президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции против грузинской авиакомпании Georgian Airways и её руководства после возобновления полётов в Россию.

Контекст

Глобальные зернотрейдеры — Cargill, Viterra и Louis Dreyfus — с 1 июля прекратили экспортировать российское зерно. Доля этих трех компаний в экспорте российского зерна составляет 16%.

Количество российских банков из топ-30, которые оформляют депозиты в долларах, за год сократилось на четверть, также уменьшилось количество предложений по вкладам в евро, подсчитали аналитики Frank RG.

Гендиректор «Вкусно — и точка» Олег Пароев в интервью «Ъ» рассказал, как сеть «уничтожала» всё, что напоминало стиль MсDonald's, как придумывали новое название и как рестораны пытаются вернуть себе имя «самого большого в стране магазина игрушек».

За прошедшие полтора года в России резко возросло число кибератак, что вынуждает компании усиливать защиту и нанимать в штат специалистов по информационной безопасности. Forbes узнал, сколько тратят компании, чтобы снизить риски для бизнеса, и получится ли это сделать.

Что будет с рынком дейтинга после ухода из России сервиса для знакомств Tinder — разбирался РБК.

Новости предыдущего дня, 30 июня — здесь.

#новость

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118 комментариев
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 Роботы из зубной пасты

Интересно, а тот Боинг, который отправился на Кубу в Варадеро, он обслуживался в Иране, или это ещё из Трансаэровских запасов?
Так же интересно, "санкционный"(украденный) ли он? И если да, то в случае нештатной ситуации и посадке на территории нормальной страны, конфискуют ли его и если да - получится ли остаться пассажирам в той стране навсегда?

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Seppo Nopilainen
получится ли остаться пассажирам в той стране навсегда?

Если да, то будет столько желающих, что никаких самолетов не хватит

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13 комментариев
Андрей Панов

Их украденные самолеты, наши «замороженные» активы. Не перепутайте, тут отличать надо

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Leonid Bushuev

а другого способа покинуть страну ты найти не можешь чтоль?

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2 комментария
Evgeny Kantor

а уточните нормальная страна - это какая? и по каким таким нормальностям изволите оценивать нормальность страны?

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2 комментария
max train

он летит через Гренландию, облетая всех вообще, максимум можно покормить рыб

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Бублик static void
санкционный"(украденный)

Настолько же санкционный, насколько «замороженные» (украденнные) миллиарды долларов ЗВР.

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Alex Shevchenko
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Сергей Лукьянчиков

Ну ты вспомнил!

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Вадим Д.

Лето, пора на Кубу, россияне!
Пробка в 5 км у Крымского моста? Пф, сказали москвичи и продолжили жить в пробке дальше.
Зеленский осерчал на грузинскую авиакомпанию. Вредный квн-щик 🤷🏼‍♂️
Глобальные зернотрейдеры оставили России 16% зерна. Что с ним делать, пока не ясно.
Топ-30 банков ужимается как может, но всё же оформляет депозиты в $€.
«Мы уничтожали всё» — откровения властелина вкусноточки.
Больше кибератак — больше и специалистов противодействия им. Совпадение? Ну вы поняли.
Тиндер ушёл, налетай, стартаперы.

Хорошего дня всем и отличного настроения каждому 🤘🏻

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Роботы из зубной пасты

Теперь мы знаем, что ты - человек.

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2 комментария
Pavel S

Говорят, что для поддержания качества работы нейросеть нужно постоянно дообучать. Вадим, вашей нейросети нужно дополнительное обучение, а то новизна подачи пропала, и качество юмора, за которую мы вас так ценим, падает.

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Crystal с

скажите еще - держитесь там

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S.Capusta
В ходе проведения минтрансом РК мониторинга досмотровых мероприятий на Крымском мосту установлено образование очереди со стороны Краснодарского края на Крымский мост.

Вот неужели министр транспорта Крыма Николай Лукашенко не может ничего написать простым человеческим языком? Их специально заставляют так выражаться?

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Иван Помидоров

Это экземпляр нового эволюционировавшего вида хомо чиновникус

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Crystal с

а сколько лететь на кубу если нет запчастей

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Вадим Д.

