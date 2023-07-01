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Пляж в курортном городе Варадеро на Кубе. Фото Gower Brown/Unsplash

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 1-3 июля: доллар — 88,38 (на 1,35 рубля больше чем в пятницу, 30 июня), евро — 96,01 (на 90 копеек больше).

Курсы на Мосбирже на закрытии торгов 30 июня: доллар — 89,55 рубля, евро— 97,8 рубля.

Курсы на Forex на закрытии торгов 30 июня: доллар — 89,59 рубля, евро — 97,68 рубля.

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На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT на 7:31 мск— от 87,59 рубля.

Кто и как адаптируется

Из России на Кубу отправился первый с 2022 года рейс — самолёт Boeing 777-300ER авиакомпании «Россия» («дочка» «Аэрофлота») вылетел из аэропорта Шереметьево в Варадеро. Авиасообщение между двумя странами прервалось в начале 2022-го, когда ЕС запретил российским самолётам, в том числе частным, летать над своей территорией.

Какие есть проблемы и трудности

На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края образовалась пятикилометровая пробка, время ожидания досмотра превышает два часа.

Президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции против грузинской авиакомпании Georgian Airways и её руководства после возобновления полётов в Россию.

Контекст

Глобальные зернотрейдеры — Cargill, Viterra и Louis Dreyfus — с 1 июля прекратили экспортировать российское зерно. Доля этих трех компаний в экспорте российского зерна составляет 16%.

Количество российских банков из топ-30, которые оформляют депозиты в долларах, за год сократилось на четверть, также уменьшилось количество предложений по вкладам в евро, подсчитали аналитики Frank RG.

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