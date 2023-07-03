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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 1-3 июля: доллар — 88,38 (на 1,35 рубля больше чем в пятницу, 30 июня), евро — 96,01 (на 90 копеек больше).

Курсы на Мосбирже на 7:43 мск: доллар — 89,23 рубля, евро— 97,4 рубля.

Курсы на Forex на 7:44 мск: доллар — 88,89 рубля, евро — 97,02 рубля.

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На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 89,23 рубля.

Какие есть проблемы и трудности

За 2022 год стоимость разработки ПО с искусственным интеллектом выросла в России на 10-40%, рассказали сами разработчики. Среди причин — санкции со стороны ЕС и США, удорожание вычислительной техники, дефицит кадров и необходимость повышать зарплаты профильным специалистам. Для развития внутреннего ИИ-рынка отрасли нужна господдержка, считают его участники, иначе они не смогут конкурировать с игроками из Китая.

Ассоциация производителей дорожно-строительной, сельскохозяйственной и другой спецтехники «Росспецмаш» попросила правительство предоставить заводам льготы, которые действуют для ИТ-компаний, узнали «Ведомости». Они пожаловались на дороговизну металла и сослались на «масштаб задач, стоящих перед отраслью».

Контекст

К июню 2023 года 12 российских банков из 30 крупнейших участников внутреннего депозитного рынка сохранили вклады в долларах и 11 — в евро, подсчитали аналитики Frank RG. За год до этого показатели были другими: это 16 и 12 соответственно. Сами банки объясняют это санкционными рисками, а также снизившимся спросом со стороны клиентов — теперь им интереснее рубли и юани, говорят в некоторых финансовых организациях.

По итогам второго квартала 2023 года стоимость привлечения клиента для выдачи наличного кредита выросла более чем на 13% и приблизилась к 9000 рублей — это рекорд как минимум с начала 2021 года, пишет «Ъ» со ссылкой на поставщика СРА-решений Unicom. Подорожание вызвано высоким спросом на новых клиентов, а также сокращением площадок для продвижения на фоне ухода иностранных игроков.

В 2023 году ЦБ хочет вывести карты российской платёжной системы «Мир» в пять-шесть новых стран, рассказала «Известиям» глава департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина. Что это могут быть за страны — она не уточнила.

Ассоциация развития бизнес-патриотизма «Аванти» направила в Госдуму предложение штрафовать российских блогеров на сумму до 3 млн рублей, если те размещают рекламу товаров и услуг из «недружественных» стран. Если они делают это систематически, их нужно вносить в реестр иноагентов, пишет «Прайм» со ссылкой на авторов обращения.

3 июля 2023 года в силу вступило решение литовского правительства об ужесточении грузового транзита через территорию России и Беларуси. Оно касается 57 групп товаров — это электроника и компоненты, химические материалы для производства электроники, генераторов и другое. В Литве считают, что товары двойного назначения могут использоваться в военной промышленности.

В 2022 году сумма дивидендов, выплаченных в пользу иностранных фирм, снизилась с 2,944 трлн рублей до 1,083 трлн рублей, сообщает РБК со ссылкой на данные ФНС.

Источник: РБК

К июлю 2023 года производительность труда российских предприятий «в разы» отстаёт от аналогичных показателей зарубежных компаний, заявил директор департамента производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений Минэкономразвития Александр Молодцов. По его словам, из-за этого местная продукция менее «конкурентоспособна» на зарубежных рынках.