Вопрос с подвохом. Лететь на Кубу россиянам не нужно, да и не оценит партия таких стремлений.

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21 комментарий
Роботы из зубной пасты

Был мультик "Вверх" (UP), тут будет - фильм ужасов "Вниз"(Down)...

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3 комментария
Андрей Панов

С чего бы нет запчастей? Раз летали и продолжают летать. Просто достают другим способом. Это как с ушедшими иностранными компаниями, вроде ушли, но товары на рынке никуда не делись

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Dark Soul

Мне больше интересен маршрут самолета. Как я понимаю он полетит через северный полюс и Атлантику. То есть в случае проблем сядет на воду. В связи с тем что обслуживание теперь так себе и запчасти не очень достать, видимо ненадолго восстановили. А суперджет, который оказался дорнье(несмотря на вопли о полностью российской разработке) такие расстояния не покроет.

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Pavel S

Суперджет - не дальнемагистральный самолет, он изначально проектировался для меньших расстояний.

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4 комментария
Crystal с

сядет на льдину - что вам не нравится

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1 комментарий
Bames Jond

Аналитика топ, продолжайте

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Мурад Муртазалиев

Тут боты нам доказывали,что бизнес уходит по приказу правительства. И тут же оказалось, что правительства не причем, просто российский рынок стал токсичным.

Потребители приходили в «Макдоналдсы» по всему миру и выражали свой протест из-за того, что «Макдоналдс» продолжает работать в России.
глобально «Макдоналдс» увидел, что продажи стали очень сильно снижаться, причем на достаточно ключевых для него рынках. И этим было вызвано, насколько я понимаю, именно этим в первую очередь было вызвано решение оставить российский рынок.

И тут же почему не все уходят

очень сложно прийти в офис British Petroleum какой-нибудь, или Shell, или еще какого-то гиганта и выразить там протест. А в «Макдоналдс», вот они везде, можно приходить

Бедные турбированные)

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Crystal с

и что приятна - билеты не дарагие - асталась 4 билета народ расхватывает как гарячие пирашки - тарапитесь

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Ilya Zelenskiy

В статье речь идет о прямом рейсе. У вас турецкие авиалинии и не прямой рейс. На двоих туда и обратно около 200 тыс руб.
Приблизительно такая же стоимости и на Бали, и в Танзанию.
Так что цена в среднем обычная на данные рейсы.

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1 комментарий
Crystal с

каждый рейс на кубу будет состоять из двух самолетов один с пассажирами второй на запчасти для первого)

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MakaR

А лететь как будут? В виде бутерброда? Т.е. один к другому скотчем примотают...

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1 комментарий
Невероятный Блондин
как рестораны пытаются вернуть себе имя «самого большого в стране магазина игрушек».

В смысле, вернуть? А оно у них было? ))

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Crystal с

дайте билет - срочно

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Costa

А он ничо!

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1 комментарий
Павел Иванов

Два билета

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Crystal с

скажите а на кубе можно остаться без визы и ВНЖ

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Garmonbon

Там разрешены однополые браки - это не наш путь. Одумайся

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1 комментарий
Seppo Nopilainen

Только один вопрос: зачем? (произносится в матерной форме)

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7 комментариев
MakaR

А зачем? Там же одни кубики живут...

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1 комментарий

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redpanda

Как вам сегодняшние новости от Сбера?

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redpanda

@Alexey Petrov минус-то за что?

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Фоксик

Они вроде давно это анносировали.
Единственное не понял, на сбп тоже распространили?

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1 комментарий
Crystal с

евро 96 - ни то ни се - давайте уже по 100 чтобы зарплату считать удобнее было - 300 евро а не эти ваши тысячи

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Dimitri

Евро 97,8 уже. Интересно, сотку на следующей недели пробьет?

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1 комментарий
ingeniare
Президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции против грузинской авиакомпании Georgian Airways и её руководства после возобновления полётов в Россию.

Я против войн во всем мире (написал, чтобы всякие всякие пидоры с их законами не доебались, а том мало ли, дискретитирую), но Зеленскому пора вносить в санкции всех, кто носит белое, красное или синее.
Такое чувство, что миром управляют одни дебилы.

