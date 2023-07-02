День 494: в Госдуме считают, что исламский банкинг поможет привлечь до $14 млрд инвестиций в страну Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 1-3 июля: доллар — 88,38 (на 1,35 рубля больше чем в пятницу, 30 июня), евро — 96,01 (на 90 копеек больше).
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 88,4 рубля.
Контекст
Реализация закона об исламском банкинге позволит привлечь в Россию от $11 млрд до $14 млрд в совместные проекты с исламскими странами, рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
30 июня «Фонтанка» сообщила о случаях конфискации у россиян машин с российскими номерами в Германии. Опрошенные РБК юристы рассказывают, почему это незаконно.
Пробка перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края к 8:00 мск достигла 6,5 км, к 10:00 мск — до 7 км, со стороны Крыма пробки нет.
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал несправедливыми введенные президентом Украины Владимиром Зеленским санкции против авиакомпании Georgian Airways и её основателя Тамаза Гаиашвили из-за возобновления полётов в Россию.
Стоит ли ожидать роста курса доллара в июле 2023 года — рассказывают опрошенные «РБК Инвестиции» аналитики. По их мнению, на валюту будут влиять платёжный баланс, ставки регуляторов и эффект от сделок по продаже бизнеса иностранцами.
Новости предыдущего дня, 1 июля — здесь.
Я так понимаю, исламский банкинг это когда процент за кредит берут вначале как "плату за услугу" и ты там досрочно хоть переоплачивайся? очень на еврейский банкинг от альфабанка похоже
да. кручу-верчу от исламских верунов, когда нужно показать что "мы и по шариату живем", и денег заработать.
Ага я так в рассрочку у Альфы недавно 100тр взял, сразу 5 тр «за услугу» отдал, про исламский банкинг тоже вспомнил)
Но к слову, обычный кредит брать было дольше, дороже и бессмысленно на такую сумму.
Роста курса "фиктивной, ничем не подкреплённой бумажки" стоит ожидать всегда. Как бы там ни было, а наша подкреплённая только дешевеет.
На новый АТХ пойдем как в прошлом году?)
Сколько инвестиций не будет привлечено из-за феодального права?
... а уж введение полного шариата на территории России может привлечь целые триллионы.
Триллионы мигрантов
Меньше чем через неделю уже 500, м-да.
Не сдаст ли Грузия назад в плане авиасообщения с РФ?
Как она может сдать назад, если 10 лет покупки грузинских элит увенчались успехом, и Россия там все контролирует?
Справедливые санкции😅
Грузины пошутили конечно...
"Стоит ли ожидать роста курса доллара в июле 2023 года?"
Уважаемые эксперты макроэкономисты расскажите чего ждать?
Доллару уже хана? госдолг США лопнет?
Доллару определенно будет хана, где-то в промежутке от завтра до тепловой смерти вселенной.
Доллару определенно будет хана, где-то в промежутке от завтра до тепловой смерти вселенной.
Я читал что солнце погаснет через 15 млн. лет. Я переживать начал.
Будет иронично, если забрали у релокантов. Но в целом - очень печальная практика. Но демократия и дух свободы, ничего не поделаешь.Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал несправедливыми введенные президентом Украины Владимиром Зеленским санкции против авиакомпании Georgian Airways и её основателя Тамаза Гаиашвили из-за возобновления полётов в Россию.
А с учетом закона, на который они ссылаются, гоп-стоп в любой момент может пойти и дальше.
Ой, ну что вы так скромно то. Нужно было вот эту замечательную цитату. Очень хорошо характеризует, как нормальный бизнес относится к этому вот. А особенно на рассказы типа "да это просто бизнес сам решил уходить, так как токсично в России!!111":«Меня вообще не интересует кто там что вводит против меня», — передает слова Гаиашвили ТАСС. Он добавил, что тема санкций Зеленского вообще не привлекает его внимания.
и кстати:
"При этом спикер парламента отметил, что в Тбилиси привыкли к подобным решениям Киева, добавив, что украинские власти ранее поступали и намного хуже, в частности, укрывали на своей территории преступников, которых Грузия объявила в розыск.
Среди таких лиц, он назвал Зураба Адеишвили (бывший министр юстиции Грузии) и Гию Лорткипанидзе (бывший замглавы МВД Грузии)."
Они забыли о покорители крыш и эксперта по вкусам галстуков ;)
У туристов, а Фонтанка" - желтушное издание.
Что, конечно же не оправдывает немцев, если действительно машину отняли по беспределу.
Ну как бы у релокантов и могли спокойно забрать - срок нахождения авто на территории ЕС для иностранцев вроде как 6 месяцев, управлять авто с российскими ву тоже до 6 месяцев безвылазного нахождения в ес.
Существует невероятная культурная разница между россиянами и странами исламского банкинга. Они как люди, живущие на двух разных планетах.
Я не думаю, что исламский банкинг внесет свой вклад.
В исламском банкинге нет процентного дохода. Дивиденд есть. В основном одни и те же вещи.
Может проще остановить отток денег?Отток капитала из России в 1 квартале 2023 года составил $21 млрд, следует из материалов Банка России.