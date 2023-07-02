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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 1-3 июля: доллар — 88,38 (на 1,35 рубля больше чем в пятницу, 30 июня), евро — 96,01 (на 90 копеек больше).

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Курсы на Мосбирже на закрытии торгов 30 июня: доллар — 89,55 рубля, евро— 97,8 рубля.

Курсы на Forex на закрытии торгов 30 июня: доллар — 89,59 рубля, евро — 97,68 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 88,4 рубля.

Контекст

Реализация закона об исламском банкинге позволит привлечь в Россию от $11 млрд до $14 млрд в совместные проекты с исламскими странами, рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

30 июня «Фонтанка» сообщила о случаях конфискации у россиян машин с российскими номерами в Германии. Опрошенные РБК юристы рассказывают, почему это незаконно.

Пробка перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края к 8:00 мск достигла 6,5 км, к 10:00 мск — до 7 км, со стороны Крыма пробки нет.

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал несправедливыми введенные президентом Украины Владимиром Зеленским санкции против авиакомпании Georgian Airways и её основателя Тамаза Гаиашвили из-за возобновления полётов в Россию.

Стоит ли ожидать роста курса доллара в июле 2023 года — рассказывают опрошенные «РБК Инвестиции» аналитики. По их мнению, на валюту будут влиять платёжный баланс, ставки регуляторов и эффект от сделок по продаже бизнеса иностранцами.