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Seppo Nopilainen

Несколько не к месту вспомнилось, что в СССР совмещенный санузел называли "Гаван(н)а"

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Вася Пражкин

Данун(н)а

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ZuDwa

Обед скоро

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MakaR

Скука...

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Илья Попов

Как ты думаешь, почему я гостил тебя? Потому, что у тебя не была скуки. Сила в единстве и думаю, мы с тобой переварым всякие недоумения. Не грусти родной, это только тягостная Бредь.

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Продюсер душнила

А новости про закрытие медиагруппы Патриот были?

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ilia

Это ж сколько и как надо лететь на Кубу, если и просто далеко, и еще над европейскими странами не разрешают - крюк?

Кто и зачем вообще туда летает? Пляж и море/океан же и ближе есть в более развитых странах - Тай, Дубай, Мальдивы?

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Андрей Панов

Ты сравниваешь совсем разные страны. Такой же логикой можно сказать, зачем лететь в Австралию, если есть Черногория?

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2 комментария

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новый участник

Заголовки, которые мы знаем. Ничего нового в статье нет.

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Pavel S
Глобальные зернотрейдеры — Cargill, Viterra и Louis Dreyfus — с 1 июля прекратили экспортировать российское зерно. Доля этих трех компаний в экспорте российского зерна составляет 16%.

Cargill даже юрлицо в РФ не закрыл и продолжает покупать услуги и платить по счетам. Давайте спросим у Даши, куда же делись 16% экспорта российского зерна?

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Socolik

" «уничтожала» всё, что напоминало стиль MсDonald's" а примеров не завезли ? а то кроме вывески ниче не поменялось..

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Дмитрий

"Зеленский ввёл санкции против грузинской авиакомпании Georgian Airways"

какой обижулька

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Dee
Президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции против грузинской авиакомпании Georgian Airways и её руководства после возобновления полётов в Россию.

Будут ли санкции против компаний Turkish, Emirates, Oman, Sichuan и China Eastern которые летают из/в Россию? Или это нормальные ребята и их можно не трогать?

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Фоксик

Вкусно — и точка больше не будет брать на работу 15-летних

В компании заявили, что от молодых работников больше убытков, чем пользы. Они не очень ответственны, халатны к технике безопасности и склонны к воровству. Чтобы провалиться эксперименту хватило 1 месяца

+++++++++

С 1 июля в России вводится акциз на сладкие напитки в размере 7 рублей за 1 литр. Предполагается, что от поступления акциза дополнительные доходы федерального бюджета составят около 35 млрд ежегодно.

Переходим на домашние компоты и квас.
+++++++++

Потребность россиян в подработке выросла до максимума за восемь лет, следует из опроса HeadHunter.

Мы стали лучше одеваться
++++++1

На смену Tinder в Госдуме предложили разработать федеральный проект по борьбе с одиночеством.
«Речь идёт не только о сервисах знакомств. Проблема одиночества в России стоит очень остро, по опросам, одинокими чувствуют себя более 60 млн россиян. Такой проект я предложил запустить Татьяне Голиковой. На старте нужно составить рейтинг самых одиноких регионов страны», — заявил депутат Владислав Даванков.

Пилите, Шура, пилите.
Мне казалось для этого ок и вк создавались

++++++++++

Долги россиян перед кредитными организациями достигли 30,22 трлн рублей к 1 мая против 27,8 трлн рублей к концу первого квартала. Средняя кредитная задолженность на домохозяйство выросла до 509,6 тысяч рублей — данные ЦБ.

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Crystal с

надо брать 12 летних

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2 комментария
Crystal с

чем дороже евро тем больше рублей в бюджете - от санкций только польза . идеальный курс евро - 500 тогда денег хватит на все . доллар это бумашка . америке кирдык как и предсказывали экономисты Хазин и Леонтьев

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ViktoRus

Что-то давно нет шуток про доллар. Патриоты. Ау. А... Все по плану же ж. План трижды 100%, только в минус.

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118 комментариев
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